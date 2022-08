Jaki laptop dla ucznia wybrać? Pandemia czy nie, laptop do nauki jest w obecnych czasach niezbędny. W naszym zestawieniu znajdziecie 5 laptopów, które mogą sprawdzić się zarówno jako narzędzie dla ucznia, jak i jako centrum domowej rozrywki.

Laptop dla ucznia to obecnie niemal coś tak niezbędnego jak podręcznik, zeszyt czy długopis, ale jego zakup nie należy do łatwych. Wyberając laptopa należy przede wszystkim wziąć pod uwagę jego zastosowanie oraz budżet, którym dysponujemy.

Do nauki w zupełności wystarczą podstawowe modele, ale nie warto kupować najtańszych laptopów. Może się bowiem okazać, że do poprawnego działania trzeba dokupić pamięć RAM, brakuje miejsca na dysku, a procesor nie daje sobie rady z poważniejszymi zadaniami. Warto zatem wybrać model, który wyposażony będzie w parametry dopasowane do wymagań i oczekiwań użytkownika, a co za tym idzie sprosta stawianym mu zadaniom.

W czasie pandemii laptopy wyprzedawały się jak świeże bułeczki i w pewnym momencie trudno było znaleźć dobre modele w przystępnej cenie. Dziś na szczęście sytuacja wróciła do normy i można kupić dobry laptop do szkoły w cenie od 2 do 3 tysięcy złotych.

Jaki laptop do nauki zdalnej?

Dlaczego laptop do nauki, a nie komputer stacjonarny? Niemal wszystkie laptopy wyposażone są w kamerę i mikrofon, a te niezbędne są do uczestniczenia w zajęciach zdalnych. Trzeba mieć nadzieję, że pandemia już do nas nie wróci, ale lepiej dmuchać na zimne. Co więcej, laptop można zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Docenią to szczególnie studenci, którzy będą mogli wziąć go ze sobą na uczelnię czy do znajomych.

Jaki laptop dla ucznia? Wybierając najlepsze naszym zdaniem modele oparliśmy się na kilku założeniach. Przede wszystkim, ma to być komputer gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka, a więc wyposażony w pełną wersję systemu Windows (a nie Windows S). Powinien również posiadać odpowiednią ilość pamięci RAM (8 GB w zupełności wystarczy) oraz szybki dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB.

Założyliśmy również, że optymalną rozdzielczością ekranu będzie 1920 x 1080 pikseli, czyli Full HD. Odpowiednio mocny procesor ze zintegrowanym układem graficznym sprawi, że bez problemu uruchomimy na nim na przykład aplikacje z pakietu biurowego, takie jak Microsoft Word czy Teams, dziennik elektroniczny, ale... w razie potrzeby będą na nim działały nieskomplikowane gry.

Jaki laptop dla ucznia kupić w 2022 roku?

LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 – niedrogi laptop do nauki zdalnej Ocena benchmark.pl









4/5 Pierwsza propozycja to laptop marki Lenovo popularnej serii IdeaPad. Komputer wyposażony jest w 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5 11. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Posiada także ekran, którego przekątna ma długość 15,6 cala, a jego rozdzielczość to 1920 na 1080 pikseli. Zainstalowano na nim najnowszą wersję systemu operacyjnego Windows, więc jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Komputer spełnia nasze wszystkie wymienione wyżej założenia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

LENOVO IdeaPad 3 17ITL6 – tani laptop dla ucznia Ocena benchmark.pl









4/5 Druga propozycja to również laptop marki Lenovo, ale ten model wyposażony został w większy ekran. Posiada 17-calowy wyświetlacz, dzięki czemu dobrze sprawdzi się jako komputer domowy. Laptop wyposażony jest między innymi w procesor Intel Core i3 11. generacji oraz 8 GB RAM. Jego parametry są nieco gorsze niż w przypadku wyżej opisanego modelu, ale atutem jest wspomniany już większy ekran. Za trochę ponad 2000 złotych kupić można całkiem niezły komputer dla ucznia. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 17,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 2100 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C, combo jack (wejście/wyjście audio)

Microsoft Surface Go 3 64GB + klawiatura Type Cover – niedrogi konwertowalny laptop do nauki Ocena benchmark.pl









3,5/5 Propozycja dla osób, które cenią sobie mobilność. To urządzenie nie spełnia żadnego z naszych założeń, ale zdecydowanie warto o nim wspomnieć przy okazji takiego zestawienia. To tak zwany laptop konwertowalny, który sprawdzi się raczej wśród studentów niż młodszych uczniów. Surface Go 3 w skrócie opisać można jako tablet z klawiaturą i systemem Windows. Urządzenie waży nieco ponad pół kilograma, więc niemal zawsze można mieć je przy sobie. Warto jednak dodać, że jego wydajność nie będzie tak wysoka jak w przypadku pozostałych proponowanych laptopów. Najważniejsze cechy: Waga 544 g

System operacyjny Windows 10 S

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1280 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 2 rdzenie

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,5 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Zobacz recenzję

DELL Inspiron 15 3525-6532 - dobry laptop do nauki i do gier Ocena benchmark.pl









4,2/5 Kolejna propozycja to laptop renomowanej marki DELL. Charakteryzuje się dobrymi parametrami oraz nowoczesnym designem. Wyposażony jest w 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Warto zwrócić uwagę na wyświetlacz. Długość jego przekątnej to 15,6 cala, a rozdzielczość wynosi 1920 na 1080 pikseli, ale to co zwraca szczególną uwagę to częstotliwość odświeżania matrycy na poziomie 120 Hz. Dzięki temu laptop ten dobrze sprawdzi się w grach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5625U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1600 g

Złącza czytnik kart pamięci, 1x USB, 1x HDMI, 2x USB 3.2 typu A gen 1, combo jack (wejście/wyjście audio)

ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA-EM994AW – mały laptop do szkoły Ocena benchmark.pl









4,5/5 Cena tego komputera jest nieco wyższa niż pierwotnie założona, ale ten sprzęt jest jej warty. ASUS ZenBook Flip 13 to ultrabook z dotykowym, 13-calowym ekranem, który w łatwy sposób „zamienić” można w tablet. To dobra propozycja dla studentów potrzebujących lekkiego i niezawodnego laptopa, którego można wszędzie ze sobą zabrać. Komputer posiada certyfikat Intel EVO co zapewnia, że wszystkie wykorzystane w nim podzespoły charakteryzują się wysoką jakością. Warto także wspomnieć, że jest on odporny na niską i wysoką temperaturę, piasek, wstrząsy oraz zarysowania. Świetnie sprawdzi się także jako laptop dla młodszych uczniów. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Laptop, który sprawdzi się jako komputer do nauki i do gier

Czy na tanich laptopach do nauki będą działały nowe gry? Z bardziej wymagającymi grami może być problem, ale można zainteresować się tańszymi laptopami gamingowymi (np. z kartą graficzną GeForce GTX 1650), które sprawdzą się zarówno do nauki, jak i do gier.

Najlepszy laptop dla ucznia

W przypadku mniej wymagających uczniów z pewnościa sprawdzi się laptop LENOVO IdeaPad 3 15ITL6. To niedrogi komputer z parametrami, które zapewnią płynną pracę z aplikacjami przeznaczonymi do nauki. Bardziej wymagający powinni sieęgnąć po model DELL Inspiron 15 3525-6532. Sprawdzi się zarówno jak laptop do nauki, jak i do gier. Studenci, którzy szukają mobilnego rozwiązania powinni rozważyć zakup laptopa ASUS ZenBook Flip 13.