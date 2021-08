Okres końca wakacji obfituje w liczne wyprzedaże oraz świetne okazje. Łatwo dać się wtedy naciągnąć na znacznie mocniejszy sprzęt, niż potrzebujemy i sumarycznie i tak zapłacić więcej. Jest jednak marka, w której niska cena idzie w parze z wysoką wydajnością – to Huawei.

Słowem wstępu – artykuł, co prawda, powstał we współpracy z firmą Huawei, ale propozycje, które tu zebraliśmy, są naszym własnym wyborem i realnie uważamy je za warte uwagi, również na tle konkurencyjnych rozwiązań. Przynajmniej tak długo, jak będą dostępne w opisywanych, promocyjnych cenach.

Laptopy Huawei potrafią naprawdę zaskoczyć jakością wykonania oraz szybkością działania

Zacznijmy jednak od tego, co dla Was pewnie najważniejsze – ile potrzeba wydać na komputer dla dziecka, aby ten faktycznie do czegoś się nadawał? Z pewnością unikalibyśmy tu rozwiązań skrajnie budżetowych à la „laptop ze Stonki za 999 zł” – takie urządzenia będą tylko źródłem frustracji, choć pewnie niezbyt długo, bo rozpadną się jeszcze przed końcem roku szkolnego. Dobrym punktem wyjścia będą modele za przynajmniej 2000 zł. Co oczywiście nie oznacza, że aż tyle trzeba za takiego laptopa zapłacić!

Huawei przygotował wyśmienitą promocję na już sprawdzone modele ze swojej oferty

Przeglądając sklep huawei.com natrafimy na kilka naprawdę solidnych propozycji, idealnie wpisujących się w potrzeby ucznia lub studenta. Czego bowiem powinniśmy oczekiwać od takiego laptopa? Najważniejsze cechy to z pewnością:

duża mobilność, czyli zgrabny rozmiar i niska masa;

dobra bateria, aby cały dzień móc używać go bez ładowania;

nowoczesne podzespoły, aby nauka i praca były komfortowe.

Czy możliwe jest, aby tak wygórowane wymagania zmieścić w cenie około 2000 zł? Okazuje się, że tak i to nawet poniżej tej kwoty! Zobaczcie sami.

Jaki laptop do 2000 zł od Huawei?

Pierwszy model, na których chcieliśmy zwrócić uwagę to Huawei Matebook D 15 - klasyczny laptop 15,6” nastawiony właśnie na typowo mobilne działanie. Normalnie kosztuje bliżej 3000 zł, ale w tej chwili został przeceniony o 900 zł i kosztuje tylko 1899 zł! Nieco więcej o Huawei Matebook D15 mogliście przeczytać w ramach poradnika wskazującego, czym kierować się przy wyborze laptopa.

W tej cenie otrzymamy konfigurację z 4-wątkowym procesorem Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM oraz dyskiem SSD 256 GB. Czy to wystarczy? Do Internetu, multimediów oraz pakietu Office będzie w sam raz. Oczywiście nie będziemy mogli szarżować z dziesiątkami otwartych okienek w Chrome, ale wideokonferencje (czyli np. e-lekcje) będą działać bez najmniejszego zarzutu (w czym też pomagają dwa mikrofony redukujące szumy).

Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że nieco drożej, bo około 2500 zł kosztuje wariant z mocniejszym procesorem Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM oraz dyskiem 512 GB – to nadal 700 zł poniżej ceny regularnej, więc też warto taką ofertę rozważyć.

Coś bardziej mobilnego, ale nadal do 2000 zł? Huawei Matebook D 14

Wydając ledwie 100 zł więcej możemy postawić na pewną dozę miniaturyzacji – otrzymamy praktycznie to samo, ale w zgrabniejszej, 14-calowej formie. Masa względem D 15 spadnie z 1,53 kg na 1,38 kg, a mimo to dostaniemy większą baterię! Huawei D 15 oferuje w tej kwestii 42 Wh, a dopłacając do bardziej mobilnego Huawei D 14 otrzymamy domyślnie baterię o pojemności 56 Wh. To, w połączeniu z mniejszym ekranem, zagwarantuje nam ponad cały dzień roboczy pracy bez zasilacza!

Oczywiście oba laptopy wykonano ze stopu aluminium, więc zniosą nawet przypadkowe upuszczenia. Razem z laptopem otrzymamy też ładowarkę z końcówką USB typu C, czyli taką samą jak w większości telefonów. Oznacza to, że możemy laptopa podładować praktycznie wszędzie, nawet jeżeli zapomnimy zasilacza – to ogromna wygoda dla roztargnionej młodzieży! W tym przypadku (konfiguracji z 8 GB RAM i 256 GB SSD) oszczędzamy prawie 600 zł, gdyż cenę obniżono do 1999 zł.

Nadal brzmi to za mało atrakcyjnie? No to się trzymajcie!

Zgadza się – na tym nie koniec atrakcji, jakie serwuje nam Huawei – do wymienionych wyżej laptopów możemy dokupić myszkę bezprzewodową Huawei Swift CD20 za 1 zł – idealnie uzupełni ona takiego laptopa do pracy i nauki przy biurku, a nam zaoszczędzi kolejnych blisko 100 zł wydanych na taki (raczej obowiązkowy) dodatek.

Co jeżeli mamy nieco większy budżet? Czyli promocje Huawei do 3000 zł

Oba powyższe modele można również zakupić z większą ilością RAM lub z pojemniejszym dyskiem, jednak nie będą one wtedy aż tak mocno przecenione. Dlatego do 3000 zł wyszukaliśmy dla Was jeszcze lepszą propozycję. Dwa prawdziwe ultrabooki z procesorami AMD!

Takie rozwiązania za mniej niż 3000 zł? To tylko z Huawei Matebook 14

Zaczniemy od modelu, który nadal ma 14-calową matrycę, ale mimo to znacznie się od wyżej opisanego Huawei Matebook D 14 wyróżnia. I to nie tylko brakiem „D” w nazwie. Mamy tu na myśli fenomenalne rozwiązanie, jakim jest matryca o proporcjach 3:2! W praktyce oznacza to, że laptop jest bardzo zgrabny i poręczny, ale pracuje się na nim porównywalnie do klasycznego modelu 15,6”. Dlaczego? Ponieważ matryca jest znacznie wyższa niż przy ekranie 14” 16:9, co pozwala lepiej zagospodarować miejsce na ekranie (ostatecznie strony i dokumenty są zwykle wertykalne).

Nie bez znaczenia jest tu również rozdzielczość 1440p, co sprawia, że obraz jest znacznie ostrzejszy. Jednakże najważniejszą przewagą nad większością konkurencji jest tu zastosowanie procesora AMD Ryzen 4600H. Zgadza się – to model, który z powodzeniem używa się w mocnych gamingowych laptopach! Łącznie 6 rdzeni i 12 wątków wspiera jeden z najmocniejszych układów graficznych zintegrowanych z procesorami, czyli VEGA 6. Taki zestaw spokojnie pozwoli również na granie w popularne gry sieciowe, a w razie potrzeby poradzi sobie także z poważniejszymi zadaniami obliczeniowymi (jeżeli np. szukacie laptopa na studia). A to wszystko teraz blisko 900 zł taniej – za 2999 zł.

Szukacie czegoś naprawdę ultramobilnego? Huawei Matebook 13 jest odpowiedzią

Na koniec (no prawie) zostawiliśmy coś, co zmieści się nie tylko do nawet małego plecaka, ale również do typowej damskiej torebki. Huawei Matebook 13 oferuje, podobnie jak jego większy brat, matrycę w proporcjach 3:2 i też został oparty o procesor AMD, choć poprzedniej generacji – nieco mniej, bo cztery rdzenie, ale za to mocniejszy układ graficzny. Sprawdzi się podobnie w grach, a dzięki aż 16 GB pamięci operacyjnej pozwoli też na większą swobodę przy wielozadaniowości.

Najbardziej oczywiście wyróżnia się małym rozmiarem oraz masą (1,3 kg). Co ciekawe, obecnie po przecenie z ponad 4000 zł na 2999 zł, jest tańszy niż jego wolniejszy wariant z AMD Ryzen 5 3500U i 8 GB RAM! Taka okazja nieczęsto się trafia. Model ten ogólnie dobrze wspominamy z naszych testów, więc zainteresowanych odsyłam do publikacji Mariusza, a ja sam porównywałem wydajność między AMD a Intelem właśnie na Matebook 13.

To nadal nie koniec niespodzianek od Huawei!

Oczywiście dwa teraz opisane modele też można kupić z myszką Huawei Swift CD20 za 1zł. Prawdziwa niespodzianka jednak czeka na nas przy kasie – tu bowiem można zdecydować się na płatność ratalną aż do 36 rat 0%! Co to oznacza? Że laptop będzie nas kosztować miesięcznie mniej niż prawdopodobnie kieszonkowe jego nowego właściciela… I to bez ukrytych kosztów!

A co jeśli naprawdę chcemy się wyróżniać? Ostatecznie nauczyciele też wracają do szkoły :)

Szukając dla Was atrakcyjnych ofert, które powyżej wypisaliśmy, natknęliśmy się jeszcze na jedną, która zrobiła na nas ogromne wrażenie. Co prawda, średnio wpisuje się w klimat szkolny, ale kto nam zabroni skorzystać z tego promocyjnego okresu, aby samemu sobie sprezentować coś wyjątkowego do pracy?

Huawei Matebook X Pro z 2021 roku – najnowszy, najszybszy i najbardziej zgrabny

Tegoroczna odsłona Huawei Matebook X Pro, co prawda, jeszcze nie wpadła w nasze ręce, ale jeżeli jest chociaż równie solidna, co testowany przez nas wcześniej Huawei Matebook X Pro z 2020 roku, to zdecydowanie jest warta swojej ceny. Tymczasem jeżeli teraz taki model wybierzemy, to za 1 zł możemy dokupić najnowszy profesjonalny monitor Huawei MateView oraz solidny plecak Huawei CD63!

Co to oznacza w praktyce? Że oszczędzamy blisko 3000 zł! Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że planowaliśmy zamienić starego wysłużonego laptopa na nowoczesne rozwiązanie, jakim jest ultramobilny Matebook X PRO w połączeniu z czekającym na nas na biurku monitorem Huawei MateView.

Artykuł powstał we współpracy z Huawei.