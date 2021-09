To czwarty film z cyklu, w którym sprawdzamy, ile można zyskać wybierając laptopa z certyfikatem Intel EVO. Dzisiaj gościmy wyjątkowy model 2w1 - Lenovo Yoga 9i w praktycznie najwyższej konfiguracji - czym zwalił nas z nóg?

Obejrzyj film, aby przekonać się, jak wypadł w naszym teście Lenovo Yoga 9i

Po zaskakująco lekkich LG Gram 14 i 17 pora na zawodnika wagi ciężkiej – choć nie mamy tu na myśli faktycznej masy (ta nieznacznie tylko przekracza 1,4 kg). Lenovo Yoga 9i to bowiem jeden z najbardziej wypasionych ultrabooków, jakie obecnie można sobie zakupić – zwłaszcza w naszej testowej konfiguracji. Ale czy uda mu się zaliczyć nasz test? Czy faktycznie oferuje wszystko, co niesie ze sobą certyfikat Intel Evo? Przekonajcie się, bo tym razem sprawa nie jest taka oczywista!

Jeżeli obejrzeliście film, to dajcie nam znać w komentarzu, czy zgadzacie się z naszą opinią. Poniżej znajdziecie zwięzłą recenzję samego ultrabooka Lenovo Yoga 9i – jeżeli nie jesteście nią zainteresowani, to możecie od razu przejść do rozwinięcia testów i pomiarów, jakie wykonaliśmy na potrzeby tego odcinka. Tym razem uwzględniliśmy na wykresach również laptopa z mobilnym GTX 1650 :)

Treściwa recenzja Lenovo Yoga 9i z powyższego filmu

Nie jest to pierwsza, ani nawet druga (trzecia też nie) Yoga, którą mieliśmy okazję testować. Całkiem niedawno Mariusz recenzował dla Was tegoroczny model Yoga Slim 7, a jeszcze wcześniej Marcin sprawdzał Yoga S740-14. Oba modele łączy z dzisiejszym bohaterem rozmiar – przekątna 14” z proporcjami, niestety, 16:9. Co zatem wyróżnia najdroższy model? Okazuje się, że całkiem sporo detali.

Konstrukcja jest w większości z lekkiego metalu, choć sam pulpit roboczy podzielono na obszar plastikowy (dolna część) oraz aluminiowy (górna część). Wynika to z bardzo wymyślnego patentu, jakim jest ukrycie touchpada oraz czytnika linii papilarnych właśnie w tej plastikowej powłoce. Efekt można by uznać za zjawiskowy, gdyby nie mały szkopuł…



Gdyby nie naklejka, to trudno byłoby zlokalizować czytnik linii papilarnych.

Plastikowa część, w tym obszar touchpada, niemiłosiernie zbiera wszelkie ślady palców, czy ogólnie kontaktu z nawet czystą dłonią. Kilka minut obcowania z tym ultrabookiem sprawia, że wygląda mocno nieapetycznie. Innymi słowy, wymaga znacznie więcej wysiłku, aby utrzymać go w czystości, zwłaszcza że wypalcowanie na tej powierzchni widać z bardzo daleka.



Można się pocieszyć, że po chwili przestajemy dostrzegać kolejne odciski, bo wszystko jest już "zmacane"...

To w połączeniu ze wspomnianymi proporcjami matrycy to w zasadzie jedyne wady tego modelu. Cała reszta wprost zachwyca! Pokrywa laptopa została pokryta prawdziwą skórą (cienką, ale wytrzymałą warstwą), a na brzegu znajdziemy tłoczenie w postaci logo serii. Nie tylko wygląda to bardzo okazale, ale również jest przyjemne w dotyku oraz zapewnia specyficzny (luksusowy?) zapach skóry.



To nie tylko odpornosć na palcowanie, ale również na drobne zarysowania.

Co podepniemy pod Lenovo Yoga 9i?

Laptop pozornie nie rozpieszcza ilością portów, ale jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat urządzenia kowertowalnego, to jest już bardzo dobrze. Do dyspozycji mamy:

2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 gen. 2

1x miniJack 3,5 mm (combo)

W terenie raczej więcej nie potrzeba, a przy stanowisku pracy może na nas czekać „wszystkomająca” stacja dokująca, podpinana przewodem Thunderbolt. Przepustowość 40 Gbps wystarczy nie tylko do podpięcia dwóch zewnętrznych ekranów, ale również do wyprowadzenia szybkiej karty sieci przewodowej i czytnika kart. A ponadto zostanie jeszcze sporo zapasu na podpinanie kolejnych urządzeń USB. To wszystko oczywiście podczas zwrotnego ładowania naszego laptopa (Power Delivery do 65 W).



Mimo wszystko czytnik microSD mógłby się przydać…

Wszystkie porty umieszczono z lewej strony, a po prawej znajdziemy tylko przycisk zasilania (co świetnie sprawdza się w trybie tabletu, w przeciwieństwie do HP Spectre X360 14 z drugiego odcinka serii, w którym przycisk przeniesiono na klawiaturę). Zaraz nad tym przyciskiem znajdziemy też miejsce na przechowywanie oraz ładowanie dołączonego w zestawie stylusa. To kolejna przewaga, jaką Lenovo ma nad HP.



Bardzo poręczny schowek na rysik.

Zawias matrycy, który umożliwia jej odchylenie o (praktycznie) 360°, skrywa w sobie zestaw głośników, które producent wcale nie mocno na wyrost określa mianem soundbara. Taka konstrukcja sprawia, że laptop również po transformacji w tablet nadal oferuje przyjemne brzmienie skierowane w odbiorcę. Głośników jest jednak więcej, gdyż pod spodem znajdziemy kolejne dwa skierowane ku podłożu (lub ku użytkownikowi w trybie tabletu).



Soundbar ten nie tylko świetnie brzmi, ale również bardzo dobrze wygląda!

Matryca 4K o przekątnej 14”? Szaleństwo!

Zgadza się, Lenovo stawia na nieskazitelnie ostry obraz w najwyższym modelu Yogi. Taka rozdzielczość w poprzednich odsłonach potrafiła mocno przydławić zintegrowane układy graficzne, ale nie ma o tym mowy w tym modelu – Intel Iris Xe wyśmienicie wywiązuje się z obsługi tak wymagającego wyświetlacza. A co sama matryca ma do zaoferowania?



Od lewej wizualizacja pokrycia sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB - kliknij, aby powiększyć.

Okazuje się być całkiem przyzwoita pod względem pokrycia popularnych gamutów kolorów. Nie wypada może aż tak dobrze jak panele z LG Gram, ale stanowczo lepiej niż HP oraz MSI. Po dodatkowym profilowaniu z użyciem kolorymetru można wykrzesać z niej całkiem sporo – do tego stopnia, że mieści się nie tylko w nominalnej normie ISO dla odwzorowania DCI-P3, ale również w rekomendowanych granicach błędu odwzorowania.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji - od lewej dla sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Kliknij, aby powiększyć.

Podświetlenie to kolejny bardzo mocny punkt dla Lenovo Yoga 9i – ponad 500 nit jasności SDR i blisko 600 nit dla treści HDR to rewelacyjny wynik. Bez problemu pozwala to na pracę na tym modelu przy nawet znacznym nasłonecznieniu, a także możemy cieszyć się filmami z Dolby Vision w (niemalże) pełnej krasie.



Pomiar Delta C równomierności podświetlenia - kliknij, aby powiększyć.

Jeszcze słowo wyjaśnienia, dlaczego uważamy proporcję ekranu 16:9 za wadę, choć nie dla każdego musi tak to wyglądać. Otóż obecnie większość treści, jaką konsumujemy, układa się bardziej wertykalnie, głównie ze względu na dominację rynku mobilnego (a tak właśnie używamy telefonów). Nawet czytając te słowa na ekranie 16:9 napewno zauważycie dwa paski po bokach bloku z treścią. Aplikacje do pracy, czy nawet pakiet Office, posiadają często sporo przyborników i narzędzi dostępnych na górnym pasu oraz na dole swojego okna - nam zostaje jedynie wąski pasek faktyczniej przestrzeni roboczej. W przypadku ekranów laptopów o przekątnej 15,6" i większej problem ten nie jest aż tak dostrzegalny, ale dla 14" i poniżej tego zaczyna mocno doskwierać.

To, co w sumie ratuje nieco Yogę oraz inne jej podobne laptopy 2w1, to właśnie tryb tabletu, w którym możemy sprzętu używać wertykalnie i proporcje zmieniają się na 9:16, co odpowiada bardziej temu, co spotykamy w telefonach. A gdzie najlepiej sprawdzi się 16:9? Głównie w filmach (poza tymi kinowymi - te są bliżej 21:9) i serialach - w takiej proporcji tworzy się właśnie materiały wideo, więc nie będziemy mieć czarnych pasów pod i nad filmem. Jeżeli dużo czasu spędzacie przed Youtube lub Netflix na laptopie, to 16:9 będzie dobrym wyborem.

Cisza to drugie imię Yogi

Mimo tak mocnej konfiguracji sprzętowej (przypominamy, że nasz egzemplarz ma najmocniejszy w swojej klasie procesor Intel Core i7-1185G7!) Yoga 9i jest praktycznie bezgłośna przy pracy na baterii i jedynie lekko szumi, gdy maksymalnie ją obciążymy z podłączonym zasilaniem. Możliwe, że to zasługa nie jednego, jak u większości konkurencji, wentylatora, a aż dwóch umieszczonych pod dwóch stronach obudowy. Podwojenie ich liczby pozwoliło znacznie obniżyć prędkość ich pracy.

Jak Lenovo Yoga 9i wypada na tle innych testowanych przez nas ultrabooków?

Postanowiliśmy dodać również w testach 3DMark laptopa ze współczesną dyskretną kartą graficzną jako punkt odniesienia (za Waszą prośbą). Baza wyników nabiera już całkiem sporych rozmiarów - poniżej przypomnienie testów z filmu, a dalej pozostałe wyniki.

PCMark 10

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 5662 MSI Prestige 14 Evo

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 5013 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4804 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4803 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4760 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4709 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4563 Huawei MateBook 13 - 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Co prawda nie udało się dobić do wydajności MSI Prestige, ale biorąc pod uwagę przepaść (inaczej tego nie da się nazwać), jaka dzieli te laptopy w kwestii kultury pracy, to wynik jest rewelacyjny. Pozostałe testy graficzne stawiają Yogę nieco ponad HP Spectre.

3DMark - pozostałe testy

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 EVO 17 982

15 457

13 308 Lenovo Yoga 9i 15 145

13 608

12 228 HP Spectre X360 14 13 711

12 552

12 511 LG Gram 17 13 308

12 450

11 560 LG Gram 14 12 149

11 861

11 065 HP ENVY 13 12 012

10 916

7569 Legneda: 3DMark Night Raid

3DMark Sky Diver

3DMark Wild Life

Ostatni z testów ogólnych, czyli Passmark, wypada nieco krzywdząco ze względu rozdzielczość ekranu, która bardziej niż w innych ultrabookach obciążyła układ graficzny. Pod względem jednak wydajności procesora, pamięci czy nawet dysku, wypada on bardzo dobrze.



Passmark nie sprzyja laptopom z matrycami 4K.

Wydajność dysku w Lenovo Yoga 9i

SSD zastosowany w naszym modelu to praktycznie ten sam dysk, co w poprzednio pokazanym LG Gram 17. Czy wyniki wyszły zatem identyczne? Zdecydowanie nie. Coś w naszym modelu ogranicza potencjał tego dysku i wydajność wyszła blisko 30% poniżej rewelacyjnych wyników, jakie zaprezentowało LG Gram 17.



Oczekiwaliśmy nieco wyższej wydajności od tego dysku, ale i tak jest to jeden z najlepszych wyników.



Test PCMark 10 Storage potwierdza wydajność niższą niż w przypadku tego samego dysku w LG Gram 17.

Ale czy to oznacza, że dysk jest wolny? W żadnym razie! To nadal wydajność na poziomie HP Spectre oraz MSI Prestige (zatem wyraźnie powyżej tego, co oferowały HP ENVY oraz LG Gram 14).

Jak prezentuje się najszybsza Yoga w zastosowaniach profesjonalnych?

Na koniec, jak zwykle, sprawdziliśmy jeszcze wyniki w pakiecie testów SPECWorkstation 3.1 oraz SPECviewperf 2020, a także Cinebench oraz Geekbench. Wytłuściliśmy najlepsze wyniki.

Wyniki testów w SPECviewperf 2020 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: Lenovo Yoga 9i

Core i8-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł 3DSMax 07: 15.39 9.03 10.51 14.61 12.65 14.87 Catia 06: 11.56 9.73 11.56 12.46 8.9 12.95 Creo 03: 1.56 1.51 1.55 1.56 1.53 1.58 Energy 03: 4.28 3.19 3.59 3.69 3.11 5.28 Maya 06: 56.31 44.36 46.13 53.71 40.97 55.01 Medical 03: 6.19 4.59 4.85 5.91 4.73 6.24 SNX 04: 5.04 4.47 4.97 5.14 4.95 5.13 Solidworks 05: 8.27 6.98 7.76 8.18 6.03 8.51

Wyniki testów w SPECWorkstation 3.1 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: Lenovo Yoga 9i

Core i8-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Media and Entertainment 1.15 1.01 1.11 1.14 0.93 1.16 Wynik CPU: 1.00 0.88 0.85 1.07 0.93 0.96 Wynik grafiki: 0.53 0.51 0.5 0.53 0.43 0.57 Wynik dysku: 3.84 2.99 5.54 3.0 2.07 2.35 Product Development 1.41 1.08 1.17 1.07 0.94 1.51 Wynik CPU: 1.52 1.44 1.24 1.31 1.22 1.7 Wynik grafiki: 0.21 0.15 0.14 0.15 0.13 0.33 Wynik dysku: 4.69 3.32 7.84 3.74 3.22 4.77 Life Siences 1.28 0.94 0.88 2.07 0.94 1.26 Wynik CPU: 1.19 1.08 0.93 2.57 1 1.39 Wynik grafiki: 0.69 0.48 0.47 0.87 0.67 0.9 Wynik dysku: 1.25 1.2 1.37 1.21 1.11 1.31 Energy: 1.67 1.15 1.21 1.41 1.13 1.72 Wynik CPU: 1.36 1.37 1.18 1.47 1.11 1.53 Wynik grafiki: 1.44 0.52 0.69 0.76 0.64 1.12 Wynik dysku: 3.46 2.85 4.28 2.98 2.1 4.8 General Operations: 1.71 1.54 1.67 1.64 1.14 0.92 Wynik CPU: 1.34 1.4 1.25 1.31 1.05 0.54 Wynik dysku: 3.59 2.04 3.93 3.22 1.47 4.56 Financial Services: 0.85 0.83 0.98 0.88 0.75 1.24

Pozostałe wykonane testy [pkt]

Laptop: Lenovo Yoga 9i

Core i8-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Cinebench R20

Multi Core: 2101 1741 1811 2131 1871 2243 Cinebench R20

Single Core: 555 510 511 547 523 589 Cinebench R23

Multi Core: 5439 4058 4359 5023 4380 5464 Cinebench R23

Single Core: 1441 1339 1359 1435 1360 1393 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1564 1391 1411 1553 1389 1519 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 5434 5043 5245 5271 4543 5489 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 17 325 15 128 15 278 17 431 13 041 18 471 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 18 434 15 325 15 708 18 454 12 615 19 293

Testy baterii – ponad 8 godzin mimo rozdzielczości 4K

O tym aspekcie nieco więcej powiedzieliśmy w samym filmie, więc tylko przypomnimy wyniki Yogi na tle reszty stawki.

Test baterii - PCMark 10 Modern Office [godziny]

200 nit, lepsza bateria, online

HP Spectre x360 14(2000p)

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 15:47 LG Gram 14 (1200p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 15:03 HP ENVY 13 (1080p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 13:36 MSI Prestige 14 (1080p) Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 11:59 LG Gram 17(1600p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 11:15 Lenovo Yoga 9i 14 (2160p)

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 8:23

Nasza opinia o Lenovo Yoga 9i oraz zapowiedź kolejnego odcinka

Bohater tej części cyklu poświęconego laptopom z certyfikatem Intel Evo okazał się być zdecydowanie produktem klasy premium. Potwierdza to również jego cena – nasza konfiguracja to koszt ponad 9 tysięcy złotych. Czy warto? Jeżeli szukacie jakości, wydajności oraz stylu w jednym, to tak – to właśnie laptop dla Was i jest wart tej kwoty. Czy coś byśmy poprawili? Tak. Z pewnością proporcje matrycy 3:2, z przejściem na rozdzielczość 3000x2000 px, znacznie poprawiłyby funkcjonalność tego modelu.



Luksus nigdy nie jest tani, ale w tym przypadku naprawdę dosłownie go czuć :)

W kontekście tego cyklu jednak najważniejsze jest to, że laptop zaliczył śpiewająco wszystkie wymogi certyfikatu Intel Evo – nawet te, których zaliczać nie musiał. Niebawem wrócimy do Was z kolejną odsłoną tej serii i tym razem sięgniemy po nieco mniej wysublimowany model – Dell Inspiron 14.