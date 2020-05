Wprowadzony do sprzedaży na początku kwietnia LG 27GN750-B udowadnia, że do gier e-sportowych nie trzeba wybierać matrycy TN lub wydawać majątku na najdroższe modele VA/IPS, aby uzyskać wysokie odświeżanie. Sprawdzimy jak wypada w praktyce!

Niespełna 2 lata temu testowaliśmy dla Was monitor o bardzo zbliżonej nazwie – LG 27GK750F, również oferował 240 Hz i 1 ms czasu reakcji, jednak okupione to było typowymi dla matryc TN słabymi kątami widzenia oraz kiepskim odwzorowaniem kolorów (choć jak na matrycę TN i tak wypadał on bardzo dobrze). Z kolei całkiem niedawno przygotowaliśmy dla Was poradnik na temat tego, czym powinien kierować się gracz przy wyborze monitora, gdzie pojawił się testowany dziś jego następca. Czas przekonać się, na co stać monitor do gier LG 27GN750-B!

LG 27GN750-B podnosi stawkę w jakości obrazu dla profesjonalnych graczy!

Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego jak sam monitor się prezentuje. Opakowanie jest typowe dla nowych monitorów LG i dobrze zabezpiecza monitor na czas transportu, a następnie może zdobić zakamarek naszego strychu/szafy. W środku poza monitorem i podstawą znajdziemy:

Zasilacz z dosyć krótkim przewodem (1,2 m)

Przewód HDMI 2.0

Przewód USB 3.0

Zgadza się, producent uznał, że nie ma potrzeby dołączać przewodu DP i po prawdzie pochwalamy tę decyzję – przykładowo nasza testowa maszyna wyposażona jest w starusienki GTX 970, który to posiada poza złączem HDMI 2.0 właśnie DP w wersji 1.2, co nie pozwoliłoby wykorzystać pełnego potencjału monitora.

Regulacja typowa dla serii UltaGear

Wspomniana wyżej podstawa składa się z dwóch elementów, które beznarzędziowo połączymy, a następnie całość równie szybko wczepimy w plecy monitora. Noga jest w charakterystycznej dla obecnej serii UltraGear stylistyce i nie zajmuje przesadnie dużo miejsca na biurku.



Aż prosiłoby się, aby okrągła noga pozwalała na obrót monitora na boki…

Regulacja, jaką mamy do dyspozycji, to wysokość (od 10 do 22 cm nad blatem) oraz pochylenie (-2/+22 stopnie). Dodatkowo jest też funkcja Pivot, co ucieszy entuzjastów celujących w konfigurację z trzech monitorów.



Z profilu najlepiej widać zdobienia serii UltraGear.

Z tyłu nogi można zamontować uchwyt na kable, tak aby w czasie regulacji wysokości monitora nie powodować naprężeń na samych gniazdach.



Uchwyt potencjalnie może też służyć za wieszak na słuchawki ;)

Bezramkowy design matrycy

Matryca z wyglądu nie wyróżnia się na tle swoich braci z serii UltraGear. Otrzymujemy optycznie pozbawiony ramek ekran, choć w rzeczywistości obszar wyświetlania jest oddalony od krawędzi monitora o jakieś 8 mm. Po odklejeniu naklejki z logo Nvidii otrzymujemy jednolicie czarną obudowę zdobioną jedynie logo producenta na dolnej krawędzi.



Design jest stonowany i raczej każdemu przypadnie do gustu.

Z tyłu również znajomy widok, ozdobny okrąg z otworami wentylacyjnymi. W miejscu montażu fabrycznej nogi schowano również otwory do montażu w standardzie VESA 100x100 – w przypadku większych, uniwersalnych ramion konieczne będzie zastosowanie dystansów.



Co ciekawe, nie znajdziemy tutaj miejsca na podpięcie blokady Kensington Lock.

Złącza i przyciski

Jak widać już na powyższym zdjęciu, LG 27GN750-B posiada panel ze złączami na środku pleców. Porty, w jakie został wyposażony to następująco:

1 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 2.0

2 x USB 3.0 Typu-A

1 x USB 3.0 Typu-B

1 x miniJack 3,5 mm (wyjście na słuchawki)

Poza tym oczywiście znajdziemy złącze do podpięcia zasilania.



Tradycyjnie ubolewamy nad lokalizacją portów USB, znacznie praktyczniej jest, gdy zostają wyprowadzone z boku monitora.

Od spodu monitora, mniej więcej na środku dolnej krawędzi, umieszczono joystick do obsługi OSD oraz, co zaskakujące, uchwyt do podpięcia blokady Kensington Lock! O ile joystick to prawdopodobnie najlepszy sposób na sterowania monitorem, taka lokalizacja blokady jest mocno nietrafiona. Zwykle sporych rozmiarów mechanizmy zapinające będą szpecić monitor na wystawie oraz utrudniać sterowanie OSD.



Joystick dodatkowo pełni funkcję diody sygnalizującej pracę monitora.

Menu OSD ukierunkowane pod graczy

OSD nie różni się znacząco od tego, co rozlegle opisaliśmy chociażby w ramach recenzji LG 27GL850-B, zatem wspomnimy tylko, że tradycyjnie LG przygotowało kilka predefiniowanych profili, z czego dwa możemy dowolnie modyfikować i zmiany zostaną zapisane. Co więcej, model ten również współpracuje z aplikacją Onscreen Control, dzięki czemu możliwe jest przypisanie wybranego profilu do danej aplikacji w systemie - to niepozorne, ale na dłuższą metę niezastąpione narzędzie.



Jeżeli monitor podepniemy do ziemniaka, to uzyskamy odświeżanie 30 Hz, jak widać powyżej ;)

Samo OSD jest dostępne oczywiście w pełni po polsku (czego, co prawda, na zdjęciach nie pokazaliśmy), a z ciekawych funkcji możemy wymienić możliwość wyboru jednego z 4 profili gamma oraz aktywowanie na stałe wyświetlanego w centrum ekranu celownika.



Funkcja HDR nie posiada przełącznika w OSD - jedynie wykrywa, czy taki sygnał jest nadawany.

W ramach skrótów joystick pozwala regulować głośność podpiętych słuchawek oraz jasność podświetlenia. Szybki dostęp pozwala też na zmianę profilu oraz źródła sygnału.

Specyfikacja LG 27GN750-B

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 1920 x 1080 px Czas reakcji: 1 ms (gtg) Maksymalne odświeżanie: 240 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (16,7 mln) Jasność: 400 cd/m2 (typowe) Podświetlenie: krawędziowe WLED Kontrast: 1000:1 (typowy);

700:1 (minimalny) Typ matrycy: IPS (matowa) Regulacja ułożenia: obrót - brak;

pochylenie 2 stopnie w dół i 22 w górę;

wysokość - od 9 do 21 cm nad blatem Głośniki: brak Porty: 2x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.4;

1x USB 3.0 typu B wejście;

2x USB 3.0 typu A wyjście;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium;

G-Sync Compatible HDR: tak, HDR10 Inne funkcje: funkcja DAS;

LFC;

Smart Energy Saving;

FlickerFree;

Black Stabilizer;

celownik;

pivot;

aplikacja OnScreen Control;

Kensington Lock Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 4,0 kg bez podstawki, 5,9 kg z podstawką Wymiary

(szerokość x głębokość x wysokość): 614 x 274 x 465-575 mm z podstawką;

614 x 56 x 365 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 2x przewód HDMI 2.0;

1x przewód DisplayPort 1.4;

1x przewód USB 3.0 typu B Kolor: czarny Pobór energi: 0,3 - 29 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 1700 zł

Zapraszamy teraz na kolejną stronę, gdzie przedstawimy wyniki naszych testów.