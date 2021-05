Monitory dla graczy muszą być oczywiście super szybkie, soczyście barwne i z obsługą zmiennego odświeżania - najlepiej, jeśli jeszcze oferują HDR i OSD dla gracza. LG 27GN880 ma to wszystko, ale podbija stawkę dla konkurencji w inny sposób – przekonajcie się jaki!

ocena redakcji:









4,7/5

Zaledwie kilka miesięcy minęło od naszego testu 32” monitora LG 32UN880, który sklasyfikować można jako monitor do pracy z grafiką i może okazjonalnego grania. To, co w szczególności nas w nim zachwyciło, to rewelacyjna podstawa w formie ramienia mocowanego do krawędzi blatu. Ramię to powraca, ale tym razem w monitorze dla graczy, jakim bez wątpienia jest LG 27GN880. Do nas monitor trafił w dokładnie takiej wersji, jaką znajdziecie w sklepach.



Producent dołącza też przedłużacz kabla zasilającego, co sprawia, że wtyczkę od zasilacza można wpinać już pod stołem – szkoda, że przewód DP pozostał w standardowej długości.

To, co wyróżnia LG 27GN880 Ergo – ramię do mocowania monitora w zestawie!

W opakowaniu producent załącza co prawda tylko kabel DisplayPort, ale w praktyce to jedyna droga do wykorzystania 100% potencjału tego monitora. Ramię do montażu panelu jest od razu gotowe do przymocowania do blatu, choć dodatkowo otrzymujemy pakiet do adaptacji mocowania do blatów z otworem na kable – pozwala on właśnie na tym otworze przytwierdzić ramię.



Całość wykonano ze stalowego odlewu – to naprawdę kawał solidnego ramienia!

Ramię jest dokładnie takie samo, jak w LG 32UN880, co oznacza niespotykaną dotychczas w monitorach dla graczy swobodę regulacji. Monitor można obrócić miedzy skrajnymi położeniami o ponad 360°, jednocześnie dowolnie ustawiając nachylenie w równie spektakularnym zakresie +/-25°. Naturalnie monitor można również obrócić o 90° do pionu (pivot) oraz regulować wysokość nad blatem (od 11 do 24 cm od jego powierzchni).





Z tym monitorem w razie potrzeby możemy nawet zatańczyć!

Taka podstawa to jednak nie tylko możliwość idealnego ułożenia panelu względem naszych oczu, ale również prawdziwa gratka dla minimalistów – na biurku nie tylko nie mamy już zwykle bardzo dużej stopy monitora, ale nie widać również żadnych kabli (zwłaszcza w przypadku montażu w otworze blatu). Co ciekawe, mimo iż monitor fabrycznie posiada to wyśmienite ramię, to producent nie zrezygnował z otworów w standardzie VESA 100x100 – są one ukryte w otworze na dołączone ramię, więc gdy owego ramienia używamy, to nie szpecą konstrukcji.



Bez gamingowej podstawki w sumie ciężko poznać, że to jeden z najlepszych monitorów dla graczy.

Stary znajomy w odświeżonej odsłonie – LG Nano IPS

Pora jednak przejść do samej matrycy, a ta całkiem słusznie może się Wam wydać znajoma, bowiem ma bardzo wiele wspólnego z legendarnym LG 27GL850, którego recenzowaliśmy w zeszłym roku. Można powiedzieć, że LG dzięki swoim panelom Nano IPS rozpoczęło rewolucję w monitorach dla graczy, za sprawą której nie trzeba już iść na kompromisy i można kupić nie tylko szybki, ale również oferujący świetne kolory panel w rozsądnej cenie.



Od frontu 27GN880 jest praktycznie nie do rozróżnienia z 27GL85.

Matryca oferuje optymalne połączenie rozdzielczości 2560x1440 px z przekątną 27” – mamy zatem jednocześnie dużo więcej detali obrazu niż w FHD oraz nie aż tak wysokie obciążenie karty, jakie wygenerowałaby rozdzielczość 4K. Nawet odświeżanie 144 Hz pozostało „po staremu”, co w sumie nieco dziwi, bo konkurencja nie śpi i oferuje lepiej wyglądające na papierze 165 Hz, a nawet 240 Hz w tej samej rozdzielczości. Oczywiście samo odświeżanie na wiele się nie zda, jeżeli matryca nie oferuje odpowiednio niskiego czasu reakcji, a ten w panelach Nano IPS to ścisła czołówka dostępnych rozwiązań.



Trzystronnie „bezramkowa" konstrukcja dodaje nowoczesnego wyglądu. W praktyce mamy do czynienia z klasycznymi 8 mm ramki pod matową powłoką matrycy.

Z tyłu monitor już nie pozostawia wątpliwości co do swojej gamingowej natury. Klasyczne dla LG okrągłe czerwone zdobienie dookoła otworów wentylacyjnych oraz czerwony symbol Ultra Gear Gaming raczej każdemu przypadną do gustu, choć pewnie znajdą się tacy, co będą marudzić na brak RGB, jakim uraczono nas chociażby w testowanym niedawno LG 27GN950-B. Warto tu też zaznaczyć, że obudowa, jak na tej klasy sprzęt przystało, jest bardzo dobrze spasowana i wykonana z przyjemnego w dotyku plastiku.



No chociaż logo mogłoby się świecić ;)

Portów jakby mało…

Nie możemy niestety przejść obojętnie obok skromnego zestawu portów, w jakie LG wyposażyło ten model. Oba porty HDMI są w standardzie 2.0, zatem tylko jeden z portów – DisplayPort 1.4 – jest w stanie zaoferować nam wykorzystanie całego potencjału zastosowanego panelu. Dodatkowo LG nie zastosowało tym razem koncentratora USB, nawet 2.0.



Trochę tu pusto jak na ten segment cenowy.

To jednak nie koniec cięć – zrezygnowano również z głośników, jakie posiadał równie ergonomiczny model 32UN880 - nie to, żeby jakoś mocno nam ich brakowało, ale jednak czasem mogły się przydać. Szczęśliwie pozostawiono nam manipulator do sterowania OSD, a obok niego miejsce na podpięcie blokady Kensington Lock.



Taka lokalizacja złącza blokady nieco dziwi, bo jej widok pod monitorem nieco burzy minimalizm – nie jest to jednak problem dla typowego gracza i w przypadku użytku domowego.

OSD – czyli to, w czym LG zawsze wypada dobrze

Skoro już przy manipulatorze OSD jesteśmy, to należy zauważyć, że testowany model posiada dokładnie takie samo menu ekranowe, co wspomniany wcześniej LG 27GL850, zatem jeżeli ten aspekt Was ciekawi, to odsyłamy do drugiej strony recenzji tego modelu, gdzie całość dokładnie opisaliśmy. To samo tyczy się aplikacji OnScreen Control, czyli możliwości sterowania monitorem z poziomu aplikacji w systemie Windows, włącznie z automatyczną aktywacją wybranego profilu dla wskazanych aplikacji. Monitor co prawda nie ma USB, ale sterowanie odbywa się protokołem DDCI2 przez kable z sygnałem obrazu.



Można oczywiście wybrać menu po polsku.

Specyfikacja LG 27GN880-B Ergo

Przekątna: 27" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 2560 x 1440 px Czas reakcji: 1 ms (GTG) Maksymalne odświeżanie: 144 Hz Obsługiwane kolory: 10 bit (1,07 mld) Jasność: 350 cd/m2 (typowe) Podświetlenie: krawędziowe WLED Kontrast: 1000:1 (typowy) Typ matrycy: NanoIPS (matowa) Regulacja ułożenia: obrót ponad 360°;

pochylenie 25° w dół i w górę;

wysokość - od 11 do 24 cm nad blatem;

odległość 21 cm Głośniki: brak Porty: 2x HDMI 2.0;

1x DisplayPort 1.4;

1x wyjście na słuchawki (miniJack 3,5 mm) Synchronizacja: FreeSync Premium;

G-Sync Compatible HDR: tak, HDR10 Inne funkcje: funkcja DAS;

LFC;

Smart Energy Saving;

FlickerFree;

Black Stabilizer;

celownik;

pivot;

obrót 360° Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Podświetlenie RGB: brak Waga: 8,1 kg z podstawką;

4,2 kg bez podstawki Wymiary: 614 x 411 x 619 mm z podstawką;

614 x 56 x 365 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie dodatkowo: 1 x przewód DisplayPort 1.4;

1 x przedłużacz zasilania Kolor: czarny Pobór energi: 0,2 - 39 W Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 2499 zł

Procedura testowa

Monitory pod względem kolorów oraz podświetlenia niezmiennie testujemy przy użyciu kolorymetru X-Rite i1display Pro. Do testów czasu reakcji używamy sondy światłoczułej oraz oscyloskopu, a testy input lag dodatkowo potwierdzamy przy pomocy miernika Leo Bonard. Monitor przed pomiarami został odpowiednio wygrzany, a za generowanie sygnału odpowiadała karta GeForce RTX 3080 z zestawu Komputronik Ultimate X700, podłączona przewodem DP, dołączonym do monitora. W systemie ustawiliśmy 10-bitową głębię kolorów, natywną rozdzielczość oraz 144 Hz odświeżania.

Pomiary szybkości matrycy LG 27GN880U Ergo

Jako że testowany monitor to przede wszystkim propozycja dla graczy, to od tych testów zaczynamy i pierwsze wrażenia są takie, że LG zdołało jeszcze ulepszyć swój i tak przecież wybitny panel. Te testy były niczym spotkanie ze starym znajomym, który przez rok naszej rozłąki jeszcze nad sobą pracował. Zobaczcie zresztą sami:

Pomiar czasu reakcji GTG

144 Hz, 1440p, VS wyłączony, mniej = lepiej

Overdrive wyłączony: 5,0 ms

0% Overdrive normalny: 3,9 ms

0,6% Overdrive szybki: 3,2 ms

5,4% Overdrive szybszy: 1,49 ms

69,5% Legenda: średni czas reakcji piksela

średni błąd (over/undershot)

Ponownie mamy do dyspozycji trzy tryby Overdrive (cztery, jeśli by liczyć wyłączenie tej funkcji) i ponownie tryb „szybki” jest najlepszym. Tym razem jednak oferuje około 20% lepsze wyniki niż jego poprzednik. Niestety bez zmian pozostało też to, że trybu najszybszego nie da się w praktyce używać przez masywny powidok (choć tu faktycznie schodzimy do 1 ms średniego czasu reakcji we wszystkich przejściach szarości). Zaskoczył nas jeszcze nieco wynik trybu "normalnego" - co prawda, to co zwykle mierzymy, czyli czas reakcji "Rise/Fall" wypada nieco słabiej niż dla trybu "szybki", ale już całkowity czas reakcji właśnie w tym trybie jest najniższy (wynosi około 6,6 ms). W praktyce oznacza to, że subiektywnie obraz wygląda najlepiej przy takim ustawieniu.

Niskie 3 ms średniego czasu GtG to lepszy wynik, niż uzyskuje znaczna większość monitorów, podobnie jak LG 27GN880 oznaczonych czasem reakcji „1 ms” – jednocześnie jest to wynik wystarczający z nawiązką do grania przy 144 Hz!

Biorąc pod uwagę, że dla odświeżania, z jakiego korzysta LG 27GN880, wystarczy 6,94 ms, to okazuje się, że nowy panel LG wykonuje 100% czasów transformacji szybciej niż to konieczne. Nie daje to co prawda zupełnie ostrego jak żyleta obrazu w ruchu (144 Hz to trochę za mało na taki efekt), ale i tak próżno szukać drugiego tak szybkiego panelu IPS 1440p 144 Hz.

Input lag bez zmian, czyli nadal jeden z najniższych

Opóźnienia w przetwarzaniu sygnału często potrafią pogrzebać nawet bardzo szybki panel, jednak w monitorze LG nic takiego nie ma miejsca. Zmierzony input lag dla natywnego odświeżania to niespełna 4 ms, co stawia go jeszcze wyżej w hierarchii niż jego poprzednika. Dla 60 Hz odświeżania opóźnienie wzrasta do około 12 ms. Aktywowanie synchronizacji adaptacyjnej dokłada około 0,8 ms do tych czasów – to również niebywale dobry wynik.

Niech nie zmylą Was naklejki – LG 27GN880 jest monitorem G-Sync Compatible

Trudno mieć LG za złe, że monitor oraz opakowanie zostało obklejone hasłem Nvidia G-Sync, ale bez dopisku Compatible – obecnie praktycznie wszyscy producenci tak to tego podchodzą. Sama Nvidia też nieco, zdaje się, swoją autorską technikę zaniedbała, ale też nie ma się co temu dziwić. G-Sync Compatible realizowane na tej samej zasadzie, co Free-Sync 2, czyli z wykorzystaniem adaptacyjnego odświeżania, zawartego w specyfikacji VESA dla DisplayPort, obecnie jest nierozróżnialna dla naszego oka z faktycznym G-Sync.

LG 27GN880 lepiej się dogada z kartami czerwonych, tylko że te są jeszcze trudniej dostępne niż GeForce

Ostatecznie jedyne, czego posiadacze kart z GPU Nvidii nie uświadczą, to kompensacji niskiego framerate przez powielenie klatek w kolejnych odświeżeniach. Ta funkcja (LFC) zadziała tylko z Radeonami.



Powłoka matrycy całkiem dobrze radzi sobie z refleksami.

Pomiary jakości obrazu LG 27GN880

Pora przejść do weryfikacji tego, na co stać testowany monitor pod względem reprodukcji kolorów. LG do naszej dyspozycji oddaje 6 predefiniowanych profili wyświetlania oraz dwa profile do własnej edycji.

Pomiar fabrycznych ustawień LG 27GN880

Pomiar\Profil

(przypisana jasnosć) Default

100% Żywe

100% Efekt HDR

100% FPS

100% RTS

100% Czytelnik

17% sRGB

15% Jasność maksymalna: 368 cd/m2 334 cd/m2 368 cd/m2 338 cd/m2 353 cd/m2 99 cd/m2 113 cd/m2 Luminacja czerni: 0,459 cd/m2 0,459 cd/m2 0,389 cd/m2 0,803 cd/m2 0,784 cd/m2 0,972cd/m2 0,134 cd/m2 Kontrast: 802:1 726:1 946:1 421:1 450:1 102:1 839:1 Gamma: 2.07 2.01 2.00 2.01 2.01 1.74 2.22 Punkt bieli: 6600 K 7495 K 6642 K 7316 K 6931 K 5149 K 6440 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 3.38 / 7.33 3.14 / 5.94 4.97 / 8.65 3.53 / 6.29 3.57 / 6.87 5.71 / 9.87 1.50 / 3.89 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.85 / 6.46 2.55 / 5.70 4.29 / 8.75 2.89 / 6.63 3.03 / 6.83 5.65 / 9.32 2.10 / 6.40

Fabryczna kalibracja jest zdecydowanie nastawiona na gry – obraz w kolejnych profilach mocno się od siebie różni – przykładowo w profilu „FPS” mamy bardzo rozjaśnione czernie, aby dostrzec przeciwników w cieniach, a profil „Efekt HDR” faktycznie mocno przesyca barwy, co daje atrakcyjny dla oka obraz w grach przygodowych. Jeżeli jednak zależy nam na dobrym odwzorowaniu barw na potrzeby np. edycji grafiki, to LG też o to zadbało – profil "sRGB" oferuje odwzorowanie większości barw poniżej błędu o wartości 1,5, czego wymagają normy ISO.

LG 27GN880 potraktowany kolorymetrem może okazać się idealnym narzędziem do połączenia pracy graficznej z nocnymi sesjami w ulubionych grach!

Najgorzej w sumie prezentuje się kontrast, co zauważyliśmy już przy testach pierwszej matrycy Nano IPS, jaka trafiła w nasze ręce. Nawet jak na IPS wynik ten wypada co najwyżej średnio i z pewnością nie będzie to idealny wybór do nocnego oglądania filmów – zwłaszcza że nie mamy tu do czynienia ze strefowym podświetleniem, aby nieco te czernie przyciemnić.

Testy pozostałych ustawień LG 27GN880

Pomiar\Profil Ciepły/

Naturalny/

Zimny Gamma

1/2/3/4 Jasność maksymalna: 371/335/293

cd/m2 405/367/404/404

cd/m2 Luminacja czerni: 0,455 cd/m2 0,455 cd/m2 Kontrast: 816 / 737 / 644:1 892 / 796 889 / 888:1 Gamma: 2.01 / 2.04 / 2.08 2.02 / 2.07 / 2.47 / 2.31 Punkt bieli: 6601 / 7488 / 9076

K 6600 K

Mimo że monitor jest gamingowy, to OSD pozwala regulować bardzo dużo i regulacja ta faktycznie sporo może zmienić. Nieco może brakuje możliwości ustawienia faktycznie ciepłej bieli oraz zejścia z gamma poniżej 2.0, ale to nadal całkiem spore pole do zabawy ustawieniami.

Efekty kalibracji LG 27GN880



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów sRGB, DCI-P3, Adobe RGB. Kliknij, aby powiększyć.

Jak na Nano IPS przystało, mamy do dyspozycji bardzo szeroki gamut kolorów. Blisko 85% pokrycia Adobe RGB pozwala taki monitor używać również do pracy nad grafiką, a około 95% pokrycia DCI-P3 potwierdza to, co widzieliśmy w bardziej widowiskowych grach – monitor ten naprawdę potrafi zachwycić głębią barw, a 10-bitowy panel dodatkowo umożliwia ich bardzo płynną gradację.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji względem kolejno od lewej: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Kliknij, aby powiększyć.

Podświetlenie LG 27GN880 to nie jest jego najmocniejsza strona, ale też nie ma się czego wstydzić

Jak można już było odczytać z tabelki, matryca może wygenerować nawet ponad 350 nit, które określono w specyfikacji. Nie jest to może porywająco dużo (a na pewno za mało, aby odczuć jakkolwiek HDR, który można teoretycznie aktywować, jednak nie przekracza on 330 nit), ale wystarcza do grania nawet w dzień. Gorzej natomiast, że nawet zjeżdżając z jasnością do zera, nadal uzyskujemy ponad 65 nit jasności, co w nocy może być męczące dla oczu.

Pomiar poziomów jasności LG 27GN880

Jasność 100%

Kontrast 70% 366 cd/m2

802:1 Jasność 80%

Kontrast 70%: 309 cd/m2

794:1 Jasność 60%

Kontrast 70%: 254 cd/m2

810:1 Jasność 40%

Kontrast 70%: 194 cd/m2

808:1 Jasność 20%

Kontrast 70%: 130 cd/m2

807:1 Jasność 0%

Kontrast 70%: 66 cd/m2

805:1 Jasność 0%

Kontrast 50%: 48 cd/m2

581:1 Jasność 0%

Kontrast 0%: 12 cd/m2

147:1

Dopiero dalsze ograniczanie i tak przecież niezbyt wysokiego kontrastu, pozwala zejść do odpowiednio niskich wartości. Ponownie – nie jest to problem dla gracza, a bardziej w przypadku, gdy musimy pracować z tekstem po nocach (jak autor tej recenzji). Równomierność podświetlenia wypada podobnie jak u poprzednika, czyli całkiem dobrze.

Średnia jasność i delta C tylko przy szczycie matrycy nie mieszczą się w normach rekomendowanych (choć nadal spełniają te nominalne). Ogólnie gołym okiem nie zauważymy tu żadnego problemu.



Po lewej jasność na 100%, a po prawej na 0%.

Zdecydowanie za to dobrze wypada kwestia poświaty (IPS Glow) – ta jest niemalże niezauważalna. Oczywiście czerń jest co najwyżej szara, ale to typowe dla matrycy IPS. Na pochwałę zasługuje też kontrola jakości – nasz model nie wykazywał niemal żadnych problemów z wyciekaniem podświetlenia (dopiero na rozjaśnionych zdjęciach zauważylismy lekki wyciek przy prawym górnym narożniku - gołym okiem był niewidoczny).

Czy Ergo to też Eco?

Pod tym względem niespodzianek brak – testy jasno wykazują, że zmiana podstawki nie wpłynęła na obniżenie zużycia energii. Choć tej na pewno my zużyjemy mniej, ustawiając monitor idealnie pod siebie ;)

Pomiar poboru energii

Spoczynek: <0,2 W Uśpienie (trwa około 5 min od wyłączenia źródła): 10,7 W Jasność 120 nit: 21,6 W Jasność 70%: 36,3 W Jasność 100%: 44,4 W

Wartości są nieco wyżesz, niż podaje producent, ale to pewnie wynika z naszej procedury testowej (wyświetlanie białej planszy), która, jakby nie patrzeć, odbiega od "typowego" użytkowania, dla którego (zgodnie z etykietą energetyczną) powinno wyjść 39 W.

Nowe szaty króla? Czy warto wybrać LG 27GN880 Ergo?

Bardzo się ucieszyliśmy na wieść o odświeżeniu pierwszego modelu z Nano IPS, jaki do nas trafił. Ten typ matrycy łączy w sobie prawie wszystko, czego obecnie oczekujemy od monitora dla gracza, a w dodatku robi to w bardzo przyzwoitej cenie. Jedyne, czego tu wyraźnie brakuje, to HDR, ale tu nie ma się co oszukiwać – wraz z wysoką jasnością przychodzi wielka cena. Zresztą jeżeli bardziej nam pasuje takie całkiem bezkompromisowe podejście, to LG oferuje jeszcze 27GN950. Jest jednak jedna rzecz, w której nawet ten znacznie droższy monitor ustępuje 27GN880 – mowa oczywiście o niesamowicie ergonomicznym ramieniu, które zastąpiło klasyczną nogę monitora.



Tego nie umie żadna klasyczna podstawka :)

Otrzymujemy zatem monitor z jeszcze szybszą niż ostatnio matrycą, równie szerokim gamutem kolorów oraz dodatkowo wzbogacony o niemal nieograniczone możliwości regulacji położenia. Zdawać by się mogło, że monitor idealny i nawet byśmy się z taką tezą zgodzili, gdyby LG nie postanowiło pozbawić monitor koncentratora USB. Spodziewaliśmy się również, że samo odświeżanie też wzrośnie, choć tu trudno mieć żal, bo monitor naprawdę broni się prędkością matrycy.



Jak chce, to może wyglądać prawie jak zwykły monitor :)

Co prawda spodziewaliśmy się nieco więcej po odświeżeniu legendy, ale nie zmienia to faktu, że to nadal jest wyśmienity i wszechstronny monitor. Nie wybija się może aż tak bardzo na tle dzisiejszej konkurencji w kwestii szybkości, ale z pewnością robi wrażenie ergonomią.

LG 27GN880 Ergo to wyśmienity wybór dla wymagających graczy, ceniących sobie estetykę stanowiska na równi z wysoką wydajnością samego panelu

Na koniec pozostaje kwestia ceny – 2499 zł to o 250 zł więcej niż rok temu kosztował na premierę LG 27GL850. Można by rzec, że to wartość ramienia Ergo, jakie z tym monitorem otrzymujemy, gdyż LG oferuje również model 27GN850, który posiada dokładnie ten sam panel, ale połączony z klasyczną nogą, umożliwiającą znacznie mniejszy zakres regulacji. Jeżeli zatem przemawiają do Was wyniki testów wersji Ergo, ale wystarczy Wam klasyczna noga, to za 2299 zł można nabyć właśnie LG 27GN850 :)

Opinia o LG 27GN880 Ergo Plusy najszybsza matryca IPS 144 Hz,

bardzo szeroki gamut kolorów (95% DCI-P3),

rewelacyjny uchwyt (ramię) monitora,

rozbudowane OSD,

optymalne połączenie 1440p i 27",

równomierne podświetlenie,

ekstremalnie niski input lag Minusy brak koncentratora USB...

...a co za tym idzie - brak aplikacji OnScreen Control,

mocno przeciętny kontrast,

HDR na poziomie 320 nit,

brak HDMI 2.1,

brak głośników

Ocena końcowa 94% 4.7/5







Warto zobaczyć również: