Przy zakupie telewizora bierzemy pod uwagę jakość obrazu, wielkość, cenę i wygląd. Z pozoru każdy telewizor jest podobny. Nowy LG OLED GX jest bliski minimalistycznej perfekcji. Jeden z jego atutów to ekran smukły na 2 cm. W recenzji sprawdzamy, co jeszcze ma do zaoferowania.

Technologia OLED to flagowe rozwiązanie LG. Wszystkie panele organiczne na rynku telewizorów, pochodzą właśnie od LG Display. Sam koreański producent może pochwalić się szerokim portfolio telewizorów OLED. Podstawowym modelem, który ujrzymy w sklepach na jesieni, będzie ekran BX, natomiast modelem bardzo uniwersalnym jest ekran CX. LG OLED CX dostępny będzie w nowym, mniejszym rozmiarze 48 cali, ponadto do dyspozycji będzie jeszcze w wersjach 55, 65 i 77 cali. W tych samych trzech rozmiarach dostępny jest też testowany GX. Kolejnym modelem w ofercie jest WX, który ma mniej niż pół milimetra grubości, ale cała elektronika schowana jest w zintegrowanym soundbarze umieszczonym u dołu ekranu. Całość domykają dwa bardzo niebanalne telewizory, w ekstremalnie wysokich cenach, będące jednak pokazem możliwości technologicznych LG. To OLED ZX w rozmiarach 77 i 88 cali z rozdzielczością 8K oraz RX 65-calowy zwijany telewizor, z jedynym takim ekranem na świecie. Jaki jest GX? Co go wyróżnia? Czas się przekonać.

Wyjątkowe rozwiązania w telewizorze LG OLED GX

LG OLED GX przez producenta jest nazywany telewizorem z designem Gallery, to ma być iście stylowy telewizor, dający konsumentowi doświadczenie obcowania ze sztuką. W pudełku z tym telewizorem nie znajdziemy nóżek lub innej podstawki. Można je dokupić, ale nie o to chodzi. W pudełku jest bowiem dedykowany uchwyt ścienny. Telewizor GX jest stworzony po to, aby wisiał na ścianie. Do tego stopnia, że w obudowie znalazła się specjalna przestrzeń na ulokowanie uchwytu. Dzięki takiej konstrukcji telewizor ściśle przylega do ściany. Jeśli odpowiednio schowamy przewody mamy niezwykle minimalistyczny efekt. Z telewizorem, którego grubość to zaledwie 2 centymetry i to w najszerszym miejscu. To czyni LG OLED GX czymś wyjątkowym i dotyczy zarówno wersji 55-calowej, jak i 65 i 77 calowej. Zwłaszcza ten największy wariant musi wyglądać majestatycznie.

Zakup tego telewizora warto zaplanować na etapie budowy domu, wykańczania mieszkania czy w trakcie remontu. Obecnie mamy na rynku kilka niezwykle ciekawych propozycji designerskich, a wśród nich jest właśnie LG OLED GX, czy WX, które mogą wpłynąć na to, jaki będzie finalny wygląd naszego salonu. To nie tylko sprzęt elektroniczny do rozrywki, ale też kolejny mebel w pokoju i element zintegrowany z wystrojem wnętrza.

Oczywiście z tyłu ekranu LG OLED nie brakuje niezbędnych złącz, w tym 4 portów HDMI. Wszystkie obsługują 4K 120 Hz, czyli są w standardzie HDMI 2.1, a port oznaczony numerem dwa, wspiera eARC, czyli rozszerzony kanał zwrotny audio. Wszystko jest zrobione tak, aby kable wygodnie poprowadzić, na przykład, do tunelu ukrytego w ścianie.

Tegoroczne telewizory OLED LG stworzone są dla graczy

Mówiąc o LG OLED GX, jak i o pozostałych telewizorach OLED od tego koreańskiego producenta, należy zwrócić uwagę na funkcje dla graczy. Jesteśmy w roku debiutu dwóch nowych konsol do gier. Konsole nowej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X mają dać nam nowe możliwości i nową jakość rozgrywki. Aby było to możliwe, odpowiednie funkcje muszą znaleźć się także na pokładzie telewizorów. LG GX stworzony jest zresztą z myślą o graczach, nie tylko tych konsolowych. Zachwyceni będą także posiadacze mocnych gamingowych komputerów. Przede wszystkim dzięki HDMI 2.1 - mamy tu pełne wsparcie dla rozgrywki w 120 Hz w 4K. W telewizorze dostępne są wszystkie trzy istotne technologie pozwalające na zmienną częstotliwość odświeżania. To VRR ze standardu HDMI 2.1 oraz Nvidia G-Sync i AMD FreeSync 2 stosowane w kartach graficznych i do niedawna dostępne jedynie w gamingowych monitorach. Jest też funkcja ALLM, czyli automatyczny tryb gry redukujący opóźnienie do minimum. Sam input lag w tym telewizorze nie przekracza 14 ms we wszystkich gamingowych ustawieniach. Dla płynniejszej rozgrywki zaimplementowana została też funkcja QFT, czyli szybka transmisja klatek. To wszystko w połączeniu z jakością obrazu (więcej o niej poniżej) sprawia, że LG OLED55GX to jeden z zaledwie kilku telewizorów na rynku w pełni gotowych na rozgrywkę na konsolach nowej generacji.

Obraz w LG OLED 55GX to esencja technologii OLED połączona z możliwościami Sztucznej Inteligencji

Telewizory OLED to właściwie odrębna kategoria w świecie dużych ekranów. Jest to obecnie jedyna na masowym rynku technologia samo-emitująca obraz. Ekran nie jest podświetlany, a każdy piksel działa niezależnie. To właśnie dzięki temu możliwe jest to, co w innych telewizorach jest niemożliwe – bezkresna, realistyczna czerń oraz nieograniczony kontrast. Te dwa kluczowe atuty obrazu są też oczywiście obecne w LG GX, dopełnione szeroką paletą barw oraz płynnym odwzorowaniem ruchu. To zostało poprawione względem poprzednich generacji co sprawia, że jeszcze przyjemniej ogląda się filmy akcji, a przede wszystkim wszelkie dynamiczne rozgrywki sportowe. Świetne wrażenie robi oglądanie filmów w trybie Filmaker Mode, czyli takim, w którym ustawienia są najbliższe temu, co chcą uzyskać twórcy ze studia filmowego. To jakość iście referencyjna, zwłaszcza gdy cieszymy się prawdziwie kinowymi seansami w zaciemnionym pomieszczeniu. W ciągu dnia, mimo dużej standardowej jasności, daje o sobie znać błyszczący ekran. Więc decydując się na LG GX warto pomyśleć o zaciemnieniu pokoju dla pełnej satysfakcji z filmowych doświadczeń z telewizorem LG OLED.

Ten wysoki kontrast daje też świetne efekty, gdy mówimy o HDR. W dodatku, w telewizorze zastosowano nowe rozwiązanie, jakim jest Dolby Vision IQ. Dzięki czujnikowi światła, obraz w trybie Dolby Vision, jeszcze lepiej dostosowuje się do warunków w pomieszczeniu. Otrzymujemy więc lepsze efekty w dzień i nocy, w zależności od tego, jak nasz salon jest doświetlony.

Inteligencja to mocna strona telewizora GX. Dzięki niej zwykły użytkownik może cieszyć się w pełni telewizorem tuż po wyjęciu z pudełka i w każdej chwili będzie otrzymywać dobrej jakości obraz dostosowany do sytuacji. Jeszcze większa zasługa sztucznej inteligencji drzemie w adaptacji obrazu z gorszych jakościowo źródeł. Kiepskiej jakości filmiki z YouTube’a, gorsze kanały telewizyjne, materiały archiwalne z naszego telefonu czy dysku twardego? Wszystkie te materiały będą wyglądać na telewizorze LG OLED lepiej, niż widzieliście je dotychczas. To jest właśnie fantastyczne w rozwiązaniach AI, że ekrany rosną, a obraz na nich jest lepszy niezależnie od źródła. Jeszcze parę lat temu kanały telewizyjne na 50-calowym ekranie wyglądały naprawdę źle, teraz dzięki sygnałowi cyfrowemu i zaawansowanym procesorom przetwarzającym obraz w telewizorach, można się nimi naprawdę cieszyć i to na 55, 65 czy nawet 77-calach.

WebOS stał się systemem uniwersalnym, pozwalającym cieszyć się rozrywką na swój sposób

System operacyjny telewizora to element, na który szczególnie warto zwrócić uwagę. Co prawda dostępność aplikacji w trzech głównych systemach na rynku jest zbliżona, to już ich interfejs i stabilność się nieco różnią. WebOS, który napędza LG GX posiada kilka przydatnych funkcji, które naprawdę uprzyjemniają korzystanie z telewizora. Jedną z nich jest kontrola za pomocą pilota Magic, który działa nieco jak myszka komputerowa, tyle że trzymana i kontrolowana w powietrzu. W efekcie nawigacja po poszczególnych elementach jest błyskawiczna. Podobnie jak sam układ interfejsu - jest czytelny i prosty w obsłudze. Dzięki kafelkom łatwo jest wybrać swoje ulubione serwisy VOD i mieć do nich szybki dostęp. Osobiście wciąż mam problemy z jego intensywną kolorystyką, ale dzięki temu nawet siedząc dalej od telewizora, jest łatwiej trafić w poszczególne elementy interfejsu.

Łatwy dostęp do usług VOD, szybki dostęp do konkretnych złącz, czy też multimediów to spory atut. Użytkownicy systemu Apple docenią AirPlay 2, a posiadacze inteligentnego domu w oparciu o HomeKit, wsparcie dla tego rozwiązania. Można też pokusić się o SmartHome, sięgając po rozwiązania LG i partnerów. Wtedy na przykład z poziomu telewizora będziemy zarządzać pralką czy klimatyzatorem. To również jest wygodne i intuicyjne.

WebOS można kontrolować za pomocą głosu i to w języku polskim. W tej chwili działa to znacznie sprawniej niż asystent głosowy Google’a. Ten jednak też będzie dostępny, gdy rzeczywiście pojawi się na naszym rynku. Komendy głosowe pozwalają, na przykład, na szybkie wyszukanie interesującego nas filmu, sprawdzenie pogody czy przejścia do konkretnych funkcji w telewizorze.

System rozwijany już od kilku lat przez LG stał się solidnym rozwiązaniem, które praktycznie nie ma braków. W dodatku działa błyskawicznie, a mnogość opcji i różnorodne sterowanie sprawia, że jest systemem uniwersalnym. Każdy będzie mógł cieszyć się z rozwiązań, których potrzebuje. Czy to dostęp do plików na dysku sieciowym, czy też ulubiony serwis VOD, albo zwykła telewizja. Wygląd interfejsu to kwestia osobistych preferencji. Trochę szkoda, że nie można go dostosować, ale w obecnej wersji, dla większości, będzie satysfakcjonujący i przyjazny w obsłudze. A to jest najważniejsze.

LG OLED 55GX – telewizor godny polecenia

Biorąc pod uwagę wygląd LG OLED GX, jego zakup musi być przemyślany. Telewizor ten ma sens, tylko w odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni, umieszczony na ścianie. Wtedy będzie perłą w naszych wnętrzach i domowym centrum rozrywki dającym mnóstwo radości. W innych przypadkach warto zastanowić się nad zakupem pozostałych telewizorów LG OLED. Modele z 2020 roku są świetne do filmowych seansów i gier w iście kinowych warunkach. W dodatku są w pełni gotowe na konsole nowej generacji. Rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, poprawiają obraz z klasycznej telewizji i gorszych źródeł oraz dostosowują go do aktualnych warunków w pomieszczeniu.

Plusy

jakość wykonania,

mnóstwo funkcji dla graczy,

świetny design,

funkcjonalny Smart TV,

Minusy

wysoka cena,

najlepiej instalować w trakcie remontu.

100% 5/5

