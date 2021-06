Kompaktowy smartfon to obecnie towar nieco deficytowy, ale w sklepach można znaleźć kilka tego typu modeli. Na szczęście są wśród nich naprawdę interesujące propozycje. Tutaj je poznacie.

Mały, poręczny telefon - co to tak naprawdę znaczy?

Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej widocznych trendów na rynku mobilnym były w ostatnich latach szybko rosnące gabaryty smartfonów. Doszło do tego, że zastanawiając się, jaki ekran w telefonie będzie najlepszy można rozważać o technologii wykonania, rozdzielczości czy częstotliwości odświeżania, ale w przypadku przekątnej trzeba być przygotowanym na więcej niż 6 cali i to niezależnie od budżetu do dyspozycji. Poza nielicznymi wyjątkami, na których tym razem postanowiliśmy się skupić.

Obecnie kompaktowy smartfon to ten, który ma ekran mniejszy niż 6 cali. Dodając do tego smukłe ramki można liczyć, że cała konstrukcja bez kłopotu zmieści się nie tylko w torebce, ale i w kieszeni, a jej komfortowa obsługa będzie możliwa również jedną dłonią.

Co ciekawe, na głosy użytkowników znudzonych wyłącznie dużymi smartfonami najdonośniej odpowiedziało Apple. I nie chodzi tu wyłącznie o iPhone'a SE (2020), ale przede wszystkim o iPhone'a 12 mini. Nie tylko zresztą, bo koniec końców przeglądając oferty poszczególnych wiodących producentów to właśnie u Apple znajdziemy najwięcej (proporcjonalnie do całej oferty) smartfonów z ekranami mniejszymi niż 6 cali. Pozostali nieśpiesznie decydują się na podobne konstrukcje, ale pocieszające, że gdy jednak to robią, efekty z reguły okazują się bardzo zadowalające.

Jaki kompaktowy smartfon wybrać? TOP 5

Niewielki telefon nie musi być słaby

Jeśli ktoś zastanawia się, czy możliwe jest kupienie kompaktowego smartfona o topowej specyfikacji to odpowiedź jest prosta - tak. Wspomniany iPhone 12 mini to najlepszy przykład na to, że w niewielka jak na obecne standardy obudowa wcale nie musi oznaczać kiepskich czy przeciętnych podzespołów, ale takie, które spełnią wymagania nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Wśród propozycji z systemem Android też znajdziemy kompaktowe i wydajne modele, chociaż ma co ukrywać, że tu większość z nielicznych niewielkich smartfonów oferuje słabsze podzespoły. Koniec końców można więc stwierdzić, że każdy lub przynajmniej prawie każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Apple iPhone 12 mini Ocena benchmark.pl









4,6/5 Części osób w pierwszej kolejności na myśl przychodzi tu zapewne iPhone 12 mini. Nic dziwnego, to bowiem nie tylko propozycja od bardzo znanego producenta, ale też najmniejszy tak wydajny smartfon na rynku. Ma ekran OLED o przekątnej 5.4 cala, a wymiary całej konstrukcji to tylko 131.5 x 64.2 mm. Mimo tego skrywa ona topowy procesor A14 Bionic, który wraz z iOS 14 zapewnia doskonałe działanie interfejsu, a także wszystkich aplikacji, multimediów i gier. W przypadku tych ostatnich przydają się głośniki stereo, poza tym iPhone 12 mini ma dobry podwójny aparat fotograficzny z nagrywaniem 4K przy 60 fps, Bluetooth 5.0, szybkie Wi‑Fi 6, NFC oraz moduł do obsługi sieci 5G. Atutem jest też bez wątpienia wodoszczelność IP68, bateria z opcją ładowania bezprzewodowego i przynajmniej dla niektórych zapewne również Face ID. Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A14 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 133 g

Apple iPhone SE (2020) Ocena benchmark.pl









4,9/5 iPhone SE (2020) jest tylko nieco starszy, ale zauważalnie mniej zaawansowany niż iPhone 12 mini. Dzięki temu również jak na Apple całkiem przystępny cenowo. Czy słaby? Zdecydowanie nie, bo procesor A13 Bionic to ten sam, który zastosowano również w serii iPhone 11. Smartfon działa doskonale, co potwierdziliśmy także w naszych testach, nie znajdziecie aplikacji czy gry, która by go „zadławiła”. Ekran IPS ma tutaj tylko 4,7 cala, ale jest otoczony szerokimi ramkami. Mimo tego wymiary 138.4 x 67.3 mm zapewniają wygodną obsługę jedną dłonią. Możliwości fotograficzne tutaj nie zachwycają, ale zdjęcia dzienne wglądają dobrze, a filmy można rejestrować w filmy 4K przy 60 kl/s. Na plus i tutaj trzeba zapisać obecność bezprzewodowego ładowania baterii, szybkie Wi-Fi 6, NFC oraz wodoszczelną obudowę (IP67). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13, iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

ASUS ZenFone 8 Ocena benchmark.pl









5/5 W przypadku systemu Android przed szereg wysuwa się jeszcze pachnący nowością ASUS ZenFone 8. Świetnie wypadał w naszych testach, tak naprawdę to jeden z najlepszych smartfonów z tym systemem w ogóle. Oczywiście także jeden z nielicznych o kompaktowych gabarytach. Mierzy 148 x 68.5 mm, zastosowany przez producenta wyświetlacz AMOLED cechuje się przekątną 5,9 cala, rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Ta ostatnia cecha przekłada się na idealnie płynne animacje i obraz w dynamicznych grach. Ich bezproblemowe działanie gwarantuje procesor Qualcomm Snapdragon 888, dużo RAMu oraz szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1. Można liczyć też na głośniki stereo, obsługę 5G oraz wodoszczelną obudowę zgodną z normą IP68. Bateria o pojemności 4000 mAh wystarcza na około 1,5 dnia, obsługuje tylko przewodowe ładowanie, ale za to szybkie - 30W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64+12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję

Google Pixel 4a Ocena benchmark.pl









4,5/5 Smartfony Google nie są na naszym rynku najpopularniejsze, a ich ceny nie należą do najbardziej kuszących. Co do możliwości sprzętu tego producenta nie można mieć jednak wielu zastrzeżeń, co udowadnia również Google Pixel 4a z 5.81-calowym ekranem OLED. To propozycja ze średniej półki, z procesorem Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB RAM i czystym, dobrze zoptymalizowanym system Android od tego samego przecież producenta. Wbrew rynkowym trendom ma pojedynczy aparat fotograficzny, ale nie należy utożsamiać tego z kiepskimi zdjęciami, bo wypadają one tu naprawdę dobrze. Jest NFC, są głośniki stereo, ale bateria 3140 mAh niestety nie imponuje. Mocną kartą przetargową może być tu fakt, że to jeden z tych smartfonów, które jako pierwsze otrzymają aktualizację z Androidem 12. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10, Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12.2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 143 g

OUKITEL C22 Ocena benchmark.pl









4,1/5 OUKITEL C22 to przedstawiciel mniej znanej marki, która dopiero od niedawna oferowana jest w oficjalnej polskiej dystrybucji. To także jedyny z proponowanych tu smartfonów, którego należy uznać za budżetowa propozycję. I takie znajdują jednak nabywców. Procesor MediaTek Helio A22 nie imponuje, ale dostał do pomocy 4 GB RAM, dzięki czemu przy systemie Android 10 można liczyć całkiem sprawne realizowanie podstawowych zastosowań. Nie jest to smarttfon do multimediów i gier, ale do kontaktu, sprawdzania poczty czy obsługi prostych aplikacji jak najbardziej się nadaje. Jak na swoją cenę ma sporo, bo 128 GB pamięci wewnętrznej i to z opcją rozbudowy o kartę microSD. Pojemność baterii to solidne 4000 mAh, niestety trzeba liczyć się z wolnym ładowaniem. Tak istotny w tym zestawieniu wyświetlacz (IPS) mierzy tu 5,8 cala, jednocześnie cechuje się rozdzielczością HD+. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1520x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio A22

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 13 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 178 g

Najlepszy mały smartfon - naszym zdaniem

Nie trzeba zaliczać się do największych fanów Apple aby szczerze przyznać, że iPhone 12 mini jest obecnie najlepszym małym smartfonem na rynku. Oferuje flagowe podzespoły, które wbrew rynkowym trendom zamknięto w naprawdę kompaktowej obudowie. Dla preferujących system Android odpowiednikiem może być ASUS Zenfone 8. Wprawdzie jest nieco większy, ale wciąż kompaktowy i również oferuje świetną specyfikację przekładającą się na bardzo komfortową obsługę w praktyce.