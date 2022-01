Kompaktowy smartfon to obecnie towar nieco deficytowy, ale w sklepach można znaleźć kilka tego typu modeli. Na szczęście są wśród nich naprawdę interesujące propozycje. Tutaj je poznacie.

Mały, poręczny telefon - co to tak naprawdę znaczy?

Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej widocznych trendów na rynku mobilnym były w ostatnich latach szybko rosnące gabaryty smartfonów. Doszło do tego, że zastanawiając się, jaki ekran w telefonie będzie najlepszy można rozważać o technologii wykonania, rozdzielczości czy częstotliwości odświeżania, ale w przypadku przekątnej trzeba być przygotowanym na więcej niż 6 cali i to niezależnie od budżetu do dyspozycji. Poza nielicznymi wyjątkami, na których tym razem postanowiliśmy się skupić.

Obecnie kompaktowy smartfon to ten, który ma ekran nie większy niż 6 cali. Dodając do tego smukłe ramki można liczyć, że cała konstrukcja bez kłopotu zmieści się nie tylko w torebce, ale i w kieszeni, a jej komfortowa obsługa będzie możliwa również jedną dłonią.

Co ciekawe, na głosy użytkowników znudzonych wyłącznie dużymi smartfonami najdonośniej odpowiedziało Apple. I nie chodzi tu wyłącznie o iPhone'a SE (2020), ale przede wszystkim o iPhone'a 13 mini. Nie tylko zresztą, bo koniec końców przeglądając oferty poszczególnych wiodących producentów to właśnie u Apple znajdziemy najwięcej (proporcjonalnie do całej oferty) smartfonów z ekranami mniejszymi niż 6 cali. Pozostali nieśpiesznie decydują się na podobne konstrukcje, ale pocieszające, że gdy jednak to robią, efekty z reguły okazują się bardzo zadowalające.

Jaki kompaktowy smartfon wybrać? TOP 5

Niewielki telefon nie musi być słaby

Jeśli ktoś zastanawia się, czy możliwe jest kupienie kompaktowego smartfona o topowej specyfikacji to odpowiedź jest prosta - tak. Wspomniany iPhone 13 mini to najlepszy przykład na to, że w niewielka jak na obecne standardy obudowa wcale nie musi oznaczać kiepskich czy przeciętnych podzespołów, ale takie, które spełnią wymagania nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Wśród propozycji z systemem Android też znajdziemy kompaktowe i wydajne modele, chociaż ma co ukrywać, że tu większość z nielicznych niewielkich smartfonów oferuje słabsze podzespoły. Koniec końców można więc stwierdzić, że każdy lub przynajmniej prawie każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Apple iPhone 13 mini Ocena benchmark.pl









4,6/5 iPhone 13 mini to nie tylko najlepszy mały smartfon z iOS, ale też najlepszy mały smartfon w ogóle. Procesor Apple A15 Bionic sprawia, że pod względem wydajności plasuje się w ścisłym gronie topowych modeli, działa idealnie płynnie i szybko niezależnie od tego, jakie zadanie się przed nim postawi. Względem swojego poprzednia oferuje nie tylko wyższe moce obliczeniowe, ale również więcej pamięci wewnętrznej w standardzie oraz nieco lepsze aparaty fotograficzne, m. in. dzięki OIS z automatyczną stabilizacją matrycy. 5,4-calowe ekran OLED z HDR wypada dobrze, szkoda jednak, że częstotliwość odświeżania to tylko 60 Hz. Niczego nie brakuje za to w przypadku zaplecza komunikacyjnego, są też głośniki stereo i bateria wspierająca bezprzewodowe ładowanie. Całość mierzy 131.5 x 64.2 x 7.7 mm i jest wodoszczelna (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 140 g

Apple iPhone SE (2020) Ocena benchmark.pl









4,9/5 Coraz trudniej dostępny, ale jeśli ktoś akceptuje zlepek słów tani i iPhone, to musi postawić właśnie na iPhone'a SE (2020). Jest starszy, ale i zauważalnie mniej zaawansowany niż iPhone 13 mini. Czy słaby? Zdecydowanie nie, bo procesor A13 Bionic to ten sam, który zastosowano również w serii iPhone 11 i nadal oferuje spore możliwości. Smartfon działa bardzo dobrze, co swojego czasu potwierdziliśmy także w naszych testach. Ekran IPS ma tutaj tylko 4,7 cala, ale jest otoczony szerokimi ramkami. Mimo tego wymiary 138.4 x 67.3 mm zapewniają wygodną obsługę jedną dłonią. Możliwości fotograficzne nie zachwycają, ale zdjęcia dzienne wglądają dość dobrze, a filmy można rejestrować w filmy 4K przy 60 kl/s. Na plus i tutaj trzeba zapisać obecność bezprzewodowego ładowania baterii, szybkie Wi-Fi 6, NFC oraz wodoszczelną obudowę (IP67). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 13, iOS 14

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) Apple A13

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 148 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

ASUS ZenFone 8 Ocena benchmark.pl









5/5 W przypadku systemu Android przed szereg wysuwa się z kolei ASUS ZenFone 8. Świetnie wypadał w naszych testach, tak naprawdę to jeden z najlepszych smartfonów z tym systemem w ogóle. Oczywiście także jeden z nielicznych o kompaktowych gabarytach. Mierzy 148 x 68.5 mm, zastosowany przez producenta wyświetlacz AMOLED cechuje się przekątną 5,9 cala, rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Ta ostatnia cecha przekłada się na idealnie płynne animacje i obraz w dynamicznych grach. Ich bezproblemowe działanie gwarantuje procesor Qualcomm Snapdragon 888, dużo RAMu oraz szybka pamięć wewnętrzna UFS 3.1. Można liczyć też na głośniki stereo, obsługę 5G oraz wodoszczelną obudowę zgodną z normą IP68. Bateria o pojemności 4000 mAh wystarcza na około 1,5 dnia, obsługuje tylko przewodowe ładowanie, ale za to dość szybkie - 30W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64+12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 170 g Zobacz recenzję

Sony Xperia 10 III Ocena benchmark.pl









4,4/5 Sony Xperia 10 III będzie dla wielu najbardziej atrakcyjną propozycją pod względem wizualnym. Wprawdzie ma nieco szersze ramki, ale dzięki temu obyło się bez notcha i innych wcięć szpecących front znacznie bardziej. Cała stylistyka jest minimalistyczna, zwłaszcza w kolorze filetowym smartfon może wpadać w oczy kobietom. Ekran ma tutaj 6 cali, ale też nietypowe proporcje 21:9 sprawiające, że cała konstrukcja jest smukła (154 x 68 x 8.3 mm) i dobrze leży w dłoni. Stwierdzamy to po przeprowadzonych testach, w których smartfon zapunktował też płynnym działaniem, całkiem dobrą baterią i solidnymi aparatami (ma nawet teleobiektyw) oraz kompletem modułów łączności bezprzewodowej. To dobry smartfon do codziennej pracy, portali społecznościowych i filmów, bo ma ekran OLED. Niestety 60 Hz, przez co gorzej wypada w grach. Bezdyskusyjnie na plus wodoszczelna obudowa (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 690

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 169 g Zobacz wyniki

Google Pixel 5 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Też 6-calowy, ale mniejszy (niższy i lżejszy, ale nieco szerszy) nie tylko od Xperii, ale również od ZenFone'a. Wymiary Google Pixel 5 wynoszą 144.7 x 70.4 x 8 mm, a warto zaakcentować też stosunkowo niewielką wagę 151 g. Trudno kupić go w oficjalnieje polskiej dystrybucji, no i jest to model z 2020 roku, ale wsparcie u Google jest nieco dłuższe niż u wielu producentów, wydano tutaj już aktualizację do systemu Android 12. Sprzętowo Google Pixel 5 też nadal daje radę, procesor Qualcomm Snapdragon 765G i 8 GB RAM pozwalają komfortowo pracować, cieszyć się multimediami, a nawet grami. Tym bardziej, że ekran wykonano w technologii OLED, a odświeżanie sięga 90 Hz. Są też miłe dodatki w postaci głośników stereo, funkcji bezprzewodowego ładowania baterii i wodoszczelności zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 151 g

Najlepszy mały smartfon - naszym zdaniem

Nie trzeba zaliczać się do największych fanów Apple aby szczerze przyznać, że iPhone 13 mini jest obecnie najlepszym małym smartfonem na rynku. Oferuje flagowe podzespoły, które wbrew rynkowym trendom zamknięto w naprawdę kompaktowej obudowie. Dla preferujących system Android odpowiednikiem może być ASUS Zenfone 8. Wprawdzie jest nieco większy, ale wciąż kompaktowy i również oferuje świetną specyfikację przekładającą się na bardzo komfortową obsługę w praktyce.