Kompaktowy smartfon to obecnie towar nieco deficytowy, ale w sklepach można znaleźć kilka tego typu modeli. Na szczęście są wśród nich naprawdę interesujące propozycje. Tutaj je poznacie.

Mały, poręczny telefon - co to tak naprawdę znaczy?

Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej widocznych trendów na rynku mobilnym były w ostatnich latach szybko rosnące gabaryty smartfonów. Doszło do tego, że zastanawiając się, jaki ekran w telefonie będzie najlepszy można rozmawiać o technologii wykonania, rozdzielczości czy częstotliwości odświeżania, ale w przypadku przekątnej trzeba być przygotowanym na więcej niż 6 cali i to niezależnie od budżetu do dyspozycji. Poza nielicznymi wyjątkami, na których tym razem postanowiliśmy się skupić.

Obecnie kompaktowy smartfon to ten, który ma ekran nie większy niż 6 cali. Dodając do tego smukłe ramki można liczyć, że cała konstrukcja bez kłopotu zmieści się nie tylko w torebce, ale i w kieszeni, a jej komfortowa obsługa będzie możliwa również jedną dłonią.

Co ciekawe, na głosy użytkowników znudzonych wyłącznie dużymi smartfonami najdonośniej odpowiedziało Apple. I nie chodzi tu wyłącznie modele z linii iPhone'a SE, ale przede wszystkim o te z dopiskiem mini. Przeglądając oferty poszczególnych wiodących producentów to właśnie u Apple znajdziemy najwięcej (proporcjonalnie do całej oferty) smartfonów z ekranami mniejszymi lub oscylującymi wokół 6 cali. Chociaż bardzo możliwe, że będzie się to zmieniać, bo w tym roku Apple odeszło od kompaktowych modeli, a inni producenci wprawdzie nieśmiało, ale jednak coś nowego oferują. I to niekiedy z naprawdę świetnym skutkiem. Po raz pierwszy w aktualizacji naszego TOP uwzględniamy też składną konstrukcję.

Jaki kompaktowy smartfon wybrać? TOP 5

Niewielki telefon nie musi być słaby

Jeśli ktoś zastanawia się, czy możliwe jest kupienie kompaktowego smartfona o topowej specyfikacji to odpowiedź jest prosta - tak. iPhone 13 mini to najczęściej podawany przykład na to, że w niewielka jak na obecne standardy obudowa wcale nie musi oznaczać kiepskich czy przeciętnych podzespołów, ale takie, które spełnią wymagania nawet najbardziej wybrednych użytkowników. Wśród propozycji z systemem Android też znajdziemy kompaktowe i wydajne modele, przed szereg wysuwa się zdecydowanie Asus ZenFone 9. Sek w tym, że obydwie te propozycje kosztują niemal 4000 złotych, a to już spora kwota. Coś tańszego? I za połowę tego da się kupić dobry telefon. Koniec końców można więc stwierdzić, że każdy lub przynajmniej prawie każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Apple iPhone 13 mini - flagowy mały smartfon z iOS Ocena benchmark.pl









4,6/5 iPhone 13 mini to najlepszy mały smartfon z iOS i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie cokolwiek mogło się w tej kwestii zmienić. Na 2022 rok Apple wprawdzie również przygotowało kilka nowości, ale kieszonkowego wariantu wśród nich zabrakło. Aktualnie nie jest to problemem, bo iPhone 13 mini pozostaje jednym z najlepszych małych smartfonów na rynku. Posiada wydajny procesor Apple A15 Bionic, który pod względem wydajności plasuje się w ścisłym gronie topowych modeli, smartfon działa dzięki niemu idealnie płynnie i szybko niezależnie od tego, jakie zadanie się przed nim postawi. Ważne też, że system będzie tu aktualizowany jeszcze przez kilka lat. Jeśli chodzi o gabaryty, iPhone 13 mini posiada 5,4-calowy ekran OLED z HDR, niestety częstotliwość odświeżania to tylko 60 Hz. Niczego nie brakuje za to w przypadku zaplecza komunikacyjnego, są też głośniki stereo i bateria wspierająca bezprzewodowe ładowanie. Całość mierzy 131.5 x 64.2 x 7.7 mm i jest wodoszczelna (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 5,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 Mpx + 12 Mpx

Waga 140 g

Apple iPhone SE (2022) - mały, tańszy iPhone Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jeśli ktoś akceptuje zlepek słów tani i iPhone, to powinien postawić właśnie na iPhone'a SE (2022). Jest zauważalnie mniej zaawansowany niż iPhone 13 mini, ale czy słaby? Zdecydowanie nie, bo procesor A15 Bionic to jedna z najważniejszych zmian, jakie producent zastosował tu względem poprzedniego modelu z tej linii. Smartfon działa bardzo dobrze i nie powinno zmienić się to przez lata, podobnie jak iPhone mini 13 też będzie długo wspierany aktualizacjami. Ekran IPS ma tutaj tylko 4,7 cala, ale jest otoczony szerokimi ramkami. Mimo tego wymiary 138.4 x 67.3 x 7.3 mm zapewniają wygodną obsługę jedną dłonią. Możliwości fotograficzne nie zachwycają, ale zdjęcia dzienne wglądają dość dobrze, a filmy można rejestrować w filmy 4K przy 60 kl/s. Na plus i tutaj trzeba zapisać obecność bezprzewodowego ładowania baterii, szybkie Wi-Fi 6, NFC oraz wodoszczelną obudowę (IP67). Najważniejsze cechy: System operacyjny iOS 15

Wyświetlacz (przekątna) 4,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 750 x 1334 px

Procesor główny (nazwa) A15 Bionic

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 12 Mpx

Waga 144 g

Asus ZenFone 9 - flagowy mały smartfon z Android Ocena benchmark.pl









4,9/5 W przypadku systemu Android prym wiedzie Asus ZenFone 9. Świetnie wypadał w naszych testach, tak naprawdę to jeden z najlepszych smartfonów z tym systemem w ogóle. Oczywiście także jeden z nielicznych o kompaktowych gabarytach. Mierzy 146.5 x 68.1 x 9.1 mm, zastosowany przez producenta wyświetlacz Super AMOLED cechuje się przekątną 5,9 cala, rozdzielczością Full HD+ i odświeżaniem 120 Hz. Ta ostatnia cecha przekłada się na idealnie płynne animacje i obraz w dynamicznych grach. Ich bezproblemowe działanie gwarantuje procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli flagowa jednostka dla modeli z systemem Android. Ma do pomocy 8 GB RAMu oraz szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. Można liczyć też na głośniki stereo, obsługę 5G oraz wodoszczelną obudowę zgodną z normą IP68. Jak wykazały nasze testy, bateria o pojemności 4300 mAh wystarcza na około 1,5 dnia pracy. Trochę szkoda, że obsługuje tylko przewodowe ładowanie o mocy 30W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 5,9 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Sony Xperia 10 IV - 6 cali i teloobiektyw Ocena benchmark.pl









4/5 Sony Xperia 10 IV może okazać się dla niektórych najbardziej atrakcyjną propozycją pod względem wizualnym. Wprawdzie ma nieco szersze ramki, ale dzięki temu obyło się bez notcha i innych wcięć szpecących front znacznie bardziej. Cała stylistyka jest minimalistyczna, co dla tego producenta bardzo charakterystyczne. Ekran ma tutaj 6 cali, ale też nietypowe proporcje 21:9 sprawiające, że cała konstrukcja jest smukła (153 x 67 x 8.3 mm) i dobrze leży w dłoni. Za około 2000 zł otrzymujemy tu smartfona z procesorem Qualcomm Snapdragon 695 5G i 6 GB pamięci RAM, a także aparatem fotograficznym wyposażonym w obiektywy szerokokątny, ultraszerokokątny oraz tele, co jest w tym budżecie rzadko spotykane. Sony Xperia 10 IV może pochwalić się też kompletem modułów łączności bezprzewodowej, baterią 5000 mAh zauważalnie większą niż w poprzednikach, ekranem OLED (niestety nadal 60 Hz) i wodoszczelną obudową (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2520 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 8 + 8 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 161 g

Samsung Galaxy Z Flip 4 - składany smartfon Ocena benchmark.pl









4,8/5 Składane smartfony powoli przestają być zabawkami, a stają się dobrymi, użytecznymi konstrukcjami. Jedną z najlepszych jest obecnie Galaxy Z Flip 4, jednocześnie chyba najciekawsza propozycja dla sympatyków marki Samsung szukających kompaktowego smartfona. Wprawdzie rozłożony oferuje ekran o przekątnej aż 6.7 cala, ale po złożeniu otrzymujemy „kostkę” o wymiarach 84.9 x 71.9 mm, która zmieści się nawet w najmniejszej kieszeni. Dodatkowo nawet w tym trybie Galaxy Z Flip 4 zachowuje się pewną funkcjonalność, bo posiada dodatkowy, 1.9-calowy ekran zewnętrzny. Pozwala nie tylko sprawdzić godzinę i odczytywać powiadomienia, ale też obsługiwać aparaty fotograficzne i odtwarzacz muzyczny, ustawiać alarm czy zobaczyć pogodę. Pod względem wydajności jest topowo, producent postawił bowiem na procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB RAM i szybką pamięć masową UFS 3.1. Mimo składanej konstrukcji udało się też zadbać o głośniki stereo, bezprzewodowe ładowanie baterii oraz wodoszczelność (IP68). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2640x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 187 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Najlepszy mały smartfon - naszym zdaniem

Obecnie najlepszym małym smartfonem na rynku jest ASUS Zenfone 9. Przy 5,9-calowym ekranie oferuje podzespoły charakterystyczne dla flagowych modeli, może poza wyjątkiem technologii ładowania baterii. Jest dobrze wykonany, wodoszczelny, cechuje się niemal czystym Androidem i świetną płynnością oraz szybkością działania, a także wysokiej jakości głośnikami stereo. Nie trzeba zaliczać się do największych fanów Apple aby szczerze przyznać, że jego głównym rywalem pozostaje wciąż iPhone 13 mini. Wciąż, ponieważ ma ponad rok, ale mimo tego nadal zapewnia wysoką wydajność i kilka lat aktualizacji. Tak naprawdę wybierając pomiędzy nimi wypada się więc zastanowić, który system będzie dla nas lepszy i ciekawszy, Andoid czy iOS.