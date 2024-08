Nawet tak popularne i dość standardowe akcesorium komputerowe, jak myszka, ma swoje ciekawe odmiany. Należy do nich myszka wertykalna, czyli pionowa. Jak działa i kto powinien ją wybrać?

Z roku na rok widzimy stały rozwój sprzętu komputerowego. Rośnie wydajność procesorów, postępuje też miniaturyzacja. Co pewien czas w sklepach pojawiają się nowinki, jak choćby przenośne konsole, okulary VR, czy sprzęt do grania w chmurze. Mało kto zastanawia się natomiast nad wyborem alternatywnego rozwiązania dla tak przydatnego akcesorium, jakim jest myszka. Zastanawiając się kolejny raz, jaką myszkę wybrać, zwróć też uwagę na ich ciekawą odmianę- ergonomiczne myszki pionowe. W dzisiejszym poradniku podpowiemy, co to jest myszka wertykalna, jak jej używać i dla kogo może być dobrym wyborem.

Co to jest myszka pionowa?

W zasadzie myszka wertykalna nie różni się mocno od standardowej, znanej od kilkudziesięciu lat myszki komputerowej. Jest natomiast inaczej wyprofilowana. Wszystko ma na celu umożliwienie używania myszy w bardziej ergonomiczny sposób.

Bardziej naturalnym ułożeniem rąk jest to, kiedy trzymamy kierownicę w samochodzie, niż w rowerze. Na tym przykładzie możemy wyjaśnić, jak należy złapać myszkę ergonomiczną. Ma rozbudowaną podstawę, na której kładziemy krawędź nadgarstka, miejsce poniżej małego palca. Kciuk spoczywa na górnej krawędzi, natomiast całą dłoń spoczywa, niczym na… zwykłej myszce. Korzystanie z myszki wertykalnej jest więc intuicyjne i proste, nie wymaga większego przyzwyczajenia.

Dlaczego warto pomyśleć o myszce wertykalnej?

Głównym celem produkcji myszki pionowej jest poprawa ergonomii. Skręcenie nadgarstka w stronę bardziej pionowego ułożenia sprawia, że nasze dłonie i przedramiona ustawione są w bardziej naturalny sposób. Ma to na celu zmniejszenie napięcia mięśni, zapobieganie bólom, czy różnym urazom (choćby takim, jak zespół cieśni nadgarstka).

Dopracowany pod względem ergonomii kształt poprawia także komfort użytkowania. Można powiedzieć, że nasza ręka odpoczywa, spoczywając w wygodnej pozycji na myszce pionowej.

Różnicę zobaczymy w szczególności podczas długotrwałego korzystania z myszki. Oczywiście, wśród standardowych myszy również znajdziemy takie mniej lub bardziej wygodne. Przykładem mogą być myszki gamingowe, nierzadko mające bardzo wymyślne kształty. Czy nie przypominają jednak przypadkiem właśnie myszek pionowych, z nieco pochyloną częścią, na której spoczywa dłoń?

Największe zalety myszki pionowej to:

ergonomiczne ułożenie dłoni

redukcja bólu, uczucia zmęczenia

poprawa efektywności, na przykład podczas długotrwałej pracy przy komputerze

to gadżet o naprawdę ciekawym kształcie i nietuzinkowym wyglądzie

myszki wertykalne nie są dużo droższe od “zwykłych” myszek (można nawet dostać taką myszkę do 100 złotych)

Myszki wertykalne - tylko dla praworęcznych?

Szczególną uwagę przy wyborze myszki pionowej muszą zachować osoby leworęczne. Myszki wertykalne nie są symetryczne. Jeśli kupimy wersję dla osób korzystających z myszki prawą ręką - nie sprawdzi się ona w przypadku leworęcznych. Większość myszek pionowych przeznaczona jest właśnie dla osób praworęcznych.

Wady myszek pionowych:

wersja tylko dla prawo- lub tylko dla leworęcznych

zajmują nieco więcej miejsca, np.słąbo sprawdza się jako myszka do laptopa podczas przenoszenia w torbie od laptopa mogą się nie sprawdzić

mały wybór takich myszek ze względu mniejszą popularność

Polecane myszki pionowe

Na rynku istnieje obecnie całkiem dużo modeli myszek pionowych. Do najbardziej polecanych należą:

Logitech MX Vertival Ergonomic - ze świetnym czujnikiem o rozdzielczości 4000 dpi i akumulatorem pozwalającym na używanie nawet przez kilka miesięcy bez doładowania. Mamy w niej aż sześć przycisków do zaprogramowania. Połączenie odbywa się poprzez USB-C, Bluetooth lub odbiornik na USB

- ze świetnym czujnikiem o rozdzielczości 4000 dpi i akumulatorem pozwalającym na używanie nawet przez kilka miesięcy bez doładowania. Mamy w niej aż sześć przycisków do zaprogramowania. Połączenie odbywa się poprzez USB-C, Bluetooth lub odbiornik na USB DELUX M618X5D - podświetlana myszka, która wygląda bardzo atrakcyjnie, ma nawet wbudowany ekran

- podświetlana myszka, która wygląda bardzo atrakcyjnie, ma nawet wbudowany ekran Trust Verto Ergonomic - niedroga, z regulacją czułości do 1600 dpi, możliwość połączenia bezprzewodowo lub przez kabel, 6 dodatkowych przycisków

Najczęściej myszki wertykalne posiadają kilka dodatkowych klawiszy. Zwykle można je skonfigurować wedle własnego uznania. Nie jest to jednak cecha charakterystyczna tylko dla tego sprzętu - standardowe myszki również mogą mieć w końcu takie dodatki.

Na zdjęciach widzimy myszkę Logitech MX Vertical.