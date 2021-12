Nadszedł czas podsumowań. To ważne szczególnie w tym roku, ponieważ nie należał on do łatwych. Z dużymi problemami borykała się cała branża technologiczna, ale ostatecznie nie wyszło najgorzej. Przypomnijmy jak w ciągu ostatnich 12 miesięcy radziła sobie firma Apple.

Koronawirus dał popalić wszystkim. Firmy produkujące urządzenia elektroniczne borykały się i nadal borykają z kryzysem na rynku półprzewodników, które niezbędne są do działania takich urządzeń. Szczególnie dotknęło to firmę Apple. W sieci pojawiały się doniesienia o tym, że władze firmy rezygnowały z produkcji jednych urządzeń po to by zwiększyć podaż innych. Tak było między innymi z iPadami i iPhone’ami. Zmniejszono produkcję tabletów, żeby dostępność smartfonów była większa. Mimo tego, w listopadzie półki były puste, chwilowo najnowsze modele urządzeń marki Apple były praktycznie niedostępne.

Wspomniane problemy nie powstrzymały firmy Apple przed prezentowaniem kolejnych produktów. Niektóre były bardzo dobre, a inne trochę na siłę, ale coroczny kalendarz premier został zrealizowany. Oto 5 produktów marki Apple, o których wiele mówiło się w mijającym roku.

iPad Pro z M1

W kwietniu Apple zaprezentowało dwa iPady Pro 5. generacji. Na pierwszy rzut oka tablety te nie różnią się od swoich poprzedników, ale w rzeczywistości różnice są ogromne. Tegoroczne modele wyposażone zostały w układ M1 - ten sam, który montowany jest w kilku modelach komputerów Mac.

Apple już od kilku lat pozycjonuje iPada jako urządzenie, które może zastąpić komputer. iPady to zdaniem wielu najlepsze tablety na rynku, ale dotychczas nie dorównywały komputerom zarówno w kwestii sprzętu jak i oprogramowania. W tym roku się to zmieniło i dzięki układowi M1 tablety te wydajnością dorównują większości średniej klasy komputerom.

Warto też zwrócić uwagę, że w przypadku największego modelu zastosowano wyświetlacz Liquid Retina XDR, który montowany jest także w monitorze Apple Pro Display XDR i może służyć może jako monitor referencyjny.

iMac z M1

Podczas kwietniowej prezentacji produktowej zadebiutował także nowy model komputera iMac z ekranem, którego przekątna ma długość 24 cali. To prawdopodobnie ostatni Mac, który wyposażony jest w układ M1. Ten sam procesor posiadają wspomniane iPady Pro, MacBooki Air, ubiegłoroczne MacBooki Pro oraz Mac mini, więc w tej kwestii nie jest to nic nadzwyczajnego.

Warto jednak zauważyć, że nowe iMaki to pierwsze komputery marki Apple nowej generacji. W porównaniu do poprzednich modeli zostały one zupełnie przeprojektowane. Ramki wokół ekranu są zdecydowanie węższe i mają biały kolor. Komputery te dostępne są w zupełnie niespotykanych dotąd kolorach. Jest niebieski, zielony, różowy, srebrny, żółty, pomarańczowy oraz fioletowy.

W sieci znaleźć można informacje, że na podstawie projektu tego komputera powstanie nowy MacBook Air. Można zatem oczekiwać, że nowy iMac wyznaczy trendy w projektowaniu kolejnych generacji innych komputerów marki Apple.

Apple Watch Series 7

Chyba jedyny negatywny bohater tego zestawienia. Przed jego premierą analitycy przewidywali, że w tym roku zegarek zostanie zupełnie przeprojektowany i będzie mieć nowe czujniki służące do monitorowania parametrów zdrowotnych. Miał być sensor do pomiaru temperatury oraz ciśnienia tętniczego.

Zupełnie zmienić miał się także wygląd zegarka. Koperta przypominać miała obudowę iPhone’ów serii 12 i 13. Krawędzie miały być mniej zaokrąglone niż w przypadku zegarków serii 6.

Okazało się jednak, że różnic w stosunku do poprzedniej generacji nie ma zbyt wiele. Podstawowe zmiany to nieco większy ekran oraz odporność na pył. Apple Watch Series 7 nie różni się zatem wiele od poprzednika.

iPhone 13

Trudno w takim zestawieniu nie wspomnieć o smartfonach marki Apple. Firma co roku prezentuje nowe modele, a stopień ich innowacyjności jest różny. W tym roku rewolucji nie było, ale wprowadzonych zostało kilka zmian, które są godne uwagi. Dużo zmian związanych jest z aparatem, a najwięcej nowości zyskała seria Pro.

Aparaty we wszystkich modelach otrzymały automatyczną stabilizację matrycy, która znacznie wpłynęła na poprawę jakości zdjęć. iPhone'y 13 serii Pro posiadają funkcję adaptacyjnego odświeżania ekranu o maksymalnej częstotliwości 120 Hz. Nie jest to nowość na rynku, ale pierwszy raz zastosowano to w iPhone’ach.

Tegorocznej generacji iPhone’ów nie można nazwać ani innowacyjną, ani rewolucyjną, ale z pewnością znajdą się osoby, które z chęcią wymienią iPhone’a serii 12 na nowszego.

MacBook Pro

Ostatnia w tym roku nowość z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Design komputera nie uległ znacznej zmianie. Nie jest też tak atrakcyjny jak w przypadku nowych iMaców, ale to urządzenie przeznaczone do pracy. Nie ma ekonomicznego uzasadnienia, aby kupować nowego MacBooka Pro jako komputer do domowego użytku.

W nowych MacBookach Pro zastosowano nowe układy Apple Silicon – M1 Pro oraz M1 Max. Są one znacznie bardziej wydajne od swojego poprzednika. Wyniki testów benchmarkowych wskazują, że nowe MacBooki Pro są w niektórych zastosowaniach dużo bardziej wydajne niż Maki Pro, za które zapłacić trzeba kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto dodać, że nowe układy pozwalają na obsługę aż 64GB pamięci RAM.

Najnowsze laptopy Apple nie są dla każdego, ale grupa docelowa, którą stanowią profesjonalni użytkownicy z pewnością je docenią. Komputery są niewielkie, a nowe układy charakteryzują się ogromną wydajnością i niewielkim zużyciem energii co przekłada się na długi czas pracy na baterii.

Rewolucja czy ewolucja?

Jak widać, rewolucji w tym roku nie było. Najciekawsze są zdecydowanie nowe układy Apple Silicon, które wykorzystane zostały póki co w MacBookach Pro. Warto także zwrócić uwagę na iMaki z M1, które mogą częściowo zdradzać jak będzie wyglądać przyszłość komputerów marki Apple. Wykorzystanie układu Apple Silicon w iPadach Pro sprawiło, że tablety mogą już być uważane jako substytut komputera. Czekamy na lepsze oprogramowanie, bo iPadOS nie jest tak funkcjonalny jak Windows, macOS czy Ubuntu. iPhone’y i zegarki Apple Watch jak co roku zyskały lepszą specyfikację techniczną, ale w ich przypadku nic spektakularnego się nie wydarzyło.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tegorocznych produktach marki Apple. Jak według Was firma poradziła sobie w tym trudnym czasie na tle konkurencji?

Grafiki: Apple