Jakie filmy o superbohaterach od Disney+ obejrzeć? Biblioteka serwisu skrywa wiele perełek, których żaden miłośnik produkcji o nadludziach nie może przegapić. Zebraliśmy je w przystępną formę TOP 5 propozycji, które znajdziecie poniżej.

Nie będziemy ukrywać, Marvel zostawił konkurencję daleko w tyle. Mimo to filmy animowane o superbohaterach również doczekały się swojej reprezentacji. Zatem, co obejrzeć na Disney+? Zapraszamy do dalszej lektury.

Najlepsze filmy o superbohaterach na Disney+

Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry

Najlepsze filmy o superbohaterach na Disney Plus otwierają dwie propozycje Marvela, należące do III Fazy Filmowego Uniwersum.

Ich bohaterami są Avengersi – grupa indywidualistów z nadzwyczajnymi zdolnościami, którzy w obliczu ostatnich wydarzeń oddalili się od siebie jeszcze bardziej. Wkrótce staną w obliczu próby, która wymusi na nich odłożenie na bok osobistych animozji.

Oto bowiem na Ziemię przybywa Thanos (Josh Brolin), pozostający na tropie artefaktów zwanych Kamieniami Nieskończoności, które umożliwiłyby mu realizację najmroczniejszych wizji.

Jedyną szansą na ocalenie świata przed zagładą jest współpraca pomiędzy Kapitanem Ameryką (Chris Evans), Iron Manem (Robert Downey Jr.) i resztą superbohaterów. Czy zdołają wytrwać na wspólnym froncie?

Logan: Wolverine

Jak widać, filmy o superbohaterach Marvela to w Disney Plus (i nie tylko) niekwestionowany lider swojej kategorii.

Podczas seansu kolejnego z nich na pierwszym planie dostrzegamy Logana (Hugh Jackman) – złamanego przez życie Mutanta i niegdysiejszego członka grupy X-Men.

Od wydarzeń znanych z poprzednich filmów z serii "X-men" i "Wolverine" minęło wiele lat. Mutanci znajdują się na skraju wyginięcia. Nasz bohater stracił większość swoich dawnych kompanów, zdolność do regeneracji i dawny zapał ducha. Jego stare, pełne wyzwań życie zastąpiła profesja szofera i opieka nad schorowanym Charlesem Xavierem (dawniej Profesorem X).

Przeszłość przypomina mu jednak o sobie, kiedy nieznajoma kobieta prosi go o przetransportowanie małej Laury (Dafne Keen) do kanadyjskiej granicy. Ta ostatnia okazuje się mieć z nim więcej wspólnego, niż mógłby podejrzewać.

Iron Man

Filmy o superbohaterach Disney Plus nie obyłyby się bez “Iron Mana”. To film z wielu względów wyjątkowy. Znamienny jest m.in. fakt, że właśnie on otwiera I Fazę Filmowego Uniwersum Marvela.

Poznajemy w nim Tony’ego Starka (Robert John Downey Jr.) – playboya i genialnego wynalazcę, parającego się handlem bronią. Podczas gdy inni drżą na myśl o wojnie, on widzi w niej sposób na zarobienie wielkich pieniędzy. Przynajmniej do czasu, gdy podczas wizyty u amerykańskich żołnierzy w Afganistanie wpada w ręce terrorystów. Właśnie w takich okolicznościach, w warunkach zniewolenia powstaje pierwsza zbroja Iron-Mana.

Odzyskawszy wolność, mężczyzna jest już zupełnie innym człowiekiem. Zrywa ze swoją przeszłością i wkracza na drogę superbohatera. Narzędziem, które ma mu to umożliwić, jest wspomniana zbroja, którą nieustannie, w tajemnicy, udoskonala.

Deadpool

Wade Wilson (Ryan Reynolds) był niegdyś agentem służb specjalnych. Później przekwalifikował się jednak do roli najemnika.

Kiedy poznał Vanessę (Morena Baccarin), zdawało się, że odnalazł swoje szczęście w życiu. To jednak bezlitośnie zmąciła diagnoza, którą mu postawiono – złośliwy nowotwór.

Swojej szansy na ratunek upatruje w medycynie alternatywnej. Poddaje się więc nielegalnemu eksperymentowi, wskutek którego pozbywa się choroby. Nabywa zaś… zdolność szybkiej regeneracji.

Koszt jest jednak wysoki. Jego wybawiciel okazuje się jednocześnie jego oprawcą. Skutkiem ubocznym jego cudownego uzdrowienia jest bowiem zupełne oszpecenie ciała. Na tym jednak nie koniec…

Iniemamocni

TOP filmy o superbohaterach Disney Plus zamyka produkcja animowana Disneya i Pixara z 2004 roku.

Kiedyś świat był pełen superbohaterów. Ci jednak z czasem utracili zaufanie władz, stając w obliczu oskarżeń o łamanie prawa. Teraz wiodą (lub przynajmniej starają się wieść) życie zwykłych śmiertelników, a rodzina Parrów nie jest w tym zakresie wyjątkiem.

Bob (niegdyś znany jako Pan Iniemamocny) jest obecnie pracownikiem firmy ubezpieczeniowej. Po pracy wraca zaś na przedmieścia, gdzie czekają na niego żona Helen (kiedyś Elastyna) i troje super dzieciaków. Mimo to tęskni za dawnym życiem. Kiedy więc nadarza się okazja, aby zasmakować go raz jeszcze, podejmuje ryzykowną decyzję. Jej skutki wkrótce odczują wszyscy jego najbliżsi.

