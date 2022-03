Projekt Adam to familijne science fiction. Ale hej – nie zrażaj się tak szybko, bo najnowszy zwiastun sugeruje, że będzie to kawał przyjemnego kina. A skoro jest zwiastun, to nie musisz mi wierzyć na słowo…

Projekt Adam – zobacz najnowszy zwiastun filmu

Podobał ci się Free Guy? Jeśli tak, to koniecznie rzuć okiem na najnowszy zwiastun filmu Projekt Adam. Reżyser Shawn Levy po raz kolejny serwuje nam mieszankę science fiction, komedii, przygodówki i kina akcji – odpowiedniego i dla starszych, i dla młodszych widzów. Do roli głównej zaś ponownie zaprosił genialnego Ryana Reynoldsa, co brzmi chyba jak niemała zachęta. Zachęcający może okazać się również najnowszy zwiastun – do obejrzenia poniżej.

Trochę jak Free Guy, trochę jak E.T.

Projekt Adam to ukłon w kierunku takich produkcji jak E.T., które z powodzeniem można było oglądać w rodzinnym gronie. Opowieść napisała czwórka scenarzystów: Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett i Mark Levin. Jej głównym bohaterem jest pilot – tytułowy Adam – który opanował możliwość podróży w czasie. Teraz wykorzysta ją, by uratować świat i jego mieszkańców. Jak się jednak pewnie domyślasz – wcale nie będzie to takie proste zadanie. Szczególnie że równocześnie będzie musiał uporać się ze swoimi… traumami z dzieciństwa.

W filmie wystąpią również między innymi Mark Ruffalo, Zoe Saldana czy Jennifer Garner. Nie będzie to oczywiście poważne science fiction, pełne dających do myślenia wątków. Raczej – zwariowana i efektowna opowieść na leniwe popołudnie. Zresztą porę oglądania będzie można sobie swobodnie dobrać do swoich preferencji, bo Projekt Adam na premierę wyląduje w katalogu Netflix. I to już niedługo, bo 11 marca.

