Walentynki już tuż tuż. Postanowiliśmy więc zebrać dla Was w jednym miejscu najlepsze komedie romantyczne na Netflix. Znajdziecie tu kilka klasyków, gwarantujących udany seans oraz nowsze tytuły, które pozwolą się Wam zaskoczyć.

Z myślą o tych, którzy dzień zakochanych świętują w domowym zaciszu, prezentujemy TOP 10 komedii romantycznych, dostępnych w bibliotece Netflixa. Niezależnie czy spędzacie ten wieczór we dwoje, czy planujecie miły czas w pojedynkę, poniższe tytuły dostarczą Wam szczodrej dawki endorfin.

Najlepsze komedie romantyczne na Netflix

To właśnie miłość

Pozostając jeszcze na chwilę w klimacie świątecznym, polecamy Waszej uwadze kilka historii romantycznych z wielkim finałem w wigilię Bożego Narodzenia. “To właśnie miłość” to już klasyka gatunku, którą inspirują się inni twórcy – w tym ci stojący za naszą rodzimą komedią świąteczną – “Listy do M.”.

Dzień świstaka

A skoro o klasyce mowa, najlepsze komedie romantyczne na Netflix zasilił również wiecznie żywy “Dzień świstaka”, który można zapętlać bez końca. Wyboru w tym zakresie nie miał główny bohater – cyniczny prezenter pogody, Phil (Bill Murray) – któremu przyszło przeżywać na nowo najgorszy dzień w swoim życiu.

Holiday

Przeglądając filmy na romantyczny wieczór, warto pochylić się nad “Holiday” – opowieścią o pewnej, przypadkowej transakcji, która wywraca świat dwóch kobiet do góry nogami. Oto bowiem nieznajome – Iris (Kate Winslet) i Amanda (Cameron Diaz) – postanawiają wymienić się czasowo domami i ruszyć na drugi koniec świata, gdzie niespodziewanie… wplątują się w romans.

Pretty Woman

Jak co roku powraca również stare, dobre “Pretty Woman” – hit z Richardem Gerem i Julią Roberts w rolach głównych o nieoczywistym początku znajomości. Dwoje ludzi z różnych światów (on – człowiek sukcesu, ona – pracownica seksualna) umawia się na kilka dni razem. Nie spodziewają się jednak, że utorują w ten sposób drogę do ich wspólnej przyszłości.

Narzeczony mimo woli

Na scenę wkracza kolejny, świetny duet aktorski w składzie: Sandra Bullock i Ryan Reynolds, proponując zmianę układu sił. Margaret Tate (Bullock) to kobieta spełniona zawodowo, która mierzy się jednak z osobistymi zawirowaniami. Kiedy okazuje się, że wskutek niedopatrzeń grozi jej deportacja, jedyną nadzieję dostrzega w osobie swojego, niedocenianego dotychczas asystenta (Reynolda), którego postanawia… poślubić.

Pod słońcem Toskanii

Śmieszne filmy na walentynki na Netflix to kategoria, w ramach której odnajdą się również miłośnicy bliższych i dalszych podróży. Zaraz po “Holiday” dowodzi tego “Pod słońcem Toskanii” – opowieść o nowym początku, na który pozwala sobie rozwiedziona pisarka, Frances (Diane Lane). Wraz z zupełną zmianą stylu życia otrzymuje też szansę na nową miłość.

Planeta singli

Najwyższa pora na polskie komedie romantyczne na Netflix. Te reprezentuje w naszym zestawieniu “Planeta singli” z Maciejem Stuhrem i Agnieszką Więdłochą w rolach głównych, którzy dadzą się poznać jako nietuzinkowi partnerzy w biznesie.

Romantyczna, żyjąca ideałami Ania (Więdłocha) poszukuje prawdziwej miłości, korzystając z aplikacji randkowych, po czym swoje doświadczenia opisuje Tomkowi (Stuhr) – cynicznemu showmanowi. Ten z kolei wykorzystuje jej opowieści w swoim programie satyrycznym. Kiedy na horyzoncie pojawia się prawdziwy książę na białym koniu, sprawy zaczynają się jednak komplikować.

W bibliotece serwisu znajdziecie również bezpośrednie kontynuacje tego polskiego hitu.

Dziennik Bridget Jones

Kolejna, walentynkowa kolekcja Netflixa przeniesie Was do barwnego świata miłosnych podbojów Bridget Jones (Renée Zellweger) – brytyjskiej dziennikarki po 30., której wzloty i upadki (dosłownie i w przenośni) pokochały miliony widzów. Tytuł stanowi ekranizację powieści Helen Fielding.

Mamma Mia! Here We Go Again

Jeśli seans “Mamma Mia!” macie już za sobą, Netflix zaprasza do zapoznania się z kolejną odsłoną tytułu, a zarazem jego prequelem. “Mamma Mia! Here We Go Again” powraca pamięcią do czasów, kiedy nastoletnia Donna (Lily James) zaszła w ciążę i zmagała się z wyzwaniami wczesnego, samodzielnego macierzyństwa.

Serce w chmurach

Jeżeli interesują Was zaś nowe komedie romantyczne Netflixa, zwróćcie uwagę na “Serce w chmurach” ze wschodzącymi gwiazdami kina: Haley Lu Richardson (“Biały Lotos”, “Trzy kroki od siebie”) i Benem Hardym (“Bohemian Rhapsody”, “X-Men: Apocalypse”).

Ten ubiegłoroczny debiutant zabierze Was w podniebną podróż, która zbliża do siebie dwoje nieznajomych. Na lotnisku docelowym rozdziela ich wszechobecny chaos, czyniąc ponowne spotkanie niemal niemożliwym. Czy jednak na pewno?

