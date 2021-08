Szukasz najlepszego procesora do gier? Niełatwy to wybór, ale mamy dla was 10 propozycji w różnych segmentach cenowych - każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie!

Jaki najlepszy procesor do gier? Szanujący się pecetowy gracz musi być wyposażony nie tylko w odpowiednią kartę graficzną, ale i procesor gamingowy. Obecnie wybór nie jest łatwy, ale za to mamy do dyspozycji szeroką gamę modeli, gdzie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli szukasz procesora do bardziej profesjonalnych zastosowań, to polecane modele znadziesz w zestawieniu najwydajniejszych procesorów. Oto procesory polecane przez benchmark.pl.

Najlepsze procesory do gier. TOP 10 procesorów:

AMD czy Intel do gier? Odpowiedź nie jest prosta, bo możliwości Ryzenów serii 5xxx i Core serii 11xxx nie różnią się między sobą aż tak bardzo. Procesory Intel Rocket Lake (11-generacja Core) wciąż oferują bardzo dobrą wydajność w grach, ale nie dość, że konkurencja może je wyprzedzać w innych zastosowaniach, to jeszcze Intel wprowadził niepotrzebną (z punktu widzenia użytkownika) kombinację z kontrolerem RAM i trybami Gear 1 i Gear 2. Jeśli chcecie przyśpieszać gry za pomocą najszybszej pamięci RAM, to zdecydowanie lepiej sprawdzi się tu Intel Comet Lake (10-ta generacja Core).

Jeśli chodzi o procesory Ryzen to najlepszą wydajność w grach oferują modele serii 5xxx, ze względu na dużą ilość pamięci cache. Warto zauważyć, że modele Ryzen G (wyposażone w zintegrowaną grafikę) mają jej mniej, więc ich osiągi z zewnętrzną kartą graficzną będą zbliżone do szybszych modeli serii 3xxx. W zamian możemy korzystać z naprawdę szybkiej pamięci RAM - znacznie szybszej niż w przypadku modeli pozbawionych iGPU.

Nasze zestawienie TOP 10 obejmuje zarówno procesory do gier o najlepszym współczynniku ceny do wydajności w danej klasie, jak i wyjątkowe modele dla entuzjastów. Oto nasz ranking procesorów do gier. Ich porównanie znajdziesz w naszym rankingu cpu. Jeśli chcesz zidentyfikować i przetestować swój sprzęt zobacz 10 najlepszych programów do diagnostyki komputera, za pomocą których możesz wykonać między innymi benchmark CPU.

Tani procesor do gier do 1000 zł

Intel Core i3-10105F Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli chodzi o najtańsze procesory polecane do gier, to tutaj znajdziemy ciekawe modele Intela, takie właśnie jak Core i3-10105F. Model F pozbawiony jest zintegrowanej grafiki, ale za to parę złotych tańszy. Jest to procesor oparty na 10-generacji Core, wyposażony tylko w 4 rdzenie / 8 wątków i nie umożliwia podkręcania, ale to co przemawia na jego korzyść to niska cena. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 4/8

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Comet Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i5-11400F Ocena benchmark.pl









4,5/5 Tu zdecydowanie robi się ciekawie, bo Intel Core i5-11400F to model 11-generacji i wyposażony w 6 rdzeni i 12 wątków. Nie możemy go podkręcać i ma swoje ograniczenia w stosowaniu pamięci RAM, ale wśród tańszych modeli to właśnie on pozytywnie się wyróżnia. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 2.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Rocket Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak

AMD Ryzen 5 3600 Ocena benchmark.pl









4,8/5 Pomimo, że procesory Ryzen serii 3xxx nie są tak wydajne w grach jak seria 5xxx, to należy uznać, że model Ryzen 5 3600 wciąż będzie sprawdzać się dobrze w tym segmencie cenowym. Można go bez problemu podkręcić, a podstawka AM4 zapewnia działanie również Ryzenów serii 5xxx. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.2 GHz

Nazwa kodowa Matisse

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Dobry procesor do gier do 1500 zł

Intel Core i5-11600K Ocena benchmark.pl









4,3/5 Dopiero na tym pułapcie cenowym możemy liczyć na nowego Core 11-tej generacji, który dodatkowo umożliwia podkręcanie (o tej możliwośći mówi nam litera K w nazwie). Układ oferuje 6 rdzeni i 12 wątków, a maksymalne taktowanie Boost wynosi 4,9 GHz. Zwróćcie uwagę na wysokie TDP - do podkręcania z pewnością przyda się lepsze chłodzenie. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.9 GHz

Taktowanie Turbo 4.9 GHz

Nazwa kodowa Rocket Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Intel UHD 750 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

AMD Ryzen 5 5600X Ocena benchmark.pl









4,1/5 Ryzen 5 5600X to bardzo udany procesor AMD ze średniego segmentu. Tak jak każdy model Ryzen, również i ten umożliwia podkręcanie. Tu również mamy do czynienia z 6 rdzeniami i 12 wątkami, a taktowanie może wzrosność do 4,6 GHz. TDP to tylko 65 watów, a do procesora dodawane jest cooler Wraith Stealth. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 4.6 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Procesory gamingowe do 2000 zł

Intel Core i7-11700KF Ocena benchmark.pl









4,5/5 Szybki, umożliwiający podkręcanie, ale równocześnie nie najdroższy procesor z rodziny Rocket Lake? To właśnie Intel Core i7-11700KF, który oferuje 8 rdzeni i 12 wątków, jak i również znacznie lepszy współczynnik opłacalności od modeli Core i9 11-tej generacji. To z pewnością jeden z ciekawszych procesorów dla graczy i entuzjastów w tym segmencie cenowym. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 5.0 GHz

Nazwa kodowa Rocket Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 7 5800X Ocena benchmark.pl









4,5/5 AMD Ryzen 7 5800X to już konkretna propozycja ze stajni AMD. Wyposażony w 8 rdzeni / 16 wątków i 32 MB pamięci podręcznej zapewni naprawdę konkretne osiągi w grach. TDP wynosi 105 watów i procesor sprzedawany jest bez chłodzenia w zestawie. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 3.8 GHz

Taktowanie Turbo 4.7 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 105 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Najlepsze procesory do gier

Intel Core i9-10850K Ocena benchmark.pl









4,2/5 Po co inwestować w procesor 10-tej generacji Intela skoro na rynku dostępne są już modele 11-tej generacji? Bo wciąż radzi sobie znakomicie w grach, a dodatkowo można wraz z nim stosować wysoko taktowane pamięci RAM w trybie synchronicznym - co ma niemały wpływ na działanie gier. Intel Core i9-11900KF został wyposażony w 10 rdzeni/20 wątków, a więc więcej od topowych modeli Rocket Lake. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 10/20

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 5.2 GHz

Nazwa kodowa Comet Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Intel UHD 630 Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Intel Core i9-11900KF Ocena benchmark.pl









4,5/5 To obecnie jeden z najwydajniejszych procesorów Intela 11-tej generacji Core. Zapewni nam bardzo dobrą wydajność w grach, ale równocześnie nie błyszczy specjalnie w innych zastosowaniach, bo wewnątrz znajdziemy "tylko" 8 rdzeni (z obsługą 16 wątków. Jeśli zamierzasz bawić się w OC, nie zapomnij o zakupie odpowiednio wydajnego chłodzenia. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 3.5 GHz

Taktowanie Turbo 5.3 GHz

Nazwa kodowa Rocket Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz wyniki

AMD Ryzen 9 5900X Ocena benchmark.pl









4,8/5 12 rdzeni i 24 wątki to zdecydowanie przesada do gier? Otóż gry "lubią" nie tylko wysokie taktowanie, ale również dużą ilość pamięci podręcznej, a ten model oferuje jej aż 70 MB. Dzięki temu AMD Ryzen 9 5900X nie będzie spowalniać działania nawet najwydajniejszych kart graficznych, takich jak GeForce RTX 3080 Ti, czy Radeon RX 6900 XT. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 12/24

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 4.8 GHz

Nazwa kodowa Vermeer

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 105 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Jaki najlepszy procesor do gier 2021?

Gracze nie mający problemów z wydaniem dużej kwoty na procesor z pewnością sięgną po prostu po najwydajniejsze modele, które zapewnią świetne osiągi w grach. Jeśli jednak mieliśmy wskazać procesory o najlepszym stosunku ceny do możliwości z pewnością byłyby to AMD Ryzen 5 5600X oraz Intel Core i5-11600K. Jeśli mamy do wydanie trochę więcej monet to warto zwrócić uwagę na Intel Core i7-11700K/KF oraz AMD Ryzen 7 5800X.