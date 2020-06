Szukasz najlepszego procesora do gier? Niełatwy to wybór, ale mamy dla was 10 propozycji w różnych segmentach cenowych - każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie!

Jaki procesor do gier? Szanujący się pecetowy gracz musi być wyposażony nie tylko w odpowiednią kartę graficzną, ale i procesor gamingowy. Obecnie wybór nie jest łatwy, ale za to mamy do dyspozycji szeroką gamę modeli, gdzie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli szukasz procesora do bardziej profesjonalnych zastosowań, to polecane modele znadziesz w zestawieniu najwydajniejszych procesorów.

Najlepsze procesory do gier. TOP 10 procesorów:

AMD czy Intel do gier? W aktualnym zestawieniu pojawił się przedstawiciel najnowszej rodziny Intela - czyli Comet Lake-S. Trzeba jasno powiedzieć, że wiele w tym zestawieniu zmieniła przede wszystkim premiera procesorów AMD Ryzen trzeciej generacji, czyli opartych na architekturze Zen 2. Producent wzmocnił wydajność pojedynczego wątka, zwiększył ilość pamięci podręcznej i zastosował szybszy kontroler RAM - wszystko po to, by modele te stały się wydajniejsze w zastosowaniach rozrywkowych, czyli oczywiście w grach.

Trzeba przyznać, że plan ten się powiódł i chociaż Ryzeny 3xxx nie będą szybsze w każdym przypadku (wiele zależy od konkretnej gry), to z pewnością w końcu bez kompleksów konkurują z produktami Intela jeśli chodzi o wydajność w grach. Przypomnijmy, że nowe procesory Ryzen wykonane są już 7-nanometrowej litografii i mogą oferować nawet 16 rdzeni i 32 wątki - i to w mainstremowych modelach przeznaczonych dla podstawki AM4.

Z kolei jeśli chodzi o procesory Intela, to poczynając od 8-mej generacji Core (Coffee Lake) również mamy do czynienia ze zwiększeniem liczby rdzeni. Aktualnie topowe modele Comet Lake (10-ta generacja Core) oferują 10 rdzeni i 20 wątków.

Nasze zestawienie TOP 10 obejmuje zarówno procesory do gier o najlepszym współczynniku ceny do wydajności w danej klasie, jak i wyjątkowe modele dla entuzjastów. Oto 10 aktualnie najciekawszych procesorów na rynku. Ich porównanie znajdziesz w naszym rankingu cpu.

Tani procesor do gier do 1000 zł

AMD Ryzen 5 2600









Ryzen 5 2600 należy do drugiej generacji procesorów Ryzen, która została już zastąpiona przez trzecią, ale to wciąż bardzo atrakcyjna cenowo propozycja firmy AMD. Model ten jest mniej wydajny od 2600X, ale można go bezproblemowo podkręcić. Procesor ten wyposażono w 6 rdzeni/12 wątków – standardowo pracują one z taktowaniem 3,4 GHz, ale w trybie Boost może ono wzrosnąć do 3,9 GHz. Procesor warto połączyć z szybką pamięcią RAM. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.4 GHz

Taktowanie Turbo 3.9 GHz

Nazwa kodowa Pinnacle Ridge

Podstawka AM4

Litografia CPU 12 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Intel Core i5 9400F









Intel Core i5 9400F to 6 rdzeni (i 6 wątków) od Intela w dobrej cenie. Litera F w nazwie mówi nam, że jest to model bez zintegrowanego układu graficznego. Nie można go również podkręcać, ale... w tej cenie nie ma co wybrzydzać. Procesor działa za standardowym taktowaniem 2,9 GHz, ale w trybie Turbo może sięgnąć 4,1 GHz. TDP procesora to 65 watów. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/6

Taktowanie 2.9 GHz

Taktowanie Turbo 4.1 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Nie

Zintegrowana grafika brak

AMD Ryzen 5 3600









Następca modelu Ryzen 5 2600 oparty na architekturze Zen 2 jest droższy, ale i wydajniejszy - różnice zobaczymy zwłaszcza w grach. Procesory Ryzen serii 3xxx potrafią bez kompleksów rywalizować z produktami Intela w zastosowaniach gamingowych, a przy okazji w tej samej cenie oferują zwykle więcej rdzeni/wątków, co pozwala je wykorzystać również w bardziej poważniejszych zastosowaniach. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.2 GHz

Nazwa kodowa Matisse

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Dobry procesor do gier do 1500 zł

AMD Ryzen 5 3600X









AMD Ryzen 5 3600X to nowa i bardzo ciekawa propozycja od firmy AMD. Model ten udostępnia nam 6 rdzeni i 12 wątków oraz 32 MB pamięci podręcznej L3. W stosunku do modelu 3600 charakteryzuje się wyższym TDP oraz wyższymi zegarami - zarówno w trybie standardowym, jak i Boost. Tak jak wszystkie procesory AMD, ten również sprzedawany jest w zestawie z całkiem przyzwoitym coolerem Wraith. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/12

Taktowanie 3.8 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Matisse

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 95 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i5-9600K









Jest to nieco szybszy następca Intel Core i5-8600K, który można znaleźć w atrakcyjnej cenie (w porównaniu do starszego modelu). Wciąż jednak czeka nas wydatek grubo powyżej 1000 złotych. Intel Core i5-9600K został wyposażony w sześć rdzeni - jest on pozbawiony technologii Hyper Threading więc liczba rdzeni równa się liczbie wątków. Standardowe taktowanie to 3,7 GHz, a w trybie Turbo Boost może ono wzrosnąć do 4,6 GHz. Procesor współpracuje z płytami głównymi serii 3xx z podstawką LGA 1151. Core i5-9600K może być dodatkowo podkręcony, a pomoże w tym lutowany odpromiennik ciepła. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 6/6

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 4.6 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 95 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Intel UHD 630

Procesory gamingowe do 2000 zł

AMD Ryzen 7 3700X









Następca modelu Ryzen 7 2700X również oferuje 8 rdzeni i 16 wątków, ale dzięki architekturze Zen 2 jest on zdecydowanie szybszy w grach i może się pochwalić 32 MB pamięci podręcznej L3. Standardowe taktowanie AMD Ryzen 7 3700X to 3,6 GHz, a w trybie Boost może ono wzrosnąć do 4,4 GHz. Dodatkowo TDP wynosi tylko 65 watów. Nie spisywalibyśmy jednak 2700X już na straty... to wciąż bardzo dobry i widocznie tańszy procesor - a przypomnijmy, że wszystkie procesory Ryzen korzystają z tej samej podstawki AM4. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.4 GHz

Nazwa kodowa Matisse

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 65 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Intel Core i7-9700K









Procesor Intel Core i7-9700K to bardzo ciekawy model dla entuzjastów i graczy poszukujących jak najwydajniejszych procesorów. Został on wyposażony w osiem rdzeni/osiem wątków o taktowaniu 3,6 GHz, a w trybie Turbo Boost może ono wzrosnąć nawet do 4,9 GHz. Cena nie jest najniższa, ale z pewnością jest to jeden z topowych modeli który można polecić wymagającym graczom. Core i7-9700K oferuje odblokowany mnożnik i może być dodatkowo podkręcony (pomoże w tym lutowany odpromiennik ciepła). Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/8

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 4.9 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 95 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Intel UHD 630

Najlepsze procesory do gier

AMD Ryzen 9 3900X









Chwila... 12-rdzeniowy (24-wątkowy!) procesor do gier? Otóż nie o ilość rdzeni tu chodzi, ale o wielkość pamięci cache, która przyśpiesza działanie gier. Model Ryzen 9 3900X ma jej aż 70 MB, z czego aż 64 MB to pamięć podręczna L3. Naturalnie nie bez znaczenia jest tu również taktowanie, które w trybie Boost może sięgnąć 4,6 GHz. Naturalnie ten procesor świetnie się sprawdzi również w bardziej profesjonalnych zastosowaniach. Uwaga - w zestawie z procesorem jest cooler Wraith Prism z podświeleniem RGB. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 12/24

Taktowanie 3.8 GHz

Taktowanie Turbo 4.6 GHz

Nazwa kodowa Matisse

Podstawka AM4

Litografia CPU 7 nm

Max TDP 105 W

Odblokowany mnożnik Tak

Intel Core i9-9900K









Jeśli nie zawahasz się sięgnąć do portfela po 2500 zł to najlepszym i co najważniejsze przyszłościowym wyborem będzie topowy model Core i9 dla podstawki LGA 1151. Ze względu na cenę jest to opcja dla entuzjastów, którym zależy na każdej klatce na sekundzie w grach. Nie jest to najbardziej opłacalny z procesorów, ale z pewnością zapewni najlepsze wyniki w grach. Wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków oferuje standardowe taktowanie wynosi 3,6 GHz, ale w trybie Turbo Boost może ono wzrosnąć nawet do 5,0 GHz. Pomimo wysokiego taktowania wciąż możemy go podkręcić, ale w praktyce trzeba brać pod uwagę wyłącznie chłodzenie wodne. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 8/16

Taktowanie 3.6 GHz

Taktowanie Turbo 5.0 GHz

Nazwa kodowa Coffee Lake-S

Podstawka LGA 1151

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 95 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika Intel UHD 630

Intel Core i9-10900KF









Nowa generacja procesorów Intela wymaga równocześnie nowych płyt głównych z podstawką LGA 1200 (i chipsetami serii 4xx). Topowy model Core i9-10900KF nie ma sobie równych w grach, ale równocześnie oprócz większej liczby rdzeni i nieco wyższego taktowania nie przynosi zbyt wielu nowości. Jeśli jednak interesuje cię tylko i wyłącznie szybkość działania gier - z pewnością nie będzie zawiedziony. Wersja F pozbawiona jest zintegrowanej grafiki, ale i nieco tańsza. Najważniejsze cechy: Liczba rdzeni/wątków 10/20

Taktowanie 3.7 GHz

Taktowanie Turbo 5.3 GHz

Nazwa kodowa Comet Lake-S

Podstawka LGA 1200

Litografia CPU 14 nm

Max TDP 125 W

Odblokowany mnożnik Tak

Zintegrowana grafika brak

Jaki najlepszy procesor do gier 2020?

Procesory Ryzen serii 3xxx można uznać za bardzo udane produkty dla graczy, ale to oczywiście nie oznacza, że procesory Intela nagle przestały sobie dobrze radzić w grach. Biorąc pod uwagę najlepszy stosunek ceny do wydajności w grach... Jeśli jesteście zwolennikami obozu Niebieskich (Intel) stawialibyśmy na model Core i5 9600K lub wręcz 9700K. Jaki Ryzen do gier? Jeśli preferujecie Czerwonych (AMD) to jedną z ciekawszych propozycji jest AMD Ryzen 5 3600X, a przy większym budżecie warto zainteresować się modelem Ryzen 7 3700X. Obecenie najwydajniejszym procesorem w grach jest topowy model Intel Comet Lake - który wymaga jednak nowych płyt głównych.

Inne polecane procesory: