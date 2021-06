Jest to ranking najlepszych słuchawek dousznych i dokanałowych. Wybraliśmy modele, które na tle konkurentów wyróżniają się dobrym połączeniem jakości do ceny. Zwracaliśmy też uwagę na wygodę. Są to małe słuchawki dobre do telefonu i odtwarzacza przenośnego.

Ranking słuchawek dousznych i dokanałowych 2021

Wybór dobrych słuchawek do telefonu jest trudny, a polecanie słuchawek innym osobom to już zadanie prawdziwie karkołomne. Powód jest prosty. Każdy z nas ma inny gust i inny słuch. Te same słuchawki mogą być dla jednej osoby zbyt basowe, dla innej zbyt sopranowe. Dla jednej będą grały bardzo dobrze, a dla innej co najwyżej przeciętnie. Dlatego warto zapoznać się z naszym poradnikiem: jak mądrze wybrać idealne słuchawki dla siebie.

Najlepsze słuchawki douszne i dokanałowe. Oto polecane modele:

W tym rankingu polecamy dobre i dość tanie słuchawki douszne oraz dokanałowe, w cenie od 30 do 300 zł. Przedział cenowy jest duży, więc większość osób znajdzie coś dobrego dla siebie.

Jeśli wolisz bezprzewodowe słuchawki douszne lub dokanałowe:

Czy droższe słuchawki zawsze są lepsze?

Odpowiedź jest prosta: nie. Czasami słuchawki za 100 zł mogą być równie dobre, a nawet lepsze od słuchawek za 300 lub 400 zł. To samo dotyczy producentów - nie zawsze słuchawki znanej, popularnej firmy będą lepsze od mniej znanej i tańszej marki. Wielokrotnie spotkałem się z mało znanymi firmami, które oferują lepszą jakość. Po prostu bardziej się starają, żeby wybić się z tłumu.

Doskonałym przykładem są słuchawki japońskiej firmy Zero Audio, które często w niższej cenie oferują znakomitą jakość dźwięku, dobre wykonanie, atrakcyjny wygląd i genialną wręcz wygodę. Oczywiście często zdarza się też tak, że dany producent ma w swojej ofercie modele bardzo godne polecenia oraz niezbyt udane. Dlatego zawsze warto zapoznawać się z wieloma różnymi opiniami, nie tylko zaletami, ale również wadami słuchawek.

Aha... na koniec jeszcze jedna uwaga. Kwestie techniczne, takie jak pasmo przenoszenia, impedancja, wielkość przetwornika, typ przetwornika, liczba przetworników, zawsze mają pewien wpływ na brzmienie, ale nie zawsze jest tak, że więcej oznacza lepiej. Jeśli słuchawki są dobrze zaprojektowane, przemyślane i odpowiednio wykonane, to mogą mieć pojedynczy, relatywnie mały przetwornik, a i tak będą grały fantastycznie. Gorąco zachęcam, by przed zakupem wypróbować słuchawki „na własne uszy”. Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli do najlepszych słuchawek dokanałowych do telefonu i nie tylko.

Zaczynamy od kilku modeli słuchawek, za mniej niż 100 zł.

Panasonic RP-HJE125 - tanie słuchawki dokanałowe za 30 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Do budżetowego sprzętu zawsze podchodzi się ze sporą rezerwą i słuchawki nie są tutaj wyjątkiem. Dysponując małym budżetem można jednak trafić na wartą uwagi propozycję, za którą uznajemy między innymi Panasonic RP-HJE125. Te kosztujące około 30 złotych słuchawki nie mają w swoim przedziale cenowym wielu konkurentów. Gwarantują dobrą jakość dźwięku i ze sporą porcją basu. Niezła jest też izolacja od zewnętrznych hałasów oraz ergonomia - słuchawki nosi się bardzo wygodnie. W zestawie znajdują się 3 pary gumek, w rozmiarach S, M i L. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 4 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz

Sony MDR-EX15AP - tanie słuchawki do telefonu, poniżej 40 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Te słuchawki kosztują 30-40 zł i w tej cenie są absolutnym liderem, bo oferują znakomitą relację ceny do jakości dźwięku. Cieszą się wieloma pozytywnymi opiniami również ze względu na to, że są małe, lekkie i dobrze wykonane. Mają dobrej jakości gumki w komplecie, nie wypadają z uszu, dobrze izolują i nadają się do używania z telefonem lub smartfonem. Dźwięk jest czysty, cechuje się dobrą mocą i głośnością oraz wyraźnym, miękkim basem. Przewód jest cienki, miękki, ma odpowiednią długość i wbudowany mikrofon. Największą zaletą jest oczywiście niska cena. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 100 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 3 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 8 Hz

JBL T110 - dobre słuchawki z mikrofonem, za mniej niż 40 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 JBL T110 to od lat jedne z najbardziej popularnych tanich słuchawek do telefonu. Są małe i bardzo wygodne, a jednocześnie łączą dobry dźwięk, z wybitnie atrakcyjną ceną. Za około 35 zł nie dostaniecie lepszych słuchawek z mikrofonem. Zaletą jest też solidny przewód, który ma postać płaskiej taśmy, która nie plącze się tak bardzo jak klasyczny, okrągły kabel. Brzmienie jest tak dobre, czyste, żywe i dynamiczne, że nie powstydziłyby się go słuchawki 2-3x droższe. Na pochwałę zasługują mięsiste, sprężyste tony niskie, które w tych słuchawkach są wyraźnie podkreślone. Góra pasma też jest przyjemna i czysta. Silikonowe uszczelki dobrze wklejają się w kanał słuchowy, zapewniając skuteczną izolację. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 96 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20000 Hz

Audictus Explorer 2.0 - małe słuchawki z dobrym basem, poniżej 80 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Mają zmieniony przewód w stosunku do wersji 1.0, a także różnią się brzmieniem. Zacznę może od pierwszego z tych elementów. Kabel wersji 2.0 ma przezroczystą, gładką powierzchnię z tworzywa sztucznego, wtyk prosty, pozłacany, a także pilot z mikrofonem i regulacją głośności, pełniący jednocześnie rolę rozdzielacza (splittera). Pod względem dźwięku słychać, że model Explorer 2.0 gra czyściej, bardziej dojrzale i trochę jaśniej od poprzednika. Wciąż imponują potężnym, miękkim, mięsistym, dociążonym basem, zwłaszcza jeśli idealnie dopasujemy gumki do swoich uszu, ale w środku i górze pasma są czystsze i lepiej zbalansowane, choć wciąż lekko ocieplone. Scena jest dość szeroka, ale niezbyt głęboka. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 14 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

JBL T205 - dobre słuchawki douszne za 80 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 JBL T205 cieszą uszy dobrym brzmieniem, a oczy ciekawą estetyką. Warto podkreślić, że są to słuchawki douszne, a nie dokanałowe, więc nie zapewniają dobrej izolacji od zewnętrznych hałasów. Czasami ta cecha jest pożądana - np. w czasie uprawiania sportu w mieście, lepiej słychać ruch uliczny, więc możemy zwrócić uwagę na nadjeżdżający samochód (no chyba, że będzie elektryczny). Konstrukcja douszna zapewnia też bardziej przestrzenne i lepiej zbalansowane brzmienie. Są to słuchawki dla osób, które zamiast potężnego basu preferują przestrzeń, lekkość i szczegółowość. Ogólna jakosć dźwięku jest bardzo przyzwoita w tej cenie i zapewnia dobre wrażenia podczas słuchania. JBL T205 polecane są też do rozmów telefonicznych, bo mają dobry mikrofon. W komplecie otrzymujemy przydatny, miękki woreczek do bezpiecznego przenoszenia. Cena poniżej 80 zł jest bardziej niż adekwatna do możliwości tych słuchawek. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 14 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Apple EarPods Lightning (MMTN2ZM/A) - przewodowe słuchawki douszne do iPhone za 100 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Może słuchawki dołączane przez długi czas do iPhone nie powinny być wyróżnione, ale w praktyce klasyczne Apple EarPods ze złączem Lightning są jednymi z najlepszych dousznych słuchawek do 100 zł. Zaznaczam - dousznych, a nie dokanałowych. Ze względu na swoją budowę są bowiem przeznaczone dla zupełnie innych odbiorców. Głównie dla tych, którzy cenią przestrzenny, czysty, jasny dźwięk w środk i górze pasma. Co prawda EarPods też potrafią zagrać całkiem solidnym, miękkim basem, ale nie uszczelniają przewodu słuchowego, więc moc tonów niskich nie jest tak potężna, jak np. w słuchawkach Audictus Explorer 2.0. Apple EarPods nie są słuchawkami dla bassheadów lecz dla miłośników łagodniejszego brzmienia z dużą ilością powietrza. Ponadto trzeba też podkreślić, że otwarta konstrukcja nie powoduje nadmiernego pocenia i zmęczenia uszu. To dobre słuchawki do długiego cieszenia się ulubioną muzyką w domu, ale w hałaśliwych miejscach może przeszkadzać brak izolacji pasywnej. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa

Snab OverTone EP-101M - bardzo dobre, basowe słuchawki dokanałowe do 120 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Czwarta wersja słuchawek Snab OverTone EP-101M wprowadza nowe przetworniki. Jest to dość istotna zmiana, bo w porównaniu do dwóch poprzednich generacji odrobinę złagodzono tony niskie, tony wysokie są lepiej kontrolowane i nie tak ostre,a średnie są wyraźniejsze. Nie zrozumcie mnie źle - to wciąż są słuchawki z mocnym basem i bardzo dobrą dynamiką jak na sprzęt za niewiele ponad 100 zł. Po prostu najnowsza generacja jest mniej mulista i bardziej wyrównana. Moim zdaniem to zaleta. Pojawiła się też modułowa konstrukcja tulejek na końcu przewodów dźwiękowych. Pierścienie można odkręcić i łatwo przeprowadzić czyszczenie słuchawek. Snab OverTone EP-101M polecam do wielu różnych gatunków muzyki elektronicznej. Grają mocno, z solidnym dociążeniem i przy okazji dość czysto. W komplecie dostajemy małe etui ochronne. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 18 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Sony MDR-XB50AP - najlepsze słuchawki z mocnym basem do 150 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 A teraz propozycja dla miłośników ciężkiego, basowego brzmienia. Sony XB50AP zdecydowanie wyróżniają się z tłumu pod tym względem. W końcu pasmo przenoszenia zaczynające się od 4 Hz do czegoś zobowiązuje. Warto jednak podkreślić, że miękki, nisko schodzący dół pasma nie jest przymulony, lecz dość sprężysty, żywy i czysty. Jednocześnie tony średnie i wysokie są lekko wycofane i dobrze kontrolowane – niemal nigdy nie bywają ostre i syczące. W kablu umieszczono mikrofon, którego jakość jest przeciętna. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 105 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 8 g

Impedancja 40 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz

Marshall Mode - małe, wygodne słuchawki z dobrym dźwiękiem do 200 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Dobry dźwięk, bardzo dobra wygoda, świetna marka, atrakcyjny wygląd i nie najgorsza cena. Tak w skrócie można opisać słuchawki Marshall Mode. Polecam je osobom, które szukają małych słuchawek, które można komfortowo nosić w uszach przez kilka godzin. Grają dynamicznie, z dość mocnym, ale nie przymulonym basem, lekko cofniętym środkiem i czystą, szczegółową górą pasma. Bardzo dobrze nadają się do słuchania muzyki gitarowej i generalnie wszelkich ostrzejszych kawałków. Mają dobry mikrofon do komunikacji głosowej i niezłe gumki, które dobrze izolują i nie wypadają z uszu. Dzięki temu słuchawki Marshall Mode nadają się nawet na lekki trening. Połączenie wygody, lekkości i dobrego dźwięku sprawia, że są to jedne z ciekawszych małych słuchawek do telefonu. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 34 Ω

FiiO FH1s – najlepsze słuchawki do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 FiiO FH1s to ewolucja modelu FH1. Wykorzystuje zarówno przetworniki dynamiczne, powiększone w stosunku, do oryginału oraz przetworniki zbalansowane, armaturowe firmy Knowles. Co ciekawe powiększenie dynamicznych nie wpłynęło na wzmocnienie tonów niskich. Wręcz przeciwnie, w FH1s są one trochę lżejsze, a ogólne brzmienie jest jaśniejsze i bardziej przestrzenne. To z pewnością zaleta, dla osób, które oczekują bardziej analitycznego, zrównoważonego dźwięku. FiiO FH1s cieszą uszy bardzo dobrą separacją, szczegółowością, czystością i szeroką sceną. Konstrukcja ma odłączany przewód, ze złączem 2 pin, jest dobrze zaokrąglona, dopasowana do ucha i zapewnia świetną wygodę noszenia. Kable zakładane za uszy przytrzymują słuchawki i sprawiają, że nie wypadają one z uszu. FiiO FH1s to po prostu bardzo dobre słuchawki, warte zakupu w cenie do około 300 zł. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 106 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 21 g

Impedancja 26 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 5 Hz

Najlepsze słuchawki douszne lub dokanałowe - opinia

Moim zdaniem większości osób powinny przypaść do gustu tanie słuchawki Snab OverTone EP-101M. Kosztują około 100 zł, ale cieszą uszy potężnym basem połączonym z całkiem czystą i wyraźną górą. Są bardzo dobrze wykonane, dobrze izolują i zasługują na dużą pochwałę w kategorii opłacalność.

A jakie słuchawki Wy polecacie? Dajcie znać w komentarzach.