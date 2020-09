Jest to ranking najlepszych słuchawek dousznych i dokanałowych. Wybraliśmy modele, które na tle konkurentów wyróżniają się dobrym połączeniem jakości do ceny. Zwracaliśmy też uwagę na wygodę. Są to małe słuchawki, o dużych możliwościach.

Najlepsze słuchawki douszne i dokanałowe - ranking 2020

Wybór dobrych słuchawek do telefonu jest trudny, a polecanie słuchawek innym osobom to już zadanie prawdziwie karkołomne. Powód jest prosty. Każdy z nas ma inny gust i inny słuch. Te same słuchawki mogą być dla jednej osoby zbyt basowe, dla innej zbyt sopranowe. Dla jednej będą grały bardzo dobrze, a dla innej co najwyżej przeciętnie. Dlatego warto zapoznać się z naszym poradnikiem: jak mądrze wybrać idealne słuchawki dla siebie.

Jakie słuchawki dokanałowe i douszne warto kupić? Oto polecane modele:

W tym artykule polecamy dobre słuchawki dokanałowe oraz douszne w cenie od 30, do około 300 zł. Jak widzicie przedział cenowy jest duży, więc większość osób znajdzie coś idealnego dla siebie.

Jeśli wolisz łączność bezprzewodową :

Czy droższe słuchawki zawsze są lepsze?

Odpowiedź jest prosta: nie. Czasami słuchawki za 100 zł mogą być równie dobre, a nawet lepsze od słuchawek za 300 lub 400 zł. To samo dotyczy producentów - nie zawsze słuchawki znanej, popularnej firmy będą lepsze od mniej znanej i tańszej marki. Wielokrotnie spotkałem się z mało znanymi firmami, które oferują lepszą jakość. Po prostu bardziej się starają, żeby wybić się z tłumu.

Doskonałym przykładem są słuchawki japońskiej firmy Zero Audio, które często w niższej cenie oferują znakomitą jakość dźwięku, dobre wykonanie, atrakcyjny wygląd i genialną wręcz wygodę. Oczywiście często zdarza się też tak, że dany producent ma w swojej ofercie modele bardzo godne polecenia oraz niezbyt udane. Dlatego zawsze warto zapoznawać się z wieloma różnymi opiniami, nie tylko zaletami, ale również wadami słuchawek.

Aha... na koniec jeszcze jedna uwaga. Kwestie techniczne, takie jak pasmo przenoszenia, impedancja, wielkość przetwornika, typ przetwornika, liczba przetworników, zawsze mają pewien wpływ na brzmienie, ale nie zawsze jest tak, że więcej=lepiej. Jeśli słuchawki są dobrze zaprojektowane, przemyślane i odpowiednio wykonane, to mogą mieć pojedynczy, relatywnie mały przetwornik, a i tak będą grały fantastycznie. Gorąco zachęcam, by przed zakupem wypróbować słuchawki „na własne uszy”. Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli do najlepszych słuchawek dokanałowych do telefonu i nie tylko.

Zaczynamy od kilku modeli słuchawek, za mniej niż 100 zł.

Panasonic RP-HJE125 – słuchawki dokanałowe za 30 zł









4,3/5 Ocena benchmark.pl Do budżetowego sprzętu zawsze podchodzi się ze sporą rezerwą i słuchawki nie są tutaj wyjątkiem. Dysponując małym budżetem można jednak trafić na wartą uwagi propozycję, za którą uznajemy między innymi Panasonic RP-HJE125. Te kosztujące około 30 złotych słuchawki nie mają w swoim przedziale cenowym wielu konkurentów. Gwarantują dobrą jakość dźwięku i ze sporą porcją basu. Niezła jest też izolacja od zewnętrznych hałasów oraz ergonomia - słuchawki nosi się bardzo wygodnie. W zestawie znajdują się 3 pary gumek, w rozmiarach S, M i L. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 4 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz Pokaż specyfikację

Sony MDR-EX15AP – tanie słuchawki z mikrofonem, za 40 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Te słuchawki kosztują 30-40 zł i w tej cenie są absolutnym liderem, bo oferują znakomitą relację ceny do jakości dźwięku. Cieszą się wieloma pozytywnymi opiniami również ze względu na to, że są małe, lekkie i dobrze wykonane. Mają dobrej jakości gumki w komplecie, nie wypadają z uszu, dobrze izolują i nadają się do używania z telefonem lub smartfonem. Dźwięk jest czysty, cechuje się dobrą mocą i głośnością oraz wyraźnym, miękkim basem. Przewód jest cienki, miękki, ma odpowiednią długość i wbudowany mikrofon. Największą zaletą jest oczywiście niska cena. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 100 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 3 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 8 Hz Pokaż specyfikację

JBL T160 – dobre słuchawki dokanałowe do 50 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl To kolejne dobre i tanie słuchawki do telefonu, wyróżniające się ciekawym, atrakcyjnym wyglądem, charakterystycznym dla firmy JBL. Mają bardzo solidny kabel o szerokim, płaskim profilu, który nie plącze się tak bardzo jak cienkie kabelki o okrągłym przekroju. Za mniej niż 50 zł oferują zaskakująco wysoką jakość dźwięku. Brzmienie jest tak dobre, czyste, żywe i dynamiczne, że nie powstydziłyby się go słuchawki dwukrotnie droższe. JBL. Na największe wyrazy uznania zasługują mięsiste, sprężyste tony niskie, które w tych słuchawkach są wyraźnie podkreślone. Góra pasma też jest przyjemna i czysta. Silikonowe uszczelki są wprost znakomite - doskonale wklejają się w kanał słuchowy, efektywnie go izolując. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 12.7 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Philips UpBeat SHE2305 – tanie douszne słuchawki do telefonu









4,5/5 Ocena benchmark.pl To niedroga, ale godna polecenia propozycja dla osób, które wolą słuchawki douszne, od dokanałowych. Jest to konstrukcja w zasadzie otwarta, która nie uszczelnia przewodu słuchowego, więc przepuszcza większość dźwięków z zewnątrz, ale jednocześnie generuje bardziej przestrzenny dźwięk, z większą ilością powietrza. Philips SHE2305, to słuchawki bardzo wygodne i całkiem dobrze grające, w swojej klasie cenowej. Świetnie nadają się do wielu, różnych gatunków, głównie polecamy je do muzyki elektronicznej. Brzmienie jest czyste, wyraźne i dość dynamiczne. Jedyną słabszą stroną są dość cienkie przewody, na które warto uważać. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Mikrofon tak

Waga 13 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

Beyerdynamic Beat Byrd - ładne i solidne słuchawki za 80 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Beyerdynamic Beat Byrd chwalone są za dobre połączenie ceny i jakości. Dotyczy to nie tylko jakości wykonania i wyglądu, ale również jakości dźwięku. Są to słuchawki z dobrze wyważonym, czystym dźwiękiem oraz podkreślonym basem. Grają dość szeroko i przestrzennie, a przy tym szczegółowo. Są łatwe do napędzenia, więc bardzo dobrze współpracują ze smartfonami, tabletami oraz laptopami. Nie męczą uszu, nie wypadają i można je komfortowo nosić przez kilka godzin. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 104 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 10 g

Impedancja 18 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 21000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

JBL T205 – dobre douszne słuchawki do 100 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl JBL T205 cieszą uszy dobrym brzmieniem, a oczy ciekawą estetyką. Warto podkreślić, że są to słuchawki douszne, a nie dokanałowe, więc nie zapewniają dobrej izolacji od zewnętrznych hałasów. Czasami ta cecha jest pożądana - np. w czasie uprawiania sportu w mieście, lepiej słychać ruch uliczny, więc możemy zwrócić uwagę na nadjeżdżający samochód (no chyba, że będzie elektryczny). Konstrukcja douszna zapewnia też bardziej przestrzenne i lepiej zbalansowane brzmienie. Są to słuchawki dla osób, które zamiast potężnego basu preferują przestrzeń, lekkość i szczegółowość. Polecane są też do rozmów telefonicznych. W komplecie otrzymujemy przydatny, miękki woreczek do bezpiecznego przenoszenia. Cena poniżej 80 zł jest bardziej niż adekwatna do możliwości tych słuchawek. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 14 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 20000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Pokaż specyfikację

SoundMAGIC E10M – jedne z najlepszych tanich słuchawek do 100 zł









4,6/5 Ocena benchmark.pl Jest to wersja z mikrofonem znanych i dobrze ocenianych słuchawek SoundMAGIC E10. Cechują się całkiem szerokim pasmem przenoszenia 15 – 22000 Hz. Są dość wyrównane oraz analityczne. Wyważone i dobrze kontrolowane, a jednocześnie muzykalne i żywiołowe. Nie brakuje im tonów niskich, średnich ani wysokich, ale nie mają tendencji do przesterowania i sylabizowania (szczególnie, gdy już przepracują te 20-30 godzin, bo prosto z opakowania mogą być dość ostre). SoundMAGIC E10M to słuchawki, które warto kupić. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 100 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 15 Hz Pokaż specyfikację

Sony MDR-XB50AP - słuchawki z mocnym basem do 150 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl A teraz propozycja dla miłośników ciężkiego, basowego brzmienia. Sony XB50AP zdecydowanie wyróżniają się z tłumu pod tym względem. W końcu pasmo przenoszenia zaczynające się od 4 Hz do czegoś zobowiązuje. Warto jednak podkreślić, że miękki, nisko schodzący dół pasma nie jest przymulony, lecz dość sprężysty, żywy i czysty. Jednocześnie tony średnie i wysokie są lekko wycofane i dobrze kontrolowane – niemal nigdy nie bywają ostre i syczące. W kablu umieszczono mikrofon, którego jakość jest przeciętna. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 105 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon tak

Waga 8 g

Impedancja 40 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz Pokaż specyfikację

Zero Audio ZH-DX200-CT Carbo Tenore – bardzo małe, wygodne i świetnie grające









4,8/5 Ocena benchmark.pl Używam tych słuchawek od około 4 lat i z pełnym przekonaniem stwierdzam, że są to jedna z najlepszych słuchawek do około 250 zł jakie kiedykolwiek miałem w uszach (ich cena czasami waha się o +/-40 zł). Mało znane, ale absolutnie fantastyczne. Obudowy wykonane z włókna węglowego są niesłychanie wygodne i tak małe, że w większych uszach mieszczą się prawie całe i nie wystają poza małżowinę. W komplecie mają bardzo dobrej jakości uszczelki silikonowe, które znakomicie izolują i nie wypadają z uszu. Mimo użycia małych przetworników słuchawki imponują dobrze zbalansowanym, czystym, szczegółowym i energicznym brzmieniem. Nie brakuje im ani tonów niskich, ani średnich, ani wysokich. Basy są świetnie kontrolowane, gładkie i dobrze łączą się ze sprężystą, wyraźną średnicą. Z kolei soprany są wyraźne, szczegółowe i dodają sporo powietrza w brzmieniu, ale nie są za ostre (i bardzo dobrze). Zero Audio ZH-DX200-CT Carbo Tenore to absolutnie rewelacyjne słuchawki, które szczerze polecam. Mogą śmiało rywalizować z dwukrotnie droższymi i często wygrywają. Ich jakość jest jednak mocno uzależniona od sprzętu, do którego są podłączone. Zagrają świetnie ze smartfonu wyposażonego w dobry układ dźwiękowy i wzmacniacz. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Waga 3.2 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 24000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 8 Hz Pokaż specyfikację

FiiO FH1s – hybrydowe słuchawki wysokiej klasy









4,6/5 Ocena benchmark.pl FiiO FH1s to ewolucja modelu FH1. Wykorzystuje zarówno przetworniki dynamiczne, powiększone w stosunku, do oryginału oraz przetworniki zbalansowane, armaturowe firmy Knowles. Co ciekawe powiększenie dynamicznych nie wpłynęło na wzmocnienie tonów niskich. Wręcz przeciwnie, w FH1s są one trochę lżejsze, a ogólne brzmienie jest jaśniejsze i bardziej przestrzenne. To z pewnością zaleta, dla osób, które oczekują bardziej analitycznego, zrównoważonego dźwięku. FiiO FH1s cieszą uszy bardzo dobrą separacją, szczegółowością, czystością i szeroką sceną. Konstrukcja ma odłączany przewód, ze złączem 2 pin, jest dobrze zaokrąglona, dopasowana do ucha i zapewnia świetną wygodę noszenia. Kable zakładane za uszy przytrzymują słuchawki i sprawiają, że nie wypadają one z uszu. FiiO FH1s to po prostu bardzo dobre słuchawki, warte zakupu w cenie do około 300 zł. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 106 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Mikrofon nie

Waga 21 g

Impedancja 26 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 5 Hz Pokaż specyfikację

Najlepsze słuchawki dokanałowe naszym zdaniem to:

Uważam, że najlepszymi, a właściwie najbardziej opłacalnymi słuchawkami w tym zestawieniu, są Zero Audio ZH-DX200-CT Carbo Tenore. Znakomite, szczegółowe brzmienie, wysoka jakość, maleńkie wymiary, niewielka waga i absolutnie fantastyczny komfort noszenia, to ich największe zalety.

A jakie słuchawki Wy polecacie? Dajcie znać w komentarzach.

Zobacz również: