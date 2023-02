Chcesz robić wspaniałe zdjęcia swoim iPhone? Nic nie stoi na przeszkodzie. Poznaj nasze proste wskazówki, dzięki którym twoje zdjęcia będą się nadawać do publikowania w sieci. Zobacz najlepsze ustawienia aparatu w iPhone do robienia zdjęć i kręcenia filmów.

Jak powstają piękne zdjęcia na Instagramie, Facebooku i innych platformach społecznościowych? Naturalnie - jest to efekt odpowiedniego kadrowania w myśl zasady “nie sprzęt, a technika…”, aczkolwiek samo urządzenie również jest istotnym elementem. Zatem jakie ustawienia aparatu w iPhone są najlepsze, aby robić świetne zdjęcia? Przygotowaliśmy kilka prostych wskazówek, które pozwolą ci fotografować w najlepszym stylu – i najlepszej jakości. Dowiesz się też, jakie ustawienia wybrać do nagrywania filmów na iPhone.

Najlepsze ustawienia aparatu w iPhone. Zdjęcia wyjdą o wiele lepsze

Wystarczy kilka prostych kroków, aby zdjęcia, które robisz swoim aparatem w iPhone wyglądały o wiele lepiej. Obiektyw sam w sobie powinien poradzić sobie z wieloma trudnościami, ale często trzeba mu w tym pomóc. Właśnie dlatego przedstawiamy najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać podczas fotografowania przy użyciu iPhone’a i jakie ustawienia pozwolą Ci tworzyć prawdziwe dzieła.

Pamiętaj o wyostrzeniu obiektu w kadrze

Główny element fotografii, który planujesz uchwycić na pierwszym planie powinien być ostry. To podstawowa zasada, której należy przestrzegać, aby twoje zdjęcia na iPhone były czytelne i wyraźne. Aby wyostrzyć obiekt, skorzystaj z jednego z dwóch sposobów:

korzystając z auto-fokusu ustaw telefon w odległości, która pozwoli soczewce automatycznie dostosować ostrość. Nie przykładaj obiektywu zbyt blisko obiektu

ustaw telefon w kierunku obiektu, a następnie kliknij palcem na ekranie w najważniejszy element kadru. Obiektyw natychmiast wyostrzy się na tym, co według ciebie jest kluczowe na zdjęciu

Zadbaj o odpowiednią ekspozycję

Ta funkcja aparatu w iPhone jest dla wielu użytkowników całkowicie nieznana. Aby dopasować jasność obrazu wystarczy dotknąć palcem miejsca na ekranie, które ma być ostre, a następnie przesunąć w dół lub w górę w żółtym kwadracie, który wyświetlił się na podglądzie.

Przesuwając do góry - rozjaśnisz obraz i nadasz mu nieco więcej “energii”. Jeśli natomiast przesuniesz w dół - zdjęcie będzie ciemniejsze i nieoświetlone miejsca staną się słabiej zauważalne. Wykorzystaj to, jeśli chcesz nadać nieco tajemniczości swojemu zdjęciu.

Nie bój się trybu nocnego

Tę wskazówkę wykorzystasz, jeśli posiadasz iPhone 11 lub kolejne generacje. W starszych urządzeniach aplikacja Aparat jest pozbawiona funkcji Tryb nocny. Jeśli więc masz smartfon, który obsługuje tę funkcję, to nie bój się jej używać. Tryb do robienia zdjęć w nocy (lub w warunkach z trudnym oświetleniem) uruchomisz klikając ikonę księżyca z kilkoma paskami obok niego po lewej stronie na górze ekranu (w pionowym ułożeniu smartfona).

Domyślnie tryb nocny ma automatyczny czas naświetlania, ale po jego uruchomieniu (kliknięciu ikony), możesz ręcznie go zmienić. Zalecamy korzystać z opcji Auto lub pamiętać, że im dłuższy czas naświetlania ustawisz - tym dłużej należy stabilnie trzymać telefon, aby zadbać o dobrą jakość zdjęcia.

Włącz siatkę

Przejdź do Ustawień, a następnie wybierz Aparat. W tym miejscu w sekcji Kompozycja włącz siatkę. Przyda ci się ona przede wszystkim do odpowiedniego kadrowania zdjęć. Fotografując z włączoną siatką kompozycyjną widzisz kilka prostych linii, które pozwolą ci zachować równy kadr. Koniecznie sprawdź tę funkcję, jeśli zależy ci na prostych i symetrycznych zdjęciach. Bez tego ani rusz!

Korzystaj z trybu Live Photo

To funkcja, która pozwoli ocalić wiele nieudanych zdjęć. Live Photo zapisuje 1,5-sekundowe nagranie przed wykonaniem zdjęcia i 1,5-sekundowe po naciśnięciu spustu migawki. W efekcie powstaje 3-sekundowy film, z którego w dowolnej chwili można wybrać najlepszy kadr, jeśli się okaże, że na zdjęciu zabrakło ważnego elementu.

Aby włączyć funkcję Live Photo w iPhone, będąc w aplikacji Aparat kliknij ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu (kilka okręgów w sobie). Jeśli opcja zostanie włączona, na środku ekranu pojawi się niewielki komunikat z napisem Live.

Pamiętaj, żeby korzystać z różnych obiektywów

Kupując najdroższe wersje iPhone’ów - te z dopiskiem Pro zwykle dopłacamy przede wszystkim za to, aby operować trzema obiektywami. Podstawowe warianty (np. iPhone 13) mają dwa obiektywy: standardowy i szerokokątny. To wystarczy, aby zaszaleć podczas robienia zdjęcia i stworzyć obraz, który może wyglądać lepiej przy wykorzystaniu różnych obiektywów.

Przełączanie pomiędzy obiektywami realizuje się przy pomocy odpowiednich przycisków nad spustem migawki i wyborem trybu aparatu. Przycisk 1x to domyślny obiektyw, 0,5x to z kolei szeroki kąt, natomiast 2x jest telesoczewką, którą polecamy wykorzystać np. do robienia portretów.

Jakie są najlepsze ustawienia aparatu do nagrywania filmów w iPhone?

Nie samymi zdjęciami człowiek żyje. Czasami potrzebne jest nagranie filmu – i dobrze, aby ten wyglądał jak najlepiej, bo np. chcesz zachować go jako pamiątkę z wakacji lub wspólnego wyjścia ze znajomymi. Tutaj sprawa się komplikuje, bo nie zawsze najwyższe ustawienia są najlepszym wyborem.

Wybierz rozdzielczość 4K

Wysoka rozdzielczość to podstawa dobrego nagrania. Bez względu na obiektyw, im niższa ona będzie – tym mniej szczegółowy efekt końcowy. Tutaj nie warto oszczędzać i wybierz rozdzielczość 4K przechodząc do Ustawień, następnie wybierz Aparat i zaznacz 4K, 30 kl./s. Dlaczego 30 fps, a nie 60? O tym poniżej.

Nie potrzebujesz 60 FPS. Wystarczy 30

Im obraz jest bardziej płynny, tym lepiej. W praktyce jednak wcale nie potrzebujesz ciągłego nagrywania w 60 kl./s z kilku powodów. Pierwszy to optymalizacja miejsca na dysku smartfona. Jak informuje Apple, minuta wideo nagranego w 4K przy 60 kl./s pochłania 400 MB przestrzeni, podczas gdy zmniejszenie klatkażu do 30 kl./s zmniejsza tę wartość do 170 MB.

Ponad dwukrotnie więcej zajętego miejsca na dysku kosztem płynniejszego obrazu nie jest koniecznością, jeśli filmy nagrywasz amatorsko i dzielisz się nimi głównie ze znajomymi. Jeśli zależy ci na wysokiej jakości, wybierz nagrywanie w rozdzielczości 4K i 30 kl./s (Ustawienia > Aparat > Nagraj wideo). Jeśli natomiast chcesz zaoszczędzić pamięć telefonu, wybór 1080p HD, 30 kl./s również będzie charakteryzował się dobrą jakością nagrywanych materiałów.

Wyłącz te ustawienia: HDR i obszar poza kadrem

Pierwsze z ustawień znajduje się w sekcji, gdzie możesz wybrać jakość nagrywanego wideo. Wystarczy, że przewiniesz w dół i wyłączysz opcję Wideo HDR. Jej pozostawienie wpływa na niewielką zmianę kolorystyki nagrywanych materiałów.

Drugim ustawieniem, które rozprasza podczas nagrywania wideo jest obecność obszaru poza kadrem. W menu głównym aparatu (Ustawienia > Aparat) znajdź przełącznik odpowiedzialny za funkcję Pokaż obszar poza kadrem i go wyłącz. Dzięki temu, nagrywając wideo (ale też robiąc zdjęcia) górna i dolna (lub boczne, w zależności od ułożenia telefonu) cześć interfejsu aparatu nie będzie pokazywać tego, co widzi obiektyw, ale nie mieści się w kadrze. Po co zostawiać funkcję, której obecność może tylko rozpraszać i nie ma wpływu na ostateczną postać nagrania?

Pamiętaj o włączeniu siatki

To wskazówka, która dotyczy również fotografowania i znalazła się w poprzednich akapitach odnośnie tego, w jaki sposób poprawić jakość swoich zdjęć. Nie inaczej jest w przypadku nagrań wideo, które zwykle doceniamy, jeśli są symetryczne i generalnie zachowują spójną kompozycję.

Niestety, ale bez siatki kadrowanie materiału wideo jest zadaniem należącym raczej do tych trudniejszych i nawet, jeśli wydaje ci się, że wszystko nagrywasz idealnie symetrycznie - często może się okazać, że przekonania nie były do końca spójne z rzeczywistością. Włącz zatem siatkę przechodząc do ustawień, a następnie obszaru Aparat i znajdź sekcję Kompozycja.