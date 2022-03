Darmowy i w pełni prywatny adres e-mail należy się każdemu z nas tylko dlatego, że musimy korzystać z Internetu. Dlaczego rzadko to dostrzegamy i w jaki sposób jak nie zapłacić kolosalnej ceny za bezpłatną skrzynkę e-mail?

Zakładając pocztę email bardzo często naszym priorytetem jest dostępność wymarzonego loginu. I słusznie. Każdy Jan Nowak ma prawo poczytywać za niebagatelny sukces zarejestrowanie adresu, z którego nie musi korzystać jako janek007. Elegancki login to jednak nie wszystko, a wybór dobrej poczty elektronicznej warto przemyśleć tak samo, jak inwestycję w samochód. Dostępne kolory karoserii nie wystarczą, aby poruszanie się nim było wygodne i bezpieczne.

Co to to jest darmowy e-mail?

Darmowe skrzynki e-mail, tak jak każda poczta elektroniczna to przestrzeń dyskowa, adres domenowy oraz oprogramowanie, które odpowiada za nadawanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz przesyłanie załączników.

Zakładając darmowy adres e-mail warto ustalić: ile miejsca dostaniemy na serwerze

jak duże mogą być pojedyncze wiadomości

czy istnieją limity ilości odbieranych i nadawania wiadomości

jakimi danymi musimy zapłacić za darmową rejestrację

Przydają się także rozwiązania blokujące spam i szyfrowanie korespondencji. Całą resztą, taką jak intuicyjne segregowanie poczty lub brak reklam, zapewnimy sobie korzystając z dobrego programu pocztowego.

Najlepsze darmowe skrzynki e-mail: Gmail: najdroższa darmowa poczta na świecie

Yahoo: duża darmowa skrzynka e-mail

int.pl: najlepszy polski darmowy e-mail

ProtonMail: darmowa i prywatna skrzynka e-mail

Tutanota: darmowy i anonimowy adres e-mail

Poczta Gmail

Poczta Gmail jest niczym najlepsza przyjaciółka w szkole średniej. Dobrze znamy jej pazerną naturę, ale pokazuje ją ona z takim wdziękiem, że miliony użytkowników są w stanie wybaczyć jej wszystko. Daje przecież tak dużo za niewinną rejestrację. Problem w tym, że niewinna rejestracja to cała litania danych osobowych, a czasem nawet przedstawienie dokumentu ze zdjęciem. Podajemy je, zakładając Konto Google, którego posiadanie jest wymuszane podczas rejestracji adresu poczty Gmail.

Komunikat od którego rozpoczyna się rejestracja poczty Gmail

W zamian otrzymujemy skrzynkę e-mail o maksymalnej powierzchni dyskowej 15 GB i akceptującą załączniki nie większe, niż 25 MB. Przyzwoicie, ale konkurencja potrafi sprezentować nam dużo więcej.

Rozbudowane funkcjonalności, z jakich często słynie darmowa poczta Gmail to tylko dwie cechy, o których wielu jego użytkowników nawet nie wie. Możemy dodawać nielimitowaną ilość adresów nadawczych, a zakładając adres w domenie gmail.com dostajemy automatycznie tworzonego bliźniaka z końcówką googlemail.com. Intuicyjne aplikacje do obsługi poczty, brak spamu i reklam są rzeczywiście wyjątkowe na tle konkurencji. Wcale ich jednak nie dostajemy, tylko kupujemy za niebagatelną cenę prywatności.

Żeby je nam dostarczać, Google wykorzystuje skrypty śledzące. Celem jest poszukiwanie intuicyjnych rozwiązań dla aplikacji pocztowej i prawidłowego klasyfikowania spamu oraz wiadomości zbędnych. Nasza korespondencja nie jest jednak bezimienna, bo zawsze powiązana z Kontem Google. Dzięki temu zachęceni do uruchomienia kolejnych usług tego dostawcy, stajemy się wyjątkowo dochodowym towarem dla reklamodawców.

Darmowa poczta Gmail: 15 GB powierzchni

załączniki do 25 MB

dodatkowe adresy nadawcze bez limitu

doskonały filtr antyspamowy

konto jest jednocześnie zakładane w dwóch domenach: gmail.com oraz googlemail.com

pozbawione reklam aplikacja webowa i mobilna

integracja z Google Workspace

konieczność udostępnienia ogromnej ilości danych osobowych i zachowań użytkownika

Poczta int.pl

Usługa pocztowa świadczona przez Interię w domenie int.pl jest pozbawiona praktycznie wszystkich bolączek darmowych kont e-mail od polskich dostawców: nie wyświetla reklam i przyzwoicie radzi sobie ze spamem. Chociaż brakuje jej kalendarza i sprytnej integracji z usługami chmurowymi, portalami społecznościowymi i komunikatorami, to pozwala na zakładanie dodatkowych adresów w samodzielnie ustalanych subdomenach.

Jej parametry biją na głowę rozwiązania takich potęg pocztowych jak Gmail czy Outlook. W zamian za wyklikanie daty sugerującej termin naszych narodzin dostajemy skrzynkę e-mail bez limitu powierzchni dyskowej i umiejącą posłać w świat załącznik o wielkości do 100 MB.

Poczta w domenie int.pl jest też stabilna i możemy obsługiwać ją w aplikacji webowej lub mobilnej. Chociaż nie oferuje szyfrowania end-to-end i trudno liczyć na jej szczególną prywatność, to nie należy do szczególnie wścibskich. Nie wymusza podawania jednoznacznych danych osobowych i korzystania z usług dodatkowych dostawcy.

Darmowy e-mail int.pl nielimitowana powierzchnia dyskowa

załączniki do 100 MB

5 dodatkowych adresów w subdomenach pierwszego rzędu

niewielka ilość danych weryfikacyjnych i nieskomplikowana umowa

brak reklam

funkcjonalna aplikacja webowa i mobilna

Poczta Yahoo!

Darmowa skrzynka e-mail w domenie yahoo.com to usługa traktująca prywatność użytkownika podobnie jak Google, ale z mniejszym polem rażenia. Zakładając ją musimy liczyć się z obecnością skryptów śledzących, a nawet reklamami w aplikacji pocztowej.

W zamian za grabież prywatności dostajemy jednak dużo więcej niż od Google. W domenie yahoo.com zarejestrujemy skrzynkę e-mail o powierzchni dyskowej do 1TB i z możliwością przesyłania załączników o rozmiarach do 25 MB. Wygodne jest także to, że podstawowe funkcjonalności poczty możemy wspomagać dowolnymi usługami chmurowymi oraz integracją z portalami społecznościowymi.

Chociaż od Yahoo! nie otrzymamy w pełni prywatnej skrzynki e-mai, to można ją uznać za mniejsze zło niż poczta Gmail. Nie zmusza do korzystania z kompletu usług dostawcy, a przy rejestracji wymaga tylko podania rzeczywistego numeru telefonu. Można go jednak wykorzystać do założenia wielu adresów i oprócz jednoznacznego wskazania lokalizacji użytkownika, niewiele on o nim mówi.

Darmowy e-mail Yahoo: 1 TB powierzchni dyskowej,

załączniki do 25 MB

funkcja modyfikacji adresu zwrotnego

możliwość konfiguracji w jednym programie pocztowym 50 dodatkowych adresów odbiorczych i 10 adresów nadawczych

aplikacja webowa oraz na urządzenia mobilne

automatyczna integracja z Google Drive i Dropbox

import kontaktów z portali społecznościowych

Poczta ProtonMail

ProtonMail to szwajcarski zegarek wśród usług pocztowych. Tradycyjnie godny zaufania, bo robi to, co do niego należy: służy wymianie korespondencji e-mail i niczemu więcej. Oprócz tego jest genialnym konsensusem pomiędzy prywatnością, a użytecznością.

Skrzynka ProtonMail nie skanuje naszej korespondencji, kontaktów, ani kalendarza i pozwala na wymianę szyfrowanej korespondencji elektronicznej. Możemy być też pewni, że wszystko w tej usłudze jest zgodne ze sztuką: otwarty kod źródłowy i szyfrowanie end-to-end wykorzystujące najwyższy standard kryptograficzny (256-bitowy AES).

Mimo to warto się zastanowić czy darmowy e-mail w domenie protonmail.com będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Decydując się na założenie adresu otrzymamy do dyspozycji 500 MB powierzchni dyskowej na pocztę oraz kalendarz i możliwość przesyłania załączników o maksymalnym rozmiarze 25 MB. Nie jest to dużo, a szukający anonimowości nie zawsze mogą na nią liczyć.

Przede wszystkim wysyłając wiadomość do odbiorcy spoza infrastruktury ProtonMail, warto mieć świadomość, że nie jest szyfrowany tytuł wiadomości oraz adres nadawcy. Nawet używając protokołu szyfrującego, nadajemy wiadomość, której treść jest częściowo dostępna dla administratora zewnętrznej poczty.

Dużo istotniejsze jest jednak brak krypytograficznego zabezpieczenia dla listy kontaktów, kalendarza i połączenia z serwerem. ProtonMail pomija je w szyfrowaniu, między innymi na wypadek potrzeby przypomnienia loginu i wymiany hasła. Skutkiem ubocznym tej funkcjonalności jest możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

W takiej sytuacji jedyne, co ostatecznie chroni korzystających z usługi ProtonMail to szwajcarska legislacja dotycząca obrotu powierzonymi danymi. Poczta jest hostowana właśnie w tym kraju i w skali świata to bardzo bezpieczna lokalizacja. Mimo to, jeśli ktoś liczy na opiekuńczą moc szwajcarskiego prawa w każdej sytuacji, to pomylił konto e-mail z kontem w banku:

Darmowa poczta ProtonMail: 500 MB na pocztę

załączniki do 25 MB

limit wiadomości dziennie

kalendarz

aplikacja webowa oraz mobilna

szyfrowanie end-to-end

szyfrowanie pomija listę kontaktów, kalendarz, tytuły wiadomości i adres IP użytkownika

E-mail Tutanota

Tutanota to najbardziej prywatna skrzynka e-mail, jaką możemy zdobyć bez opłat. Nie śledzi, nie skanuje wiadomości ani kalendarza i szyfruje wszystkie dane, jakie podajemy i tworzymy w trakcie korzystania z usługi pocztowej. Niezwykłe w tej usłudze jest to, że dba ona o to, aby właścicielem danych był tylko i wyłącznie użytkownik. Dlatego razem z usługą pocztową dostajemy komplet rozwiązań, które dodatkowo chronią nas przed bezmyślnym ich udostępnianiem.

Darmowa skrzynka e-mail na serwerze Tutatnota ma całkiem przyzwoite parametry. Dostajemy do dyspozycji 1 GB powierzchni dyskowej i możliwość przesyłania załączników o rozmiarach do 25 MB. Chociaż nie są to szaleńcze wartości, to jednak dwa razy więcej, niż od konkurencyjnego ProtonMail i zdecydowanie bardziej anonimowo.

Rejestracja darmowego adresu e-mail Tutanota

W darmowej opcji możemy utworzyć adres w kilku domenach do wyboru (tutanota.com, tutanota.de, tutamail.com, tuta.io oraz keemail.me). Trudno też o prostszą rejestrację. Polega ona na ustaleniu loginu oraz hasła. Poczta Tutanota nie chce znać naszego numeru telefonu, alternatywnego adresu e-mail i nie jest zainteresowana bajkami na temat naszej daty urodzenia oraz ulubionej marki pasty do butów. Woli dać nam dać coś od siebie:

Rejestracja poczty Tutanota: kod odzyskiwania

Kod odzyskiwania, który dostajemy w momencie rejestracji może okazać się bezcenny. Tutanota nie oferuje przypomnienia hasła w przypadku jego zagubienia i tylko z powyższym kluczem możemy je samodzielnie zrestartować. Bez niego utrata hasła oznacza pożegnanie z adresem, historią korespondencji, listami kontaktów i kalendarzem.

Szyfrowanie poczty Tutanota

Tutanota szyfruje wszystko: od hasła, przez kalendarz, wiadomości z załącznikami, po adres IP użytkownika. Stosuje przy tym unikalne rozwiązanie kryptograficzne. Łączy ono 128-bitowy protokół AES z 2048-bitowym RSA, co w opiniach specjalistów często jest oceniane jako skuteczniejsze, niż 256-bitowy AES. Dzięki temu nasze dane nie są możliwe do odczytania nawet z pozycji administratora serwera.

Genialnie intuicyjny w poczcie Tutanota jest także bezpieczny transfer wiadomości. Nadanie szyfrowanego maila do nadawcy korzystającego z zewnętrznej infrastruktury przenosi go do aplikacji webowej, która jest prywatna:

Otrzymanie wiadomości jest poza naszą kontrolą, ale moment odbioru poczty na serwerze Tutanota powoduje, że jest ona szyfrowana. W ten sposób w odpowiedzi możemy łatwo zainicjować szyfrowanie dalszej wymiany korespondencji.

Wyszukiwarka poczty Tutanota

Poczta Tutanota dba też o naszą anonimowość wszędzie, gdzie przypadkowo możemy się jej pozbyć. Na przykład skrzynka e-mail nie obsługuje protokołów IMAP i POP3. Wyklucza to możliwość korzystania z zewnętrznych aplikacji pocztowych i zmusza do wykorzystywania klientów pocztowych Tutanota.

Możemy wybrać bezpłatną aplikację pocztową dla systemów Linux, MacOS i Windows, wykorzystywać bezpieczny podgląd webowy lub pobrać aplikacje mobilne ze Sklepu Play lub App Store. Wszystkie one są projektem open source o otwartym kodzie źródłowym i chociaż konieczność wyboru którejś z nich może być niezrozumiałym ograniczeniem, to ma swój cel.

Wszystkie aplikacje Tutanota mają zabezpieczenia uniemożliwiające zachowywanie nieszyfrowanych danych w pamięci urządzenia. Możemy liczyć też na ich intuicyjność, brak reklam i przede wszystkim na sprawną, pełnotekstową wyszukiwarkę, której indeks jest szyfrowany. Tej ostatniej funkcjonalności w podobnej formie nie dostarcza żadna darmowa skrzynka e-mail i nieliczni klienci pocztowi.

Standardem jest, że wyszukiwarka poczty e-mail uruchamiana jest na serwerze. Jeśli nie przechowuje on szyfrowanych danych, to wyszukiwarka radzi sobie doskonale. W przypadku poczty Tutanota nie jest to możliwe. Dlatego implementacja wyszukiwania musi odbywać się lokalnie, w programie pocztowym. To w nim dane są indeksowane, przeszukiwane i dodatkowo szyfrowane. W ten sposób nie ma szans, aby trafiły do osób trzecich (w tym administratora serwera) w formie możliwej do odczytu.

Dlaczego poczta Tutanota ma bezpłatny pakiet?

Rozwiązań chroniących prywatność użytkownika w przypadku poczty Tutanota jest więcej. Cały projekt jest przedsięwzięciem open source i możliwe jest nieodpłatne wykorzystywanie kodu wyszukiwania Tutanota lub szyfrowania end-to-end. Celem dostawcy nie jest pozyskanie naszych danych ani sprzedaż dodatkowych usług, tylko dostarczenie rozwiązań informatycznych upowszechniających przyjazne korzystanie z kryptografii.

Darmowa poczta Tutanota: 1 GB powierzchni dyskowej

załączniki do 25 MB

szyfrowanie end-to-end

dostępne są szyfrowane aplikacje desktopowe oraz mobilne

brak reklam

hosting zasilany energią odnawialną

Gdzie założyć pocztę email?

Istnieje mnóstwo powodów dla których skrzynka e-mail od Google jest najwygodniejszą usługą pocztową na świecie. W końcu Gmail jest efektem intensywnej pracy milionów użytkowników, którzy codziennie poświęcają swoją prywatność i prawo do poufnej korespondencji na rzecz rozwoju tej usługi. Całe szczęście, dołączenie do ich grona jest aktualnie ograniczone ze względu na wyczerpującą się pulę wygodnych loginów.

Każdy, kogo poczta Gmail nie jest w stanie zachwycić łatwym do zapamiętania adresem, może zdecydować się na wsparcie swoimi danymi innych potrzebujących usługodawców. Z naszej prywatności chętnie skorzysta Yahoo! lub pominięta w zestawieniu poczta Outlook od Microsoftu. Warto też zwrócić uwagę na pocztę Mail.com, gdzie mamy do wyboru aż 200 końcówek domenowych. Najlepszą jednak alternatywę względem poczty Gmail zaproponuje nam darmowy e-mail w domenie int.pl. Chociaż nie oferuje ona szyfrowania end-to-end, to pobiera mało danych przy rejestracji, nie bombarduje reklamami i ma najmniej ograniczeń powierzchni dyskowej oraz rozmiarów załączników.

Jeśli jednak szukamy darmowej skrzynki e-mail, która działa jak poczta elektroniczna, a nie wirtualny złodziej, najlepszą opcją są ProtonMail oraz Tutanota. Obydwie te usługi są godne polecania i chociaż na punkty wygrywa Tutanota, to dla wielu internautów lepszym pomysłem będzie ProtonMail. Korzystanie z poczty na serwerach Tutanota wymaga uwagi w kwestii przechowywania hasła dostępu oraz kodu odzyskiwania. Jest to niewielki koszt wysokiego bezpieczeństwa, ale jeśli dbałość o nie przekracza nasze możliwości, to ryzykujemy utratą danych. Wady tej nie ma ProtonMail i chociaż ma on luki zabezpieczeń, to powstają one w tych miejscach, w których za istotniejszą uznano wygodę użytkownika.