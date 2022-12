Tani laptop do 2000 zł może być dobrą, ekonomiczną propozycją do domu i biura. Trzeba się liczyć z ograniczeniami, ale można znaleźć coś ciekawego. Oto TOP 5 laptopów do około 2000 zł.

Tani laptop do 2000 zł? Ranking TOP 5

Zakup dobrego laptopa do 2000 złotych to trudna sprawa. Jeszcze w poprzednim roku graniczyło to z cudem, ale obecnie sytuacja nieco się poprawiła. Co prawda wybór nie jest duży, ale na sklepowych półkach można znaleźć ciekawe propozycje w tym budżecie.

Laptopa gamingowego w tym zestawieniu próżno szukać, często też znajdziecie laptopy bez systemu operacyjnego, jednak wyposażone w całkiem przyzwoite podzespoły. Jeśli nie wierzycie, zapraszamy do zestawienia najciekawszych laptopów w cenie do około 2000 złotych. Jeśli dysponujecie nieco większym budżetem, nie omieszkajcie kliknąć na nasz top laptopów do 2500 złotych.

Jaki laptop do około 2000 zł wybrać w 2022 roku?

Czego można się spodziewać po tanich laptopach do 2000 złotych? Ciekawe modele mogą się pochwalić procesorami Intel Core i3 10-tej, a nawet 11-tej generacji lub AMD Ryzen 3 serii 5000. Naturalnie, nie będą to procesory o potężnej mocy, ale mimo wszystko ich możliwości są dobre. Niektóre proponowane przez nas modele wyposażone są nawet w 8 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB.

Jeśli wolicie szybsze, nowocześniejsze i lepsze komputery przenośne, to polecamy Wam dobre laptopy do 3000 zł oraz superwydajne laptopy do gier.

Laptop za 2000 zł - na co zwrócić uwagę?

Nie daj się skusić laptopom z 4 GB RAM - chyba, że będziesz mógł wykorzystać pamięć np. z poprzedniego laptopa albo chcesz kupić Chromebooka. Warto też przyjrzeć się nośnikowi danych, bowiem można znaleźć modele wyposażone w nośniki eMMC, które z osiągami prawdziwych SSD mają niestety niewiele wspólnego.

Wśród tanich laptopów do 2000 zł wiele jest takich, które w ogóle nie mają zainstalowanego żadnego systemu, ale zdarzają się na przykład modele z Windows 10 w wersji S. Komputer bez systemu może być atrakcyjny dla osób, które mają już kupioną licencję na system Windows lub w ogóle nie korzystają z Windowsa i chcą go zastąpić darmowym systemem Linux (np. Ubuntu lub Mint).

Najlepsze laptopy za około 2000 złotych

ASUS VivoBook X515EA - dobry laptop do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pierwsza propozycja to laptop marki ASUS. Wyposażony został w niezły jak na tę półkę cenową dwurdzeniowy procesor Intel Core i3 11. generacji, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. To co wyróżnia ten model to matowy wyświetlacz NanoEdge z wąskimi ramkami, które dodają mu nieco nowoczesnego wyglądu. Przekątna ekranu ma długość 15,6 cala, a jego rozdzielczość to Full HD. Laptop waży niecałe 2 kilogramy, więc nie sprawi większego problemu w trakcie przenoszenia go z miejsca na miejsce. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1800 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x USB 3.2

HUAWEI Matebook D 15 - najlepszy laptop do 2000 złotych Ocena benchmark.pl









4,3/5 Tego modelu nie trzeba chyba przedstawiać tym, którzy choć trochę interesują się światem komputerów. HUAWEI Matebook D 15 to uniwersalny laptop do domowego użytku, który charakteryzuje się nowoczesnym designem i wyposażony został w całkiem niezłe podzespoły, które zapewniają mu dobrą wydajność. Ważną kwestią jest przyjazny dla oczu ekran z technologią redukcji emisji światła niebieskiego. Warto dodać, że w komplecie znajduje się szybka ładowarka, która po 15 minutach ładowania zapewnia 2 godziny pracy laptopa. Cena często spada poniżej 2000 złotych i właśnie wtedy warto kupić ten model. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1115G4

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1560 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 2x USB 2.0, USB typu C, 1x USB 3.2

Lenovo Ideapad 3-15ALC - niedrogi i dobry laptop 15 cali Ocena benchmark.pl









4,3/5 Kolejna propozycja to laptop uznanej od wielu lat marki Lenovo. W odróżnieniu od dwóch wyżej opisanych modeli, ten komputer wyposażony został w procesor AMD Ryzen 3 serii 5000. Na pokładzie znajdziemy także 8 GB szybkiej pamięci RAM oraz pojemny dysk typu SSD. Laptop świetnie sprawdzi się w domowych zastosowaniach. Ma niezły wyświetlacz o rozdzielczości Full HD oraz głośniki ze wsparciem dla Dolby Audio, dzięki czemu nadaje się także do oglądania ulubionych filmów oraz seriali. Najważniejsze cechy: Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1650 g

Złącza 1x HDMI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x USB 3.2, combo jack (wejście/wyjście audio)

ACER Chromebook Spin 513 – „ultrabook” do 2000 złotych Ocena benchmark.pl









4,3/5 Chromebooki to nieco inna bajka niż laptopy z Windowsem. Zainstalowany na nich system operacyjny ChromeOS nie daje tyle możliwości co Windows, ale dzięki temu jest łatwiejszy w obsłudze i świetnie nadaje się na przykład do realizacji zadań domowych oraz nauki i pracy zdalnej. Proponowany model to niewielki, ważący zaledwie 1,2 kilograma laptop z ekranem o przekątnej 13,3 cala i baterią zapewniającą ponad 13 godzin ciągłej pracy. Z powodzeniem zabrać można go zatem w podróż. Co więcej, ekran obraca się o 360 stopni, więc z tego laptopa korzystać można także w trybie tabletu. Najważniejsze cechy: System operacyjny ChromeOS

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon SC7180

Pamięć RAM 4 GB

Dysk twardy 64 GB eMMC

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 1200 g

ACER Extensa EX215-32 – dobry i tani laptop do 2000 złotych Ocena benchmark.pl









4,2/5 Najtańszy w naszym zestawieniu laptop. Nie jest to zapewne demon prędkości, ale jak na cenę sporo poniżej 2000 złotych to i tak niezły wybór. Ma ekran o przekątnej 15,6 cala, czterordzeniowy procesor Intel Pentium Silver N6000, 8 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Przyznacie, że w tym przedziale cenowym brzmi całkiem rozsądnie? Warto podkreślić, że komputer sprzedawany jest bez systemu operacyjnego, ale w jego przypadku świetnie sprawdzi się darmowy Linux. Najważniejsze cechy: System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Pentium Silver N6000

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1900 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0

Najlepszy tani laptop do około 2000 zł?

Najciekawszym modelem w tym zestawieniu jest niewątpliwie Huawei MateBook D 15. Wyposażony jest on w dobry jak na tą półkę cenową procesor oraz 8 GB pamięci RAM, a do tego wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Jak każdy laptop w tym zestawieniu nie będzie on demonem wydajności, ale może śmiało służyć do realizacji wszystkich podstawowych zadań.