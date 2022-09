Zbliża się rok szkolny. Ci, którzy zastanawiają się jaki laptop do nauki jest najlepszy powinni już zacząć szukać wymarzonego komputera. Warto zainteresować się ofertą firmy Gigabyte. Znajdują się w niej laptopy z różnych półek cenowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Jaki laptop do nauki jest najlepszy?

Wybór laptopa, bez względu na to, do czego będzie on przeznaczony, nie należy do łatwych. Wybierając komputer, należy zwrócić uwagę na wiele aspektów i dopasować go do swoich potrzeb oraz do zadań, które zostaną przed nim postawione. Warto także czasem nieco zaszaleć i jeśli budżet na to pozwala to kupić sprzęt nieco przewyższający nasze bieżące wymagania i oczekiwania. Taki laptop będzie służyć dłużej i odwdzięczy się dużym komfortem użytkowania oraz większymi możliwościami.

Aby nie przedłużać, nie będziemy teraz omawiać wszystkich wariantów poszczególnych podzespołów, jakie dostępne są na rynku. Zamiast tego podamy Wam receptę na dobrego laptopa do nauki.

Karta graficzna : w laptopach do nauki z pozoru nieistotna, ale nic bardziej mylnego. Jeśli wydajemy już pieniądze na laptopa, to warto wybrać model z tak zwaną dedykowaną kartą graficzną, najlepiej NVIDIA GeForce serii RTX. Takie komputery oferują dużo więcej możliwości niż urządzenia ze zintegrowaną kartą.

: w laptopach do nauki z pozoru nieistotna, ale nic bardziej mylnego. Jeśli wydajemy już pieniądze na laptopa, to warto wybrać model z tak zwaną dedykowaną kartą graficzną, najlepiej NVIDIA GeForce serii RTX. Takie komputery oferują dużo więcej możliwości niż urządzenia ze zintegrowaną kartą. System operacyjny : Windows 11 lub ewentualnie 10 to obecnie najpopularniejsze rozwiązania. Komputer z takim systemem będzie z pewnością kompatybilny ze wszystkimi popularnymi aplikacjami, które wykorzystywane są do nauki.

: Windows 11 lub ewentualnie 10 to obecnie najpopularniejsze rozwiązania. Komputer z takim systemem będzie z pewnością kompatybilny ze wszystkimi popularnymi aplikacjami, które wykorzystywane są do nauki. Wielkość ekranu : modele wyposażone w ekran, którego przekątna ma długość 15,6 cala to dobry kompromis między komfortem użytkowania, a mobilnością. Osoby, które często korzystają z laptopa poza domem, mogą sięgnąć po mniejsze modele, na przykład laptopy z ekranem o przekątnej 13,3 lub 14 cali.

: modele wyposażone w ekran, którego przekątna ma długość 15,6 cala to dobry kompromis między komfortem użytkowania, a mobilnością. Osoby, które często korzystają z laptopa poza domem, mogą sięgnąć po mniejsze modele, na przykład laptopy z ekranem o przekątnej 13,3 lub 14 cali. Rozdzielczość ekranu : do podstawowych zastosowań wystarczy HD, czyli 1366 na 768 pikseli, ale jeśli przed komputerem będziemy spędzać dużo czasu to warto sięgnąć po modele z matrycą o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli lub większej.

: do podstawowych zastosowań wystarczy HD, czyli 1366 na 768 pikseli, ale jeśli przed komputerem będziemy spędzać dużo czasu to warto sięgnąć po modele z matrycą o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli lub większej. Rodzaj matrycy oraz technologia, w jakiej została ona wykonana : Błyszczące charakteryzują się bardziej nasyconymi kolorami, ale trudno pracuje się na nich w mocno oświetlonym otoczeniu. Matowe matryce nie mają problemu z intensywnym oświetleniem, ponieważ odbijają światło, ale odwzorowanie kolorów jest trochę gorsze. Jeśli chodzi o technologię wykonania, to śmiało brać można te z matrycą IPS oraz OLED. TN można sobie odpuścić.

: Błyszczące charakteryzują się bardziej nasyconymi kolorami, ale trudno pracuje się na nich w mocno oświetlonym otoczeniu. Matowe matryce nie mają problemu z intensywnym oświetleniem, ponieważ odbijają światło, ale odwzorowanie kolorów jest trochę gorsze. Jeśli chodzi o technologię wykonania, to śmiało brać można te z matrycą IPS oraz OLED. TN można sobie odpuścić. Procesor : warto wybrać modele z procesorami Intel Core i5 lub i7 albo AMD Ryzen 5 lub Ryzen 7. To rodziny procesorów ze średniej i wyższej półki, które na pewno nas nie zawiodą.

: warto wybrać modele z procesorami Intel Core i5 lub i7 albo AMD Ryzen 5 lub Ryzen 7. To rodziny procesorów ze średniej i wyższej półki, które na pewno nas nie zawiodą. Dysk twardy : koniecznie SSD. Zapewnia on duże prędkości odczytu i zapisu danych, dzięki czemu komputer działa bardzo szybko.

: koniecznie SSD. Zapewnia on duże prędkości odczytu i zapisu danych, dzięki czemu komputer działa bardzo szybko. Pamięć operacyjna, tak zwany RAM: 8 GB to obecnie minimum niezbędne do komfortowej pracy, ale RAMu nigdy za wiele.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX

Należy pamiętać o tym, że laptop do nauki nie musi być nudny, a poza samą nauką warto czasem oddać się rozrywce, czy to grając dla orprężenia, czy rozwijając swoje hobby, swoją pasję. Posiadając kartę NVIDIA GeForce RTX zastosować można dwa rodzaje sterowników – Game Ready lub Studio. Dzięki tym pierwszym osiągane są lepsze wyniki w grach, a drugie zapewniają lepsze osiągi w przypadku tworzenia i edycji grafiki, a wybór zależy tylko od potrzeb użytkownika. Tak więc karty NVIDIA GeForce RTX sprawdzą się zarówno w zaawansowanej pracy, jak i w wymagających grach komputerowych.

Dzięki wspomnianym wyżej kartom graficznym większość nowych gier działać będzie bardzo płynnie. W popularnych grach e-sportowych (na przykład Counter Strike) liczba wyświetlanych klatek na sekundę z pewnością przekroczy 100. Karty te poradzą sobie także z najnowszymi tytułami. W tym przypadku liczba ta będzie z pewnością nieco mniejsza, ale osiągane wartości nadal pozwolą na czerpanie dużej przyjemności z rozgrywki.

Warto dodać, że procesory graficzne tych kart wykonane zostały w architekturze Ampere, dzięki czemu obsługują technologie ray tracing oraz DLSS.

Pierwsza pozwala na generowanie fotorealistycznych, trójwymiarowych scen, w których dużą rolę pełni gra światła – między innymi cienie i odbicia. DLSS wykorzystuje technologię głębokiego uczenia maszynowego w celu zwiększenia liczby klatek na sekundę podczas rozgrywki, dzięki czemu gra jest zdecydowanie bardziej płynna.

Dobra karta graficzna to także narzędzie do pracy. Szkoła czy uczelnia to przecież nie tylko nauka, pisanie w edytorze tekstu i przygotowywanie prezentacji.

Taka karta przyda sie na wszystkich kreatywnych kierunkach studiów, ale także na technicznych, między innymi inżynierskich czy informatycznych. Na tego typu kierunkach wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie, które do sprawnego działania potrzebuje wydajnej karty graficznej. Jako przykład podać można popularną aplikację MATLAB, która używana jest do wykonywania bardziej zaawansowanych obliczeń inżynierskich oraz wizualizowania ich wyników.

Z dobrodziejstwa kart graficznych serii RTX skorzystają między innymi także użytkownicy aplikacji należących do pakietu Adobe Creative Cloud, czyli na przykład Photoshop, Lightroom czy Premiere Pro. Dzięki wspomnianemu już kompatybilnemu z tymi kartami oprogramowaniu NVIDIA Studio, efektywność działania tych aplikacji znacznie wzrasta w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Dedykowane karty graficzne przydadzą się nie tylko graczom. Wysoka wydajność graficzna pozwala także między innymi na szybką edycję obrazów oraz wideo. Dzięki nim w mgnieniu oka można podrasować zdjęcia czy filmy z wakacyjnego wyjazdu.

Laptopy Gigabyte

Proponowane przez nas laptopy marki Gigabyte spełniają wszystkie wymienione wyżej wymagania, jakie postawić należy przed dobrym laptopem do nauki. Poniżej prezentujemy 5 modeli laptopów marki Gigabyte z różnych półek cenowych, które sprawdzą się jako komputer dla ucznia, studenta, a nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Laptop dla ucznia

W tym przypadku warto zainteresować się laptopami serii G5 oraz A5. Pierwsze wyposażone są w procesory marki Intel, a A5 posiadają procesory AMD. Ceny rozpoczynają się od około 3500 złotych. Mimo tego, że są to najtańsze propozycje w ofercie firmy Gigabyte, to oferują one wysoką wydajność za rozsądną cenę.

Oto dwa proponowane przez nas modele:

Gigabyte G5 GD

Laptop wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050, 6-rdzeniowy, wysokonapięciowy procesor Intel Core i5-11400H, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Przekątna ekranu o rozdzielczości Full HD wynosi 15,6 cala, a częstotliwość jego odświeżania to maksymalnie 144 Hz, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w grach.

Warto także zwrócić uwagę na wyposażenie audio. Wykorzystano tutaj między innymi wirtualny 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny oraz DTS:X Ultra, która dodatkowo potęguje efekt przestrzeni.

Gigabyte A5 R5

Druga propozycja zadowoli nieco bardziej wymagających. Model A5 R5 wyposażony jest w procesor AMD Ryzen 5 5600H, 32 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. Ekran ma takie same parametry jak w przypadku wyżej opisanego modelu.

Warto jednak podkreślić, że ten model posiada kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, więc odpalimy na nim nieco bardziej wymagające gry oraz szybciej wykonamy zadania, do których realizacji niezbędna jest wysoka wydajność graficzna.

Laptop dla studenta

Studenci także zadowoleni będą z modeli Gigabyte G5 oraz A5, ale Ci zdecydowanie bardziej wymagający powinni zainteresować się seriami dedykowanymi dla takich właśnie użytkowników, czyli AORUS oraz AERO. Laptopy tej serii to bardzo mocne maszyny, które wyposażone są w dedykowane karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 oraz 3070. Dzięki wydajnym procesorom, szybkim dyskom SSD oraz wspomnianym kartom graficznym laptopy te zapewniają niezwykle komfortową pracę, na przykład przy edycji grafiki oraz możliwość grania w gry z najwyższymi parametrami.

Oto dwa proponowane przez nas modele:

Gigabyte AORUS 15P

AORUS to tak naprawdę laptopy gamingowe, ale to właśnie tego typu komputery charakteryzują się najlepszą wydajnością i wysoką jakością zastosowanych do ich budowy podzespołów, dlatego śmiało można wybierać je, jako laptopy do nauki czy do pracy. Na gamingowy charakter wskazuje także ich design.

15P wyposażono w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070, która pracuje w parze z między innymi 8-rdzeniowym procesorem Intel Core i7-11800H, 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 1000 GB. Matowy ekran o przekątnej 15,6 cala ma rozdzielczość Full HD, a maksymalna częstotliwość jego odświeżania to 240 Hz.

Gigabyte AERO 15 OLED

Laptopy serii AERO przeznaczone są przede wszystkim dla osób, których praca polega na tworzeniu kreatywnych treści – fotografów, grafików czy filmowców. Wskazuje na to chociażby 15,6-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 4K UHD z wysokim współczynnikiem kontrastu i 100% pokryciem barw DCI-P3.

Wysoką wydajność zapewni tutaj karta graficzna karta NVIDIA GeForce RTX 3070 oraz 8-rdzeniowy procesor Intel Core i7-11800H, 16 GB pamięci RAM, szybki dysk SSD o pojemności 1000 GB.

Laptop dla najbardziej wymagających

W ofercie firmy Gigabyte znajdują się także laptopy z najwyższej półki. Trzeba przyznać, że sporo kosztują, ale tego typu sprzęt dla profesjonalistów zazwyczaj szybko na siebie zarabia. Najbardziej wydajne modele to niezawodne komputery, które nie stawiają na żadne kompromisy, a wykorzystane w nich podzespoły należą do światowej czołówki. Zastosowano w nich karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3070Ti lub 3080Ti, a to już najwyższa półka.

Gigabyte AERO 16 YE5

Ten model poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami oraz pozwoli na granie w najnowsze gry z najlepszymi efektami graficznymi. Wyposażony jest w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 14-rdzeniowy procesor Intel Core i9-12900HK, 32 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 2000 GB.

Jego kolejnym atutem jest wyświetlacz OLED o wielkości 16 cali i rozdzielczości 4K UHD, który świetnie nadaje się do kreatywnej pracy.

Uniwersalny laptop do nauki

Podsumowując, kupując laptopa do nauki, warto stosować się do naszych zaleceń i wybrać model, który spełnia postawione przez nas warunki. Szczególną uwagę zwrócić należy na kartę graficzną. Modele z dedykowanymi kartami oferują duże większe możliwości i wbrew pozorom nie są wykorzystywane jedynie w grach komputerowych.

Artykuł powstał we współpracy z Gigabyte