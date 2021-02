Jaki smartwatch jest najlepszy 2021 roku? Oto ranking najciekawszych modeli do sportu i na co dzień, wyróżniających się funkcjonalnością i stylistyką. Stanowią idealne uzupełnienie smartfona, a jednocześnie doskonale prezentują się na nadgarstku.

Najlepsze smartwatche - ranking 2021

W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze smartwatche dostępne w polskich sklepach i wyróżniające się stylistyką, jakością wykonania, funkcjonalnością lub unikalnymi cechami. Jeśli szukacie czegoś tańszego, to tutaj znajdziesz dobry tani smartwatch. Warto też rzucić okiem na polecane opaski fitnes. Zobacz nasz dedykowany ranking, jeśli szukasz damskiego smartwatcha.

Jaki smartwatch jest najlepszy? Oto polecane modele:

Smartwatche to coś innego niż zegarki sportowe. Uzupełniają one możliwości smartfona i służą do wyświetlania najważniejszych powiadomień wprost na nadgarstku. Zawsze gdy nadejdzie SMS, e-mail lub wiadomość na Facebooku i Twitterze będziemy mogli ją odczytać bez wyciągania telefonu z kieszeni. Można je sparować z telefonem niezlaeżnie od tego, czy jest to najlepszy smartfon, czy też tani telefon do 500 zł.

To jednak tylko podstawowa funkcjonalność tego typu urządzeń. Obecnie pozwalają one na zdecydowanie więcej. Producenci przykładają coraz większą wagę do opcji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej użytkownika, nie dziwi zatem częstsza implementacja takich elementów jak pulsometr, GPS, a nawet czujnik nasycenia tlenu we krwi (SpO2). Warto docenić również rosnącą wytrzymałość, głównie w zakresie odporności na wodę. Dobry smartwatch nie powinien bać się deszczu, kąpieli czy wizyty na basenie. Wodoszczelność zalecana to IP67 / IP68 lub 5 ATM.

Samsung Galaxy Watch3 45 mm - najlepszy męski smartwatch z pulsoksymetrem i EKG









4,5/5 Ocena benchmark.pl Tym smartwatchem wykonasz badanie EKG oraz sprawdzisz ciśnienie krwi, po aktualizacji aplikacji Samsung Health Monitor. Funkcje te od lutego 2021 działają również w Polsce. Ponadto zegarek pozwala sprawdzić SpO2, czyli poziom natlenienia krwi, albo innymi słowy saturację. W razie wykrycia problemów zegarek może wyświetlić alert. Ma nawet czujnik upadku, który automatycznie wyśle wiadomość SOS z lokalizacją i numerem kontaktowym. Może to być przydatne osobom starszym. Galaxy Watch3 monitoruje też sen,ma mnóstwo funkcji związanych z treningiem sportowym oraz oczywiście wyświetla powiadomienia z telefonu. Przez ten smartwatch można prowadzić rozmowy telefoniczne oraz słuchać muzyki online, bez konieczności zabierania telefonu ze sobą (dostępne w wersji LTE).Galaxy Watch3 to bardzo wszechstronny, elegancki i dobrze wykonany smartwatch. Wersję 45 mm polecamy mężczyznom, bo pasuje na większe nadgarstki. W zasadzie jedyną słabą stroną jest częste ładowanie baterii (typowo do 2 dni). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 8 GB

Bateria (pojemność) 340 mAh

Waga 53.8 g Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Watch3 41 mm - najlepszy damski smartwatch z pomiarem tlenu i EKG









4,5/5 Ocena benchmark.pl Jeśli chcesz mieć EKG, pulsoksymetr, pomiar ciśnienia, tonę funkcji fitness i inne zalety powyższego smartwatcha, ale masz mniejszy nadgarstek, to wybierz Galaxy Watch3 41 mm. To bardzo dobry smartwatch dla kobiety. Warto tylko pamiętać, że w trochę mniejszej kopercie (obudowie) mieści się mniejszy akumulator, więc czas pracy będzie jeszcze krótszy, niż w modelu 45 mm - zazwyczaj do 1,5-2 dni. Zegarek jest wodoszczelny, świetnie wykonany i podobnie jak większy brat, ma wyświetlacz AMOLED z funkcją Always On, czyli ciągłej prezentacji godziny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 8 GB

Bateria (pojemność) 340 mAh

Waga 53.8 g Pokaż specyfikację

Huawei Watch Fit - najlepszy tani smartwatch, debeściak za 400 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wbrew pozorom jest to jeden z najciekawszych smartwatchy na rynku. Jest bardzo lekki (tylko 21 gramów) i mały (szerokość 30 mm). Ma jednak dobry ekran AMOLED z funkcją Always On, wodoszczelną obudowę, pulsoksymetr, czyli pomiar nasycenia tlenu we krwi, 96 trybów sportowych, ciągły pomiar pulsu, sterowanie odtwarzaczem muzyki, a do tego ładny wygląd i baterię na około 10 dni. W praktyce ten niepozorny smartwatch jest bardziej opłacalny w zakupie, od wielu droższych modeli. To jeden z najlepszych zegarków w niskiej cenie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 180 mAh

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Pokaż specyfikację

Huami Amazfit Neo - wodoszczelny smartwatch za 150 zł









4,5/5 Ocena benchmark.pl Dobry smartwatch za około 150 zł? To realne, pod warunkiem, że nie mamy zbyt dużych oczekiwań. Amazfit Neo stylizowany jest na zegarki z lat 80-tych, więc zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Może nie imponuje jakością materiałów, ale wygląda ładnie, ma czytelny wyświetlacz, jest wodoszczelny, pokazuje pogodę, kalorie, kroki, dystans, proste powiadomienia, mierzy tętno i daje dostęp do podstawowych aktywności fizycznych - chód, bieg i kolarstwo. W dodatku pracuje na baterii około 20 dni. Słowem jest to prosty, ale bardzo tani smartwatch do noszenia na co dzień. Wadą (choć nie dla każdego) będzie to, że wyświetlacz nie jest dotykowy. Na szczęście jego obsługa za pomocą przycisków jest dość wygodna. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 160 mAh

Waga 32 g Pokaż specyfikację

OPPO Watch - smartwatch z NFC i Wear OS









4,5/5 Ocena benchmark.pl OPPO Watch to smartwatch którym można płacić zbliżeniowo w sklepach, przez NFC. Ma bowiem system Google Wear OS (na bazie Androida), więc obsługuje płatności Google Pay oraz Asystenta Google. Ponadto na tym systemie można bez problemu instalować dodatkowe aplikacje, jeśli mamy taką potrzebę. Zegarek ma dość prostą, minimalistyczną stylistykę, ale w rzeczywistości robi znacznie lepsze wrażenie, niż na zdjęciach. Ma jasny wyświetlacz AMOLED, z trybem zawsze włączonym, odbiera powiadomienia z telefonu i ma dobry tryb oszczędzania energii. Niestety bez oszczędzania pracuje na baterii tylko około 1,5 dnia. Warto jednak pochwalić dość szybkie ładowanie. Dostępna jest też droższa wersja OPPO Watch LTE z obsługą eSIM, która jest poniekąd niezależna od smartfonu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,91 cale/cali

Pamięć masowa 8 GB

Bateria (pojemność) 430 mAh

Waga 40 g Pokaż specyfikację

Apple Watch 6 - najlepszy smartwatch do iPhone z EKG









4,7/5 Ocena benchmark.pl Najlepszym towarzyszem dla Twojego iPhone będzie Apple Watch. Oczywiście ze smartfonem tej firmy można bez problemu połączyć również inne zegarki, ale Apple Watch będzie działał najlepiej i zagwarantuje dostęp do wszystkich funkcji. Watch Series 6 występuje w dwóch wersjach - z łącznością komórkową i bez. Obie mają wbudowany GPS, ale dodatkowe LTE sprawia, że z zegarka można korzystać wygodnie bez konieczności brania smartfona, co jest przydatne w czasie biegania. Ponadto Watch 6 ma też funkcję EKG i niegasnący wyświetlacz AMOLED, a w droższej wersji wykonany jest ze stali i szkła szafirowego. Jest to smartwatch zaawansowany, który plasuje się w ścisłej czołówce. Wyposażony jest w czujnik natlenienia krwi, pulsometr, wysokościomierz, kompas, funkcję wykrywania upadków i monitorowanie poziomu hałasu. Ma też mikrofon i głośnik, więc możemy przez niego prowadzić rozmowy telefoniczne. Apple Watch Series 6 to znakomity smartwatch do sportu i na co dzień. . Najważniejsze cechy: Pamięć masowa 32 GB

Waga 36.5 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Pokaż specyfikację

Apple Watch SE - opłacalny zegarek do iPhone









4,5/5 Ocena benchmark.pl Warto zaznaczyć, że wielu osobom wystarczy tańszy Apple Watch SE. Nie ma on funkcji EKG, nie mierzy tlenu we krwi i występuje tylko w wersji aluminiowej ze zwykłym szkłem Ion-X, ale w pozostałych kwestiach jest w zasadzie równie dobry, jak Apple Watch Series 6. Można go również kupić w wersji z LTE. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Pamięć masowa 32 GB

Waga 36.2 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Watch Active2 - dobry zegarek z EKG do telefonu z Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Kolejnym smartwatchem, który zyskał w Polsce nową funkcjonalność w lutym 2021, jest Galaxy Watch Active2. Odblokowany został bowiem dostęp do badania EKG i pomiaru ciśnienia krwi. Pod wieloma względami jest bardzo podobny do Galaxy Watch3. Realną różnicą jest inna ramka wokół ekranu - rozpoznająca dotyk, a nie obrotowa, tak jak w Watch3. Zegarek ma też delikatniejszą, smuklejszą stylistykę. Podobnie jak Watch3 wyposażony jest w okrągły wyświetlacz AMOLED, z trybem ciągle włączonym (Always On). Jakość obrazu jest identyczna. Ma wodoszczelną obudowę, wbudowany GPS i mnóstwo funkcji sportowych. Mimo spokojnego, eleganckiego wyglądu, jest to rasowy smartwatch sportowy, dobry do biegania i na siłownię. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 340 mAh Pokaż specyfikację

Fitbit Sense - dobry smartwatch z GPS i EKG









4,5/5 Ocena benchmark.pl Fitbit Sense to dość uniwersalny smartwatch, zarówno do iPhone, jak i telefonów z Androidem. Ma relatywnie małą, zaokrągloną obudowę, która stylistycznie pasuje do ubioru sportowego, jak i nieco bardziej formalnego. Ma wbudowany GPS, który pomaga dokładnie mierzyć przebiegnięty dystans, a do tego EKG, które pozwoli sprawdzić kondycję serca, czujnik SpO2, dobry wyświetlacz AMOLED i NFC. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, wygodny, dobrze wykonany, nadaje się do uprawiania sportu i wytrzymuje około 6 dni na baterii. Sporo kosztuje, ale jest nietypowy i stanowi udaną alternatywę dla Apple i Samsunga. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,58 cale/cali

Waga 30 g Pokaż specyfikację

Huawei Watch GT 2 Pro - tytanowy smartwatch z dobrą baterią









4,4/5 Ocena benchmark.pl Watch GT 2 Pro to najlepszy smartwatch Huawei. Nie oznacza to oczywiście, że jest najbardziej opłacalny, bo pod tym względem subiektywnie lepszy może być Huawei Watch Fit. Jednak z pewnością jest zaawansowany, dobrze wykonany i bardzo elegancki. Unikalna cechą jest koperta wykonana ze stopu tytanu z przodu oraz ceramiki z tyłu. Zegarek jest lekki, ale wymiary 47 x 54 mm sprawiają jednak, że Watch GT 2 Pro jest duży i najlepiej wygląda na większym, męskim nadgarstku. Wyświetlacz AMOLED jest jasny i czytelny oraz zabezpieczony szkłem szafirowym, reaguje też na siłę nacisku. Można więc przyjąć, że pod względem jakości wykonania ten smartwatch należy do elity. Warto wyróżnić to, że działa ponad 10 dni na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Pamięć masowa 4 GB

Waga 52 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Jaki smartwatch jest najlepszy? Opinia

Moim zdaniem najlepszy smartwatch to Samsung Galaxy Watch 3. Jest niezwykle funkcjonalny i zaawansowany, a przy tym działa bardzo szybko, ma znakomity wyświetlacz, nowoczesną łączność bezprzewodową, piękną stylistykę oraz mikrofon i głośnik do rozmów telefonicznych. Występuje również w wersji LTE, której można używać bez telefonu (przydatne w czasie biegania).

