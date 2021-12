Jaki smartwatch jest najlepszy na przełomie 2021 i 2022 roku? Oto ranking smartwatchy do Androida i iPhone, wyróżniających się funkcjami, jakością i wyglądem. Są dobre do sportu, powiadomień i monitorowania zdrowia.

Najlepszy smartwatch - ranking

W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze smartwatche dostępne w polskich sklepach i wyróżniające się stylistyką, jakością wykonania, funkcjonalnością lub unikalnymi cechami. Jeśli szukacie czegoś tańszego, to tutaj znajdziesz dobry tani smartwatch. Warto też rzucić okiem na polecane opaski fitnes. Zobacz nasz dedykowany ranking, jeśli szukasz damskiego smartwatcha.

Najlepsze smartwatche. Oto polecane modele:

Smartwatche to coś innego niż zegarki sportowe. Uzupełniają one możliwości smartfona i służą do wyświetlania najważniejszych powiadomień wprost na nadgarstku. Zawsze gdy nadejdzie SMS, e-mail lub wiadomość na Facebooku i Twitterze będziemy mogli ją odczytać bez wyciągania telefonu z kieszeni. Można je sparować z telefonem niezlaeżnie od tego, czy jest to najlepszy smartfon, czy też tani telefon do 500 zł.

To jednak tylko podstawowa funkcjonalność tego typu urządzeń. Obecnie pozwalają one na zdecydowanie więcej. Producenci przykładają coraz większą wagę do opcji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej użytkownika, nie dziwi zatem częstsza implementacja takich elementów jak pulsometr, GPS, a nawet czujnik nasycenia tlenu we krwi (SpO2). Warto docenić również rosnącą wytrzymałość, głównie w zakresie odporności na wodę. Dobry smartwatch nie powinien bać się deszczu, kąpieli czy wizyty na basenie. Wodoszczelność zalecana to IP67 / IP68 lub 5 ATM.

Porównanie smartwatchy. Jaki smartwatch wybrać?

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS - najlepszy smartwatch do Androida z GPS









4,8/5 TicWatch Pro 3 Ultra GPS ma dwa wyświetlacze - zaawansowany AMOLED, na którym smartwatch może pracować około 3 dni, a nad nim umieszczono prosty i energooszczędny LCD, na którym TicWatch działa nawet 45 dni. Na pokładzie jest odbiornik GPS (pięć systemów lokalizacji), łączność komórkowa, czujnik poziomu tlenu we krwi, pulsometr, barometr, alarm wibracyjny i zestaw innych sensorów. Obudowa jest wodoszczelna (IP68) i spełnia standard odporności MIL-STD-810G. Na smartwatchu można wyświetlać mapę nawigacji oraz korzystać z wysokościomierza - są to funkcje przydatne np. podczas trekkingu lub jazdy rowerem. Smartwatch potrafi wykryć nieregularny rytm serca, monitoruje sen oraz daje dostęp do wielu trybów treningu sportowego. Całość zarządzana jest oczywiście przez najnowszy system Google Wear OS, więc jest też opcja płatności zbliżeniowych za pomocą zegarka. TicWatch Pro 3 Ultra GPS to po prostu najlepszy smartwatch do telefonu z Androidem. Możecie nabyć go na Amazon.pl Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 577 mAh

Waga 41 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Samsung Galaxy Watch4 Classic - najlepszy męski smartwatch z pulsoksymetrem i EKG









4/5 W tym roku w smartwatchach Samsung zaszła poważna zmiana, na szczęście pozytywna. Oba modele Galaxy Watch4 mają teraz system Wear OS, który daje dostęp do popularnych i lubianych usług Google. Znajdziemy w nim płatności zbliżeniowe, mapy i dostęp do wielu aplikacji ze sklepu Google Play. Watch4 wykona analizę składu ciała, pozwoli przeprowadzić badanie EKG, a nawet zmierzyć ciśnienie krwi oraz oczywiście puls i poziom tlenu. To smartwatch wybitnie funkcjonalny i pro-zdrowotny. Można nim sterować dotykowo lub za pomocą obrotowego pierścienia. Jest wykonany ze stali i stylistycznie pasuje zarówno do ubrania eleganckiego jak i sportowego. Wyświetlacz AMOLED robi świetne wrażenie pod względem jakości. Jest jasny, kontrastowy, a jego tarczę można dostosować do wyświetlacza zewnętrznego w smartwatchu Galaxy Z Flip3 5G. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Bateria (pojemność) 361 mAh

Waga 52 g

Samsung Galaxy Watch4 - najlepszy damski smartwatch z pomiarem tlenu i EKG









4/5 Równie dobry jak model Classic powyżej, ale o trochę bardziej stonowanym wyglądzie, mniejszych wymiarach i lżejszej, aluminiowej kopercie. To najlepszy smartwatch Samsung dla kobiety, szczególnie w kolorze różowym, niedostępnym w modelu Classic. Funkcjonalność obu zegarków jest w zasadzie identyczna. Watch4 ma dobry wyświetlacz AMOLED, badanie EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr, analizę BIA, mnóstwo opcji treningowych, wodoodporność IP68 do 50 metrów, nowy system Google Wear OS z płatnościami zbliżeniowymi, odtwarzacz muzyczny Spotify, monitorowanie snu, powiadomienia i w opcji również łączność internetową LTE. To perfekcyjny damski smartwatch. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 247 mAh

Waga 25.9 g

Rozmowy telefoniczne tak

Apple Watch 7 - najlepszy smartwatch do iPhone z EKG









4,5/5 A jeśli masz iPhone, to najlepszym smartwatchem dla Ciebie jest Apple Watch Series 7. Ma powiększony wyświetlacz z mniejszymi ramkami i wyższą jasnością. Obraz jest wyraźniejszy, a obsługa dotykowa jest bardziej komfortowa. Zegarek jest wodoodporny do głębokości 50 metrów oraz pyłoszczelny, ma także o połowę grubsze szkło zabezpieczające, czyli bardziej wytrzymałe. Apple Watch 7 pozwala wykonać badanie EKG (migotanie przedsionków i rytm zatokowy), zmierzyć natlenienie krwi, tętno, monitorować sen oraz przydaje się podczas wielu rodzajów aktywności fizycznej. Uruchomimy na nim odtwarzacz muzyczny, skorzystamy z płatności zbliżeniowych Apple Pay, wyświetlimy nawigację GPS oraz skorzystamy z wielu innych funkcji. Dostępna jest również wersja z łącznością komórkową. To najlepszy nowy smartwatch do iPhone. Najważniejsze cechy: Waga 32 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Huami Amazfit T-Rex - odporny smartwatch do 400 zł









4,5/5 Ten smartwatch za 400 zł to prawdziwy twardziel, przeznaczony dla aktywnych osób. Jest lekki, ale bardzo solidny. Szkło Gorilla Glass umieszczone zostało poniżej poziomu ramki, więc jest dobrze chronione przed przypadkowymi uderzeniami. Zegarek spełnia wymogi standardu MIL-STD-810G, jest odporny na wstrząsy i ma wodoodporną obudowę (do 50 m głębokości). Wyposażono go w dobry, dotykowy wyświetlacz AMOLED, pulsometr, barometr, kompas elektroniczny, krokomierz, funkcję monitorowania snu i wiele trybów aktywności sportowej. Ma też alarm wibracyjny, wyświetla powiadomienia (w tym podgląd wiadomości) i umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzycznym na smartfonie. Na jednym ładowaniu pracuje do 20 dni. Za tak małe pieniądze to wręcz znakomita propozycja, zwłaszcza jeśli ktoś lubi masywnie wyglądające smartwatche. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Bateria (pojemność) 390 mAh

Waga 58 g

Fitbit Sense - dobry smartwatch do 1000 zł, do sportu z NFC i GPS









4,5/5 Fitbit Sense to dość uniwersalny smartwatch, zarówno do iPhone, jak i telefonów z Androidem. Ma relatywnie małą, zaokrągloną obudowę, która stylistycznie pasuje do ubioru sportowego, jak i nieco bardziej formalnego. Ma wbudowany GPS, który pomaga dokładnie mierzyć przebiegnięty dystans, a do tego EKG, które pozwoli sprawdzić kondycję serca, czujnik SpO2, dobry wyświetlacz AMOLED i NFC. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, wygodny, dobrze wykonany, nadaje się do uprawiania sportu i wytrzymuje około 6 dni na baterii. Sporo kosztuje, ale jest nietypowy i stanowi udaną alternatywę dla Apple i Samsunga. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,58 cale/cali

Waga 30 g

Huawei Watch Fit - dobry smartwatch za 350 zł









4,5/5 Wbrew pozorom jest to jeden z najciekawszych smartwatchy na rynku. Jest bardzo lekki (tylko 21 gramów) i mały (szerokość 30 mm). Ma jednak dobry ekran AMOLED z funkcją Always On, wodoszczelną obudowę, pulsoksymetr, czyli pomiar nasycenia tlenu we krwi, 96 trybów sportowych, ciągły pomiar pulsu, sterowanie odtwarzaczem muzyki, a do tego ładny wygląd i baterię na około 10 dni. W praktyce ten niepozorny smartwatch jest bardziej opłacalny w zakupie, od wielu droższych modeli. To jeden z najlepszych tanich smartwatchy. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,64 cale/cali

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 180 mAh

Waga 21 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Huami Amazfit Neo - wodoszczelny smartwatch do 100-150 zł









4,5/5 Dobry smartwatch za około 100-150 zł? To realne, pod warunkiem, że nie mamy zbyt dużych oczekiwań. Amazfit Neo stylizowany jest na zegarki z lat 80-tych, więc zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Może nie imponuje jakością materiałów, ale wygląda ładnie, ma czytelny wyświetlacz, jest wodoszczelny, pokazuje pogodę, kalorie, kroki, dystans, proste powiadomienia, mierzy tętno i daje dostęp do podstawowych aktywności fizycznych - chód, bieg i kolarstwo. W dodatku pracuje na baterii około 20 dni. Słowem jest to prosty, ale bardzo tani smartwatch do noszenia na co dzień. Wadą (choć nie dla każdego) będzie to, że wyświetlacz nie jest dotykowy. Na szczęście jego obsługa za pomocą przycisków jest dość wygodna. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Bateria (pojemność) 160 mAh

Waga 32 g

Apple Watch SE - dobry zegarek do iPhone









4,5/5 Warto zaznaczyć, że dla wielu osób tańszy Apple Watch SE może być bardziej opłacalny, niż najlepszy Apple Watch 7 lub 6. Nie ma on funkcji EKG, nie mierzy tlenu we krwi i występuje tylko w wersji aluminiowej ze zwykłym szkłem Ion-X, ale w pozostałych kwestiach jest w zasadzie równie dobry, jak Apple Watch Series 6. Można go również kupić w wersji z LTE. To optymalny model dla osób ceniących dobre połączenie jakości i ceny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Pamięć masowa 32 GB

Waga 36.2 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Huawei Watch GT 2 Sport - smartwatch z funkcją rozmowy do 500 zł









4,5/5 Popularność Huawei Watch GT 2 wciąż jest zaskakująco wysoka, ale trzeba przyznać, że cena jest atrakcyjna, a zalet wiele. Przez ten zegarek możemy prowadzić rozmowy telefoniczne (ma mikrofon i głośnik), słuchać muzyki na słuchawkach Bluetooth bez smartfona i mamy dostęp do powiadomień. Huawei Watch GT 2 wyposażony jest też w dobry wyświetlacz AMOLED, precyzyjny GPS, pulsoksymetr i tryby sportowe, a jego koperta jest wodoodporna. Owszem, popularność telefonów Huawei spadła bardzo mocno, ale ich smartwatche działają też z innymi Androidami. Huawei Watch GT2 to nadal opłacalny zakup. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Waga 41 g Zobacz recenzję

Jaki smartwatch jest najlepszy? Opinia

Moim zdaniem najlepszy smartwatch to Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Ma nowy system Google Wear OS, działa szybko, ma wysoką czułość dotyku, wiele zaawansowanych funkcji, w tym EKG i pomiar ciśnienia krwi, znakomity wyświetlacz AMOLED, internet LTE, mikrofon i głośnik do rozmów telefonicznych, płatności zbliżeniowe Google Pay i solidną, stalową kopertę.