Sprawdź jaki smartwatch jest najlepszy w 2023 roku do telefonu z Androidem lub do iPhone. Smartwatche z tego rankingu mają wszystko co niezbędne - wyświetlają powiadomienia, mają GPS i pulsometr, są wodoszczelne, a kilkoma z nich możesz nawet zapłacić zbliżeniowo czy porozmawiać.

Jaki smartwatch kupić? Ranking 2023

W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze smartwatche dostępne w polskich sklepach, a wyróżniające się stylistyką, jakością wykonania, funkcjonalnością lub unikalnymi cechami. Jeśli szukacie czegoś tańszego, to stworzyliśmy także zestawienie niedrogich smartwatchy do 500 złotych. W poniższym rankingu większość zegarków to smartwatche męskie lub unisex, stąd jeśli szukasz urządzenia o bardziej kobiecej stylistyce lub w mniejszym rozmiarze, zajrzyj do naszego rankingu polecanych damskich smartwatchy.

Po co nam smartwatch jeśli nosimy przy sobie telefon? Głównie po to, by ułatwić sobie życie i lepiej monitorować nasze zdrowie, choć niewątpliwie dla wielu osób to po prostu bardzo fajny gadżet, a także nawiązanie do noszenia tradycyjnego zegarka. Zegarek smart najczęściej po prostu uzupełnia możliwości smartfona, a w przypadku droższych modeli zastępuje go w wybranych sytuacjach - gdy nadejdzie SMS, e-mail, wiadomość na Messengerze czy WhatsAppie, wiadomość możemy odczytać bez wyciągania telefonu z kieszeni. Możemy również odpisać na wiadomości, zadzwonić, zapisać listę zadań na dany dzień czy nawet posłuchać muzyki albo skorzystać z nawigacji. Co ważne, smartwatch można sparować ze smartfonem niezależnie od tego, czy mamy flagowca czy tani telefon za 1000 złotych.

Oczywiście na funkcjach związanych z telefonem dobry smartwatch się nie kończy. Producenci przykładają coraz większą wagę do opcji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej użytkownika, nie dziwi zatem częstsza implementacja takich elementów jak pulsometr, pulsoksymetr, GPS czy nawet pomiar EKG. Warto docenić również rosnącą wytrzymałość, począwszy od materiałów takich jak stal nierdzewna, tytan czy szkło szafirowe, po zakres odporności na wodę. Dobry smartwatch prysznica czy basenu się nie boi, dzięki wodoodporności IP67 lub wyższej.

Najlepsze smartwatche. Oto polecane modele - ranking 2023

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Smartwatche to coś innego niż smartbandy (opaski fitness), choć przyznać trzeba, że granice pomiędzy tymi kategoriami bardzo się już zatarły. Wiele tańszych smartwatchy potrafi ustępować bogactwem funkcji opaskom smart. Z kolei opaski potrafią być coraz większe i coraz częściej kształtem przypominają zegarek smart, choć nadal przez nie nie porozmawiamy i raczej próżno szukać w nich modułu GPS.

Podobnie zaciera się różnica pomiędzy zegarkami smart i zegarkami sportowymi. Producenci zegarków dedykowanych do sportu coraz bardziej odczuwają presję dokładania do ich urządzeń akcentów smart, stąd też pojawiły się ładniejsze ekrany, płatności zbliżeniowe czy opcje wgrania muzyki. Funkcje te wcześniej traktowano po macoszemu, skupiając się na ulepszaniu treningowej analityki i nad zwiększaniem dokładności czujników. Estetyka zegarków sportowych też raczej wykluczała ich całodzienne użytkowanie, a ważniejsze niż bajerancki ekran dotykowy były fizyczne przyciski ułatwiające korzystanie ze sprzętu w wodzie czy przy spoconych dłoniach.

Dzisiaj różnice w funkcjach i precyzji rejestrowanych parametrów sportowych pomiędzy smartwatchami a zegarkami sportowymi są znacznie mniejsze niż kiedyś i robią się znaczące dopiero w przypadku zaawansowanych amatorów i sportowców. Takie osoby chcą znać przebyty dystans co do metra, wymagają też od urządzenia długiego czasu pracy, a mało który smartwatch jest w stanie pracować z najwyższą dokładnością GPS przez kilknanaście godzin ciągiem. Zegarki sportowe są też chętniej wybierane z uwagi na wyspecjalizowane funkcje dedykowane stricte do sportu, od pomiarów mocy biegowej począwszy, na nawigacji po trasie narciarskiej skończywszy.

Apple Watch Ultra

Co warto jednak zaznaczyć, droższe smartwatche coraz lepiej radzą sobie z pomiarem pulsu i wcale nie odstają znacznie jakościowo w rejestrowaniu tras przy pomocy GPS. Szczególnie zegarki Apple z każdym rokiem poprawiają precyzję w obu tych aspektach. W 2022 roku pojawił się nawet model Apple Watch Ultra, ewidentnie mający stanowić alternatywę dla mocarnych, oudoorowych zegarków sportowych. W wielu aspektach się to udało, choć niestety czas pracy tego urządzenia wciąż pozostawia sporo do życzenia.

Jakiego smartwatcha szukamy? 7 kluczowych pytań

jak często jesteśmy gotowi ładować baterię w zegarku? jeśli raz na kilka dni lub jak najrzadziej, to będziemy musieli pogodzić się z faktem, że nasz smartwatch może nie być "wszystkomający", a świetne urządzenia z logo Samsung lub Apple możemy od razu zepchnąć na dół listy kandydatów

jeśli raz na kilka dni lub jak najrzadziej, to będziemy musieli pogodzić się z faktem, że nasz smartwatch może nie być "wszystkomający", a świetne urządzenia z logo Samsung lub Apple możemy od razu zepchnąć na dół listy kandydatów czy zegarek będzie współpracował z telefonem na systemie Android czy iPhone? jeśli iPhone - to najrozsądniej będzie wyposażyć się w któryś z trzech dostępnych rodzajów Apple Watchy (albo poczytać w recenzjach czy wybrany przez nas smartwatch innej marki nie traci w zestawieniu ze smartfonem Apple połowy funkcji)

jeśli iPhone - to najrozsądniej będzie wyposażyć się w któryś z trzech dostępnych rodzajów Apple Watchy (albo poczytać w recenzjach czy wybrany przez nas smartwatch innej marki nie traci w zestawieniu ze smartfonem Apple połowy funkcji) czy chcemy płacić zegarkiem? jeśli tak, z góry odrzucamy sprzęty Huawei oraz większość smartwatchy poniżej 1000 złotych (więcej o urządzeniach wearables z płatnościami NFC możecie znaleźć w naszej publikacji o płaceniu zegarkiem w sklepie)

jeśli tak, z góry odrzucamy sprzęty Huawei oraz większość smartwatchy poniżej 1000 złotych (więcej o urządzeniach wearables z płatnościami NFC możecie znaleźć w naszej publikacji o płaceniu zegarkiem w sklepie) czy chcemy rozmawiać przez zegarek ? jeśli tak, to czy potrzebujemy zegarka z funkcją LTE (rozmowy bez telefonu) czy wystarczy nam taki oparty na Bluetooth (wówczas telefon musimy mieć w zasięgu paru metrów lub na przykład w kieszeni)

? jeśli tak, to czy potrzebujemy zegarka z funkcją LTE (rozmowy bez telefonu) czy wystarczy nam taki oparty na Bluetooth (wówczas telefon musimy mieć w zasięgu paru metrów lub na przykład w kieszeni) czy będziemy uprawiać sport i czy zależy nam na bardzo dokładnych pomiarach? większość zegarków smart ma akceptowalny odczyt GPS oraz przyzwoity pulsometr, a także liczne tryby treningowe, które zadowolą przeciętnego użytkownika... ale jeśli dużo biegamy, albo zależy nam na precyzyjnym odczycie tętna na siłowni - powinniśmy wybrać zegarek z precyzyjniejszymi czujnikami, a do tego z wygodnym i precyzyjnie regulowanym paskiem (a nie bransoletą)

większość zegarków smart ma akceptowalny odczyt GPS oraz przyzwoity pulsometr, a także liczne tryby treningowe, które zadowolą przeciętnego użytkownika... ale jeśli dużo biegamy, albo zależy nam na precyzyjnym odczycie tętna na siłowni - powinniśmy wybrać zegarek z precyzyjniejszymi czujnikami, a do tego z wygodnym i precyzyjnie regulowanym paskiem (a nie bransoletą) zegarek w klasycznym stylu czy nowoczesny? w klasyce prym wiedzie Huawei, oferujący często modele ze skórzanym paskiem lub bransoletą, a także klasyczną kopertą; można też rozejrzeć się po mniej popularnych markach, np Withings, Ticwatch

w klasyce prym wiedzie Huawei, oferujący często modele ze skórzanym paskiem lub bransoletą, a także klasyczną kopertą; można też rozejrzeć się po mniej popularnych markach, np Withings, Ticwatch czy potrzebujemy aplikacji typu Spotify, mapy Google i inne? swobodę w ściąganiu tego typu apek dają właściwie tylko sprzęty Apple oraz zegarki z wearOS (Samsung i Mobvoi Ticwatch), acz odbywa się to kosztem całkowitego czasu pracy

Odpowiedzenie sobie na te pytania jest podstawą by dowiedzieć się czego w gruncie rzeczy szukamy. Osobnym pytaniem jest budżet - w naszym rankingu wskazujemy więc najlepsze zegarki smart z różnych kategorii cenowych, od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

Jaki smartwatch wybrać? Najlepsze modele 2023:

Amazfit GTS 2 Mini - tani dobry smartwatch do 300 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeden z nielicznych smartwatchy dostępnych w cenie poniżej 300 złotych, które można polecać z czystym sumieniem. Urządzenie wyróżnia się bardzo przyzwoitym wyświetlaczem AMOLED, długim czasem pracy na jednym ładowaniu (nawet 10-12 dni jeśli zrezygnować ze stałego podświetlenia) oraz wbudowanym, skromnym modułem GPS. Oprócz tego pomiar kroków, pulsu, spalonych kalorii, powiadomienia z telefonu, kalendarz, prognoza pogody, timer, sterowanie migawką i muzyką w telefonie. Jak na budżetowy sprzęt - całkiem nieźle. W kształcie koperty widać inspirację produktami Apple, choć to oczywiście nie "ta" jakość. Nowsza wersja, GTS 4 mini jest również warta polecenia, acz wyraźnie droższa. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wymiary 40,5 x 35,8 x 8,95 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, GPS, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Waga 19.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Inne opcje do 300 zł?

Xiaomi Smart Band 7 Pro - smart opaska bardzo przypominająca kształtem smartwatch - można wręcz rzec, że to taki Mi Band na sterydach i z dodanym GPS

- smart opaska bardzo przypominająca kształtem smartwatch - można wręcz rzec, że to taki Mi Band na sterydach i z dodanym GPS Amazfit Bip 3 Pro - chyba najtańsza propozycja na rynku z GPS, słabszy wyświetlacz (IPS)

Redmi Watch 2 Lite - model bardzo podobny do Bip 3 Pro

Realme Watch 3 - nieco kanciasty zegarek bez GPS, natomiast umożliwia rozmowy telefoniczne (w zasięgu kilku metrów od telefonu)

Realme Watch 3 Pro - najbardziej funkcjonalny smartwatch do 500 złotych Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeśli brać pod uwagę stosunek ceny do możliwości, jest to jedna z najlepszych propozycji w segmencie tanich smartwatchy. Wyposażony w wyświetlacz AMOLED Watch 3 Pro działa płynnie i trzyma dobrą łączność z telefonem. Oferuje sporo pod kątem monitorowania aktywności i zdrowia: krokomierz, pulsometr, pulsoksymetr, rejestrowanie treningów oraz czasu snu. Wbudowany GPS wyróżnia się tutaj nieco na tle konkurencji z budżetowej półki cenowej, choć oczywiście nie mówimy tutaj o dokładności rodem z zegarka sportowego za parę tysięcy złotych. Smartwatch ten oferuje także nieoczywisty w tym segmencie bajer w postaci możliwości odbywania rozmów telefonicznych poprzez Bluetooth. Zegarek umożliwia sterowanie muzyką i migawką w telefonie. Nie obyło się bez kompromisów - nie ma tutaj płatności zbliżeniowych, automatycznej regulacji jasności ekranu ani predefiniowanych odpowiedzi na powiadomienia z telefonu. Na plus natomiast zaliczyć można baterię - jeśli nie używamy stałego podświetlenia ekranu, możemy liczyć na niemal 10 dni pracy na jednym ładowaniu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Wymiary 253,8 x 36,8 x 13 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, GPS, głośnik, mikrofon, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Inne opcje do około 500 zł?

Amazfit GTR 3 - bardzo popularny smartwatch z okrągłą tarczą i dobrą baterią

Amazfit GTS 3 - odpowiednik GTR 3 ale z prostokątną tarczą

Amazfit GTS 4 Mini - nowsza wersja omawianego wcześniej GTS Mini 2

Huawei Watch Fit SE (Special Edition) - bardzo estetyczny zegarek smart przypominający nieco opaskę fitness

Xiaomi Watch S1 Active - tani smartwatch z płatnościami zbliżeniowymi Ocena benchmark.pl









4,2/5 Xiaomi Watch S1 Active to dobry wybór jeśli brać pod uwagę stosunek ceny do jakości. Jako jeden z niewielu smartwatchy w okolicach 500-600 złotych oferuje płatności zbliżeniowe NFC. Oprócz typowych funkcji smart nie zabrakło tu możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez Bluetooth, jest też wbudowany GPS (acz miewa on swoje humory i biegacze mogą narzekać). Zegarek jest estetycznie wykonany, wyróżnia się pod tym kątem na plus chociażby w stosunku do niewiele tańszego GTR 3 od Amazfit. Całość stoi na naprawdę solidnej baterii, która zapewnia nawet do 10 dni pracy na jednym ładowaniu (bez używania funkcji stałego podświetlenia). Dostępna jest także wersja S1 bez dopisku "Active" - nie różni się możliwościami, ale za to jest wykonana z nieco elegantszych materiałów i w komplecie ma dwa paski, w tym jeden skórzany. Odnośnik do naszej recenzji tej wersji znajdziecie poniżej. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,43 cale/cali

Wymiary 46,5 x 47,3 x 11 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, monitor tętna, monitor snu, płatność, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm

Waga 36 g

Rozmowy telefoniczne nie Zobacz recenzję

Amazfit GTR 3 Pro - uniwersalny smartwatch z funkcją rozmów Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ładny smartwatch o uniwersalnym designie, w momencie premiery wyceniony nieco na wyrost, jednak aktualnie często dostępny w okolicach 700-800 złotych. GTR 3 Pro to zegarek w gruncie rzeczy bardzo zbliżony do Xiaomi S1, tyle że nie ma płatności zbliżeniowych, ma natomiast pamięć wewnętrzną na muzykę oraz koronkę zamiast przycisku. Dostępna jest także wersja z paskiem skórzanym, której nie można odmówić elegancji. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,44 cale/cali

Wymiary 46,4 x 46,4 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Inne opcje do około 1000 zł

Huawei Watch Fit 2 - smartwatch przypominający wyglądem dużą opaskę aktywności, z świetnym wyświetlaczem i opcją rozmów bluetooth

Amazfit GTS 4 - najnowsza wersja popularnej serii GTS od Amazfit, widać tu inspirację kształtem Apple Watch

Amazfit GTR 4 - najnowsza wersja popularnej serii GTR od Amazfit, tyle że z okrągłą kopertą

Huawei GT 3 SE - jeden z najtańszych zegarków Huawei, o dość charakterystycznym, nieco sportowym froncie i z bardzo dobrym czasem pracy (dostępny tutaj)

- jeden z najtańszych zegarków Huawei, o dość charakterystycznym, nieco sportowym froncie i z bardzo dobrym czasem pracy (dostępny tutaj) Huawei Watch GT 3 - niezbyt już nowy, acz wciąż bardzo ceniony zegarek smart od Huawei, nieźle wykonany i wart brania pod uwagę, jeśli nie płacimy zegarkiem i nie zależy nam na instalowaniu dodatkowych aplikacji

TicWatch Pro 3 Ultra LTE - interesujący zegarek oparty na systemie wearOS, pracujący nieco dłużej niż konkurencyjny Samsung dzięki dwóm wyświetlaczom (dostępny tutaj)

Huawei Watch GT 3 Pro - polecany smartwatch z EKG i tytanową kopertą Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zegarki Huawei są jednymi z najchętniej kupowanych przez Polaków smartwatchy, mimo że pod kątem mnogości funkcji trochę ustępują topowym sprzętom. Tajemnica tkwi najpewniej w świetnej estetyce i jakości wykonania, dobrej responsywności oraz niezłym czasie pracy (nawet po wielu miesiącach użytkowania). Gdyby nie brak płatności zbliżeniowych, zapewne marka ta jeszcze energiczniej rozpychałaby się na rynku. Model GT 3 Pro wykonany jest z tytanu i szkła szafirowego i dostępny w trzech wariantach - z paskiem z fluoroelastomeru (najlepszym jeśli uprawiamy jakieś sporty), z paskiem skórzanym oraz z bransoletą znaną z klasycznych zegarków. Poza GPS, pulsometrem, krokomierzem i powiadomieniami z telefonu, mamy też kilka innych mocnych argumentów: możliwość wgrania muzyki, pomiar EKG, możliwość rozmów przez Bluetooth czy ponad tydzień czasu pracy przy średnio intensywnym użytkowaniu. Zegarek jest wodoodporny, zresztą na tej półce cenowej jest to niepisana reguła. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Wymiary 46,6 x 46,6 x 10,9 mm

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, głośnik, wodoszczelność IP68, mikrofon, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, licznik kalorii, powiadomienia, alarm

Waga 54 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Amazfit T-Rex 2 - odporny smartwatch niczym G-Shock Ocena benchmark.pl









4,3/5 Amazfit T-Rex 2 to druga generacja świetnie przyjętego smartwatcha od Amazfit, o dość charakterystycznej, przypominającej Casio G-Shock stylistyce. Urządzenie może przypaść do gustu osobom poszukującym zegarka o wytrzymałej konstrukcji i długim czasie pracy na jednym ładowaniu (nawet kilkanaście dni, mimo wyświetlacza AMOLED). Pośród innych zalet można wymienić chociażby podwyższoną wodoszczelność (10 ATM), dobry GPS (dwuzakresowy), wysokościomierz barometryczny czy możliwosć odpowiadania na wiadomości z telefonu poprzez predefiniowane krótkie odpowiedzi. Słabe strony? Przez ten smartwatch nie porozmawiamy, nie ma tutaj też opcji płatności zbliżeniowej. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Wymiary 47,1 x 47,1 x 13,65 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, wysokościomierz, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, lokalizator GPS, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2

Waga 66.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Garmin Venu 2 Plus - najlepszy sportowy smartwatch Ocena benchmark.pl









4,7/5 Garmin Venu 2 Plus jest przez wielu uznawany za absolutnie doskonałe połączenie zegarka sportowego i smartwatcha. Faktycznie urządzenie to zaciera granice pomiędzy jednym, a drugim. Ma dość elegancki design jak na sprzęt sportowy, a pod kątem funkcji smart niewiele mu brakuje. Zegarek oferuje jakościowy pomiar aktywności, tętna, natlenienia krwi, przebytego dystansu (z precyzyjnym GPS), ma nawet żyroskop i wysokościomierz baryczny, a także, rzecz jasna, dostęp do rozbudowanej analityki sportowych aktywności w aplikacji Garmin. A oprócz tego odtwarzanie muzyki z zegarka (wgranej lub z aplikacji typu Spotify), płatności zbliżeniowe, a nawet możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych (pod warunkiem posiadania telefonu w zasięgu 10m). Mimo efektownego i prądożernego wyświetlacza AMOLED, akceptowalny jest też czas pracy urządzenia, a wynosi on około tygodnia. Podsumowując - jeśli szukasz ładnego, niezbyt masywnego, za to świetnie działającego zegarka sportowego z mnóstwem funkcji smart, Venu 2 jest najlepszą opcją. Dla osób chcących nieco zaoszczędzić jest też wersja bez plusa, różniąca się głównie brakiem rozmów telefonicznych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, monitor tętna, monitor snu, dynamika biegu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, licznik kalorii, powiadomienia, alarm

Waga 51 g

Rozmowy telefoniczne tak

Garmin Fenix 7X Solar - smartwatch sportowy z ładowaniem solarnym Ocena benchmark.pl









4,8/5 Model smartwatcha sportowego jeszcze mocniejszy niż Garmin Venu 2 Plus, acz już nie tak przystępny cenowo. Fenix 7X jest masywnym zegarkiem z bardzo dużą kopertą (51mm), stąd osoby ubierające się na co dzień elegancko, i te o drobnych nadgarstkach, powinny go najpierw przymierzyć (mniejsza wersja 7s również nie należy do malutkich). Wykonanie zegarka jest bezkompromisowe, a w środku mamy prawdziwą orgię dostępnych funkcji. Od standardu (krokomierz, spalone kalorie, GPS, pulsometr, pulsoksymetr, powiadomienia z telefonu, pomiar snu) przez rzeczy mniej oczywiste (płatności zbliżeniowe, Spotify, barometr, wysokościomierz), aż po wyspecjalizowane funkcje związane z aktywnościami sportowymi, na przykład szacowanie tempa dla danego dystansu na bazie historii i kondycji czy trasy narciarskie. Oprócz tego – latarka, i to prawdziwa, z kilkoma wariantami działania, np. z błyskami. Ustawienia zegarka można dostosowywać przy pomocy telefonu, a synchronizacja następuje w czasie rzeczywistym. Urządzenie osiąga niesamowite czasy pracy na jednym ładowaniu (nawet 28 dni!), zwłaszcza w lecie, gdy możemy liczyć na ładowanie energią słoneczną. Dotykowy wyświetlacz pozwala wygodnie posługiwać się mapami topograficznymi, które możemy wgrać do urządzenia. Kompromisy? Ten zegarek nie daje możliwości rozmów telefonicznych, a długi czas pracy uzyskano dzięki użyciu skromniejszczego wyświetlacza - Memory-In-Pixel nie zapewni tak pięknych kolorów i wyrazistości jak AMOLED. Dla fanów tego ostatniego jest już jednak alternatywne rozwiązanie, a mianowicie Garmin Epix 2 - zegarek ten jest niemal bratem bliżniakiem Fenixa 7, ale już z nowocześniejszym ekranem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Wymiary 51 x 51 x 14,9 mm

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, kompas, wysokościomierz, wodoszczelność, monitor tętna, monitor ciśnienia, barometr, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, przycisk SOS, powiadomienia, alarm

Waga 96 g

Apple Watch SE (2 gen.) - najbardziej opłacalny smartwatch do iPhone Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeśli masz telefon iPhone, to najbardziej opłacalnym smartwatchem dla Ciebie będzie zapewne Apple Watch SE drugiej generacji, który w cenie około 1500 zł oferuje większość kluczowych funkcji w połączeniu z typowym dla marki Apple fantastycznym wykonaniem i płynnym działaniem. Zegarek monitoruje kroki, spalone kalorie, tętno, sen, mierzy dystans, prędkość i tempo, wyświetla powiadomienia, umożliwia pisanie wiadomości oraz odbieranie połączeń przez Bluetooth. W droższej wersji Cellular pozwala także na wykonywanie połączeń telefonicznych i użytkowanie aplikacji z dala od telefonu. Watch SE pozwala także na płacenie zbliżeniowo w sklepach poprzez płatności Apple Pay. Słabe strony? Tutaj jest to krótki czas pracy na jednym ładowaniu - zegarek wymaga ładowania praktycznie co dobę. Bardziej wymagający użytkownicy mogą rozważyć także zakup nowszego i droższego Apple Watch 8, aczkolwiek pod kątem stosunku cena - jakość model SE wydaje się być logiczniejszym wyborem. Dostępny jest w dwóch rozmiarach - 40mm i 44mm. Najważniejsze cechy: Wymiary 44 x 38 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) Retina

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, wodoodporność do 50 metrów, monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 32.9 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Inne smartwatche do telefonów Apple

Apple Watch 8 - model wyraźnie droższy od wersji SE i z minimalnie większą kopertą. Posiada funkcję Always On Display (stałe podświetlenie ekranu) oraz czujnik natlenienia krwi i pracy serca (czujnik EKG). Tutaj również nabyć można wersję Cellular, która umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych bez sąsiedztwa naszego telefonu

Apple Watch Ultra - mocny, wykonany z wytrzymałych materiałów zegarek dedykowany osobom uprawiającym sport; Ultra ma świetne czujniki i naprawdę może stanowić doskonały wybór dla osób aktywnych, niemniej trzeba liczyć się z jego częstym ładowaniem - pracuje do 2 dni przy normalnym użytkowaniu

Samsung Galaxy Watch 5 - najtańszy smartwatch pod telefon Samsung Ocena benchmark.pl









4,7/5 Galaxy Watch 5 w zestawieniu z telefonem Samsung stanowi świetny duet, a że na rynku pojawiła się już generacja z numerem 6, "piątka" jest też rozwiązaniem najtańszym. Podstawowy model możemy zakupić już w okolicach 1000 złotych, a model z LTE około 200 zł drożej. Watch 5 jest zegarkiem o minimalistycznym i bardzo estetycznym wyglądzie. Jeśli przełknąć wadę, jaką jest bardzo krótki czas pracy (zegarek trzeba ładować raz na dobę), mamy tutaj praktycznie wszystko, czego użytkownik zapragnie: klasyki takie jak powiadomienia, możliwość rozmów telefonicznych czy pomiar pulsu i faz snu, a także te "ekstra": pomiar składu ciała, wykrywanie chrapania czy ekg. Zegarkiem można także płacić w sklepie. Jak przystało na system WearOS, możemy instalować aplikacje różnego rodzaju, od Spotify po mapy Google. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,36 cale/cali

Wymiary 44.4 x 43.3 x 9.8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor ciśnienia, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2

Waga 33.5 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (LTE) - najlepszy smartwatch z wearOS Ocena benchmark.pl









4,8/5 Samsung Galaxy Watch 6 Classic to najnowszy zegarek koreańskiej marki Samsung. Smartwatch oparty jest na systemie wearOS, a więc umożliwia instalację wielu aplikacji niedostępnych w większości chińskich smartwatchy, które nie mają dostępu do usług Google. Dzięki modułowi LTE zegarek umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i użytkowanie aplikacji bez zasięgu smartfona. W wersji Classic zdecydowano się na bardzo lubiany przez użytkowników ruchomy bezel, dodatkowo chroniący ekran ze szkła szafirowego przed uszkodzeniami. Poza tym mamy tu jasny i doskonały wyświetlacz superAMOLED, dużo różnych tarcz do wyboru, powiadomienia, płatności zbliżeniowe i wszelkie funkcje monitorowania zdrowia - od pomiaru pulsu, przez analizę snu, wykrywanie upadków, wykrywanie chrapania, po ekg i pomiar składu ciała (choć oczywiście mniej dokładny niż w urządzeniach medycznych). Czy ten elegancki smartwatch ma w ogóle jakieś wady? Tą samą od wielu generacji - na jednym ładowaniu działa raptem półtora dnia. Zegarek współpracuje oczywiście nie tylko z telefonami Samsung. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,47 cale/cali

Wymiary 46.5 x 46.5 x 10.9 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, kompas, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor ciśnienia, monitor snu, prognoza pogody, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, przycisk SOS, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odtwarzanie muzyki, odpowiedzi tekstowe

Waga 59 g

Rozmowy telefoniczne tak

Inne smartwatche do telefonów Samsung

Samsung Galaxy Watch 5 Pro - nie ma efekciarskiego bezela z Watch 6, jest też nieco mniejszy, natomiast funkcjami ustępuje mu nieznacznie, wyróżniając się jednocześnie czasem pracy. Na jednym ładowaniu posłuży nam 3 dni lub nieco dłużej.

Huawei Watch 4 Pro Elite - elegancki zegarek smart z EKG i LTE Ocena benchmark.pl









4,7/5 Zegarek dostępny w 3 wariantach - z paskiem gumowym (Active - 1800 zł), skórzanym (Classic - 2400 zł) i z klasyczną bransoletą (Elite - 2800 zł), przy czym funkcjami nie różnią się one wcale. Wszystkie są fantastycznie wykonane (tytan klasy lotniczej plus szkło szafirowe) i naprawdę eleganckie, stąd jeśli jesteśmy fanami klasycznych zegarków - będą kusić wyglądem. Jest też na bogato pod kątem możliwości. W 4 Pro znajdziemy GPS, opcję badania 7 pomiarów zdrowia w ciągu minuty (w tym tętno, EKG czy sztywność tętnic), opcję połączeń komórkowych (eSIM), możliwość pisemnego i głosowego odpowiadania na powiadomienia, miejsce na wgranie muzyki czy proste mapy Petal do nawigacji. Przez to musimy liczyć się z koniecznością ładowania co 3-4 dni, choć jeśli wyłączymy kilka funkcji, zyskamy nieco czasu. Niestety nie zapłacimy tym zegarkiem w sklepie. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wymiary 48.8 x 47.6 x 12.9 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, GPS, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor snu, prognoza pogody, pomiar dystansu, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, gra, pomiar SpO2, sterowanie muzyką, odpowiedzi tekstowe

Waga 65 g

Rozmowy telefoniczne tak Zobacz recenzję

Inne propozycje:

Mobwoi Ticwatch Pro 5 - najnowszy zegarek z katalogu Ticwatch, pracuje na systemie wearOS i podobnie jak inne zegarki z serii dysponuje podwójnym wyświetlaczem - AMOLED oraz energooszczędnym FSTN (zegarek można nabyć m.in. w Media Expert)

- najnowszy zegarek z katalogu Ticwatch, pracuje na systemie wearOS i podobnie jak inne zegarki z serii dysponuje podwójnym wyświetlaczem - AMOLED oraz energooszczędnym FSTN (zegarek można nabyć m.in. w Media Expert) Huawei Watch D - smart zegarek dla "ciśnieniowców", z pomiarem ciśnienia o dużej dokładności

Jaki smartwatch wybrać dla siebie w 2023 roku? Opinia

W zależności od wymagań oraz budżetu, a przede wszystkim od gustu, dobry smartwatch będzie oznaczał coś zupełnie innego. Na pewno nie warto kupować zegarków smart nieznanych marek, a jeśli już decydujemy się wydać kilkaset złotych, warto odpuścić sobie produkty do 400 złotych. Większość z nich jest dość "plastikowa" w wykonaniu i nie prezentuje zbyt dokładnych pomiarów. Zdecydowanie polecamy także odpowiedzieć sobie na 7 pytań wymienionych na początku artykułu, aby lepiej zorientować się czego właściwie poszukujemy.

Do najlepszych smartwatchy pod kątem wykonania i możliwości należą niewątpliwie produkty Samsung, Apple oraz Huawei, jednak za ową jakość trzeba często słono zapłacić, a w parze z ogromem funkcji nie zawsze idzie czas pracy na jednym ładowaniu. Do bardzo opłacalnych smartwatchy ze średniej półki zaliczyć można Huawei i Amazfit, a jeśli poszukujemy jak najtańszego urządzenia z płatnościami zbliżeniowymi (które nie jest opaską Mi Band), najpiewniej skończymy z Xiaomi S1 lub ewentualnie z urządzeniem Fitbit. Jeśli operujemy w ekosystemie Samsung, Huawei lub Apple, warto wybierać sprzęty tego właśnie producenta, a jeśli uprawiamy dużo sportu, skierujmy się raczej ku zegarkom sportowym Garmin.

