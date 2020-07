Jaki smartwatch jest najlepszy? Oto ranking najciekawszych propozycji, wyróżniających się funkcjonalnością i stylistyką. Stanowić będą one idealne uzupełnienie smartfona, a jednocześnie doskonale prezentować się na nadgarstku.

Najlepszy smartwatch - ranking 2020

W tym zestawieniu znajdziecie najlepsze smartwatche dostępne w polskich sklepach i wyróżniające się stylistyką, jakością wykonania, funkcjonalnością lub unikalnymi cechami. Jeśli szukacie czegoś tańszego, to tutaj znajdziesz dobry tani smartwatch. Warto też rzucić okiem na polecane opaski fitnes.

Jaki smartwatch jest najlepszy? Oto polecane modele:

Smartwatche to coś innego niż zegarki sportowe. Uzupełniają one możliwości smartfona i służą do wyświetlania najważniejszych powiadomień wprost na nadgarstku. Zawsze gdy nadejdzie SMS, e-mail lub wiadomość na Facebooku i Twitterze będziemy mogli ją odczytać bez wyciągania telefonu z kieszeni. Można je sparować z telefonem niezlaeżnie od tego, czy jest to najlepszy smartfon, czy też tani telefon do 500 zł.

To jednak tylko podstawowa funkcjonalność tego typu urządzeń. Obecnie pozwalają one na zdecydowanie więcej. Producenci przykładają coraz większą wagę do opcji związanych z monitorowaniem aktywności fizycznej użytkownika, nie dziwi zatem częstsza implementacja takich elementów jak pulsometr, GPS, a nawet czujnik nasycenia tlenu we krwi. Warto docenić również rosnącą wytrzymałość, głównie w zakresie odporności na wodę. Dobry smartwatch nie powinien bać się deszczu, kąpieli czy wizyty na basenie. Wodoszczelność zalecana to IP67 / IP68 lub przynajmniej 5 ATM.

Samsung Galaxy Watch Active 2 - po najlepszy smartwatch do telefonu z Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Galaxy Watch Active 2 jest bardzo godny polecenia, bo jest bardzo zaawansowany, nowoczesny świetnie wykonany, funkcjonalny i prosty w obsłudze. Przy okazji jest też jednym z najszybciej działających smartwatchów. To idealny smart-zegarek nie tylko dla użytkowników smartfonów Samsung, ale w ogóle dla osób posiadających telefon z Androidem. Rozpoznaje kilkadziesiąt rodzajów aktywności sportowej, ma GPS, pulsometr i jest wodoszczelny. Wyróżnia się też bardzo dobrym, czytelnym wyświetlaczem AMOLED. Można z nim połączyć słuchawki Bluetooth i słuchać muzyki bez smartfona - np. na siłowni. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,4 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 340 mAh Pokaż specyfikację

Apple Watch 5 - najlepszy smartwatch do iPhone









4,5/5 Ocena benchmark.pl A jeśli jesteś użytkownikiem iPhone'a, to najbardziej godnym polecenia smartwatchem jest Apple Watch 5. Kosztuje sporo, ale w praktyce stanowi wzór jakości wykonania i szybkości działania. Ma jasny i szczegółowy wyświetlacz Retina, który może być zawsze włączony. Na pokładzie jest też kompas, który współpracuje z mapami - jest to ważna rzecz dla miłośników pieszych wycieczek. Poza bardzo przydatnym i EKG (które niekiedy może uratować życie), ma też funkcję pomiaru hałasu w otoczeniu. Naturalnie może śledzić wiele aktywności sportowych, wyświetlać powiadomienia i pozwala wykonywać połączenia telefoniczne. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Amazfit T-Rex - wytrzymały smartwatch z GPS o dobrą baterią









4,5/5 Ocena benchmark.pl Można odnieść wrażenie, że projektując model T-Rex, producent zapatrzył się odrobinę na znane, kultowe wręcz zegarki Casio G-Shock. Ten wzmocniony smartwatch jest odporny na wysokie i bardzo niskie temperatury, a także wodoszczelny do 5ATM (50 m). Można używać go na basenie. Ma też wbudowane tryby treningowe, dla 14 różnych rodzajów ćwiczeń, w tym triatlon, bieżnia, wspinaczka, orbitrek itp. Wyposażono go w dobrej jakości wyświetlacz AMOLED, na którym prezentowane są n.in. powiadomienia ze smartfona. Jest też GPS i automatyczny pomiar pulsu. Czas pracy na baterii to około 2 tygodni lub 15-20 godzin w trybie GPS. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Bateria (pojemność) 390 mAh

Waga 58 g Pokaż specyfikację

Fitbit Versa 2 - dobry smartwatch na każdą okazję









4,3/5 Ocena benchmark.pl Fitbit Versa 2 to uniwersalny smartwatch, pasujący do smartfonów z Androidem i iOS. Ma NFC wraz z funkcją Fitbit Pay, więc możemy w Polsce płacić tym zegarkiem w sklepach - zbliżając go do czytnika. Jest wodoszczelny do 50 metrów (5ATM) i dobrze wykonany. Można go bez problemu zabrać na basen. Liczy kroki i piętra, mierzy puls i nasycenie tlenu we krwi, można z niego słuchać muzyki na słuchawkach BT i działa około 4 dni na jednym ładowaniu akumulatora. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1 cale/cali

Waga 38 g Pokaż specyfikację

Samsung Galaxy Watch - jeden z najlepszych smartwatchów Samsunga









4,5/5 Ocena benchmark.pl Moim zdaniem to wciąż znakomity smartwatch pod względem relacji ceny do jakości i funkcjonalności. Działa szybko i można go łatwo obsługiwać dotykowo lub za pomocą obrotowego pierścienia. To propozycja dla osób ceniących elegancką stylistykę, która mocno nawiązuje do klasycznych zegarków. Poza funkcjami związanymi z wyświetlaniem powiadomień ze smartfona, dostajemy GPS, NFC, Wi-Fi, miernik pulsu, akcelerometr i żyroskop. Dużym plusem jest też wyświetlacz Super AMOLED oferujący wysoką jakość obrazu i zabezpieczony dobrym szkłem Gorilla Glass DX+. Obudowa jest wodoszczelna do 5 ATM i zgodna ze standardem militarnym 810G. Typowy czas pracy to 3-4 dni. Można prowadzić rozmowy telefoniczne bezpośrednio przez smartwatch, gdyż ma wbudowany mikrofon i głośnik. Wciąż jednak musi być sparowany z telefonem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,3 cale/cali

Procesor główny (częstotliwość) 1.15 GHz

Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 472 mAh

Waga 63 (bez paska) g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję Pokaż specyfikację

Amazfit GTR 47 mm - elegancki smartwatch, na każdą okazję









4,5/5 Ocena benchmark.pl To atrakcyjnie wyglądający, elegancki, dobrze wykonany smartwatch, który można nosić zarówno do marynarki, jak i ubioru sportowego. Pracuje nawet 3 tygodnie na jednym ładowaniu, co w tej klasie zegarków jest wynikiem dobrym - lepszym od bardziej zaawansowanych modeli. Wyświetla wiadomości i powiadomienia, liczy kroki i kalorie, mierzy puls, monitoruje sen, pomaga w ćwiczeniach podając informacje o tempie, prędkości i dystansie. Wszystko to dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS. W czasie treningu do wyboru mamy kilkanaście rodzajów aktywności. To uniwersalny, dobry smartwatch wart zakupu. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Bateria (pojemność) 410 mAh

Waga 36 g Pokaż specyfikację

Fossil Sport - dobry smartwatch z Wear OS









4,2/5 Ocena benchmark.pl Elegancka prostota w stylistyce, czysty system Wear OS na pokładzie, łatwa obsługa, a do tego przydatna funkcja płatności zbliżeniowych Google Pay, która działa w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że działa nieco wolniej od topowych smartwatchów Samsung i Apple, choć nie dla każdego będzie to problem. Wyposażony jest w GPS i czytelny wyświetlacz OLED. Może monitorować szereg różnych aktywności sportowych. Akumulator trzeba ładować codziennie. Najważniejsze cechy: Pamięć masowa 4 GB

Bateria (pojemność) 350 mAh

Rozmowy telefoniczne nie Pokaż specyfikację

Huawei Watch GT 2 Classic - elegancki smartwatch dla mężczyzn









4,5/5 Ocena benchmark.pl Wersja Classic smartwatcha Huawei Watch GT 2 stworzona została z myślą o osobach, które noszą smartwatch zarówno na trening, jak i do marynarki lub garnituru. Zegarek wygląda po prostu pięknie i jest dobrze wykonany. Na pokładzie znajdziemy dobry wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39 cala, GPS, pulsometr, krokomierz i oczywiście liczenie kalorii orazmonitor aktywności. Przez smartwatch można też prowadzić rozmowy telefoniczne (bez wyciągania smartfona z kieszeni). Czas pracy jest godny pochwały - zegarek będziemy ładować raz na tydzień. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,39 cale/cali

Bateria (pojemność) 420 mAh

Waga 41 g

Rozmowy telefoniczne tak Pokaż specyfikację

Apple Watch 4 - damski smartwatch do iPhone









4,5/5 Ocena benchmark.pl Apple Watch 4 doczekał się już następcy, ale wciąż jest bardzo godny polecenia, a przy tym tańszy. Względem poprzedników ma wyświetlacz z cieńszymi ramkami, dzięki czemu wygląda nowocześniej. Skorygowano również cyfrową koronkę i pojawiło się też kilka usprawnień interfejsu oraz szersze pole manewru w zakresie personalizacji. Dodać trzeba do tego usprawnienia głośnika i mikrofonu oraz wysoką jakość wykonania. Przez Apple Watch 4 z Wi-Fi można prowadzić rozmowy telefoniczne, ale musi być włączona odpowiednia opcja w zegarku (rozmowa odbywa się oczywiście przez sieć Wi-Fi). W wersji Wi-Fi + cellular można prowadzić rozmowy bezpośrednio, całkowicie bez łączności ze smartfonem. Zegarek ma też funkcję EKG. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Pamięć masowa 16 GB

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Pokaż specyfikację

Amazfit Bip S - najlepszy tani smartwatch z GPS









4,5/5 Ocena benchmark.pl Idealna propozycja dla osób które chcą mieć coś lepszego, niż prosta opaska sportowa, a jednocześnie coś tańszego, niż zaawansowany smartwatch. Tak naprawdę każdy model Amazfit Bip jest godny polecenia. Jeśli macie na oku coś tańszego, np. Bip Lite, to śmiało bierzcie, bo pracuje on nawet 2 miesiące na baterii. Tymczasem Amazfit Bip S też jest ciekawą propozycją, dla tych, którzy muszą mieć GPS w smartwatchu, a wciąż oczekują niskiej ceny. Wyświetlacz to prosty LCD, ale bardzo czytelny w jasny, słoneczny dzień i podświetlany w nocy. Zegarek jest wodoszczelny do 5ATM (50 m), wyświetla powiadomienia, mierzy tętno, liczy kroki i może służyć do sterowania odtwarzaczem muzyki na smartfonie. Amazfit Bip S to najlepszy tani smartwatch do 300 zł. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,28 cale/cali

Bateria (pojemność) 200 mAh

Waga 31 g Pokaż specyfikację

Najlepszy smartwatch według nas to:

Naszym zdaniem, najlepszy smartwatch to Samsung Galaxy Watch Active 2. Jest niezwykle funkcjonalny i zaawansowany, a przy tym działa bardzo szybko, ma znakomity wyświetlacz, nowoczesną łączność bezprzewodową , piękną stylistykę oraz mikrofon i głośnik do rozmów telefonicznych.

