Informacja, która dociera do nas przez internetowe kanały wiadomości, może być przez nas świadomie moderowana. W ten sposób dostaniemy to co nas interesuje. Wystarczy, że wykorzystamy możliwości konfiguracji jakie daje Przeglądarka HUAWEI

Ogrom informacji jaka krąży w sieci utrudnia internautom zapoznanie się z każdym wątkiem i wyłowienie tych szczególnie nas interesujących wiadomości. Dlatego też internetowe przeglądarki, także Przeglądarka HUAWEI i jej newsfeed, dostosowują zakres prezentowanych treści do naszych oczekiwań.

Najprostszy sposób to systematyczne eliminowanie niepożądanych treści

Choć newsfeed stara się być jak najlepiej dostosowany do naszych oczekiwań co do treści bez naszej interakcji, warto wspomóc go informując jakie treści są dla nas niepożądane. Przy każdej zajawce wiadomości w kanale mamy tytuł, a poniżej jaśniejszą czcionka podaną nazwę źródła. Po prawej stronie wiersza z opisem witryny znajduje się niepozorny piktogram, w którym kryją się cenne dla nas opcje.

Po jego dotknięciu możemy wskazać jeden z trzech poważnych zarzutów:

Niska jakość treści, czyli krytyka konkretnego tekstu, ale nie koniecznie danego wydawcy treści

Nie podoba mi się ten temat, to sugestia co do tematyki informacji jakie chcemy otrzymywać, w ten sposób możemy wpłynąć na personalizację newsfeedu szybciej niż w jakikolwiek inny sposób

Nie lubię tego wydawcy, to wskazówka dla moderatora kanału, że nie chcemy oglądać tekstów z danej witryny

Ustawienia Przeglądarki HUAWEI, czyli jeśli nie nasze przyzwyczajenia to…

W Przeglądarce HUAWEI opcje konfiguracji wpływające na wyniki wyszukiwania i zawartość newsfeedu znajdziemy dotykając czterech kropek w prawym górnym narożniku okna aplikacji i wybierając Ustawienia. Następnie otwieramy opcje Zabezpieczenia i prywatność.

Wpływ poszczególnych opcji na wyniki wyszukiwania jest następujący:

Bezpieczne przeglądanie – eliminuje z proponowanych na stronach i w newsfeedzie wyników strony o wątpliwej reputacji. Może to ograniczyć liczbę źródeł informacji, ale jeśli dana strona ma problemy z bezpieczeństwem to można powątpiewać także w jej renomę jako dostawcy treści.

Nie śledź - zmusza odwiedzane witryny do nie rejestrowania naszych odwiedzin, tym samym możemy wpłynąć na uznanie danej witryny jako źródła, które dla nas jest wyjątkowo interesujące

Blokuj śledzące pliki cookie - podobne działanie jak powyżej

Ogranicz spersonalizowane treści – tak jak sugeruje nazwa, sposób korzystania z kanału informacyjnego nie będzie wpływał na dalsze sugestie wyników wyszukiwania i zawartość newsfeedu

Ogranicz spersonalizowane reklamy – choć reklama to nie wiadomość, którą zwykle chcemy czytać, aktywowanie tej opcji sprawi, że reklamy, które i tak się od czasu do czasu pojawiają w kanale informacyjnym, będą w mniejszym stopniu trafiać w nasze gusta

Jezyk i region, czyli ustawienie, które potrafi wiele zmienić

Zmiana ustawienia Język i region (dostępne z ustawieniach przeglądarki > Ustawienia > Strona główna) nie tylko zmieni język pokazywanych w kanale wiadomości informacji. Zmieni także ich dobór na dostosowany do regionu, w którym stosowany jest dany język. Do dyspozycji mamy 20 języków dla 22 różnych państw.

Ustawiając na przykład język Niemiecki, dostaniemy propozycje treści, które mają znaczenie w niemieckojęzycznej prasie internetowej. Dowiemy się, co jest dla niemieckiego czytelnika istotne, a także trafimy na informacje, których po prostu w innych językach może brakować.

Przełączenie języka informacji wymaga kilku stuknięć w ekran, ale jak najbardziej warte jest zachodu, gdy chcemy poszerzyć listę dostępnych źródeł informacji.

Pomóż współtworzyć rzetelną zawartość newsfeedu

Gdy wyświetlimy sobie daną wiadomość w oknie przeglądarki możemy ją dodać do Ulubione wiadomości, by nie stracić jej z oczu. Możemy ją udostępnić innych użytkownikom. A także, co jest bardzo ważne, mamy opcję raportowania uwag do danego newsa czy artykułu.

W tym celu dotykamy czterech kropek na dole ekranu i wybieramy Zgłoś. Następnie zaznaczamy dlaczego dana treść nam się nie podoba. Może to być zbyt reklamowy charakter treści czy też inna forma przyciągnięcia uwagi czytelnika do mało wartościowego dokumentu, wulgarna zawartość, naruszenie praw autorskich lub inna przyczyna, którą w polu Opis można przybliżyć.

Po wybraniu Wyślij zespół zajmujący się tworzeniem newsfeedu przeanalizuje naszą uwagę. W pierwszej kolejności nasze działanie wpłynie na zawartość kanału wiadomości, który nam jest wyświetlany. I o to właśnie nam chodzi.

Tekst powstał we współpracy z Huawei