Z takimi komponentami każda gra musi działać na tym telefonie idealnie. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy da się grać w 120 kl/s? Czy gry w ogóle uruchamiają się w 120 fps? Sprawdzam działanie gier na smartfonie z procesorem Snapdragon 888 i ekranem AMOLED 120 Hz - realme GT.

Co robić na Snapdragonie 888 i 12 GB RAM? Grać!

Na tym telefonie wszystkie gry muszą działać idealnie, nawet na najwyższych ustawieniach graficznych. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że błąd leży po stronie twórców gry, a nie po stronie telefonu. Powód jest prosty.

Nie wyobrażam sobie, aby jakiś tytuł mobilny nie działał w pełni płynnie na najlepszym procesorze dostępnym na Androida, czyli Snapdragonie 888. Tym bardziej w połączeniu z 4-kanałową pamięcią RAM LPDDR5 3200 MHz o pojemności aż 12 GB oraz pamięcią masową UFS 3.1 o transferze około 1600/700 MB/s. To jest absolutnie topowa specyfikacja, jaką można znaleźć w Andku w połowie 2021 roku. Takie komponenty ma realme GT, więc gry muszą śmigać na nim aż miło. Czy faktycznie tak jest?

Odpaliłem 12 gier i sprawdziłem ile klatek na sekundę w grach wyciąga realme GT. Pokażę Wam screenshoty z FPS’ami, omówię krótko swoje wrażenia i sprawdzę czy czuć throttling oraz jak na ile godzin grania wystarcza akumulator w tym telefonie.

Dobry procesor jest ważny, ale nie chodzi o osiągnięcie 120 kl/s w grach

Nie każda gra wspiera 120 kl/s (120 Hz), a jeśli nawet tak jest, to nie zawsze odpowiednia opcja włączona jest domyślnie. Dlatego pojawia się pytanie...

Czy tak wydajny procesor jak Snapdragon 888 w ogóle się przydaje? Odpowiedź brzmi: tak, a powód jest bardzo prosty. Chodzi o to, że najlepsze, najbardziej zaawansowane gry mają tak duże wymagania, że nawet najlepszy SoC w androidowym świecie nie zagwarantuje stabilnych 120 kl/s. Dobrym przykładem jest Genshin Impact - atrakcyjna i całkiem grywalna gra. Jedna z lepszych na urządzenia mobilne.

Genshin Impact - jeśli to pociągnie na maksymalnych, to da sobie radę ze wszystkim

W tym tytule na smartfonie realme GT można było ustawić maksymalnie 60 kl/s. Snapdragon 888 + szybka pamięć RAM 3200 MHz dawały radę tyle wyciągnąć również na wysokich ustawieniach graficznych. Jestem pewny, że gdyby blokadę klatek w grze podnieść do 120, to na realme GT można by było grać z jeszcze lepszą płynnością. Jestem jednak prawie na 100% przekonany, że nie dałoby się osiągnąć pełnych 120 kl/s, bo Genshin Impact solidnie obciąża komponenty.

Przy tych 60 kl/s i wysokich ustawieniach gra obciążała CPU w około 60%, a GPU w 45%. Niby został spory zapas mocy, ale to tylko pozory. W takiej konfiguracji i przy tym obciążeniu telefon zużywał około 25% baterii w ciągu godziny i SoC nagrzewał się do 54-57 stopni Celsjusza. Owszem realme GT ma autorski system chłodzenia Stainless Steel VC, ale obudowa po dłuższym czasie była nieprzyjemnie ciepła w górnej części, w okolicach aparatu.

Zaznaczę tutaj, że ta gra była jedną z nielicznych, które aż tak bardzo nagrzewały procesor i pośrednio obudowę. Większość innych tytułów miała znacznie mniejsze wymagania.

A skoro już jesteśmy przy innych grach, to...

Black Desert Mobile - Ta gra również należy do wymagających, szczególnie na najwyższych możliwych ustawieniach. W dodatku w moim odczuciu nie jest ona idealnie zoptymalizowana, dlatego tutaj realme GT zapewniał do 60 kl/s, a czasami płynność spadała do około 45 kl/s. Rzecz jasna tyle wystarczało do płynnej, wygodnej rozgrywki, ale zawdzięczamy to bardzo wysokiej wydajności realme GT. W słabszych telefonach osiągnięcie połowy tego wyniku byłoby problemem (na tych samych ustawieniach).

World of Tanks - Tutaj Snapdragon 888 + LPDDR5 3200 MHz powinny bez problemu zapewniać ponad 100 kl/s. Można nawet włączyć ręcznie opcję 120 kl/s w samej grze. Jednak z jakiegoś powodu gra nałożyła limit 60 kl/s, którego nie dało się przekroczyć, pomimo tego, że obciążenie CPU wynosiło około 20-35%, a GPU tylko 10 - 20%.

Chyba, że wbudowane narzędzie do pomiaru klatek na sekundę nie działało prawidłowo i zaniżało wyniki.

Call of Duty Mobile - Tutaj również gra działała bardzo płynnie na wysokich ustawieniach. Można było ustawić maksymalną płynność, ale ponownie w praktyce gra działała w 60 kl/s. Tyle wystarczało, a przy okazji warto dodać, że bardzo przydało się rozpoznawania dotyku 360 Hz. Sterowanie, a przede wszystkim celowanie było bardzo precyzyjne i wygodne.

Warface - Strzelanka w stylu Call of Duty z dość przyjemną grafiką i niezbyt wygodnym sterowaniem. Obciążała CPU w 40% i GPU w 20%, oferując 60 kl/s (niestety był to limit sztuczny, bo realme GT byłby w stanie wyciągnąć ze spokojem powyżej 100 kl/s).

Shadow Fight Arena - Relatywnie prosta bijatyka z klasycznym widokiem z boku. Obciążenie CPU wynosiło 15-35%, a GPU 7-10%, czyli niewiele. Nowy realme GT radził sobie z tą grą bezproblemowo i z pewnością osiągnąłby ponad 100 kl/s, gdyby nie nałożony sztucznie limit 60 kl/s.

Podobnie zresztą było w niemal identycznej grze Shadow Fight 3.

Mortal Kombat - Tutaj również wykryty został limit 60 kl/s i w tylu działała gra, mimo, że wydajność CPU/GPU/RAM pozwalała osiągnąć znacznie więcej.

W trzech powyższych grach realme GT nagrzewał się słabo.

Cover Fire - W ustawieniach gra pozwalała włączyć opcję 120 kl/s, ale realnie limit blokowany był na 60. Tyle realme GT wyciągał bez problemu z obciążeniem CPU na poziomie 35% i GPU około 25%. Celowanie i ogólnie sterowanie dotykowe było szybkie, czułe i precyzyjne.

The Elder Scrolls: Blades - Bardzo słabo zoptymalizowana gra, która w dodatku zablokowała limit na 30 kl/s. Można przyjąć, że nie było to żadne poważne obciążenie dla tego telefonu, bo obciążenie CPU wynosiło 25-30%, a GPU 10-15%.

ARMA Mobile Ops - Strategia czasu rzeczywistego (RTS), obejmująca zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i PvP. Całkiem ciekawa, gdy już ogarniemy co i jak. Na realme GT działała z nałożonym limitem 60 kl/s, przy wykorzystaniu około 20-25% CPU i GPU.

War Robots - Nazwa tłumaczy niemal wszystko. Wielkie strzelające mechy i onlajnowa naparzanka PvP. Automatyczne działka, naprowadzane rakiety, dość duże pole bitwy i uproszczone sterowanie. Grało się przyjemnie. Obciążenie CPU i GPU około 20% i do tego sztuczny limit 60 kl/s (a telefon moim zdaniem dałby radę wyciągnąć 120).

Czy throttling był odczuwalny?

Grałem w czasie upałów, gdy temperatura w pokoju niebezpiecznie zbliżała się do 30 stopni, a niestety klimatyzacji w domu się na razie nie dorobiłem. Dlatego mogę z przekonaniem stwierdzić, że nawet w tak trudnych warunkach długotrwałe granie nie powodowało odczuwalnego spowolnienia procesora i nie miało zauważalnego wpływu na działanie gier.

To bardzo dobra wiadomość. Zapas mocy procesora Snapdragon 888 powodował, że nawet, jeśli throttling miał miejsce, to zupełnie nie było tego czuć. To kolejna rzecz która przemawia za tym, żeby wybrać telefon z procesorem lepszym niż potrzebujemy.

Bateria podczas grania

Poza Genshin Impact i nielicznymi innymi grami, które zużywały 1/4 baterii w ciągu jednej godziny, większość innych tytułów pobierała zazwyczaj około 15%. Generalnie można przyjąć, że na realme GT można grać przynajmniej 4 godziny. Czy to jest dobry

Przestrzeń gier w realme GT

Na koniec warto wspomnieć o tym, że gry automatycznie dodają się do tak zwanej Przestrzeni gier, która jest fabrycznie zainstalowana w systemie smartfonu realme GT. W praktyce docenić można tutaj łatwość włączania trybu Pro Gamer, w którym zwiększona jest wydajność. Pozostałe narzędzia gier wysuwamy z paska bocznego już po uruchomieniu gry.

Czy realme GT to dobry telefon do gier?

Ten model został od podstaw stworzony głównie z myślą o gamingu, najwyższej wydajności i maksymalnej szybkości działania w każdej sytuacji. Dlatego uważam, że realme GT to bardzo dobry telefon do gier. Jeśli jesteście zainteresowani tym jakie jeszcze ma zalety i wady, to zapraszam do pełnej recenzji realme GT.

Co sądzicie o tym smartfonie. Czy wystarczyłby Wam do gier? A może jest wręcz za dobry jak na Wasze potrzeby? Dajcie znać w komentarzach. Udanego dnia!