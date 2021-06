Czy realme GT jest lepszy od konkurencyjnych telefonów? Jakie są jego największe zalety i czym się wyróżnia? Już na starcie można napisać, że jest to bardzo interesujący model, którego zaliczyć można do najlepszych telefonów 2021 roku. Tutaj dowiesz się więcej.

ocena redakcji:









5/5

Czego możemy realnie oczekiwać za 2300 zł?

Mając około 2 - 2,5 tys. zł w kieszeni możemy kupić telefon bardzo szybki i nowoczesny. To nawet nie jest pytanie, tylko stwierdzenie faktu. Trzeba jednak zastanowić się nad tym, co tak naprawdę za te pieniądze możemy dostać. Czy lepiej stawiać na wydajność, funkcjonalność, aparat, wygląd, wyświetlacz, baterię, a może szukać modelu, który pogodzi to wszystko?

Niedawno opublikowałem na benchmark.pl recenzję realme GT, który pod kilkoma względami okazał się smartfonem wybitnym, a kosztuje około 2300 zł. Jakie są jego najmocniejsze strony, czym wyróżnia się na tle konkurentów w podobnej cenie i dlaczego uważam, że jest to zabójca flagowców za pół ceny? O tym pisze w tym krótkim artykule. Zapraszam!

Najlepszy procesor w telefonach z Androidem - Snapdragon 888

Nie będę ukrywał, że realme GT walczy przede wszystkim szybkością i wydajnością. Ma też kilka innych bardzo mocnych stron, o których piszę nieco dalej, ale procesor to jego największy atut.

Nowy realme GT wyposażony jest w SoC Snapdragon 888 i kosztuje 2299 - 2499 zł, a co oferują popularni w Polsce konkurenci? Żeby było jasne - wiem, że procesor to nie wszystko, bo w praktyce liczy się całokształt, ale wciąż CPU/GPU to jeden z najistotniejszych elementów tej układanki. Podobnie zresztą jak w komputerze PC.

Na rynku znajdziemy np. trochę tańszego Samsunga Galaxy A52 5G z procesorem Snapdragon 750G, który jest dobry, ale znacznie mniej wydajny w grach oraz zaawansowanych aplikacjach. Jest też Galaxy S20 FE 5G, ale nawet on ma Snapdragona 865, który jest odrobinę gorszy. Ten sam SoC ma też OnePlus 8T i Xiaomi Mi 10T Pro (w dodatku ten ostatni nie ma AMOLEDa). Z kolei Motorola Moto G100 ma Snapdragona 870. Wszystkie z nich są bardzo w porządku, ale realme GT oferuje jednak coś więcej. Pytanie tylko, czy będziecie w stanie wykorzystać tę moc obliczeniową.

Nie można też zapominać o mocnej konkurencji ze strony Xiaomi Mi 11i, który ma ten sam procesor go realme GT (Snapdragon 888). Jasna sprawa, ale ten telefon jest jednak trochę droższy. Kosztuje około 2800 zł, a nie 2300 zł za wersję z tą samą pamięcią. Pół tysiąca to dla niektórych osób może już być istotna różnica. Czy warto dopłacać, by dostać lepsze aparaty, ale wolniejsze ładowanie akumulatora? Dostępny jest też znacznie tańszy POCO F3 za 1500 zł ze Snapdragonem 870. Ma trochę gorszy aparat, słabsze ładowanie i nie nagrywa filmów 4K w 60 kl/s, ale kusi ceną. Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze opinie. Którego z nich byście wybrali?

Moim zdaniem Snapdragon 888 w telefonie który na start kosztuje 2299 zł, to potężna zaleta. Jednak sam procesor to tylko jedna część układanki. Na rzeczywiste doznania ma wpływ jeszcze kilka innych cech.

Bardzo szybka pamięć, dużo RAMu i świetna optymalizacja

Zmierzyłem szybkość pamięci UFS 3.1 w realme GT i okazało się, że można oczekiwać prawie 1600 MB/s w czasie odczytu i ponad 700 MB/s podczas zapisu sekwencyjnego. Wartości losowe to odpowiednio 250 i 230 MB/s. Jak na telefon o połowę tańszy od większości rasowych flagowców, są to wyniki bardzo dobre.

A najlepsze jest to, że te cyfry mają przełożenie na szybkość działania telefonu. Sam procesor jest ważny, ale podczas otwierania gier, programów, multimediów i różnych operacji na plikach liczy się przede wszystkim szybkość pamięci masowej oraz pojemność i szybkość RAMu.

W realme GT nie ma z tym najmniejszego problemu. Wszystkie funkcje i aplikacje uruchamiają się bardzo szybko, a system działa płynnie i bez najmniejszych przycinek. Po skróceniu czasu animacji lub ich całkowitym wyłączeniu realme GT staje się jednym z najszybszych telefonów na rynku w 2021 roku. Nie ma w tym nawet cienia przesady. To ultraszybki i dobrze wyceniony model.

W znakomitym działaniu aplikacji, gier i systemu pomaga też 4-kanałowa pamięć RAM LPDDR5 3200 MHz, o pojemności 8 lub 12 GB. W zasadzie wersję 12/256 GB należy traktować jako główną, bo od niej zaczyna się przedsprzedaż w Polsce.

Super AMOLED 120 Hz, dwa głośniki i mini jack

Wyświetlacze AMOLED 120 Hz to już w zasadzie standard w telefonach za około 2000 zł. Dlatego nie mogę napisać, że wyróżnia się on na tle konkurentów. Uważam jednak, że wciąż warto go pochwalić za jakość obrazu, wsparcie dla Widevine L1 (bezproblemowe odtwarzanie treści np. z Netflix), dość wysoką jasność, bardzo dobrą płynność i niezbyt wielką przekątną.

Nowy realme GT jest dość duży, by wygodnie się grało i oglądało filmy, ale nie jest wielki jak niektórzy konkurenci. Przekątna poniżej 6,5 cala plus dość cienkie ramki sprawiają, że telefon nie wypycha kieszeni, a jego obsługa dotykowa jest w miarę wygodna.

Telefon ma też funkcję wyświetlacza zawsze włączonego (AOD), która ma wiele opcji konfiguracyjnych. Pozwala wyświetlać różne rodzaje i kolory zegara na zablokowanym ekranie, wraz z powiadomieniami, datą i poziomem baterii.

Jedyną lekką wadą wyświetlacza na tle niektórych konkurentów jest brak wsparcia dla HDR10+. Owszem w systemie jest funkcja przekształcania materiałów SDR do HDR, która daje zauważalne i bardzo dobre efekty, ale to wciąż nie jest standardowy HDR10+.

Warto jednak wspomnieć o obecności dwóch głośników (stereo) które przydają się podczas grania i oglądania filmów. Jest również klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, które zniknęło już z części telefonów za 2000 zł.

Bardzo szybka ładowarka 65 W

W moim odczuciu szybkość ładowania akumulatora jest drugą największą zaletą realme GT. Ładowarka o mocy 65 W zapewnia pełne ładowanie akumulatora w pół godziny, a po pierwszych sześciu minutach mamy już 30%. To rewelacyjne wyniki, które zdecydowanie wyróżniają się na tle innych smartfonów.

Owszem, istnieją inne smartfony, które ładują się podobnie szybko, ale zazwyczaj są to inne modele realme, oppo, vivo lub OnePlus - wykorzystują one różne wersje podobnej technologii ładowania. Informacje na temat czasu pracy na baterii znajdziecie w pełnej recenzji realme GT na benchmark.pl. Nie ma ładowania indukcyjnego, ale cóż… w tak atrakcyjnej cenie nie można mieć wszystkiego.

Nowoczesna łączność i szybkie odblokowywanie

W najnowszych telefonach za około 2000 zł i więcej to już standard, ale warto zaznaczyć, że realme GT ma najnowszą łączność komórkową 5G, więc nie trzeba będzie wymieniać telefonu przez najbliższe kilka lat (gdy już 5G będzie popularne w Polsce). Ponadto wyposażony jest w bardzo szybkie Wi-Fi 6E - idealne do korzystania z Internetu w domu i biurze, a także nowy Bluetooth 5.2, NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach oraz dual SIM (2x nano). Do pełni szczęścia brakuje tylko slotu na kartę pamięci microSD.

Pod powierzchnią wyświetlacza w realme GT umieszczono czytnik linii papilarnych. Używałem tego telefonu na co dzień i muszę przyznać, że jest to jeden z najlepszych czytników w ekranie, jakie spotkałem dotychczas w smartfonach. Odblokowywanie telefonu jest szybkie i bezproblemowe.

Warto też dodać, że realme GT na pewno dostanie aktualizację do Androida 12. Prace nad nim już trwają, a chętni użytkownicy już w czerwcu 2021 będą mogli skorzystać z testowej wersji Beta, by móc zapoznać się z najważniejszymi zmianami i funkcjami.

A jak wygląda kwestia aparatów?

Nie chcę powielać tutaj treści które są w recenzji, więc do obejrzenia oryginalnych zdjęć, a także filmów z aparatu tylnego i przedniego odsyłam do pełnego testu realme GT. Napiszę tylko tyle, że aparaty są OK, choć walczyć mogą raczej ze smartfonami klasy średniej, a nie wyższej.

realme GT - mocarz za pół ceny

Mój czas spędzony z realme GT oceniam bardzo pozytywnie. Cieszy mnie przede wszystkim to, że za lekko ponad 2000 zł można kupić telefon o rzeczywistej wydajności najlepszych smartfonów flagowych. Ba! Pod względem szybkości realme GT jest nawet lepszy od wielu modeli 2-3 krotnie droższych. Telefon działa po prostu błyskawicznie, płynnie i stabilnie.

Ujmując rzecz krótko: realme GT to bardzo dobry, uniwersalny telefon, który pozytywnie spisuje się niemal w każdej sytuacji. Nadaje się do gier, filmów, mediów społecznościowych i codziennego korzystania z Internetu.

Imponuje głównie pod względem topowej wydajności i błyskawicznego uzupełniania energii, ale w praktyce może śmiało konkurować nie tylko z telefonami za około 2000 zł, ale nawet niektórymi droższymi modelami.

Dajcie znać jakie są Wasze opinie na jego temat.