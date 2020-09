Test Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G - niereferencyjny model ze stajni Gigabyte to prawdziwe... monstrum - karta jest ogromna, ale imponuje kulturą pracy, a i możliwości też są niewąskie!

Plusy ;fabrycznie podkręcona RTX 3080 (wyższy Boost) ;dwa standardowe gniazdka zasilające 8-pin, zamiast jednego 12-pin (FE) ;wydajność znacznie wyższa od 2080 Ti w cenie 2080 Super ;znacznie wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do modeli Turing ;8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0 ;10 gigabajtów pamięci VRAM GDDR6X ;2 x HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a ;technologia RTX IO i NVIDIA Reflex ;4 lata gwarancji ;znakomity system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db), ale... Minusy ;bardzo duże rozmiary karty ;wysoki pobór energii - prawdopodobna konieczność wymiany zasilacza na mocniejszy ;skromne możliwości dalszego OC

Premiera GeForce RTX 3080 już za nami i wiemy, że NVIDIA naprawdę się postarała. Dziś co nieco o pierwszym modelu niereferencyjnym, który dotarł do naszej redakcji, a jest to Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC.

Jeśli przegapiliście premierowy test GeForce RTX 3080, to na początek zbiór informacji w skrócie - nowe karty NVIDIA Ampere korzystają z GPU wykonanego 8-nanometrowym procesie produkcyjnym, charakteryzują się błyskawiczną pamięcią GDDR6X i wyposażone w są w 2-gą generację rdzeni RT/3-cią generację rdzeni Tensor. To sprawia, że obsługa ray-tracingu i DLSS jeszcze bardziej przyśpiesza. NVIDIA dorzuciła jeszcze kolejne technologie w postaci RTX IO (szybsze ładowanie gier), czy Reflex (zmniejszony input-lag). Warto wspomnieć również o HDMI 2.1 i sprzętowym dekodowaniu AV1 8K.

Test niereferencyjnej GeForce RTX 3080 - model Gigabyte jeszcze bardziej podnosi poprzeczkę wydajności!

Uprzednio testowana przez nas wersja referencyjna (Founders Edition) charakteryzowała się bardzo ciekawym systemem chłodzącym oraz nowym, 12-pinowym gniazdkiem zasilającym (wraz z kartą otrzymywaliśmy przejściówkę). Model Gigabyte nie korzysta z tego rodzaju nowinek - mamy tu dwa klasyczne gniazdka 6+2-pin oraz z klasycznym (acz dużym - karta ma rozmiary 320 x 129 x 55 mm) chłodzeniem wykorzystującym trzy wentylatory. Zgodnie z nazwą jest to model fabrycznie podkręcony.

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC - cena

Przypomnijmy, że NVIDIA wyceniła swój model GeForce RTX 3080 FE na 3299 zł - cena startowa jest identyczna jak w przypadku kart RTX 2080 i RTX 2080 Super, podczas gdy jest znacznie wydajniejsza od GeForce RTX 2080 Ti.

Tymczasem ceny modelu Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G wahają się od 3600 do 3859 złotych (w zależności od sklepu). Dodajmy do tego słabą dostępność kart Ampere i cóż... wszyscy czekamy, aż karty znów (fizycznie) pojawią się na sklepowych półkach, a ich ceny się unormują.

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC - specyfikacja i porównanie do kart Turing

Model GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Ti Gigabyte GeForce RTX 3080

Gaming OC Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU104 Turing TU104 Turing TU102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 2944 3072 4352 8704 Jednostki teksturujące 184 192 272 272 Jednostki rasteryzujące 64 64 88 96 Rdzenie Tensor 368 384 544 272 (3nd gen) Jednostki RT 46 48 68 68 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1515/1710 MHz 1650/1815 MHz 1350/1545 MHz 1440/ 1800 MHz Moc obliczeniowa 10,06 TFLOPS 11,15 TFLOPS 13,45 TFLOPS 29,77 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 11 GB GDDR6 352-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 15500 MHz 14 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 459,9 GB/s 612 GB/s 760,3 GB/s Zasilanie 6+8-pin 6+8-pin 2x8-pin 2x8-pin Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0

Oprócz naprawdę solidnego chłodzenia, model Gigabyte może się pochwalić fabrycznym podkręceniem. Maksymalny Boost zwiększa się z 1710 do 1800 MHz (chociaż oczywiście w rzeczywistości kart boostuje wyżej - około 2040 MHz a momentami nawet 2100 MHz.

Testy wydajnościowe karty NVIDIA GeForce RTX 3080 FE

Testy wydajnościowe przeprowadziliśmy na naszej aktualnej platformie testowej:.

Co z możliwościami OC? Miałem nieco więcej czasu na zabawę w podkręcanie niż w przypadku modelu FE i... ponownie się rozczarowałem. Karta już po wyjęciu z pudełka ma zwiększony limit energetyczny do maksimum. Możemy jednak wciąż zwiększać zegary bazowe GPU i VRAM. Podkręcanie... skończyło się szybko. VRAM ustabilizowaliśmy na 1275 MHz. Po prawdzie karta pracowała stabilnie i bez artefaktów nawet z 1300 MHz, ale wydajność leciała już w dół, więc takie ustawienia powodowały już problemy. Rdzeń podkręciliśmy o imponujące... 40 MHz. Mocno rozczarowujący wynik, ale mimo wszystko przyniósł nieco więcej wydajności w testach.

GeForce RTX 3080 i bottleneck CPU Ponownie przypominamy, że do dużej ilości FPS musicie zainwestować w mocny procesor, a jeszcze lepiej go podkręcić (nie zapominając o szybkiej pamięci RAM). RTX 3080 + (standardowo taktowany) Core i9 9900K w niższych rozdzielczościach (FHD) to pewny bottleneck. Zrezygnowaliśmy z podawania w wyników w Full HD (oprócz SOTR, krórego silnik świetnie radzi sobie radzi w niższych rozdzielczościach i wykorzystaniem CPU do maksimum), bowiem wzrost wydajności był marginalny. Podczas testów World War Z w rozdzielczości 4K karta była obciążona prawie w 100% podczas gdy w rozdzielczości FHD już tylko w 60%!

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

OC 15131 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 GeForce RTX 2080 FE Ti 13563 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 9035 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8927 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8654

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

OC 16901 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 16805 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 8786 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8646 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8358

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

OC 30622 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 20792

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

OC 44208 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 43343 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 26133 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 23482 Radeon Vega 64 22788

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

OC 88

74 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 87

72 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 83

69 GeForce RTX 2080 Ti FE 63

52 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 53

43 GeForce RTX 2080 Super FE 51

41 GeForce RTX 2080 FE 49

40 Radeon VII 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 44

36 GeForce GTX 1080 Ti 42

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 41

32 MSI GeForce RTX 2070 Armor 40

32 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 40

32 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

30 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

OC 160

127 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 158

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 76

60 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 70

55 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

OC 229

174 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 224

170 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 214

162 GeForce RTX 2080 Ti FE 165

121 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 146

112 GeForce RTX 2080 Super FE 141

105 GeForce RTX 2080 FE 135

102 Radeon VII 122

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 122

92 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

94 GeForce GTX 1080 Ti 116

87 MSI GeForce RTX 2070 Armor 112

84 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 112

84 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 105

79 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

OC 129

111 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 127

108 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 119

103 GeForce RTX 2080 Ti FE 85

72 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 73

63 GeForce RTX 2080 FE 69

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 62

56 GeForce RTX 2070 Super FE 62

54 Radeon RX Vega 64 56

50 GeForce RTX 2060 Super FE 51

43 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 2560 x 1440, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

OC 190

157 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 188

154 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 183

149 GeForce RTX 2080 Ti FE 156

131 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 134

115 GeForce RTX 2080 FE 128

108 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

105 GeForce RTX 2070 Super FE 118

101 Radeon RX Vega 64 109

96 Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse OC 99

87 GeForce RTX 2060 Super FE 97

81 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 3840 x 2160, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

OC 103

91 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 100

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 98

85 GeForce RTX 2080 Ti FE 77

69 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 64

57 GeForce RTX 2080 Super FE 62

57 GeForce RTX 2080 FE 60

52 Radeon VII 60

50 GeForce GTX 1080 Ti 55

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 53

45 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 48

43 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 46

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 2560 x 1440, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

OC 150

119 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 146

116 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 144

115 GeForce RTX 2080 Ti FE 130

109 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 115

103 GeForce RTX 2080 Super FE 112

102 GeForce RTX 2080 FE 108

98 Radeon VII 107

94 GeForce GTX 1080 Ti 104

93 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 101

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 100

89 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 91

78 MSI GeForce RTX 2070 Armor 88

79 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 86

75 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Powtarzamy - im niższa rozdzielczość tym większy bottleneck procesora (w platformie był zainstalowany Core i9 9900K) - dlatego też zrezygnowaliśmy z publikacji wyników, gdzie wzrost wydajności był marginalny. Ciekawych odsyłamy do naszego premierowego testu GeForce RTX 3080 Founders Edition.

Porównanie wydajności z ray-tracingiem i DLSS do karty RTX 2080 Ti i RTX 3080 FE

Wiemy już, że wydajność rdzeni RT i Tensor znacznie wzrosła, a fabrycznie podkręcona wersja Gigabyte powinna przynieść jeszcze nieco wyższe wyniki.

Wolfenstein: Youngblood (Riverside) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] raytracing + DLSS

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 156

110 GeForce RTX 3080 FE 153

105 GeForce RTX 2080 Ti 87

62 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood (Riverside) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] raytracing bez DLSS

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 110

88 GeForce RTX 3080 FE 108

87 GeForce RTX 2080 Ti 58

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood (Lab X) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] ray-tracing + DLSS

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 142

86 GeForce RTX 3080 FE 140

80 GeForce RTX 2080 Ti 91

57 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood (Lab X) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] ray-tracing bez DLSS

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 115

71 GeForce RTX 3080 FE 113

69 GeForce RTX 2080 Ti 60

37 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Podobnie jak w premierowym teście, w przypadku RTX 3080 użyliśmy buildu beta zoptymalizowanego specjalnie pod Ampere.

Pobór energii i temperatury

Arcyciekawe chłodzenie w referencyjnych kartach NVIDII miało jeden feler - część gorącego powietrza było wydmuchiwanego prosto przed wentylator procesora. Myślicie, że kupując wersję nierereferencyjną się przed tym uchronicie? To spójrzcie na konstrukcję karty. Ostatni wentylator wydmuchuje gorące powietrze dokładnie w tym samym kierunku (przez otwór w backplate).

Karta jest olbrzymia, ale kultura pracy jest odpowiednia. Również temperatury na rdzeniu imponują - mamy do czynienia z jeszcze lepszym wynikiem niż w przypadku kart Founders Edition. W przypadku standardowych ustawień podczas rozgrywki w wymagającą grę temperatury nie przekroczyły nawet 70 stopni (zwykle jest to jakieś 63-65 stopni - na benchu testowym, nie w obudowie). Skromne podkręcenie które tu zastowowaliśmy niewiele tu zmienia.

Pobór energii platformy z procesorem Core i9 9900K

[W]

OC 540 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 503 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 478 Radeon RX Vega 64 395 GeForce RTX 2080 Ti FE 382 Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra 366 Radeon VII 349 Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 348 GeForce GTX 1080 Ti 347 GeForce RTX 2080 Super FE 346 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 345 GeForce RTX 2080 FE 343 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 317 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 315 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 293 PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 288 GeForce RTX 2070 FE 281 Radeon RX 5700 XT 280 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 268 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 261

Podwyższony limit energetyczny oznacza, że mamy do czynienia z jeszcze wyższym poborem mocy niż w przypadku karty FE. 500 watów na start - nieźle.

Jaki zasilacz do karty Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC? Producent zaleca zasilacz o mocy przynajmniej 750 watów i wydaje się to być rozsądną propozycją.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC - czy warto kupić?

Zacznijmy od tego, że karty Ampere w ogóle nie jest łatwo kupić. Pierwszy "nakład" rozszedł się jak świeże bułeczki i trzeba się postarać, by znaleźć GeForce RTX 3080 - czy to w wersji referencyjnej (Founders Edition), czy też nie.

Przyznam, że konstrukcja nowych kart Founders Edition bardzo mi się podoba. Model Gigabyte powinien z kolei spodobać się osobom, które wolą bardziej klasyczne systemy chłodzące i mają w obudowie dość miejsca na tego potwora. Chłodzenie jest duże, bardzo duże, ale o temperatury absolutnie nie musimy się kłopotać - nawet po OC. Pojawia sie tu pytanie - czy faktycznie konieczne było zastosowanie aż tak ogromnego chłodzenia?

Jeśli już o podkręcaniu mowa, to możliwości tego modelu (podobnie jak FE) są dość skromne. Karta fabrycznie ma podniesione limity energetyczne i Boost do 1800 MHz, więc otrzymujemy naprawdę fajną wydajność już po wyjęciu karty z pudełka. Czy w takim wypadku w ogóle opłaca się ją podkręcać? Niby nie, ale... zawsze można zyskać trochę wydajności.

W tym momencie, czyli przy słabej dostępności kart NVIDIA Ampere, cieżko jest kogoś wysłać do sklepu - bo prawdopodobnie wróci z pustymi rękami. Spore wahania cen kart Ampere sprawiają, że warto nie tylko polować na dostępność, ale i dokładnie przejrzeć oferty sklepów - można łatwo zaoszczędzić kilkaset złotych.

No i oczywiście przypominamy - jak za kilka dni, za dni parę... modele RTX 3080 będą musiały oddać koronę króla wydajności na rzecz RTX 3090. Warto więc śledzić łamy benchmark.pl, bo oczekiwanie nie potrwa długo!

Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC - ocena

fabrycznie podkręcona RTX 3080 (wyższy Boost)

dwa standardowe gniazdka zasilające 8-pin, zamiast jednego 12-pin (FE)

wydajność znacznie wyższa od 2080 Ti w cenie 2080 Super

znacznie wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do modeli Turing

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

10 gigabajtów pamięci VRAM GDDR6X

2 x HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a

technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

4 lata gwarancji

znakomity system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db), ale...

bardzo duże rozmiary karty

wysoki pobór energii - prawdopodobna konieczność wymiany zasilacza na mocniejszy

skromne możliwości dalszego OC

98% 4,9/5

