Gdy masz do dyspozycji 200 złotych, to dobra szczoteczka elektryczna jak najbardziej znajduje się w twoim zasięgu. Podpowiadamy, jak najlepiej wydać te pieniądze, w zależności od potrzeb i preferencji.

Wybieramy szczoteczkę elektryczną za (mniej niż) 200 złotych

Czyste zęby i mocne dziąsła są ważne dla zdrowia, ale też pozytywnie wpływają na nasz wygląd i samopoczucie. Dobra szczoteczka elektryczna jest zaś najprostszym sposobem na to, by osiągnąć taki cel. Najbardziej zaawansowane modele potrafią kosztować naprawdę dużo, ale prawda jest taka, że dla większości z nas w zupełności wystarczająca będzie porządna szczoteczka za 100-200 złotych. Jeśli właśnie czegoś takiego szukasz, to mamy dla ciebie kilka propozycji.

Jaka szczoteczka elektryczna dla dziecka?

Zacznijmy od szczoteczek elektrycznych dla dzieci – jeśli ta kategoria cię nie interesuje, to pomiń te dwa akapity. Jeżeli jednak właśnie tego szukasz, to na dobry początek spójrz na Seysso Baby Penguin. Wygląda przyjaźnie, ale przede wszystkim jest bardzo delikatna dla ząbków i dziąseł dzieci od 0 do 3 lat. Ma niewielką, szybko drgającą główkę – dostosowaną do potrzeb najmłodszych użytkowników.

Dla nieco większych dzieci – powyżej 3. roku życia – polecamy natomiast Oral-B Kids D100. To dokładna i bezpieczna szczoteczka rotacyjna z okrągłą główką dostosowaną do dziecięcej jamy ustnej. Ma dwuminutowy timer, który pomaga zadbać o odpowiedni czas mycia zębów, a motywy z ulubionymi bohaterami bajek stanowią dodatkową motywację dla najmłodszych.

Szczoteczki Oral-B, czyli coś dla każdego

Skoro już wspomnieliśmy o tej jednej z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych marek, to dodajmy szybko, że w tej kategorii cenowej mamy też całą kolekcję szczoteczek „dla dorosłych” spod znaku Oral-B. Są one znane z niezawodności, precyzji szczotkowania oraz ergonomii.

Na początek jest Oral-B Vitality 100 oraz Oral-B Vitality 150 (z dwiema końcówkami w zestawie). Jedna i druga szczoteczka ma grubą, dobrze leżącą w dłoni rączkę, 2-minutowy timer i główkę wykonującą 7600 obrotów na minutę, aby dokładnie wymiatać zabrudzenia i usuwać płytkę bakteryjną.

Poziom wyżej znajduje się Oral-B Pro 600, kierowana do osób, których priorytetem jest wybielanie zębów. Oprócz ruchów oscylacyjnych (i to z prędkością 8800 obrotów na minutę), wykonuje także ruchy pulsacyjne (do 20 000 na minutę), dzięki czemu niezwykle efektywnie pozbywa się wszelkich zabrudzeń i przywraca zębom naturalną biel. Nie zabrakło też oczywiście 2-minutowego odmierzania czasu.

Taką samą efektywnością mogą pochwalić się szczoteczki Oral-B Pro 750 oraz Oral-B Pro 1 900. Obie mają lepiej wyprofilowane rączki od modelu 600, a w dodatku w zestawie z tą pierwszą otrzymasz etui podróżne, a z drugą – dodatkową końcówkę.

Polska myśl techniczna – Oromed razy dwa

Jeśli zaś celujesz w szczoteczkę soniczną i wierzysz w polską myśl techniczną, to przyjrzyj się także urządzeniom marki Oromed. Konkretnie mamy tu na myśli dwa modele – pierwszym z nich jest Oro-Sonic o wydajności 31 000 ruchów na minutę i z pięcioma trybami działania (czyszczenie, delikatny, masaż, wybielanie i polerowanie).

Drugi to Oro-Brush o wydajności 38 000 ruchów na minutę i tymi samymi trybami, ale każdy z nich dostępny jest w trzech wariantach natężenia. Obie szczoteczki oferują również timer, poręczny uchwyt i długi czas działania (do 40 dni między ładowaniami).

Smart szczoteczka Xiaomi z Bluetoothem

A na koniec zostawiliśmy propozycję jednego z najbardziej lubianych producentów w naszym kraju. Jego produkty praktycznie w każdej kategorii stają się sprzedażowymi hitami i zyskują uznanie wśród użytkowników. Nie inaczej jest w przypadku szczoteczki elektrycznej – Xiaomi Mi Smart Electric Toothbrush T500 to bardzo dobry model soniczny o wydajności 31 000 ruchów na minutę. Ma wbudowany Bluetooth, dzięki czemu możesz połączyć go ze swoim smartfonem – na ekranie tego ostatniego pojawi się garść szczegółów: dowiesz się na przykład, czy używasz odpowiedniej siły, stosujesz właściwy kąt nachylenia i myjesz zęby wystarczająco długo. I tak, to wszystko też możesz mieć za mniej niż 200 złotych.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.