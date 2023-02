Planujecie budowę nowego komputera z procesorem Intel i zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniej płyty głównej? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych modeli z różnych segmentów cenowych.

Najnowsze generacje procesorów Intel okazały się wyjątkowo udanymi jednostkami, co na pewno zachęca potencjalnych klientów do wyboru takiej platformy przy składaniu nowego komputera. Kluczową kwestią jest tutaj wybór odpowiedniej płyty głównej, która może mieć istotny wpływ na możliwości zestawu.

Jaką wybrać płytę główną Intel? Dostępnych modeli jest naprawdę sporo, więc mniej doświadczeni czytelnicy mogą mieć z tym problem. W naszym zestawieniu znajdziecie najlepsze modele z różnych segmentów cenowych – począwszy od modeli do tanich komputerów do domu lub biura, po topowe konstrukcje do budowy najwydajniejszych zestawów do gier.

Ranking płyt głównych (2023) - polecane modele pod procesory Intel:

Na rynku są również dostępne procesory AMD Ryzen, które też są propozycją godną uwagi. Jeśli planujecie złożyć komputer właśnie z takim procesorem, koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych płyt głównych AMD.

Na co zwracać uwagę przy zakupie płyty głównej?

Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniej platformy. Procesory Intel Core 10. (Comet Lake) i 11. generacji (Rocket Lake) może nie należą do najnowszych konstrukcji, ale nadal sprawdzą się w tanich zestawach do domu/biura lub budżetowych komputerach do grania. Jednostki korzystają z gniazda LGA 1200, więc do ich obsługi konieczna będzie płyta główna z serii 400 lub 500 (przy czym nie wszystkie modele z serii 400 wspierają układy 11. generacji – warto tutaj sprawdzić listę wsparcia na stronie producenta).

Wygląd to kwestia gustu, aczkolwiek lepsze płyty główne na pewno wyróżniają się też pod kątem designu. Jeśli zwracacie uwagę na wygląd komputera, to płyta główna będzie miała tutaj istotne znaczenie

Do budowy nowszych, wydajniejszych zestawów warto wybrać najnowszą platformę - LGA 1700 z procesorami Core 12. generacji (Alder Lake) lub 13. generacji (Raptor Lake). Takie jednostki oferują znacznie lepsze osiągi, a do tego zapewniają świetną funkcjonalność. Sprzęt jest bardziej przyszłościowy, ale jest wyraźnie droższy, zatem nada się głównie do mocniejszych zestawów z wyższej półki.

W przypadku najnowszej platformy Intel LGA 1700, istotną kwestią jest również wybór odpowiedniej pamięci RAM. Co prawda układy wspierają i starsze moduły DDR4 i nowsze DDR5, ale ich obsługa w praktyce zależy od płyty głównej – jeśli nie chcecie przepłacać, obecnie lepiej wybrać konstrukcje pod starsze moduły. Nowsza generacja oferuje trochę lepsze osiągi, ale trzeba za nią sporo dopłacić, więc póki co sprawdzi się głównie w topowych, drogich konfiguracjach.

Płyty główne przede wszystkim różnią się funkcjonalnością - oferują gniazdo na procesor oraz dodatkowe złącza na pamięć RAM, karty rozszerzeń czy dyski

Istotną sprawą może być też zestaw portów na tylnym panelu - co prawda wszystkie modele oferują niezbędną funkcjonalność, ale lepsze modele mogą oferować np. dodatkowe porty USB, szybszą kartę sieciową czy bezprzewodową łączność Wi-Fi

Obydwie platformy pozwalają na podkręcanie komputera, lecz taka funkcjonalność nie jest dostępna na wszystkich płytach głównych. Do podkręcania procesorów z odblokowanym mnożnikiem (dopisek K) konieczna jest płyta z chipsetem Z (Z490 lub Z590 w przypadku LGA 1200 lub Z690 i Z790 w przypadku LGA 1700). Jeśli jednak zadowolicie się tylko szybszymi pamięciami RAM, można tutaj wybrać tańszy model B lub H (np. B460/B560 czy H470/H570 w przypadku LGA 1200 i B660/B760 czy H670 w przypadku LGA 1700). Taka propozycja będzie dobra do budowy niedrogich komputerów do gier. Najtańsze płyty główne H410/H510 i H610 nie pozwalają ani na podkręcanie CPU, ani pamięci RAM.

Wraz z procesorami Intel Core 13. generacji, na rynku zadebiutowały też płyty główne z serii 700. Nowe modele oferują podobną funkcjonalność do starszych modeli z serii 600, ale są dostępne w dużo wyższych cenach. W takiej sytuacji, w większości przypadków, starsze modele mogą być bardziej opłacalną propozycją. Warto jednak pamiętać, że do obsługi nowych procesorów Core 13. generacji na starszych płytach konieczna może być aktualizacja BIOS-u.

ASUS Prime H510M-K - tania płyta główna Socket 1200 Ocena benchmark.pl









4/5 ASUS Prime H510M-K sprawdzi się przy budowie bardzo tanich komputerów ze starszymi procesorami Intel Core 10. lub 11. generacji (podstawka LGA 1200). Na pokładzie znalazł się podstawowy zestaw złączy, który nada się do domowego lub biurowego zestawu - do dyspozycji oddano m.in. dwa banki pamięci DDR4 RAM, złącze PCI-Express 3.0 x16 na ewentualną kartę graficzną czy gniazdko na szybki dyski SSD NVMe. Model ASUS Prime H510M-K nie wypada rewelacyjnie, ale do łączenia ze słabszymi procesorami pokroju Core i3 będzie w sam raz. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę niewygórowaną cenę. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1200

Chipset Intel H510

Sloty RAM 2 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

Format mATX

Gigabyte B660M DS3H DDR4 - tania płyta główna Socket 1700 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Model Gigabyte B660M DS3H DDR4 obsługuje nowsze procesory Intel Core z 12. i 13. generacji (gniazdo LGA 1700), ale polecamy go raczej do budowy tańszych zestawów do domu lub biura – w sam raz do łączenia z procesorem Core i3-12100(F), Core i5-12400(F) czy Core i3-13400(F). Konstrukcja współpracuje ze starszymi pamięciami DDR4 RAM, co pozwoli dodatkowo zaoszczędzić na sprzęcie. Wyposażenie? Podstawowe – cztery banki pamięci, złącze PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej, a do tego dwa gniazdka na wydajne dyski SSD NVMe (w tym jedno z chłodzeniem). Ciekawostką jest też szybka karta sieciowa 2.5G LAN. Trudno znaleźć lepszą propozycję za około 500 złotych. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel B660

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 1

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 5 (3)

Format mATX

Gigabyte B660 Gaming X DDR4 - dobra płyta główna chipset intel B660 Ocena benchmark.pl









4,5/5 Gigabyte B660 Gaming X DDR4 to absolutny hit ostatnich miesięcy. Płyta wyróżnia się świetnym stosunkiem możliwości do ceny, dzięki czemu sprawdzi się przy budowie dobrych i niedrogich komputerów do grania – będzie w sam raz do konfiguracji z procesorem pokroju Intel Core i5-13500 czy nawet Core i5-13600K(F). Co ważne, konstrukcja nadal wspiera tańsze pamięci DDR4 RAM, więc będzie można tutaj zaoszczędzić nieco gotówki. Na laminacie przewidziano m.in. trzy gniazdka M.2 (w tym jedno z radiatorem), możliwość podłączenia frontowego USB typ C i szybką kartę sieciową 2.5G LAN. Gigabyte B660 Gaming X DDR4 to zdecydowanie jeden z najciekawszych modeli w cenie do 1000 złotych. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel B660

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 4 (2)

Format ATX

ASUS TUF Gaming Z690 Plus D4 - tania płyta główna do podkręcania Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli szukacie czegoś lepszego, ale nie chcecie przepłacać, warto zainteresować się modelem ASUS TUF Gaming Z690 Plus D4 – to dobra płyta główna pod najnowsze procesory Intel, która pozwoli na podkręcanie odblokowanych modeli np. Core i5-13600K(F) lub Core i7-13700K(F). Co więcej, nadal mamy do czynienia z obsługą tańszych pamięci DDR4 RAM. Na pokładzie przewidziano nowoczesny zestaw portów obejmujący m.in. slot PCI-Express 5.0, cztery szybkie gniazdka M.2 PCIe 4.0 (z chłodzeniem), a do tego też szybkie porty USB 10 i 20 Gb/s i kartę sieciową 2.5G LAN. ASUS TUF Gaming Z690 Plus D4 to zdecydowanie jedna z najciekawszych propozycji w segmencie do około 1500 złotych. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel Z690

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4 x DDR4 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 2

Porty SATA III (6 Gb/s) 4

USB 3.0 (tylny panel) 7 (5)

Format ATX

Gigabyte Z690 Aorus Master - najlepsza płyta główna do gier Ocena benchmark.pl









4,6/5 Gigabyte Z690 Aorus Master to już jedna z najlepszych płyt głównych, która pozwoli na budowę najwydajniejszych, podkręconych komputerów do gier. Niestraszne jej będą nawet topowe modele pokroju Core i7-13700K(F) czy Core i9-13900K(F). Producent zadbał o efektowną stylistykę, a także nowoczesny zestaw portów – nie zabrakło slotu PCI-Express 5.0 dla przyszłych kart graficznych, gniazdek PCIe 4.0 x4 i szybkich portów USB 10 i 20 Gb/s. Na uwagę zasługuje też potężna karta sieciowa 10G LAN i bezprzewodowa Wi-Fi 6E. Co ważne, model Aorus Master nie jest specjalnie drogi, bo w polskich sklepach przyjdzie nam za niego zapłacić około 2000 zł. Najważniejsze cechy: Podstawka LGA 1700

Chipset Intel Z690

Możliwość wykorzystania zintegrowanej grafiki Tak

Sloty RAM 4x DDR5 (Dual Channel)

Sloty PCIe x16 3

Porty SATA III (6 Gb/s) 6

USB 3.0 (tylny panel) 8 (4)

Format ATX Zobacz recenzję

Najlepsza płyta główna Intel to...

Wszystko zależy od składanego komputera, ale na pewno nie warto przepłacać. Do budowy taniego zestawu do domu lub gier w zupełności wystarczy płyta główna z chipsetem B660 – np. wspomniany model Gigabyte B660 Gaming X DDR4, który oferuje wszystkie niezbędne złącza, nawet do budowy porządnego komputera do gier.

Przy składaniu wydajniejszej maszyny z procesorami do podkręcania warto będzie sięgnąć po lepszą konstrukcję. Jeśli nie decydujemy się na topowy procesor Core i9, nie ma potrzeby wydawania ogromnych pieniędzy. Świetnie sprawdzi się tutaj np. model ASUS TUF Gaming Z690 Plus D4, który pozwoli na budowę nowoczesnego, wydajnego i nieprzepłaconego zestawu.