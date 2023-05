Predator Games 2023 to akcja, której celem jest rozwój e-sportowych kompetencji młodzieży szkolnej, a także umożliwienie poznania smaku rywalizacji i współpracy na najwyższym poziomie. Finały miały miejsce w ostatni weekend maja.

Markę Predator kojarzy chyba każdy, kto choć trochę interesuje się komputerowymi grami i sprzętem przeznaczonym dla graczy. I to nie tylko akcesoriami takimi jak myszki, klawiatury, ale też monitorami i całymi komputerami, zarówno stacjonarnymi, jak i przenośnymi (podobno Acer planuje też karty graficzne Predator, ale to jeszcze nie potwierdzona informacja). Marka wykreowana przez firmę Acer już w 2008 roku to obecnie, jak powiedział nam Karol Szudzik reprezentujący segment gamingowy tej firmy w Polsce, nawet 50% sprzedaży Acera.



Arena zawodów finałowych Predator Games 2023, czyli ATM Studio w Warszawie

O marce Predator w ostatnich dniach słyszymy za sprawą nowości na targach Computex, ale jest jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z Predatorem i odbywała się przez ostatnie miesiące u nas w kraju. W szkołach. I nie chodzi tu o laptopy Acer, które mają być dostarczane czwartoklasistom w ramach rządowego programu, które są zresztą modelami bardziej biznesowymi niż do gier.



Rejestracja zawodników

Wielki Finał Predator Games 2023

Predator Games 2023 to przedsięwzięcie organizowane we współpracy z instytucjami rządowymi, którego celem jest zorganizowanie na szczeblu szkolnym zawodów w e-sporcie. Oczywiście ten e-sport musi być odpowiednio dopasowany do wieku uczniów szkół podstawowych i liceów, by jak największa ich liczba mogła zaangażować się w turnieje międzyszkolne, a zarazem, by uniknąć promowania rozrywki mocno agresywnej. Dlatego takie gry jak Counter Strike nie znalazły się na liście gier w Predator Games 2023.

Wybrano jednak tytuły, które wciąż tkwią w sercu e-sportu i zmuszają do rywalizacji. W przypadku trzech z czterech wybranych gier (Fortnite, Rocket League i League of Legends) zespołowej, a w przypadku szachów, bardziej indywidualnej, ale też podbudowanej zdrową rywalizacją w szerszym szkolnym gronie. Być może zaskakuje was obecność gry strategicznej wśród gier wybranych do pierwszej edycji Predator Games 2023, ale jest to wybór uzasadniony.

Gra w szachy jest wśród uczniów coraz popularniejsza. Podobno spory wpływ miał serial Gambit Królowej, ale, jak podkreślił Karol Szudzik, szachy kojarzą się też z silnymi umysłami, osobami, które w świecie odgrywają ważną rolę, są autorytetami. Sukcesy młodego Jana Krzysztofa Dudy, naszego arcymistrza szachowego, z pewnością też nie są bez znaczenia.



Ta rozgrywka poprowadziła do zwycięstwa w turnieju szachowym

Finały regularnego sezonu Predator Games były organizowane po raz pierwszy. Czas wiosenny w szkołach najeżony jest egzaminami i być może nie jest najlepszym momentem na rozgrywki, ale w dniu 27 maja udało się wszystko doprowadzić do udanego Wielkiego Finału. Finałowe rozgrywki odbyły się w Warszawie. Transmitowane on-line i trochę szkoda, że nie każdy mógł pojawić się osobiście, by pokibicować swoim kolegom, a być może i idolom. Na trybunach zasiedli najbliżsi znajomi, nauczyciele, inni gracze i przedstawiciele mediów. Studio turniejowe gościło z kolei influencerów i ekspertów branży, którzy komentowali przebieg finałów.



Rozgrywki w Rocket League na żywo komentowali Patryk ‘bruz’ Bruzda oraz Kamil ‘Edek’ Droździk (pośrodku)



Finał w LoL na żywo śledzili Fryderyk ‘Veggie’ Kozioł i Damian ‘Nervarien’ Ziaja (po prawej)

Pierwszy sezon Predator Games, ale już drugie podejście do zawodów

W trakcie finałów pierwszego sezonu udział brały dwie najlepsze drużyny lub zawodnicy (szachy) w każdej z gier (dyscyplin). Łącznie w zawodach wzięły reprezentacje 1024 szkół, czyli około 16 tysięcy uczniów. Na początku roku przeprowadzono w mniejszej skali, 128 szkół, zawody sprawdzające konwencję. Zyskała ona duże zainteresowanie, bo chętnych było więcej niż miejsc w turnieju. Kolejna edycja Predator Games być może będzie miała miejsce jeszcze w tym roku - jesienią, która chyba lepiej pasuje do tego typu rozgrywek.

Najpierw on-line, a potem w świetle sceny. Walka o niemałe nagrody

Starcia drużyn miały miejsce on-line i to jest duża zaleta koncepcji Predator Games 2023. Jednocześnie finał miał oprawę godną dużych imprez, może poza publicznością, i pozwolił zwycięzcom poczuć smak wygranej na różne sposoby.



Zwycięzcy turnieju w Fortnite. Skromni, ale dumni z sukcesu



Kapitanowie drużyn w Rocket League życzą sobie nawzajem powodzenia

Finalistów mogli poznać bliżej wszyscy śledzący finały on-line, oni z kolei przeżywali swoje być może pierwsze emocje i stres związany z występem na scenie, przyjmowaniem nagród. A skoro już mowa o nagrodach, to stanowiły je produkty marki Predator. Dla zwycięzców Acer przygotował laptopy Predator Helios 300, drugie miejsca premiowano komputerami Predator Orion 3000, a trzecie monitorami Predator XB3. Były też akcesoria, routery, myszki i klawiatury dla najbardziej wartościowych zawodników MVP danej rozgrywki drużynowej.



Najbardziej wartościowy zawodnik rozgrywek w LoL ...



... i jego drużyna Koperniczek



Szachiści nie byli może zbyt wylewni przed walką, ale pokazali, że i królewska gra potrafi być emocjonująca

Wyniki uzyskane przez szkolne reprezentacje w każdej z gier pomogły stworzyć także klasyfikację ogólną. W tej klasyfikacji nagrody były finansowe i trafiały do szkół. To odpowiednio: 100, 50 i 25 tysięcy złotych, które można wykorzystać w sklepach Acer Store. Łącznie pula nagród wynosiła 3,2 miliona złotych.

Cel Predator Games

Podczas finałów mocno promowana była marka Predator, Microsoft, Intel, instytucje państwowe, które sponsorowały turniej, i to z pewnością jest po części jednym z celów, który miał być osiągnięty. Lecz nie można zapomnieć, że chodziło też o to, by wygranymi byli wszyscy uczniowie, którzy mogli wziąć udział w tego typu zawodach. Turnieju e-sportowym, ale też rywalizacji na poziomie szkolnym, podczas której walczy się nie tylko o własną lub drużyny chwałę, ale także swojej szkoły.

Misją Predator Games jest stworzenie pomostu komunikacyjnego pomiędzy uczniami - graczami, a ich rodzicami i nauczycielami oraz pokazanie gamingu i e-sportu jako passion pointu, który integruje i pozwala rozwijać wiele pozytywnych cech.



Sprzęt używany podczas finałów. Tutaj rozgrywka w Rocket League

Najlepsi w finałach Predator Games 2023 to…

Zwycięzcą ogólnej klasyfikacji zostało Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, popularnie zwane Koperniczek. Jej uczniowie byli najlepsi w League of Legends, a w innych grach zajęli znacznie wyższe miejsca niż pozostali. Drugą najlepszą e-sportowo w Predator Games 2023 była Szkoła w Chmurze, tryumfatorzy turnieju w Fortnite, a najniższy stopień podium zajął Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu, najlepszy w Rocket League. W szachach tryumfował reprezentant Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, która to szkoła w ogólnej klasyfikacji zajęła czwarte miejsce.



Tak wyglądało podium od miejsca 3 do 1 w pierwszym sezonie Predator Games 2023 (foto: Acer)

Ogólne wyniki wskazują także, że konkurencja była spora i żadnej ze szkół nie udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce w więcej niż jednej grze. Najbliżej był Koperniczek, który w Rocket League zajął wysokie 17. miejsce.

Foto: Karol Żebruń