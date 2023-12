Masz w planach sprezentować komuś (a być może sobie) monitor? Lepiej nie mogłeś trafić. Wybraliśmy kilka doskonałych propozycji, które z racji przygotowanej promocji świątecznej kuszą bardziej niż kiedykolwiek.

Płatna współpraca z marką iiyama

iiyama to czołowy producent monitorów, który jest doskonale znany również na naszym rynku. Szukasz monitora do pracy? Celujesz w model, który będzie spełnieniem marzeń gracza? A może chcesz znaleźć złoty środek, monitor, który będzie miał tak szeroką funkcjonalność, że dobrze sprawdzi się w każdym zadaniu? Bardzo bogate portfolio iiyama sprawia, że wszyscy znajdą w nim to, czego szukają.

Pomysł na prezent z iiyama

Ale nie jest jednym powodem, który przekłada się na to, że skupiamy się właśnie na monitorach z logo iiyama. 1 grudnia startuje promocja świąteczna, dzięki której można będzie sporo zaoszczędzić. Wysokości rabatów są różne, ale w wielu przypadkach będą mocno odczuwalne. A kiedy jak kiedy, ale w szeroko pojętym okresie świątecznym każda "stówka" pozostająca w portfelu mocno cieszy.

Czasu na zakupy nie braknie, ponieważ omawiana promocja potrwa aż do 31 grudnia. Na co warto zwrócić największą uwagę?

iiyama G-Master G2755HSU-B1 Black Hawk za 499 zł (taniej o 200 zł)

Czy dysponując stosunkowo niewielkim budżetem można realnie rozważać nowy monitor jako prezent pod choinkę? Oczywiście, że tak, a jedną z najciekawszych propozycji, jakie powinny się w tym momencie pojawiać jest iiyama G-Master G2755HSU-B1 Black Hawk.

Nawet w regularnej cenie jego zakup nie stanowi dużego wydatku, a uwzględniając promocję świąteczną można go nabyć za jedyne 499 zł. To kwota, w jakiej nie uda się znaleźć chociażby przeciętego smartfona czy tabletu, które też często lądują pod choinką. O jakość i możliwości tego monitora obawiać się jednak nie trzeba.

iiyama G-Master G2755HSU-B1 Black Hawk to monitor o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD ( 1920 x 1080 pikseli), w którym zastosowano panel VA oraz format 16:9. Mimo niskiej ceny może pochwalić się częstotliwością odświeżania 100 Hz oraz czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Ma też wbudowane głośniki i HUB 2x USB 2.0. W naszych testach iiyama G-Master G2755HSU-B1 Black Hawk zrobił bardzo dobre wrażenie potwierdzając, że marka iiyama wypada solidnie nawet w budżetowych monitorach.

iiyama ProLite XUB2792HSC-B5 za 899 zł (taniej o 100 zł)

Nieco więcej kosztuje iiyama ProLite XUB2792HSC-B5, ale wciąż pozostajemy wśród monitorów za mniej niż 1000 zł.

Przekątna oraz proporcje i rozdzielczość prezentowanego obrazu są identyczne jak w wyżej omówionym modelu. iiyama ProLite XUB2792HSC-B5 posiada jednak panel wykonany w technologii IPS, dzięki czemu zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia, co niektórzy podczas pracy bardzo sobie cenią. Podobnie jak obecność złącza USB-C, które umożliwia ładowanie notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Szybko i wygodnie.

Poza tym iiyama ProLite XUB2792HSC-B5 oddaje do dyspozycji użytkownika HDMI, DisplayPort oraz HUB USB. Ma też stopę z regulacją wysokości 150 mm z funkcją obrotu, co pozwala na dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji.

iiyama G-Master G2770QSU-B1 za 1149 zł (taniej o 200 zł), a iiyama G-Master GB2770QSU-B5 za 1199 zł (taniej o 200 zł)

Jeśli masz do wydania więcej, za nieco ponad 1000 zł możesz celować w monitory z rodziny "Czerwonych Orłów", które są bardziej zaawansowane i posiadają cechy, na które gracze zwracają dużą uwagę - najszybszy czas reakcji i wysoką częstotliwość odświeżania (165 Hz).

W przypadku bardzo podobnych do siebie modeli iiyama G-Master G2770QSU-B1 oraz iiyama G-Master GB2770QSU-B5 (chociaż o różnych podstawach - stałej i regulowanej) to 165 Hz. Monitory są wyposażone w 27-calowe matryce Fast IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i uzbrojone w technologię FreeSync Premium Pro oraz funkcję Black Tuner umożliwiającą regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do swoich upodobań. Mają dwa porty wideo - DisplayPort i HDMI, a także dwa złącza USB i wyjście słuchawkowe.

iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 za 1389 zł (taniej o 210 zł)

Dorzucając jeszcze ok. 200 zł można wejść w posiadanie (lub sprezentować komuś) monitor iiyama G-Master GCB3280QSU-B1. W tym przypadku nie tylko przekraczamy barierę 30 cali, ale jednocześnie otrzymujemy zakrzywioną matrycę VA 1500R. Dzięki takiemu rozwiązaniu można odnieść wrażenie, że obraz dosłownie otacza gracza, że znajduje się on w samym sercu akcji. A nie ma co ukrywać, i nie robi tego nawet producent, że to też propozycja powstała przede wszystkim dla graczy.

Widać to zresztą również po innych parametrach. Przy rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 może pochwalić się częstotliwością odświeżania 165 Hz, czasem reakcji 0,2 ms (MPRT), niskim input lagiem czy wspominaną już wcześniej funkcją Black Tuner. O tych i innych atutach G-Master GCB3280QSU-B1 możecie dowiedzieć się jeszcze więcej z naszej recenzji iiyama G-Master GCB3280QSU-B1.

iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle za 1599 zł (taniej o 100 zł)

iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle to największa i najdroższa z wybranych przez nas propozycji, a jednocześnie ostatni monitor tego producenta, jaki mieliśmy okazję testować w naszej redakcji. Okazję, ale i przyjemność. To propozycja z wyższej półki, którą przygotowano z należytą dbałością nie tylko o parametry techniczne i jakość obrazu, ale również pod kątem designu i jakości wykonania.

iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1 Red Eagle to 34-calowy monitor dla graczy o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440 pikseli) obsługujący Free Sync Premium Pro. Zapewnia niesamowite efekty wizualne, pokrycie 90% DCI-P3, blisko 450 nitów jasności oraz tryb odświeżania 180 Hz. Zakrzywiony panel (VA 1500R) pozwala wręcz zanurzyć się w samym sercu akcji ulubionej gry. I to od samego początku, bo jak potwierdziliśmy w naszych testach, fabryczna kalibracja stoi tutaj na nadzwyczajnie wysokim poziomie.

Design tego monitora jest bardzo minimalistyczny, ale tego samego nie można powiedzieć o zapasie wbudowanych złączy, których nikomu nie powinno zabraknąć. Producent postarał się o dwa porty DisplayPort 1.4a, dwa HDMI 2.0, złącza USB oraz wyście słuchawkowe. Całości dopełnia ergonomiczna podstawa, która spełnia wszystkie wymogi, aby monitor nazwać ergonomicznym.

Płatna współpraca z marką iiyama