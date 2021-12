Do Wigilii pozostały już niespełna dwa tygodnie. Czy warto jeszcze kupować prezenty przez Internet? To znaczy, czy przesyłki zdążą dojść przed Gwiazdką?

Upewnij się, czy przesyłka dojdzie do Wigilii

Chcąc wybrać najlepsze świąteczne prezenty dla naszych bliskich, często nie zauważamy uciekającego czasu i nagle okazuje się, że do Gwiazdki pozostało już tylko parę dni, a my wciąż nie złożyliśmy zamówienia. Ba, z badania Deloitte wynika, że nawet co piąty z nas zostawia takie zakupy na ostatnią chwilę. Dobra wiadomość: jeszcze masz czas. Zła? Nie masz go wiele.

Zrób to w tym tygodniu – to ostatni moment, by kupić prezent pod choinkę

To ostatni moment... przynajmniej tak długo, jak zamierzasz kupić te prezenty przez Internet, bo – co oczywiste – w przypadku sklepów stacjonarnych nie ma się raczej, o co obawiać (chyba że o olbrzymie kolejki i ewentualny brak towaru).

Niektóre internetowe sklepy stawiają już sprawę jasno, że na wysyłkę produktów trzeba czekać kilka dni – niestety „kilka dni” to o kilka za dużo. Inne wciąż jeszcze obiecują wysyłkę przed Wigilią. Szczególnie w tym okresie zwracaj uwagę na informację o planowanym terminie wysyłki, aby uniknąć niemiłej niespodzianki. Niektóre sklepy (jak Amazon) dają jasną informację, czy dostawa przed Bożym Narodzeniem jest realna, czy też nie.

Sklepy sklepami, ale to kurierzy odgrywają główne role

Okres przedświąteczny to gorący czas nie tylko dla sprzedawców, ale też – a może przede wszystkim – dla kurierów. W okolicach połowy grudnia mają mnóstwo roboty i nie ma się co dziwić, że wydłuża się czas potrzebny na dostawę. Nawet więc jeśli sklep szybko wyrobi się ze skompletowaniem zamówienia, to standardowy jeden dzień na dostawę trzeba wydłużyć do dwóch albo i trzech.

Przykładowo w ubiegłym roku InPost dawał gwarancję dostawy przed Świętami, o ile sprzedawca wysyłał paczkę w Paczkomacie i zrobił to najpóźniej 21 grudnia. To wyraźnie pokazuje, że nie warto z tym czekać. Za ostatni moment na zakup świątecznych prezentów należy więc uznać najbliższy weekend (18-19 grudnia), a najlepiej zrobić to oczywiście jeszcze wcześniej, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów. Tych i tak w okresie przygotowań do Świąt jest niemało.

Inni kurierzy też chcą, by prezenty dotarły na czas. Z czym musimy się liczyć?

Ano na przykład z tym, że zamiast do rąk własnych, kurier dostarczy przesyłkę do położonego niedaleko punktu odbioru paczek. Na takie rozwiązanie w ubiegłych latach decydowało się na przykład DPD. Z jednej strony może się to nie podobać, z drugiej jednak – przynajmniej prezent będzie na czas.

To i tak optymistyczny scenariusz, bo sklepy coraz częściej nie wywiązują się z zapowiadanych terminów – dłużej zajmuje im kompletowanie towaru i realizacja wysyłki, na co w Internecie można znaleźć mnóstwo skarg zaniepokojonych użytkowników. Wszystkim jednak życzymy, żeby paczki dotarły do was przed Wigilią ...a jeśli dalej to czytasz zamiast wreszcie się tym zająć, to... do roboty – przecież chcesz, żeby się udało! :)

