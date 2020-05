Wygląda na to, że osoby przywiązane do usług Google wciąż nie będą najmocniej zainteresowane smartfonami Huawei. Chiński producent nadal nie może implementować ich w swoich nowych propozycjach.

Smartfony Huawei jeszcze przez dłuższy czas nie dostaną dostępu do usług Google

O tym, jak szybko płynie czas najlepiej świadczy fakt, że cała sprawa ma już niemal rok. Przypomnijmy, że Huawei trafił na czarną listę handlową, którą prowadzi Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Nie pozwala to chińskiemu producentowi na pełną współpracę z amerykańskimi firmami. Chyba, że rząd USA wyda odpowiednią zgodę. W przypadku Google takowej nie było, niewiele też wskazuje na to, aby coś miało się zmienić.

Sam zakaz współpracy został natomiast właśnie przedłużony. Donald Trump zdecydował, że będzie trwał jeszcze (przynajmniej) rok. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo narodowe. Cały czas brakuje jednak dowodów na to, w jaki sposób Huawei (i kilka innych chińskich firm) temu zagraża. W tle cały czas mowa o zarzutach dotyczących szpiegostwa.

USA przedłuża zakaz współpracy z Google. Co dalej z Huawei?

Z punktu widzenia samego Huawei oraz użytkowników na całym świecie, najbardziej problematyczna wydaje się konieczność stosowania w nowych smartfonach okrojonej wersji systemu Android - bez dostępu do usług Google, w tym Google Play. Rozwój ekosystemu Huawei jest widoczny, kwestia aplikacji też wygląda coraz lepiej, ale wciąż daleko do tego, jak wyglądają zasoby Google Play.

Wyniki sprzedaży póki co nie są dramatyczne, Huawei nadspodziewanie dobrze radzi sobie np. w Polsce. Dla niektórych brak dostępu do usług Google jest jednak dyskwalifikujący. Nowy wariant Huawei P30 Lite czy Huawei P30 Pro New Edition, które są próbami obejścia zakazu pokazują, że producent jednak wolałby stan, od którego pozostaje odcięty już rok i najpewniej przez kolejny też tak będzie.

Źródło: reuters

