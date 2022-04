Niemal legendarne już słuchawki gamingowe od HyperX doczekały się swojego bezprzewodowego odpowiednika. Producent deklaruje nawet 300 godzin pracy bez dodatkowego ładowania. Czym jeszcze przekonują do siebie HyperX Cloud Alpha Wireless?

4,8/5

Wszyscy zagorzali gracze doskonale wiedzą, jak ważne są odpowiednie słuchawki podczas wielogodzinnych sesji przed komputerem lub konsolą. Jakość dźwięku bezpośrednio wpływa na odbiór gry w ogóle - i jeśli się z tym nie zgadzacie, to spróbujcie zagrać w cokolwiek z wyciszonym dźwiękiem.

Poza dźwiękiem docierającym do gracza w wielu sytuacjach ważna jest też komunikacja z zespołem (głównie w grach sieciowych). Idealnym rozwiązaniem wówczas okazują się zestawy słuchawkowe z mikrofonem. Jednym z najczęściej polecanych producentem w tej kategorii urządzeń jest bez wątpienia HyperX, który właśnie wprowadził do sprzedaży nowy (aczkolwiek w pewnym sensie znany już) model Cloud Alpha Wireless.

Czy warto kupić te słuchawki dla graczy? Na pierwszy rzut oka - wydaje się, że tak. Nawet 300 godzin bez konieczności ładowania, brak plątającego się kabla i teoretycznie wyjątkowo wygodna pianka w nausznikach. A jak w naszym praktycznym teście wypadły HyperX Cloud Alpha Wireless? Przekonajcie się sami.

Z opakowaniem coś poszło nie tak

Pierwszy kontakt z bezprzewodowymi słuchawkami gamingowymi HyperX Cloud Alpha Wireless wywołał u mnie raczej negatywne wrażenia. Kartonik jest wykonany z cienkiej warstwy materiału, a podczas naciskania go… wewnątrz słychać dziwne skrzypienie, które wywołuje plastikowa, niezbyt elegancka forma, w której umieszczono sprzęt.

Opakowanie słuchawek HyperX Cloud Alpha Wireless nie wygląda najlepiej. Na szczęście to nie ono jest tutaj najważniejsze.

Generalnie rzecz biorąc - spodziewałem się czegoś zupełnie innego. O ile do grafiki na opakowaniu nie mam zastrzeżeń, bo nie jest w żadnym stopniu przesadzona, tak tanio wyglądające wnętrze gryzie się z odbiorem marki HyperX jako takiej.

Opakowanie na zewnątrz jest, jakie jest. Nie jest źle, ale z pewnością mogło być lepiej, szczególnie w tej półce cenowej

Na kartoniku producent umieścił wszystkie niezbędne informacje dotyczące specyfikacji słuchawek. Duży napis z przodu od razu rzuca się w oczy i „krzyczy”, jaki jest najważniejszy parametr HyperX Cloud Alpha Wireless - 300-godzinny czas pracy na jednym ładowaniu.

Wewnątrz opakowania nie dzieje się zbyt wiele

Poza wspomnianą wcześniej plastikową wkładką, która trzyma słuchawki w swoim miejscu - w opakowaniu znalazła się krótka instrukcja, podziękowania producenta za dokonanie zakupu i informacja, gdzie szukać pomocy w przypadku jakichkolwiek problemów z urządzeniem HyperX.

Właściwie cała zawartość opakowania HyperX Cloud Alpha Wireless. Brakuje tylko kilku karteczek z instrukcją

W plastikowej formie znajdziemy - rzecz jasna - słuchawki, odłączany mikrofon (na mini-jack 3,5 mm) i nadajnik USB, który podłączymy do komputera lub PS5/PS4 (bo tylko na tych platformach działają słuchawki Cloud Alpha Wireless).

Zawartość opakowania bezprzewodowych słuchawek Cloud Alpha jest zwyczajnie poprawna. Nie porywa i nie rozczarowuje.

Czy do tak skomponowanego zestawu można mieć jakiekolwiek zastrzeżenia? Raczej nie - wszystko, czego potrzebujemy jest w opakowaniu i nie można w tym przypadku mówić o jakichkolwiek brakach.

Osobiście jednak - ale to już duże czepialstwo - ucieszyłbym się chociaż z zestawu naklejek. Wiem, to tylko naklejki, ale w ostatnim czasie jakoś tak się złożyło, że wiele testowanych przeze mnie urządzeń posiadało takowe w zestawie, a to całkiem miły dodatek. Szkoda też, że wewnątrz zabrakło jakiegokolwiek pokrowca.

Specyfikacja techniczna HyperX Cloud Alpha Wireless

Przetwornik neodymowy 50 mm (dwukomorowy) Impedancja 62 Ω Połączenie bezprzewodowe (nadajnik USB) 2,4 GHz Pasmo przenoszenia 15 Hz - 21.000 Hz Mikrofon odłączany (złącze 3,5 mm) z redukcją szumów Zasięg do 20 m Żywotność baterii do 300 godzin (przy 50% głośności) Waga 335 g Podświetlenie brak (jedna dioda przy mikrofonie informująca o wyciszeniu) Dodatkowe informacje dźwięk przestrzenny DTS:X;

nauszniki wykonane z pianki zapamiętującej kształt;

certyfikat TeamSpeak i Discord;

aplikacja NGenuity;

kompatybilność z PC i PS4/PS5.

Wykonanie i ergonomia podczas noszenia są na wysokim poziomie

Kolorystyka Cloud Alpha Wireless nie pozostawia wątpliwości, z jakim producentem mamy do czynienia. Charakterystyczna dla HyperX czerwień połączona z czernią wygląda naprawdę nieźle i najwidoczniej podoba się również użytkownikom, bo producent nie zdecydował się na istotne zmiany w wyglądzie względem swojego przewodowego odpowiednika.

Konstrukcja Cloud Alpha Wireless nie jest nowa. Mimo wszystko - wygląda nadal dobrze, więc po co ją zmieniać?

Pałąk jest wyjątkowo miękki (wykonano go ze sztucznej skóry), a to kluczowa cecha dla wszystkich tych, którzy spędzają przed komputerem długie godziny (w tym również mnie).

Założone słuchawki HyperX Cloud Alpha Wireless ani razu nie wywołały u mnie dyskomfortu. Pałąk i poduszki są niesamowicie wygodne.

Rama łącząca pałąk z muszlami słuchawek jest wykonana z aluminium (można ją wysuwać w zakresie 9 położeń, skokowo) i raczej niechętnie zbiera rysy nawet podczas niechlujnego ułożenia sprzętu na biurku.

Podobnie jest zresztą z zewnętrzną części muszli, na której umieszczono logo producenta. Przez pierwsze dni zwykle dbamy i „chuchamy” na nowy sprzęt, żeby w końcu traktować go z nieco mniejszą ostrożnością - i nawet w tym przypadku bezprzewodowe Cloud Alpha nie będą tracić swojego uroku. To naprawdę duży plus.

Pokrętło do regulacji porusza się płynnie i stabilnie zostało zamontowane w obudowie. Oprócz tego - nie ma ograniczonej pozycji początkowej i końcowej

Jeśli natomiast chodzi o poduszki, które będą w stałym kontakcie z użytkownikiem podczas gry lub pracy - są tak wygodne, że po założeniu słuchawek można odnieść wrażenie, że nie mamy nic na głowie. Naprawdę, nie ma w tym żadnej przesady.

Poduszki w słuchawkach HyperX są wyjątkowo miękkie i wygodne. Producent zapewnia, że dopasowują się do głowy, by nie powodować dyskomfortu i można mu w tym w pełni zaufać.

Poduszki muszli są wyjątkowo miękkie i błyskawicznie dopasowują się do głowy. Nie zdarzyło mi się narzekać na jakikolwiek ucisk lub cokolwiek innego, co mogłoby wywoływać dyskomfort.

Na obudowie słuchawek wykonanej z gumowanego plastiku, na którym często pozostają odciski palców (ale można je łatwo zetrzeć) znalazło się wszystko, czego potrzeba do ich obsługi.

Na prawej słuchawce skromnie - jedno pokrętło do regulacji głośności. Na lewej z kolei umieszczono:

złącze 3,5 mm do podłączenia mikrofonu;

do podłączenia mikrofonu; port USB-C do ładowania słuchawek;

do ładowania słuchawek; przycisk zasilania;

przycisk wyciszania mikrofonu;

LED informująca o stanie urządzenia.

Przyciski są zatem tylko dwa - i wielki plus dla HyperX za ich wyróżnienie, aby przez przypadek nie użyć niechcianego. Ten od wyciszania mikrofonu jest wypukły, natomiast zasilający - wklęsły, jakby schowany w obudowie. Nie ma szans, że pomylisz którykolwiek z nich.

Obsługa przycisków jest absolutnie intuicyjna i nie sposób pomylić wyłączanie z wyciszaniem mikrofonu

Oprogramowanie NGenuity

Jak na sprzęt gamingowy przystało - nowe, bezprzewodowe słuchawki HyperX również doczekały się oprogramowania do personalizacji na komputerze. W przypadku Cloud Alpha Wireless nie jest to dedykowana aplikacja, a dobrze znana, uniwersalna dla większości urządzeń HyperX - NGenuity. To duża zaleta, że posiadając kilka sprzętów tej samej marki, można skoncentrować obsługę każdego z nich w ramach jednego oprogramowania.

Główny ekran personalizacji słuchawek w HyperX NGenuity jest dość prosty i czytelny

Jak konkretnie spisuje się HyperX NGenuity w kontekście personalizacji słuchawek? Dobrze - to, czego można wymagać od tego rodzaju aplikacji jest spełnione w 100%.

Przede wszystkim w NGenuity znalazła się sekcja do sterowania głośnością odtwarzania i mikrofonu. Oprócz tego - standardowe wyświetlanie stanu naładowania akumulatora w słuchawkach razem z pozostałym czasem pracy i możliwość tworzenia profili (fajnie, że profile można wyróżnić grafiką, nie tylko nazwą).

Presetom można ustawić indywidualną nazwę, ale też wybrać dla nich różne obrazki

Z poziomu aplikacji można też ustawiać equalizer. Do wyboru jest kilka predefiniowanych ustawień, a poza tym można dodawać własne. W tej kwestii ustawienia działają sprawnie i zastosowanie na słuchawkach następuje błyskawicznie.

HyperX NGenuity pozwala również włączyć dźwięk przestrzenny DTS:X. W mojej opinii negatywnie wpływa on na odtwarzaną muzykę zaciemniając dźwięk, czego efektem jest trudniejsze rozpoznanie instrumentów grających w tle.

HyperX NGenuity to wygodne oprogramowanie. Najlepiej sprawdzi się jednak, kiedy posiadamy więcej sprzętów od HyperX - wówczas można mieć nad nimi kontrolę w jednym miejscu.

Generalnie rzecz ujmując - oprogramowanie NGenuity jest wystarczająco dobre. Zmiana ustawień korektora dźwięku przebiega szybko i intuicyjnie, a przy okazji można mieć wygodny podgląd pozostałego czasu pracy na baterii.

W oprogramowaniu ustawimy też korektor według własnych potrzeb, wybór nie jest ograniczony do predefiniowanych ustawień

Jak gamingowe słuchawki spisują się podczas słuchania muzyki?

Producent klasyfikuje Cloud Alpha Wireless jako słuchawki gamingowe - trudno temu zaprzeczyć choćby z uwagi na charakterystyczny, nieco agresywny wygląd, który jest domeną tej grupy urządzeń. Poza tym - jak widnieje w specyfikacji, bezprzewodowe Cloud Alpha są kompatybilne z PS4 i PS5 (niestety nie obsługują Xboxa), a więc intencje HyperX są oczywiste - to sprzęt głównie dla graczy.

Cała konstrukcja jest naprawdę przyjemna w dotyku. Nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek słabej jakości materiały

W każdym razie, co jeśli poza tym, że długie godziny w ciągu dnia spędzasz w grze - to potrzebujesz też słuchawek podczas pracy? Po co kupować drugi model, skoro Cloud Alpha Wireless można wykorzystać do słuchania muzyki?

Faktem jest, że od słuchawek w trakcie gry wymaga się innej charakterystyki, niż podczas słuchania muzyki, ale generalnie rzecz biorąc - wiele modeli to uniwersalne urządzenia i nie inaczej jest w przypadku HyperX Cloud Alpha Wireless.

Słuchanie muzyki na tych słuchawkach jest naprawdę przyjemne i nie ma najmniejszych powodów do obaw przed tym, że sprawdzą się wyłącznie do gier. Dźwięki są dobrze zbalansowane - być może to efekt dwukomorowej budowy przy przetworniku, która powoduje, że niskie częstotliwości rozchodzą się w innym kierunku niż wysokie.

Słuchanie muzyki na gamingowych słuchawkach? HyperX udowadnia, że to możliwe, ale też robi to w wyjątkowo dobry sposób. Cloud Alpha Wireless grają naprawdę dobrze!

„Coś” w tych dwóch komorach musi być, bo podczas odsłuchu rzeczywiście usłyszymy, że dźwięki są odseparowane i nie mieszają się nawzajem.

Trochę minimalizmu, ale też nieco agresywnego wzornictwa - to niezłe połączenie

Dźwięki są generalnie ciepłe i szczegółowe, a ich charakterystyka raczej uniwersalna. Z wyłączonym DTS:X żadne pasmo nie pojawia się na pierwszym planie, zatem odsłuch każdego rodzaju muzyki będzie przyjemny.

Jeśli natomiast często słuchasz rocka lub hip-hopu, to włączony DTS:X może być dla Ciebie właściwą funkcją. Wówczas dźwięk jest ciemniejszy, ale nie na tyle, aby uznać to za istotną wadę.

A jak jest w trakcie gry?

Tutaj wymagania względem słuchawek są nieco inne (ale też mniejsze) niż w przypadku odsłuchu muzyki. Wiadomo, że są gry posiadające wybitną ścieżkę dźwiękową - i dla nich te słuchawki też sprawdzą się w porządku, ale w zdecydowanej większości podczas gry zależy nam na szczegółach docierających z otoczenia i określenia kierunku pochodzenia dźwięku.

Poduszki są naprawdę wygodne. Musicie mi wierzyć na słowo

HyperX Cloud Alpha Wireless spełnia te rzeczy doskonale. W trakcie rozgrywki nie umknie Ci nawet najmniejszy szczegół dotyczący dźwięku otoczenia.

Jeśli chodzi o tak popularne tytuły, jak CS:GO, w którym kontrolowanie dźwięku często bezpośrednio wpływa na wynik pojedynku - gwarantuję, że z pełną precyzją określisz co i w którym miejscu robi Twój przeciwnik.

Słuchawki HyperX Cloud Alpha Wireless są po prostu stworzone do gier. Jednocześnie dają przewagę w rozgrywkach sieciowych, gdzie liczy się kontrolowanie hałasu z otoczenia. To trochę jak legalne »cheaty«.

Jeśli podczas gry zdarzyło Ci się zakończyć pojedynek słowami „nie było go słychać” - to z słuchawkami HyperX Cloud Alpha Wireless na uszach już nie powinno mieć to miejsca.

Mikrofon też daje radę

Podkreślmy to jednak na samym początku - mikrofon dołączony do słuchawek HyperX Cloud Alpha Wireless nie ma nic wspólnego z wolnostojącymi mikrofonami, które często można wykorzystać nawet do nagrywania podcastów. Dla takiego zastosowania HyperX ma inne propozycje - mikrofony Solo Cast dla początkujących lub Quad Cast dla bardziej wymagających użytkowników.

Jeśli potrzebujemy mikrofon - w kilka sekund można podłączyć go do słuchawek przez złącze 3,5 mm. Wygodnie i szybko

Słuchawki Cloud Alpha Wireless posiadają certyfikat Discord oraz TeamSpeak.

Niemniej jednak, jakość dźwięku, którą oferuje odłączany mikrofon w tej bezprzewodowej konstrukcji jest absolutnie zadowalająca. Nikt z współtowarzyszy podczas gry nie będzie mieć zastrzeżeń do tego, jak brzmisz. Dźwięk jest czysty, wyraźny i nie jest czuły na zbieranie dźwięków z otoczenia (pod warunkiem, że nie siedzisz obok pracującego odkurzacza).

Mikrofon wyposażono w LED, która zapalając się informuje, że dźwięk został wyciszony.

Do gier, w których komunikacja jest wymagana tylko do dzielenia się kluczowymi informacjami dotyczącymi rozgrywki (głównie zespołowe gry sieciowe), HyperX Cloud Alpha Wireless sprawdzają się znakomicie. Z kolei w przypadku, gdzie liczy się też wysoka jakość dźwięku - w grach, w których czat głosowy jest zastąpiony pisanym - również bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Wszyscy będą Cię słyszeć naprawdę wyraźnie i czysto z niemal całkowicie odwzorowanym rzeczywistym głosem.

Bateria jest tak dobra, jak twierdzi producent?

W mojej opinii - tak. Choć te deklarowane 300 godzin ciągłej pracy zostało zmierzone przy ok. 50% głośności, to czas pracy słuchawek Cloud Alpha Wireless na jednym naładowaniu jest naprawdę zadowalający.

No dobra… to skoro producent zapewnia 300 godzin działania na 50% głośności, to na 100% słuchawki zagrają tylko… 150 godzin? Najprawdopodobniej tak będzie, ale kluczowe w tych liczbach jest to, że na maksymalnym poziomie głośności raczej nie będziesz w stanie słuchać muzyki lub gry przez kilka godzin.

Czujecie tę wygodę?

Bezprzewodowe HyperX są po prostu głośne i najzwyczajniej w świecie trudno z nimi wytrzymać na stale ustawionych 100%. Dzięki temu czas pracy bez koniecznego doładowania staje się dłuższy.

W każdym razie, HyperX Cloud Alpha Wireless to najlepsze słuchawki gamingowe, jeśli chodzi o wydajną pracę na baterii. Pomijając już funkcję automatycznego wyłączania, kiedy z nich nie korzystamy po określonym czasie (aby zapominalscy nie rozładowali ich za szybko), to pojemne akumulatory w połączeniu z brakiem bajeranckich LED RGB czynią cuda.

Sam korzystałem z nich ok. tygodnia. W tym czasie często słuchałem muzyki i grałem - łącznie w ciągu dnia używałem ich 8 - 10 godzin przy raczej niskich (choć nie zawsze) ustawieniach głośności. Efekt - ok. 75% baterii. Jeśli jednak w końcu bateria się rozładuje - do pełna naładować ją można w 4,5 godziny. Teoretycznie - długo. Mimo wszystko, uważam że realny czas pracy w standardowych warunkach wynoszący ok. 1 miesiąca pozwala wygospodarować te 4 godziny na ładowanie, aby mieć spokój przez kolejny miesiąc.

Co z jakością połączenia? Czy nadajnik USB nie płata figli?

Sam nie zaobserwowałem żadnych problemów z połączeniem pomiędzy słuchawkami, a nadajnikiem umieszczonym w porcie USB. Podczas gier nie występują żadne opóźnienia, które mogłyby krytycznie wpływać na jakość rozgrywki. Podczas oglądania filmów sytuacja wygląda podobnie. Dialogi się nie „rozjeżdżają”, brak jakichkolwiek opóźnień względem obrazu.

Odległość, na jaką można oddalić się z słuchawkami od nadajnika wynosi nawet 20 metrów. To całkiem dobry wynik.

Nadajnik USB podłączany do komputera. Jest naprawdę niewielki i nie będzie przeszkadzał po podłączeniu

Czy jednak taki sposób połączenia jest wygodny? Na początku miałem co do tego pewne wątpliwości. Myślałem, że klasyczne powiązanie poprzez Bluetooth jest rozsądniejsze, ale ostatecznie okazało się, że nie mam racji. Podłączając USB, słuchawki łączą się natychmiast - nie trzeba nic klikać, sprzęt jest gotowy do pracy.

Co do samego nadajnika USB - ten jest niewiele mniejszy od klasycznego pendrive’a i nawet, jeśli sąsiadujące porty są zajęte - nie ma problemu z jego podłączeniem (nie jest szeroki ani długi).

Czy warto kupić słuchawki HyperX Cloud Alpha Wireless? Opinia

Producent wycenia bezprzewodowe słuchawki gamingowe Cloud Alpha Wireless na 999 zł. Co otrzymujemy za tę cenę? Naprawdę dobrze brzmiące słuchawki gamingowe, które poza świetnym dźwiękiem w trakcie gry - sprawdzą się też dobrze podczas słuchania muzyki, oglądania filmów, ale też pracy (np. podczas spotkań online).

Niebagatelna jest również ich wysoka jakość wykonania, dzięki której dyskomfortu nie odczujemy nawet po kilku godzinach ciągłego noszenia. Na dobrą sprawę - po kilku chwilach można w ogóle zapomnieć o tym, że mamy je na głowie.

Czy zatem HyperX Cloud Alpha Wireless brakuje czegokolwiek? Wszak to słuchawki - mają grać dobrze w różnych warunkach (gry i muzyka) i być wygodne. Te dwa warunki są spełnione w 100%. Dodatkową wygodą jest brak kabla, który często ogranicza nasze ruchy, ale też zajmuje niepotrzebnie miejsce na biurku.

Czym jednak najbardziej do zakupu zachęcają bezprzewodowe Cloud Alpha? Bezdyskusyjnie jest to czas pracy na baterii. Konkurencyjne bezprzewodowe słuchawki gamingowe nawet nie zbliżają się do tego, co oferuje nowa pozycja od HyperX. Standardem wśród nich jest ok. 20 godzin ciągłej pracy w często niewiele niższej cenie.

HyperX Cloud Alpha Wireless to naprawdę świetne słuchawki nie tylko do gier. Niestety nie są tanie, ale w tym przypadku za ceną idzie jakość i wygoda.

Jeśli zatem od słuchawek oczekujecie uniwersalnego zastosowania, zarówno w pracy, ale też w trakcie rozgrywki i korzystacie z nich na tyle często, że codzienne ładowanie nie wchodzi w grę, to HyperX Cloud Alpha Wireless wydają się być doskonałym wyborem. Nie ukrywajmy jednak - cena niespełna 1000 zł może skutecznie odstraszyć potencjalnych klientów i raczej nabywcami będą użytkownicy świadomi swoich potrzeb.

Opinia o HyperX Cloud Alpha Wireless Plusy bardzo dobra jakość dźwięku,

wysoka jakość wykonania,

długi czas pracy na baterii,

izolacja od dźwięków otoczenia,

dobry mikrofon,

wygodne poduszki i pałąk,

aplikacja Ngenuity,

kompatybilność z PS4/PS5,

intuicyjne sterowanie, Minusy brak pokrowca w zestawie,

wysoka cena,

wykonanie opakowania

HyperX Cloud Alpha Wireless: ocena końcowa 96% 4.8/5