Ekran to podzespół w telefonie, którego jakość ma znaczący wpływ na doświadczenie użytkownika. Potrafi poprawić odczucia związane z funkcjonowaniem systemu, a nawet działaniem aparatu. AMOLED to technologia optymalna. Co jednak, gdy jej zabraknie?

realme 11 5G musi mocno walczyć ceną, jeśli chce być w pełni konkurencyjny dla wyżej pozycjonowanego modelu realme 11 Pro.

Zrobić ładny telefon to dziś nie jest wielkie wyzwanie. realme 11 5G jest ładny, ale też nie ujmuje szczególnie wyjątkowymi elementami wykończeniowymi.

Ostatecznie okazuje się, że brak ekranu AMOLED w telefonie z prawie dolnej półki to nie taki wielki problem. W realme 11 5G znacznie dotkliwsze okazały się dwa inne niedociągnięcia.

Choć realme 11 5G ma tylko jeden w pełni użyteczny aparat na tylnej ściance, to radzi on sobie nadzwyczaj dobrze.

Do takich telefonów jak realme 11 5G trzeba podchodzić pragmatycznie. Czyli nie myśląc o szklance w połowie pustej, a w połowie pełnej.

4,2/5

realme to obecna już w Polsce marka telefonów, jedna z wielu, które należą do koncernu BBK Electronics. Wiemy, że potrafi robić świetne telefony z wyższej półki (pamiętacie realme GT2 Pro?), a także te, które należą do budżetowych propozycji (na przykład realme C55). W 2023 roku na rynek trafiła seria realme 11, w której solidną pozycją były modele realme 11 Pro i realme 11 Pro+. Oba wyposażone w ekrany AMOLED. Potem przyszedł czas na realme 11 5G, czyli pewne zaskoczenie, bo produkt, który nie ma tej technologii wyświetlacza. Jest za to wyposażony w ekran LCD IPS, który oferuje co prawda odświeżanie 120 Hz, ale to nie jest panel gwarantujący świetny kontrast, głębokie czernie i idealna kolorystykę. Czy w takim razie wprowadzono go niepotrzebnie, bo nikt nie zerknie w jego stronę? Nie do końca, choć sytuacja po kilku miesiącach od premiery nie jest dla tego polecanego przez nas modelu komfortowa.

Cena na dzień dobry, a cena po kilku miesiącach od premiery

Gdy realme 11 5G trafiał do sprzedaży w październiku 2023 kosztował 1399 złotych za wariant 8/256 GB, była też promocja dla niecierpliwych w cenie 1299 złotych. A dziś, w styczniu 2024? realme 11 5G kosztuje w sklepach dokładnie tyle samo co w promocji, taniej można go kupić na aukcjach, gdzie cena spada do około 1000 złotych, a to już kwota dobrej okazji.

Jest jednak problem i nie oznacza on wcale ucieczki w podwórka realme. Modele realme 11 Pro i realme 11 Pro+, które pojawiły się w Polsce kilka miesięcy przed realme 11 5G zdążyły potanieć. Nie wszędzie, realme 11 Pro+ to wciąż bliżej 2000 zł, choć mniej niż ta kwota, za to realme 11 Pro można znaleźć już w cenie niewiele wyższej od ceny realme 11 5G. I choć liczymy często się z każdą złotówką, to opcja AMOLED zamiast LCD jest bardzo kusząca jeśli dopłata jest stosunkowo niewielka.

Ale telefon to na koniec dnia nie tylko wyświetlacz, a suma wszystkich składników decyduje o ocenie telefonu. Tak to oklepane sformułowanie, ale przyjrzyjmy się mimo wszystko jak wypada ono w przypadku realme 11 5G.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Mediatek Dimensity 6100+ Taktowanie CPU 2200 MHz Nazwa GPU Mali-G57 MC2 Pamięć RAM 8192 MB Pamięć wbudowana 256 GB Pojemność baterii 5000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.72 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1080 x 2400 px Typ ekranu IPS LCD Aparat i kamera Aparat tył 108 + 2 Mpx Aparat przód 16 Mpx Lampa błyskowa LED Inne funkcje wideo 1080/30p Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 5G Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Technologie bezprzewodowe Bluetooth 5.2, NFC, GPS Dostępne złącza USB 2.0 typu C Slot karty micro SD tak System i funkcje System operacyjny Android 13 (realme UI)

realme 11 5G - producent zwraca uwagę na design, ale ten dość szybko mi się opatrzył

Uuu, to może zaboleć, ale tak, przyznaję się, że z czasem wygląd realme 11 5G mi się opatrzył. Nie jest oczywiście tak, że telefon uważam za nieatrakcyjny. Po prostu ma proste i niepretensjonalne wzornictwo, pasujące do każdego użytkownika. Ale ta wesoła mordka, która mieści aparaty na tylnej ściance dość szybko przestała przyciągać moją uwagę.

Krótko mówiąc, realme 11 5G jest praktyczny, dobrze leży w dłoni i to jest najważniejsze. Tak, jest ładna tylna ścianka, która pod szkłem ma perłowe gradientowe wykończenie, ale… sami wiecie. Teraz każdy producent stara się oryginalnie wykończyć tylną cześć telefonu i każdego należałoby w jakimś stopniu za to chwalić.

Dookoła obudowy realme 11 5G ma charakterystyczną prostą aluminiową ramkę, zaokrągloną na czterech krawędziach. Taki styl znajdziemy w wielu telefonach, ale zwykle są to mniejsze konstrukcje. A tu mamy spora przekątną wyświetlacza (6,72 cala) i niewielką grubość obudowy (8,1 mm), co od razu daje się odczuć bo ramka nie jest fazowana na krawędziach przedniej i tylnej ścianki (drobne zaokrąglenie ma za to przednia warstwa szkła na ekranie) a mimo to nie czułem, że przeszkadza mi to w wygodnym uchwycie.

Ekran realme 11 5G. Tego najbardziej się obawiałem, a co się okazało?

Z AMOLEDem jest trochę tak jak z wysokiej klasy projektorem. I jedno i drugie wymaga optymalnych warunków, by działać tak jak tego oczekujemy. Ekran AMOLED jest w trochę lepszej sytuacji, bo głębokie czernie, nasycone kolory dostajemy nawet przy silnym świetle słonecznym. Jednak gdy chcemy w projektorze ze słabymi czerniami poprawić sobie kontrast wystarczy zapalić boczne światło. Owszem wszelkie kalibracje wtedy na nic się zdadzą, ale ciemności staną się bardziej czarne.

W przypadku ekranu IPS LCD, również możemy zastosować podobny trik. Po prostu korzystajmy ze światła bocznego, nie świecącego wprost na ekran. Wtedy wyblakłe, jasne czernie sporo zyskają. Takie działanie przyda się szczególnie przy oglądaniu filmów, bo to ten typ treści jest najbardziej wymagający. Podczas serfowania po sieci, korzystania z komunikatorów i łączeniu się z pocztą, brak AMOLEDu nie jest tak problematyczny, choć przy dłuższych wielogodzinnych sesjach odczujemy większe znużenie wzroku. Również na słońcu jest trudniej niż w przypadku AMOLEDu, ale ekran realme 11 5G choć nie jest rekordzistą jasności (szczególnie w trybie Auto), daje się użytkować rozsądnie poza pomieszczeniami przy standardowej jasności, która możemy wywindować do poziomu xxx nitów. Trzeba jednak pamiętać, że ekran jest tu mocno odblaskowy, z jednej strony to zaleta po poprawia czernie, z drugiej utrudnia oglądanie pod innymi kątami. Przez to w cieniach lepiej widać detale na ekranie AMOLED niż na LCD w realme.

Jakość odwzorowania kolorów to jest to co w realme 11 5G wypada słabiej (mamy tu charakterystyczny dla LCD nadmiar chłodnych odcieni barw), ale też nie mając bezpośredniego punktu odniesienia trudno będzie użytkownikowi ją krytykować. Co innego gdy obok położymy telefon z lepszym AMOLEDem. Ostry i detaliczny obraz realme 11 5G i niski poziom jasności czerni jak na LCD kompensuje w pewnym stopniu niedociągnięcia technologii. Poza tym mamy tu 120 Hz odświeżanie. W trybie Auto przełącza się ono pomiędzy tą wartością na głównym ekranie, w przeglądarce i niektórych aplikacjach gdy jest interakcja z telefonem, 90 Hz gdy przeglądamy zdjęcia, a domyślnym 60 Hz, gdy nie ma interakcji z ekranem, czyli wyświetlany jest statyczny obraz lub film.

Może się też okazać, że większym problemem dla posiadacza realme 11 5G niż brak AMOLEDu, który w pewnym stopniu wpływa na komfort użytkowania telefonu, będzie platforma realme OS. Osobiście podobają mi się rozwiązania, które znajdziemy w realme, Oppo i OnePlus, ale nie każdy ma taki sam gust.

Dźwięk z obudowy. I tu mleko się rozlało

Bałem się ekranu LCD, a ten wypadł sporo lepiej niż oczekiwania. To od dźwięku z wbudowanego głośnika oczekiwałem dużo więcej, mimo iż jest on tylko jeden. Okazało się, że brzmi on szorstko a scena dźwiękowa jest wąska. Już lepiej działa tu słuchawka telefoniczna. Bez słuchawek się tu nie obędziemy, gdy zechcemy obejrzeć sobie film bez męczenia uszu. Nie tylko własnych, ale i tych przypadkowo podsłuchujących osób.

Wydajność i szybkość ładowania. Co chwalimy, a co akceptujemy?

Dlaczego te dwa aspekty funkcjonowania realme 11 5G zebrałem w jednym miejscu? Bo jest to telefon, który ma dobrze wyważone te parametry zważywszy na jego cenę. Chipset Mediatek Dimensity 6100+ i ładowanie SuperVOOC 67W to technologie nie wysublimowane, ale na tyle dobre, że nie możemy obok nich przejść obojętnie. Spełniają pokładane w nich nadzieje.

Akumulator ładuje się w ciągu 2,5 minuty do 10%, przez 15 minut do 45 %, po 30 minutach do 75%, a pełen jest po 45 minutach. Również czas pracy (ponad dzień przy intensywnym wykorzystaniu) pozwala cieszyć się tym telefonem bez stresujących chwil, gdy nie wiemy, czy używać go jeszcze czy już podładować. W czasie gdy telefon nie jest aktywny, akumulator praktycznie się nie rozładowuje. Dlatego jeśli używamy go sporadycznie to ładowanie może odbywać się co kilka dni. Dlatego szybkość ładowania jak i akumulator należy pochwalić.



Ładowanie akumulatora po podłączeniu, po 20 i po 40 minutach.

Wydajność jest akceptowalna z perspektywy testów syntetycznych, a w praktyce wystarczy do dużego wachlarza zastosowań sprzętu mobilnego, nawet rozrywki, choć w tym ostatnim przypadku widać, że nie tej wymagającej.

1.8 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 32966 GFXBench T-Rex 51 kl/s SunSpider JavaScript 782 ms GFXBench Manhattan 35 JetStream 41 3DMark (Sling Shot) 3439 AnTuTu 8 302827 GFXBench T-Rex Offscreen 61 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 40 kl/s 6.1 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2200 MHz Pamięć RAM 8192 MB Przekątna ekranu 6.72 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2400 px Waga 190 g 7.3 Ocena subiektywna Jakość filmów 3.9 Jakość zdjęć 4.4 Jakość wykonania 4.5

Ze względu na niewielką wydajność chipsetu, nie mamu tu nagrzewania sie obudowy w trakcie pracy, a przy teście throttlingu brak spadku wydajności po 30 minutach. Poniżej wyniki także z innych benchmarków syntetycznych.

realme 11 5G, o którym tu mowa dostępny jest w wersji pamięciowej 8/256 GB. To dobra kombinacja, choć są telefony które mają w tej samej cenie i więcej RAMu i więcej pamięci wbudowanej. Ale zawsze można skorzystać z rozszerzenia kartą microSD i przenieść tam rzadziej już używane, a wciąż wymagane przez użytkownika pliki, czy zazwyczaj bibliotekę multimediów, zdjęć.



realme UI w wersji 4.0 z aktualizacjami datowanymi na listopad 2023.

W zasadzie jest tu jeden aparat z tyłu i jeden z przodu. Co potrafią?

W realme 11 5G na tylnej ściance znalazł się 108 Mpix aparat główny z dość dużymi pikselami - 0.64 um. Domyślnie pracuje on w trybie łączenia dziewięciu pikseli w jeden, a wynikowe zdjęcia mają rozdzielczość 12 Mpix i prawie 2 um efektywny rozmiar piksela. To teoretycznie zapewnia spore możliwości, ale osobiście nie przepadam za 108 Mpix aparatami, znacznie wyżej cenię sobie sensory o rozdzielczości 200 Mpix i to nie ze względu na wyższą rozdzielczość, ale ogólnie lepszej jakości fotografie, nawet przy tej samej wynikowym rozmiarze w pikselach.



Interfejs aparatu realme 11 5G o zmroku.

Tym razem jednak realme stanął na wysokości zadania i możemy spodziewać się dobrych, a za dnia nawet bardzo dobrych rezultatów zważywszy na pozycjonowanie aparatu. Zdjęcia są detaliczne w całym kadrze, a tym co przypomina o cenie telefonu jest duża ich kontrastowość i wyostrzenie, czasem bardzo mocne. To rzuca się w oczy przy mocno kontrastowym oświetleniu, na przykład o zmroku, gdy sporą cześć kadru wypełnia jasne niebo, lub w bardzo pochmurny dzień. W efekcie możemy odnieść negatywne wrażenie, które nie jest w tym przypadku zasłużone.



Zdjęcia wykonane na zoomie x1, czyli przy podstawowym ustawieniu w aplikacji aparatu.



Zdjęcia wykonane na zoomie x3.



Ten sam kadr na zoomie x3, zdjęcia wykonane jedno po drugim. Zdjęcie po lewej wygląda nienajgorzej, ale ma mocno podciągnięte kontrasty, przez co traci sporo detali w porównaniu z tym po prawej, które wydaje się jakby było z telefonu co najmniej o klasę, dwie, lepszego.

Nawet zoom, który jest tutaj cyfrowy i domyślnie sugerowany jako x3, wypada satysfakcjonująco. Zazwyczaj to podobny rezultat co zdjęcia w rozdzielczości 108 Mpix, które zostały wykadrowane, ale zawsze lepiej mieć od razu gotowy kadr prosto z aplikacji. Jeśli zdecydujemy się fotografować w maksymalnej rozdzielczości 108 Mpix to nie liczmy jednak na znacząco więcej szczegółów, skalowanie zdjęć do 12 Mpix przy domyslnych zapisie JPEGów nie degraduje jakości zdjęcia. Co ciekawe zdjęcia na zoomie x3 potrafią wypaść różnie nawet na zdjeciach wykonanych jedno po drugim. To sugeruje, że diabeł tkwi w oprogramowaniu i jest tu potencjał do poprawy poprzez aktualizacje oprogramowania aparatu. Od premiery już takie trafiły na realme 11 5G, ale myślę, że to nie koniec.



Aparat nie ma funkcji makro, najlepsze efekty uzyskamy stosując zoom x3 i niewielką odległość od motywu.

Nocne zdjęcia i w słabym oświetleniu wypadają zaskakująco dobrze, choć rolę gra tu też szczęście, a w cieniach musimy pogodzić się ze sporym ubytkiem detali. Do pomocy mamy tryb Nocny, który eliminuje prześwietlone fragmenty kadru, przywraca detale, niestety nadając jednoczesnie HDRowy charakter zdjęciu.



Zdjęcia w słabym oświetleniu i nocne, wykonane w trybie Zdjęcie (po lewej) oraz Nocne (po prawej).

Przedni aparat działa i to wszystko, nie ma tutaj szału. Do zastosowań społecznościowych zdjęcia są wystarczające. Tryb portretowy w tylnym aparacie ma podstawową funkcjonalność i zważywszy na fakt, że mamy tu do dyspozycji tylko 2 Mpix pomocniczy aparat na tylnej ściance, a nie aparat portretowy, efekt uzyskany z głównego aparatu jest satysfakcjonujący.



Rozmywanie tła działa najlepiej przy tle znajdującym się w jednej odległości od osoby. Inaczej efekty będą nienaturalne. Przedni aparat ma funkcję HDR.

W aplikacji znajdziemy również tryb Pro z opcją zapisu plików jako DNG. Daje do możliwości szerszej obróbki, dla bardziej ambitnych użytkowników, w przypadku zdjęć wykonanych za dnia możemy liczyć na nieco więcej szczegółów i lepsze przejścia tonalne. W przypadku fotografii nocnych nic już więcej nie zdziałamy, choć możemy uzyskać mniej kontrastowe krawędzie detali gdy zapiszemy JPEG z pliku DNG. Dla większości użytkowników tryb Pro przyda się ze względu na swobodną regulację parametrów ekspozycji (poza przysłoną oczywiście), a tryb RAW będzie traktowany tylko jako dodatek.



Po lewej plik JPEG prosto z aparatu, po prawej JPEG zapisany z pliku DNG bez dodatkowej edycji.

Gdy przyjdzie do filmowania, poczujemy rozczarowanie. Na próżno szukać tu innych sensownych rozdzielczości niż 1080/30p. To jedyne warte uwagi ustawienie w przednim jak i tylnym aparacie. W tylnym aparacie mamy dostępny tryb ręczny, jako Film, a w trybie Wideo jest opcja cyfrowego zoomu (domyślnie x2, które nie degraduje znacząco jakości obrazu w porównaniu do x1). Wszelkie efekty aplikowane na żywo w wideo obniżają jego rozdzielczości do 720/30p. Poniżej przykładowe wideo na zoomie x1 i x2.

realme 11 5G - pomyśl o nim jeśli telefon traktujesz pragmatycznie

W 2024 roku czekają nas znowu premiery serii realme GT już piątej generacji, znowu pojawi się realme z numerkiem, tym razem 12. Firma zmienia też swój slogan na „Make it real”. I choć ma odnosić się on właśnie do tegorocznych produktów w portfolio realme, to uważam, że dobrze pasuje on do realme 11 5G.

Bo sprawy mają się tak. Jeśli ekran jest dla was elementem, na który zwracacie bezwzględną uwagę nie tylko na papierze, to nie ma bata, musi być to AMOLED. Osobiście także bym wybrał telefon z takim wyświetlaczem nie wspominając już, że jako wymagający mobilny fotograf, chce też więcej niż tylko pojedynczy aparat.

Nasze wymagania co do zaawansowania technologicznego telefonów rosną znacznie szybciej niż to jak skutecznie to zaawansowanie jesteśmy w stanie wykorzystać.

Jednak podchodząc do sprawy pragmatycznie, gdy telefon nie jest jedynie przedłużeniem waszej dłoni, a raczej ma pomagać w tym, by mogła ona być wykorzystana w dobrym celu, to nawet z LCD takiego jak w realme 11 5G możemy być zadowoleni.

Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. W przypadku realme 11 5G, brak AMOLED nie jest felerem. LCD daje radę. To brak wideo 4K i słabo grający wbudowany głośnik mogą wam się nie spodobać.

Trzeba tylko zastanowić się na odpowiedzią na pytanie, czy każda sekunda spędzona z telefonem to podświadome zastanawianie się, czy mógłby on działać lepiej, czy zadowolenie jak smartfon potrafi czynić nasze życie wygodniejszym? Sami znacie pewnie osoby, które mają niższej klasy telefony, ale wyciągają z nich maksimum możliwości, jak i osoby, które mają telefon wyższej klasy, a obchodzą się z nim jak większość uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej z kalkulatorem naukowym.

Opinia o realme 11 5G [Złoty] Plusy niepretensjonalne wzornictwo,

wygodna obsługa, uchwyt, czytnik jak i oprogramowanie,

akceptowalna wydajność, brak throttlingu,

dobry ekran LCD, z odświeżaniem 120 Hz,

możliwość rozszerzenia pamięci wbudowanej 8/256 GB,

wyróżniający się w kategorii cenowej aparat główny za dnia jak i po zmroku,

dobry czas pracy na akumulatorze,

ładowanie SuperVOOC 67 W. Minusy konkurencja oferuje w tej samej cenie ekrany AMOLED,

brak wideo 4K, tylko 1080/30p,

słabo grający głośnik wbudowany.

Podzespoły: 4.1 / 5.0

Audio: 3.8 / 5.0

Ekran: 4.3 / 5.0

Aparaty: 4.2 / 5.0

Bateria i ładowanie: 4.5 / 5.0

Wykonanie: 4.4 / 5.0



Ocena realme 11 5G 84% 4.2/5

