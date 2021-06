vivo X60 Pro to bardzo szybki telefon z aparatem wyposażonym w zaawansowaną stabilizację optyczną. Mieści w sobie miniaturowy gimbal, który pozwala robić bardzo stabilne filmy i zdjęcia. Jest też wydajny, ma wyświetlacz AMOLED 120 Hz i sporo innych zalet. Recenzja vivo X60 Pro.

ocena redakcji:









4,5/5

vivo X60 Pro - szybki, wydajny, smukły i z genialną stabilizacją

Nowy vivo X60 Pro to perełka o której niewiele osób słyszało, a zdecydowanie warto poświęcić jej chwilę uwagi. Zwłaszcza jeśli od telefonu oczekujesz nie tylko szybkiego działania i ładnego wyglądu, ale też dobrego aparatu i wybitnej stabilizacji obrazu. To dobry telefon do zdjęć i filmów.

Zastosowano w nim obiektywy renomowanej firmy Zeiss oraz miniaturowy gimbal, wspierany przez stabilizację optyczną oraz cyfrową. Jak można się spodziewać efekty są lepsze niż w większości telefonów flagowych. Starszy model vivo X51 testowany przeze mnie ponad pół roku wcześniej też miał gimbal, ale z pewną denerwującą wadą, która została wyeliminowana w X60 Pro.

Najnowszy model jest kompletnym, dojrzałym i bardzo szybkim telefonem, który bardzo dobrze spisuje się na co dzień i wciąż jest trochę tańszy od wielu innych flagowców. Jak długo działa na baterii, jakie ma funkcje, jakie zdjęcia i filmy robi? Odpowiedź znajdziesz w tej recenzji vivo X60 Pro. Zapraszam!

vivo X60 Pro - cena

Warto zacząć od ceny, żeby wiedzieć na czym stoimy. Nowy vivo X60 Pro jest już dostępny w polskich sklepach i kosztuje 3699 zł. Jedni powiedzą, że dużo, a inni, że mało. Ważniejsze jest to, czy X60 Pro faktycznie jest wart tej ceny. Co realnie dostajemy?

vivo X60 Pro - najważniejsze cechy

12 GB RAM, 256 GB pamięci masowej UFS 3.1, procesor Snapdragon 870 i dobrze zoptymalizowany system - szybkie działanie w grach, aplikacjach i multimediach

wyświetlacz Samsung E3, 6,56” AMOLED 120 Hz, HDR10+, FHD+ 1080 x 2376 px - bardzo dobra jakość obrazu, wysoki kontrast, nasycone kolory oraz dobra szczegółowość

szkło SCHOTT Xensation z przodu i Gorilla Glass 6 z tyłu, aluminiowa ramka dobra precyzja wykonania

trzy aparaty z tyłu z optyką Ziess - podstawowy, ultraszerokokątny i z teleobiektywem (48 + 13 + 13 Mpx), a także 32 Mpx z przodu

zaawansowana stabilizacja obrazu w aparacie głównym z tyłu: gimbal + OIS + EIS

nagrywanie 4K60 z tyłu i FHD30 z przodu

szybkie ładowanie akumulatora 33 W FlashCharge, pojemność ogniwa 4200 mAh

bardzo dobry, szybki czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu

NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1 z aptX HD, Wi-Fi ax

brak slotu na kartę pamięci microSD i brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm (w komplecie jest przejściówka)

nowoczesny system Android 11 z nakładką FunTouch OS 11.1

Na pierwszy rzut oka specyfikacja vivo X60 Pro sprawia dobre wrażenie, choć na pewno nie jest perfekcyjna. Można jednak oczekiwać, że smartfon będzie prezentował bardzo wysoki poziom pod względem szybkości działania, jakości wyświetlacza i jakości aparatu. Czy tak jest w rzeczywistości? Przekonajmy się.

Wyświetlacz AMOLED 120 Hz HDR10+

Mamy połowę roku 2021 i obecnie w telefonach premium wyświetlacze AMOLED to norma. Również te z odświeżaniem 120 Hz i technologią HDR. Oczywiste jednak jest to, że nie technologia się liczy, lecz realna jakość - przecież nie każdy AMOLED jest tak samo dobry.

W tym przypadku można liczyć na wysoką jasność, około 500 cd/m2 w trybie ręcznym i 800 w trybie automatycznym (nawet do 1300 cd/m2 w szycie, ale sam nie zauważyłem takiego skoku, nawet w ostrym świetle słonecznym). Jakość kolorów jest bardzo dobra, szczególnie po włączeniu trybu profesjonalnego z bardzo precyzyjnym odwzorowaniem przestrzeni barw DCI-P3. Rozdzielczość FHD+ jest w pełni akceptowalna. Są osoby, które w tej klasie cenowej oczekują QHD+ / WQHD, ale zupełnie szczerze - nawet najdrobniejsze napisy i elementy graficzne są bardzo gładkie i wyraźne, więc sytuacja wygląda bardzo dobrze nawet na ponad 6,5-calowym wyświetlaczu. Szczegółowość na poziomie około 400 ppi jest znakomita.

Efekty HDR10+ są wyraźnie zauważalne na filmach które wspierają tę technologię. Obraz jest przepiękny i kontrastowy. Jasne partie są ostre i wyraźne, czernie głębokie, a całość podkręcona przez HDR daje niesamowitą głębię. Rzecz jasna wiele zależy od jakości materiału wideo, ale najlepsze dema HDR po prostu imponują żywym, dynamicznym obrazem. Moim zdaniem vivo X60 Pro to dobry telefon do filmów HD, chociaż denerwuje zastosowanie tylko jednego głośnika.

Jest też oczywiście odświeżanie 120 Hz, które realnie polepsza płynność animacji systemowych, przewijania stron internetowych oraz zwiększa liczbę klatek na sekundę w grach. Procesor Snapdragon 870 daje radę nawet w najbardziej wymagających grach.

Warto dodać, że wyświetlacz jest fabrycznie pokryty bardzo cienką, ale trwałą folią ochronną. Jest śliska, więc nie przeszka w obsłudze dotykowej.

Dobry czytnik linii papilarnych

Testowałem już wiele telefonów z czytnikiem pod powierzchnią wyświetlacza, który działał słabo (wolno i nieprecyzyjnie). Tym bardziej doceniam ten zastosowany w vivo X60 Pro, bo jest szybki i bezproblemowy. Wystarczyło jedno skanowanie palca, żeby telefon odblokowywał się przy pierwszej próbie, a sam odczyt trwał mniej niż pół sekundy. Jest dobrze! Oczywiście telefon można też odblokować za pomocą rozpoznawania twarzy, ale jest to mniej bezpieczne.

Smukły i dobrze wykonany

Producent podaje, że vivo X60 Pro ma grubość 7,6 mm, natomiast moja suwmiarka podaje 7,8 mm w centrum obudowy i około 10,1 mm wraz z wystającymi aparatami tylnymi. W praktyce obudowa sprawia wrażenie bardzo smukłej, nie wypycha kieszeni i bardzo wygodnie leży w dłoni.

Szklany tył ma atrakcyjną, satynową, półmatową powierzchnię, z delikatnym metalicznym efektem. Kolor to Midnight Black, czyli teoretycznie czarny, ale w praktyce w zależności od oświetlenia jest szary albo niebieski.

Problem jest taki, że…

Wspomniane półmatowe wykończenie nie jest zbyt odporne na przetarcia. Zobaczcie sami jakie “piękne” wybłyszczenie powstało zaledwie po trzech dniach odkładania telefonu do bambusowej podstawki.

Korzystam z tej podkładki od lat i w tym czasie testowałem już sporo smartfonów z matowym tyłem, zarówno szklanym, jak i plastikowym. Nowy vivo X60 Pro jest pierwszym na którym takie wybłyszczenie powstało, tym bardziej w tak krótkim czasie. Być może to tylko wada fabryczna mojego egzemplarza - tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo miałem w testach tylko jeden telefon. W komplecie dostajemy proste plecki ochronne, które z pewnością mogą się przydać, choć oczywiście zwiększają grubość telefonu.

Głośnik

Niestety głośnik jest tylko jeden - na dolnej krawędzi obudowy. Jasne, że zazwyczaj jeden wystarcza, ale w filmach i grach dźwięk wydobywający się z jednej strony nie zapewnia równie dobrych wrażeń, jak głośniki stereo. Wiadomo, że nie zawsze używamy słuchawek podczas oglądania kilku filmików na YouTube lub krótkiego grania w przerwie między obowiązkami.

Ponadto ten jedyny głośnik też nie rzuca na kolana pod wzgledem jakosci. Jest co najwyżej przeciętny. Brakuje mu choćby odrobiny niższych tonów, dźwięk jest płaski, wysokotonowy i przy najwyższej głośności trochę za ostry / irytujący.

Na dole obudowy znajdziemy również USB typu C i slot dual SIM, niestety bez miejsca dla karty pamięci microSD. Nie ma też mini jacka 3,5 mm do słuchawek przewodowych. W komplecie jest przejściówka, ale to nie rozwiązuje problemu, bo z doświadczenia wiem, że te przejściówki bardzo łatwo się gubią (wystarczy nawet zapomnieć ją wziąć z domu i już jest problem jeśli ktoś nie ma słuchawek bezprzewodowych).

vivo X60 Pro - czas pracy na baterii

W smukłej i niezbyt ciężkiej obudowie mieści się ogniwo o pojemności 4200 mAh. Jasne, że czas pracy byłby dłuższy, gdyby zastosowano akumulator 5000 mAh, ale vivo wytrzymuje od rana do wieczora na jednym ładowaniu. Zwłaszcza jeśli wyświetlacz nie jest ustawiony na stałe odświeżanie 120 Hz, lecz dynamiczny tryb “Inteligentne przełączanie”. Wtedy telefon decyduje kiedy obniżyć częstotliwość, by oszczędzać energię.

Słowem: X60 Pro wytrzymuje typowo 1 dzień, a przy oszczędnym używaniu maksymalnie 1,5 dnia. Bardzo dobrze wypada czas odtwarzania filmów, który wynosi nawet 18-19 godzin.

Czas ładowania akumulatora

30 minut: do 56%

około 60 minut: do 100%

Szybkość i wydajność

CPU: Snapdragon 870, 7 nm, 8 rdzeni (1x 3,2 GHz + 3x 2,42 GHz + 1x 1,8 GHz)

GPU: Adreno 650

RAM: 12 GB LPDDR4X

pamięć masowa: 256 GB, UFS 3.1

karta microSD: nie

Inne: NFC, dual SIM, Bluetooth 5.1 z aptX HD, Wi-Fi ax, USB typ C 2.0

Bardzo dobry procesor w połączeniu z 12 GB pamięci RAM i szybką pamięcią masową oraz dobrze zoptymalizowanym systemem zapewnia bardzo szybkie działanie telefonu w każdej sytuacji (jak zwykle efekt jest lepszy, jeśli wyłączymy animacje). Wydajność jest wysoka i wystarcza w zupełności do płynnego grania w zaawansowane, nowe tytuły, przy wysokich ustawieniach graficznych.

Chciałbym jednak przypomnieć, że testowany chwilę wcześniej POCO F3 5G za około 1500 - 1600 zł też ma taki sam procesor Snapdragon 870 oraz wyświetlacz AMOLED 120 Hz i w praktyce działa równie szybko. Różnicą jest tylko mniejsza pojemność pamięci RAM 6 lub 8 GB, ale w grach tego nie odczujemy.

6.9 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 120 kl/s GFXBench Manhattan 114 AnTuTu 8 649400 8.6 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3200 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.56 cale/cali Waga 177 g 5.1 Bateria Bateria - rozmowy 1352 min. Bateria - internet 669 min. Bateria - filmy 1070 min. 9.4 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.5 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.4

Ciekawostka - Telefon ma 12 GB RAM, ale dodatkowe 3 GB pamięci masowej może być wykorzystane do rozszerzenia RAMu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Porównaj różne telefony - kliknij tutaj

System i podstawowe funkcje

Na pokładzie mamy system Android 11 z nakładką Funtouch OS 11.1. Podstawowe elementy interfejsu (ikony, menu i inne grafiki) są zbliżone do tych z czystego Androida. Ogólna optymalizacja stoi na bardzo wysokim poziomie. W praktyce vivo X60 Pro to jeden z najszybciej działających smartfonów, można to odczuć szczególnie po wyłączeniu animacji.

Wyświetlacz zawsze włączony - Tę funkcję można w systemie wyszukać pod nazwą “Zawsze wyświetlane”. Dzięki niej telefon może wyświetlać nasze ulubione zdjęcie zawsze, nawet na zablokowanym ekranie, a do tego oczywiście godzinę, datę, poziom baterii i ikony powiadomień. Są też różne wzory i kolory dostępne fabrycznie. Opcji jest sporo, więc pewnie każdy znajdzie coś dla siebie.

Narzędzia gier - Optymalizacja CPU, GPU i RAM, optymalizacja rozpoznawania dotyku, wyższy priorytet połączeń sieciowych - wszystko po to, by gry działały szybciej. Nowy vivo X60 Pro jest bardzo wydajny i nawet bez tego nie ma problemu z grami, ale lepsza optymalizacja to zawsze jest zaleta.

Do tego mamy jeszcze dostęp do paska bocznego, z narzędziami do blokady powiadomień i jasności oraz włączania trybu sokole oko. Zwiększa on kontrast i lekko wyostrza obraz w grach.

Efekty świetlne - Kolorowe animacje opierające się zazwyczaj na motywie fali i różnych drobnych kształtów. Wyświetlane na lewej i prawej krawędzi wyświetlacza w czasie połączeń przychodzących, powiadomień i muzyki. Mogą uruchamiać się zgodnie z harmonogramem i ustalonym czasem trwania. W systemie dostępnych jest też wiele innych animacji, m.in. do odcisku palca, rozpoznawania twarzy, ładowania, podłączania USB, odblokowywania.

iManager - Czyszczenie pamięci, optymalizacja i skanowanie antywirusowe (standardowo baza Avast).

Ciemny motyw i ochrona oczu - Smartfon ma wyświetlacz AMOLED, więc ciemny motyw pozwala zauważalnie zmniejszyć zużycie energii. Natomiast ochrona oczu zmienia odcień kolorów wyświetlacza na cieplejszy, aby zmniejszyć zmęczenie wzroku podczas obsługi telefonu wieczorem i w ciemnych pomieszczeniach.

Czy vivo X60 Pro robi ma dobry aparat? Oto przykładowe zdjęcia i filmy

Na temat aparatu w smartfonie vivo X60 Pro można długo pisać, bo ma on kilka ciekawych rozwiązań. Powstanie na ten temat oddzielny artykuł. W tej recenzji skupię się głównie na pokazaniu realnych zdjęć i filmów oraz przedstawieniu głównych cech aparatów.

aparat tylny (podstawowy): 48 Mpx (12 Mpx w trybie automatycznym), f/1.48, sensor Sony IMX598 custom

aparat tylny (ultraszerokokątny): 13 Mpx, f/2.2, z funkcją makro

aparat tylny (zoom optyczny): 13 Mpx, f/2.46

aparat przedni: 32 Mpx, f/2.45

filmy (tył): 4K Ultra HD 60 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

lampa LED: tak (z tyłu, podwójna)

Czym wyróżnia się aparat główny vivo X60 Pro?

Pixel Displacement Technology (Pixel Shift) - W uproszczeniu można napisać, że sensor światłoczuły wykonuje bardzo drobne przesunięcia w pionie i poziomie (można je określić jako wibracje), dzięki którym jest w stanie zdecydowanie zwiększyć szczegółowość zdjęć. Wymaga to oczywiście obiektywu o wysokiej jakości / rozdzielczości. Ważne! Funkcja Pixel Displacement uruchamia się automatycznie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w trybie automatycznym (Zrób zdjęcie) do powiększenia 1,5x włącznie, gdy trzymamy telefon w dłoni. Wtedy wykorzystuje drżenie rąk. Po drugie od powiększenia 1,6x wzwyż, gdy telefon jest w statywie lub innym stabilnym podparciu. Wtedy wykorzystuje wibracje sensora. Dotyczy to oczywiście tylko sensora w głównym aparacie tylnym (48 Mpx).

- W uproszczeniu można napisać, że sensor światłoczuły wykonuje bardzo drobne przesunięcia w pionie i poziomie (można je określić jako wibracje), dzięki którym jest w stanie zdecydowanie zwiększyć szczegółowość zdjęć. Wymaga to oczywiście obiektywu o wysokiej jakości / rozdzielczości. Funkcja Pixel Displacement uruchamia się automatycznie w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w trybie automatycznym (Zrób zdjęcie) do powiększenia 1,5x włącznie, gdy trzymamy telefon w dłoni. Wtedy wykorzystuje drżenie rąk. Po drugie od powiększenia 1,6x wzwyż, gdy telefon jest w statywie lub innym stabilnym podparciu. Wtedy wykorzystuje wibracje sensora. Dotyczy to oczywiście tylko sensora w głównym aparacie tylnym (48 Mpx). Optyka Zeiss - Ta marka jest prestiżowa w świecie profesjonalnej fotografii, ale nie to jest najważniejsze. Chodzi głównie o to, że współpraca vivo i Zeiss zaowocowała bardzo dobrą jakością obiektywów. Chodzi o ich rozdzielczość, zminimalizowanie aberracji optycznych i dopracowanie wielu innych cech. Z całą pewnością vivo X60 Pro ma jeden z najlepszych obiektywów spośród wszystkich smartfonów klasy premium.

Wysoka jasność - Obiektyw główny ma światłosiłę f/1.48. Nawet jeśli zaokrąglimy do f/1.5 to i tak jest to bardzo dobra jasność, jak na aparat w telefonie. Ma to bezpośredni wpływ na fotografowanie w delikatnie oświetlonych wnętrzach domów lub w warunkach nocnych. Więcej światła padającego na sensor światłoczuły może oznaczać stosowanie krótszych czasów naświetlania (mniejsze ryzyko poruszenia/rozmycia obrazu), albo wpływa na niższą czułość ISO (mniejsze szumy, słabsze odszumiania i w rezultacie lepsza szczegółowość).

- Obiektyw główny ma światłosiłę f/1.48. Nawet jeśli zaokrąglimy do f/1.5 to i tak jest to bardzo dobra jasność, jak na aparat w telefonie. Ma to bezpośredni wpływ na fotografowanie w delikatnie oświetlonych wnętrzach domów lub w warunkach nocnych. Więcej światła padającego na sensor światłoczuły może oznaczać stosowanie krótszych czasów naświetlania (mniejsze ryzyko poruszenia/rozmycia obrazu), albo wpływa na niższą czułość ISO (mniejsze szumy, słabsze odszumiania i w rezultacie lepsza szczegółowość). Bardzo skuteczna stabilizacja (gimbal) - Zastosowanie miniaturowego gimbala to coś więcej niż klasyczna stabilizacja optyczna. Stabilizowany magnetycznie sensor główny może nie tylko poruszać się w pionie i poziomie, ale też przód-tył oraz obracać się. Poza tym realny zakres ruchu stabilizacji jest o wiele większy niż w większości innych smartfonów. Widać to w czasie kalibracji stabilizacji. To kolejny element który ma wpływ na filmowanie w każdych warunkach oraz fotografowanie głównie w nocy. Zdjęcia są jasne i nieporuszone. Ponadto można dodatkowo uruchomić stabilizację cyfrową, która zapewnia jeszcze lepszą stabilność, ale moim zdaniem to nie jest konieczne. Już sam gimbal działa imponująco dobrze i jest pozbawiony wady, którą cechował się poprzednik (nie wydaje żadnych dźwięków - jest całkowicie cichy).

Realną jakość możecie sami ocenić na załączonych zdjęciach. Moim zdaniem jest ona dobra. Lepsza niż można oczekiwać od typowych sensorów 48 Mpx, bo tutaj oprócz wszystkich powyższych zalet zastosowano jeszcze zmodyfikowany sensor Sony IMX598 i przyłożono się do jakości przetwarzania obrazu. Rezultaty są po prostu zadowalające nie tylko z aparatu głównego, ale też z ultraszerokokątnego i zoomu 2x (który jest zaskakująco dobry pod wzgledem jakości).

Telefon ma też sporo ciekawych i użytecznych filtrów, trybów i funkcji. Są nawet efekty upodabniające zdjecia do obiektywów Zeiss Biotar. Rzecz jasna znajdziemy też tryb nocny, tryb astro i nawet będziemy w stanie wykonać portret w nocy.

Przednie zdjęcia też wyglądają dobrze. Są dość szczegółowe i mają przyjemne, naturalne kolory. Tryb portretowy pozwala rozmyć tło i nałożyć filtry oraz efekty.

Filmy tylne mają maksymalną rozdzielczość 4K 60 kl/s ze stabilizacją optyczną (gimbal). Natomiast po włączeniu dodatkowej stabilizacji cyfrowej rozdzielczość spada do Full HD 60 kl/s. To w zupełności wystarcza. Z przodu z kolei maksimum to Full HD 30 kl/s, co jest lekkim rozczarowaniem - oczekiwałbym przynajmniej tych 60 kl/s.

Czy warto kupić vivo X60 Pro? Opinia

Jeśli potrzebujesz bardzo szybkiego telefonu o wysokiej wydajności, z dobrym wyświetlaczem AMOLED 120 Hz, znakomitymi efektami HDR w filmach oraz przede wszystkim bardzo dobrym aparatem i ekstremalnie skuteczną stabilizacją, to vivo X60 Pro nie tylko jest godny polecenia. On należy do ścisłej czołówki. Pod względem stabilizacji nie ma wręcz żadnej sensownej konkurencji na polskim rynku.

Ujmując rzecz krótko: vivo X60 Pro działa bardzo dobrze i spisuje się znakomicie w czasie filmowania oraz fotografowania. Jeśli takiego smartfonu szukasz, to polecam go szczerze.

Opinia o vivo X60 Pro Plusy duży, jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz HDR10+,

bardzo szybkie działanie i wysoka wydajność,

nadzwyczaj skuteczna stabilizacja optyczna (miniaturowy gimbal),

dobra jakość zdjęć i filmów (aparat z optyką Zeiss),

dobry tryb zdjęć nocnych,

szybki czytnik linii papilarnych w ekranie,

12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej,

szybkie ładowanie akumulatora,

NFC i dual SIM,

Android 11 na pokładzie. Minusy brak miejsca dla karty pamięci microSD,

brak wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm (jest przejściówka),

brak oficjalnej wodoszczelności,

brak funkcji bezprzewodowego ładowania akumulatora.