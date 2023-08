Remotly, czyli nie musisz być tam gdzie Twój komputer

Aplikacja Remotly, którą oferuje firma Mirillis, to być może mniej Wam znane narzędzie do zdalnego dostępu i zdalnego pulpitu. Przyglądamy się bliżej jej możliwościom, bo to nie tylko alternatywa dla takich rozwiązań jak AnyDesk czy TeamViewer, a coś więcej.

Płatna współpraca z Mirilis

Zastanawialiście się po co powstał internet, po co umożliwiono komputerom łączenie się ze sobą? Bo to coś więcej niż tylko dostęp do zasobów cyfrowych poprzez przeglądarkę czy aplikację do strumieniowania treści multimedialnych. Jeśli korzystaliście z usług strumieniowania gier to już prawie jesteście w domu w poszukiwaniu odpowiedzi.

Łączność między komputerami nie stworzono tylko dla komunikacji, ale po to by możliwe było współdzielenie ich zasobów. Najlepiej wiedzą o tym ludzie nauki, który już trzy dekady temu łączyli się ze zdalnymi serwerami, zlecali na nich obliczenia, których ich uczelnia nie byłaby w stanie sama przeprowadzić. Wystarczyło okienko terminala na komputerze w domu, w gabinecie na uczelni, by zarządzać potężniejszymi maszynami nawet na drugim końcu świata.



Astronomowie często pracują na terminalach, które zapewniają dostęp do odległych komputerów. W obserwatoriach pokoje kontrolne mogą znajdować się nawet kilkadziesiąt km od teleskopu. (fot: ESO)

Remotly to aplikacja, która pozwala zamienić jedno urządzenie w terminal z graficznym interfejsem, a drugie w serwer treści wszelkiego typu, od dostępu do zdalnego interfejsu po strumieniowanie wyników pracy w czasie rzeczywistym.

Komputery, które działają jako urządzenia do zdalnego grania strumieniując obraz przez Remotly, mogą być jednocześnie wciąż wykorzystywane przez lokalnego użytkownika. W obliczu coraz większej wydajności komputerów ma to duży sens i jest unikalnym rozwiązaniem.

To samo robimy dziś, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. I o ile kiedyś zdalna praca ograniczała się do interfejsu tekstowego, dziś możemy wyświetlić na swoim komputerze pulpit odległego komputera. Możemy uruchomić na zdalnym komputerze inne programy, a na własnym nie tylko czekać na wynik ich działania, ale wręcz obserwować to co dzieje się na pulpicie zdalnego komputera. Powszechność szybkiego internetu sprawia, że możliwe jest przekazywanie obrazu wysokiej jakości w czasie rzeczywistym, w tempie, które pozwala korzystać ze zdalnego urządzenia, tak jakby stało ono obok nas.

Do czego przydaje się zdalny dostęp?

Do czego przydaje się zdalny dostęp? Zdalny dostęp kojarzy się z wykonywaniem obowiązków biznesowych, zawodowych, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Zapewniając sobie dostęp do zasobów zdalnego komputera możemy: przeprowadzać zdalną diagnostykę, czyli np. pomóc bliskim czy znajomym, którzy nie znają się na sprzęcie, bez ich odwiedzania

świadczyć zaawansowane usługi pomocy zdalnej jak również przeprowadzać szkolenia w zakrsie użytkowania programów komputerowych

grać na wydajniejszym zdalnym komputerze będąc na wakacjach, renderować wideo na szybkim komputerze w firmie będąc z dala od biura

zyskać dostęp do pulpitu komputera w dowolnym miejscu na świecie, czyli ułatwić sobie podróżowanie w miejsca gdzie każdy dodatkowy kilogram gra rolę, a internetu za to nie brakuje

zoptymalizować komputerowy ekosystem, czasem bowiem wystarczy jedna szybka maszyna, a reszta urządzeń może sprawdzić się jako zdalny monitor

uzyskać dostęp do aplikacji (np. systemów księgowych) przeznaczonych tylko i wyłącznie dla PC na urządzeniach mobilnych Aplikacje takie jak Remotly nadają nowego sensu takim urządzeniom jak tablety, które przestają być ograniczone swoimi zasobami, a telefony potrafią uczynić prawdziwie mobilnymi komputerami.

Ten laptop może być w stanie uruchomić aplikację Adobe Lightroom, ale dzięki Remotly może też sterować działaniem tej aplikacji na jeszcze potężniejszej maszynie roboczej. I to wszystko niezależnie od tego jak wymagające oprogramowanie będzie uruchomione na zdalnym komputerze, serwerze treści. Jedynym ograniczeniem jest tu przepustowość łącza internetowego i potencjał aplikacji do pracy zdalnej. Dlatego z chęcią przyjrzałem się aplikacji Remotly, która ma ambicje być czymś więcej niż AnyDesk czy TeamViewer. Jej twórcy chcą, by nie było to tylko zwykłe przekazywanie zawartości pulpitu, ale i optymalizowanie tej operacji zależnie od wybranego zadania.

W jaki sposób komputery mogą łączyć się poprzez Remotly - P2P lub Conncet Anywhere

Remotly pozwala na pracę w dwóch trybach. Pierwszy to P2P, czyli bezpośrednio zestawione łącze między komputerami czy komputerem i telefonem, tabletem, a nawet telewizorem. Różnorodność obsługiwanych urządzeń to zaleta Remotly.

Takie łącze może mieć różny zasięg. Mogą to być urządzenia w jednym lokalu podłączone do jednego routera, wtedy można tablet czy telewizor potraktować jako mobilny monitor, podczas gdy na komputerze będącym gdziekolwiek w zasięgu sieci dzieje się reszta magii. Można też spróbować zestawić łącze poprzez internet do komputera kolegi, który ma silniejszą jednostkę i pozwoli nam na niej zagrać zdalnie.



Ustawienia połączenia w aplikacji Remotly. Suwak Connect Anywhere aktywuje połączenie poprzez chmurę. Domyślnie jest on włączony.

Nie musimy tu obawiać się o pogorszenie jakości doświadczeń. Jeśli sieć da radę, to Remotly prześle przez łącze P2P obraz nawet w rozdzielczości 4K. Dobór kodeka obrazu jest dostosowany do wydajności współpracujących urządzeń. Te starsze mogą korzystać z H.264, nowsze z HEVC, a te najwydajniejsze niedługo dostaną wsparcie dla kompresji AV1. Ta ostatnia zapewnia najwyższy stopień kompresji przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu, co pozwala zmniejszyć obciążenie łącza, albo przesłać jeszcze wyższej jakości obraz.

Gdy połączenie P2P nie jest możliwe, bo blokują je po drodze firewalle, NAT i filtrowanie ruchu, użytkownik Remotly może skorzystać z opcji współpracy przez chmurę, czyli połączenie Connect Anywhere. To wyróżniający Remotly na tle innych programów do zdalnego dostępu mechanizm komunikacji, pozwala ominąć wspomniane blokady, a jednocześnie dzięki szyfrowaniu end-to-end zapewni bezpieczeństwo.



Udostępnianie komputera możliwe jest nawet bez konta użytkownika.

Korzystając z Connect Anywhere dostajemy limit transferu poprzez chmurę zależny od wybranej licencji i musimy się go trzymać. Producent zaleca, by z Connect Anywhere nie korzystać do gier, a do bardziej zawodowych działań. To zrozumiałe, strumień obrazu jaki związany jest z grami jest duży, a limity transferu nie pozwolą na całodzienną rozrywkę, co najwyżej na godzinę, czy kilka przy najwyższej licencji.

Remotly nie zawsze jest za darmo, czyli co dają nam płatne plany domowe

Dobrą wiadomością jest fakt, że nawet w darmowej (Free) domowej wersji Remotly dostaniemy nielimitowaną obsługę połączeń P2P (bo w końcu limit danych narzucamy sobie sami lub dostawca internetu), obsługę rozdzielczości 4K i takie funkcje jak kontrola dźwięku i rozdzielczości na zdalnym komputerze, mapowanie i filtrowanie klawiszy, a nawet obsługę pracy wieloekranowej i funkcję czatu głosowego, co eliminuje potrzebę zestawiania innego dodatkowego połączenia. Gdy chcemy Remotly potraktować jako narzędzie do tworzenia bezprzewodowych monitorów, miejsc do gier w domu, to więcej do szczęścia nie będzie nam potrzeba.

Darmowa wersja zapewnia szyfrowanie AES-128 (wkrótce ulegnie zmianie na AES-256) i tylko jedno jednoczesne połączenie. Gdy zdecydujemy się na łączenie przez chmurę, rozdzielczość spada do FullHD, a jakość jeszcze bardziej, bo strumień danych ma tylko 2 Mbps. Na dodatek możemy wykorzystać tylko 4GB transferu przez chmurę (co daje nam 4-5 godzin połączenia). Dlatego przy darmowym wariancie Remotly trzeba się liczyć z dość podstawową jakością obrazu. Nawet przy rozdzielczości 4K przez P2P, gdy maksymalna przepływność sygnału to 25 Mbps, szczegółowy obraz, a z takim mamy do czynienia grając lub pracując z dużą ilością drobnego tekstu, może być zauważalnie gorszy. Z drugiej strony radość i komfort jaki daje możliwość grania gdziekolwiek jesteśmy w domu i poza nim będzie przeogromna.





Porównanie możliwości planu darmowego i podstawowego planu płatnego Premium dla użytkownika domowego.

Istnieje takie rozwiązanie jak GeForce Now czy Xbox Cloud Gaming, jednak w przypadku bardzo wydajnego zdalnego komputera gamingowego, a nie trzeba ich szukać zawsze na drugim końcu świata, Remotly będzie dużo atrakcyjniejszym rozwiązaniem.

Płatne plany dla użytkownika domowego to Premium i Ultimate. Będą dostępne niedługo z szyfrowaniem komunikacji AES-256. Każdy z tych planów zwiększa dostępną przepustowość dla łącza P2P i poprzez chmurę. Rosną też limity danych. W planie Premium dostajemy wsparcie techniczne i możliwość zestawienia 2 sesji, co oznacza, że możemy teoretycznie przełączać się pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami.

W Ultimate są to już trzy połączenia. Można też nagrywać sesje, by pochwalić się nimi potem w sieci o ile nie zrobimy tego na żywo (taka możliwość też istnieje w Remotly), korzystać ze strumieniowania obrazu HDR w rozdzielczości 4K nawet przy połączeniu przez chmurę, co ucieszy zapalonych graczy. Ma to też sens, bo w Ultimate nawet przez chmurę mamy dozwoloną prędkość transferu 10 Mbps, a przy łączu P2P Remotly wspiera aż 100 Mbps z jednoczesnym szyfrowaniem.



Transfer plików end-to-end, to również benefit zdalnego dostępu przez Remotly. Funkcja dostępna jest nawet w darmowym planie, a wybierając te płatne zyskamy większą szybkość transferu.

Taki strumień danych będzie wciąż skompresowany względem obrazu pochodzącego bezpośrednio z komputera, ale już w niewielkim stopniu. Limit transferu przez chmurę w Ultimate wynosi 100 GB, a to oznacza, że w miesiącu przy pełnym wykorzystaniu przepustowości gwarantowanej przez Remotly da się pracować, bawić, przez 22 godziny. Niby niewiele, ale ograniczając się do jakości oferowanej w planie darmowym to będzie to 110 godzin miesięcznie poprzez chmurę.

To już naprawdę sporo. A należy pamiętać, że chmurowe połączenie to opcja ostateczna. Na pierwszym miejscu są połączenia P2P, które zawsze są pozbawione limitu transferu.

Użytkownik biznesowy chce więcej i będzie miał więcej

Plany komercyjne dla Remotly oferują funkcje typowe dla wieloużytkownikowej współpracy, a w najwyżej pozycjonowanym pakiecie Enterprise dostęp do własnych serwerów przy łączeniu się poprzez chmurę. To idealna opcja, która daje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i wygodą zdalnej pracy. Również tutaj dostępne będzie szyfrowanie połączenie zgodne z AES-256.

W ofercie komercyjnej pojawią się trzy plany. Pro, Premium i wspomniane Ultimate / Enterprise. Już w najniższym, Pro, możemy mieć pięciu użytkowników, jednakże tylko jedną sesję. Dlatego taki plan najlepiej sprawdzi się w sytuacjach gdy niepotrzebna jest nam równoległa praca zdalna wielu osób.

Plan Premium zwiększa tę liczbę do dwóch sesji, Ultimate do trzech, ale najciekawiej prezentuje się najwyższy plan Enterprise. Będzie on konfigurowalny. Da się w nim zestawić więcej wiele połączeń ze zdalnymi urządzeniami, co czyni możliwą jednoczesną zdalną pracę większej liczby użytkowników. Można sobie wyobrazić, że w firmach, które skorzystają z Remotly da się przenieść tę najbardziej wymagającą obliczeniowo pracę na komputerach z biura na urządzenia zdalne, umieszczone np. w zdalnej serwerowni lub innym bezpiecznym miejscu. A pracownicy, którzy zechcą pracować zdalnie nie będą ograniczeni własnymi zasobami.



Plan Ultimate pozwala przygotować wersję aplikacji z własnym brandingiem, która można udostępnić współpracownikom.

Z myślą o użytkowniku biznesowym, w komercyjnym Remotly znajdują się funkcje ułatwiające kontrolę wielu sesji, a także rozszerzone funkcje zarządzania zdalnymi komputerami. Już w najprostszym planie Pro możemy zarządzać aż 500 maszynami, a to więcej niż oferują konkurencyjne rozwiązania. Opcje dostosowania i brandingu to idealna opcja dla scenariusza użytkowania, w którym zdalny użytkownik, niekoniecznie związany z firmą, doraźnie uzyskuje zdalny dostęp do jej zasobów.

Dlaczego właśnie Remotly? Bo nie laguje i nadaje się do gier Remotly to nie jedyne narzędzie na rynku oferujące możliwość dostępu do pulpitu zdalnego komputera. Dużą popularnością cieszą się takie aplikacje jak AnyDesk czy TeamViewer. By skutecznie z nimi konkurować, twórcy Remotly zadbali o element, którego w żaden sposób nie da się poprawić najwydajniejszym nawet kodem aplikacji.

Ustawienia aplikacji Remotly Zastanówmy się na co zwraca uwagę początkujący użytkownik łącza sieciowego? Na prędkość. A o czym myśli doświadczony internauta? O tym, by łącze było stabilne i miało jak najmniejsze opóźnienia. Bo na przesłanie dużego pliku zawsze można poczekać kilka sekund dłużej, ale dławiąca się transmisja wideo, czy skaczący podczas przewijania ekranu lub przesuwania okienek interfejs, jest nie do zaakceptowania. Dokładnie tą samą dewizą kierowali się twórcy Remotly wdrażając funkcję Connect Anywhere dla polskiego użytkownika. Zlokalizowane w Polsce serwery, które minimalizują lag, przy połączeniach chmurowych z i do zdalnego komputera, to jedna z ważniejszych zalet Remotly. Wykorzystuje ona cztery centra serwerowe zlokalizowane w Polsce, by zagwarantować minimalne opóźnienia (ang: lag) podczas zdalnego łączenia się z komputerami. Jest ono potrzebne przy jakiejkolwiek pracy, nawet tak prostej jak wpisywanie tekstu, która wymaga wysyłania poleceń do zdalnego komputera i szybkiej reakcji. A już na pewno przy pracy kreatywnej, jak zdalna edycja zdjęć, wideo czy tworzenie grafik. Dla domowego użytkownika większy sens korzystania ze zdalnego komputera jest w przypadku zastosowania go do gier niż aplikacji biurowych. A zdalne granie to coś w czym Remotly się specjalizuje. Na dodatek w odróżnieniu od konkurencji, Remotly skupia się nie tylko na zdalnej pracy, ale również zdalnej rozrywce (to jedyna aplikacja tego typu z obsługą strumieniowania HDR), w tym rozrywce strumieniowanej na urządzenia mobilne. Remotly wspiera jednoczesną obsługę czterech gamepadów Xbox lub Playstation, co daje niezwykłą możliwość rozszerzenia zdalnej rozrywki na więcej niż dwie osoby. Jeśli strumieniujemy grę na smartfon czy telefon, możemy ułatwić sobie sterowanie grą poprzez indywidualne schematy sterowania dla każdej gry, kombinacje przycisków. Ta funkcjonalność jest dostępna obecnie w Remotly na system Android, ale w przyszłości skorzystają z niej także posiadacze urządzeń z iOS.

Jak Remotly działa w praktyce?

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Jeśli łączymy się w ramach jednego konta to wystarczy zainstalować oprogramowanie na łączących się urządzeniach (pecet lub smartfon), uruchomić je i można nawiązać połączenie. Warto na początku poświęcić chwilę na skonfigurowanie parametrów połączenia. Remotly ma spore możliwości kontrolowania zasobów zdalnego komputera (obraz, dźwięk, opcje udostępniania schowka, przesyłania plików). Dla wygody można nawet wygasić ekran zdalnego komputera, wyciszyć jego dźwięki i zablokować klawiaturę i mysz. Można też postąpić odwrotnie, blokując zdalnemu użytkownikowi dostęp do sterowania. Taka opcja jest przydatna, gdy chcemy jedynie, by ten użytkownik śledził nasze poczynania na zdalnym komputerze. Jest też możliwość zestawienia połączenia przez Remotly w trybie transmisji wideo z kamery podłączonej do zdalnego komputera.

Na początku korzystania z Remotly ważne jest też ustawienie przepustowości łącza, bo od tego zależy jak komfortowe będzie użytkowanie zdalnego urządzenia. Są oddzielne opcje dla Wi-Fi i sieci mobilnej. Domyślnie Remotly sugeruje połączenie przez chmurę, dlatego jeśli nie chcemy tracić transferu warto tę opcję wyłączyć.



Główne okno Remotly

Jeśli będziemy łączyć się pomiędzy urządzeniami z aplikacją Remotly zalogowaną na różne konta użytkownika, dostajemy dwie opcje rozpoczęcia połączenia. Pierwsza to podanie unikalnego kodu, składającego się z 11 znaków. Ten kod można przesłać bezpośrednio z aplikacji na mail użytkownika, który będzie chciał się z naszym urządzeniem połączyć. Kod można też w dowolnej chwili zresetować, co pozwala łatwo deaktywować wcześniejsze zgody na połączenie. Po wpisaniu kodu przez osobę, która chce nawiązać połączenie, konieczne jest aby zdalny użytkownik potwierdził połączenie.



Zdalny dostęp w oknie lokalnego komputera.

Jeśli chcemy wyeliminować etap weryfikacji, można stworzyć czasowe zaproszenie, podając maila osoby, która chce się z nami zdalnie łączyć i czas przez jaki będzie mogła to zrobić. Wtedy udostępniany komputer będzie u tej osoby widoczny tak jakby było to jej własne zdalne urządzenie.

Jeśli nie zalogujemy się do aplikacji Remotly za pomocą konta użytkownika i hasła stracimy możliwość łączenia się ze zdalnymi urządzeniami

Remotly optymalnym wyborem, gdy zdalnie pracujemy i gramy

Zdalny dostęp do komputera nie zawsze musi oznaczać połączeń na długich dystansach. Nawet w ramach domu, bloku, jednej dużej sieci Wi-Fi, współdzielenie zasobów ma ogromny sens. Remotly w takim świecie radzi sobie poprzez równorzędne traktowanie dwóch światów. Tego związanego z zawodową pracą jak i ze światem gier, w którym zanurzamy się, gdy chcemy zaznać rozrywki.

Zwykle w domu mamy więcej dobrych wyświetlaczy niż komputerów zdolnych udźwignąć wymagające obliczenia i uruchomić gry w najlepszych ustawieniach. Łatwiej będzie nam znaleźć znajomych w superwydajną stacją roboczą lub komputerem do gier niż go kupić, gdy budżet jest skąpy. To dlatego warto zaprzyjaźnić się z Remotly, szczególnie, że start nic nie kosztuje.

