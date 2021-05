Z Galaxy A52 5G możesz więcej niż Ci się wydaje. To rewelacyjny i nowoczesny smartfon, a łączność 5G, wodoodporna obudowa i wyświetlacz AMOLED 120 Hz to dopiero początek jego zalet. Zapraszam do filmu, w którym pokazuję najważniejsze cechy tego smartfonu.

ocena redakcji:









4,5/5

Galaxy A52 5G ma sporo zalet - oto najważniejsze z nich

Samsung Galaxy A52 5G ma wiele cech które dotychczas zarezerwowane były dla smartfonów klasy premium, ale kosztuje znacznie mniej. Powstał dla osób, które mają duże wymagania, a jednocześnie muszą się zmieścić w cenie poniżej 2000 zł.

To świetny smartfon dla większości z nas. Wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, wodoszczelną obudowę IP67, świetny aparat tylny ze stabilizacją optyczną, dobry aparat przedni, nagrywanie filmów 4K z obu stron, klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, slot na kartę pamięci microSD, system Android 11, sporo pamięci i oczywiście najnowszą łączność komórkową 5G. Słowem ma wszystko co potrzebne, a kosztuje niecałe 1900 zł.

W powyższym filmie pokazujemy jego najważniejsze zalety, a jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to zajrzyj do pełnej recenzji telefonu Samsung Galaxy A52 5G.