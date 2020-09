Galaxy Note 20 Ultra to smartfon, który w zasadzie nie ma bezpośredniej konkurencji, bo jest to jedyny telefon na rynku, wyposażony w tak zaawansowane, aktywne piórko. To właśnie ono stanowi jego największą zaletę, ale innych mocnych stron również nie brakuje. Oto one.

4,9/5 Plusy - szybkie działanie systemu i aplikacji,; - duży, jasny, wyraźny wyświetlacz 120 Hz AMOLED,; - dobre aparaty z tyłu i z przodu,; - nagrywanie filmów 8K 24 kl/s lub 4K 60 kl/s,; - znakomita funkcjonalność piórka S Pen (gesty, sterowanie, notatki, konwertownie pisma, edycja dokumentów),; - bezprzewodowe ładowanie baterii oraz indukcyjne ładowanie zwrotne,; - bezprzewodowy DeX,; - wodoszczelność IP68,; - bardzo dobra jakość wykonania i nowoczesny wygląd,; - 5G mmWave + sub6, dual SIM (również eSIM), NFC, miejsce dla microSD,; - 12 GB RAM i bardzo szybka pamięć masowa,; - wystarczający czas pracy na baterii,; - niezłe słuchawki dokanałowe AKG w zestawie. Minusy - tylne aparaty wystają bardzo mocno,; - zoom 50x jest bezużyteczny,; - przeciętne działanie czytnika linii papilarnych,; - brak klasycznego wyjścia słuchawkowego 3,5 mm,; - bardzo wysoka cena na start. Komparator

Galaxy Note20 Ultra, to bezkonkurencyjny smartfon

Pełną recenzję modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, opublikowałem w dniu jego premiery. Jeśli zatem szukasz najlepszego smartfonu, z fenomenalnym, aktywnym piórkiem, to zajrzyj do niej koniecznie.

Jeśli natomiast wciąż szukasz kilku powodów, które Cię przekonają do zakupu, to mam dla Ciebie ten film.

To jak? Zdecydowany? Zdecydowana? To kliknij w jedną z powyższych kontrolek cenowych i po prostu go kup. Albo przejdź od razu do sklepu Komputronik, po swojego Note20 Ultra.

