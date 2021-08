Praca na dużym TV nie jest wygodna, a w monitorze PC brakuje rozsądnych głośników oraz obsługi VOD. Do niedawna byliśmy skazani na zakup dwóch urządzeń, na co nie zawsze znalazło się miejsce tak w domu, jak i w budżecie. Teraz dzięki Samsung Smart Monitor nie trzeba wybierać!

Całkiem łatwo jest wybrać bardzo dobry telewizor w rozmiarze 65”, wcale nie trudniej wyglądają poszukiwania idealnego telewizora 55”. Ale gdy zejdziemy z rozmiarem poniżej 50”, to szybko okaże się, że już tak różowo nie jest – zwłaszcza nie jest łatwo wybrać telewizor do 1500 zł. Ale to i tak lepsza sytuacja niż ta, w której do niedawna byli użytkownicy potrzebujący najlepszego monitora 4K, który poza pracą nada się również do multimediów.



Po lewej Samsung Smart Monitor S32AM700URX, pośrodku Samsung Smart Monitor S32AM501NUX, a po prawej Samsung Smart Monitor S27AM500NRX.

Okazuje się, że da się te dwa światy połączyć – tak przynajmniej twierdzi Samsung, prezentując nową linię produktów Smart Monitor. Postanowiliśmy zweryfikować te założenia i na testy wzięliśmy nie jeden, a trzy takie nowatorskie urządzenia, konkretnie modele o oznaczeniu:

Samsung Smart Monitor S27AM500NRX

Samsung Smart Monitor S32AM501NUX

Samsung Smart Monitor S32AM700URX

Poniżej film z prezentacją monitorów oraz podsumowaniem samych testów – ich rozwinięcie wraz z dodatkowym opisem znajdziecie bezpośrednio pod filmem.

Wideorecenzja Smart Monitorów Samsung

Specyfikacja testowanych Smart Monitorów Samsung

Model: Samsung Smart Monitor

S27AM500NRX Samsung Smart Monitor

S32AM501NUX Samsung Smart Monitor

S32AM700URX Przekątna: 27" 32" Proporcje: 16:9 Rozdzielczość: 1920x1080 px 3840x2160 px Powłoka: antyrefleksyjna Maksymalne odświeżanie: 60 Hz Obsługiwane kolory: 8 bit (16,7 mln) Jasność: 250 nit Podświetlenie: krawędziowe W-LED Kontrast: natywnie 3000:1 Typ matrycy: VA Regulacja ułożenia: pochylenie -2°/+22° Głośniki: 2x5 W Porty: 2x HDMI 2.0 (jedno z ACR);

2x USB 2.0 typu A (0,5 A); 2x HDMI 2.0 (jedno z ACR);

3x USB 2.0 typu A (0,5 A);

1x USB-C Power Delivery 65 W Tuner TV: brak HDR: HDR10 SmartTV: System Tizen;

Aplikacja Samsung Smart Things Obsługiwane

formaty audio: Dolby Digital Plus;

Dolby True HD;

Dolby Atmos;

MP3/AAC/WMA Pro;

FLAC/Apple Lossless/WAV Obsługiwane

formaty video: AVI/HEVC/MKV/WMV;

MP4/M4v/FLV;

3GPP/VRO/VOB/TS/PS Obsługiwane

formaty obrazu: JPEG/PNG/GIF;

HLG Photo;

MPO Kamera: brak Zakrzywnienie matrycy: brak Kąty widzenia: 178/178 Czas reakcji pikseli (GTG): 8 ms Input lag: <35 ms (tryb gry) Pokrycie gamutów: 90% sRGB;

65% DCI-P3 100% sRGB;

75% DCI-P3 Waga: 5 kg z podstawką;

3,9 kg bez podstawki; 6,2 kg z podstawką;

5,1 kg bez podstawki 6,5 kg z podstawką;

5,4 kg bez podstawki Wymiary

(sze. x wys. x gł.): 616 x 455 x 194 mm z podstawką;

616 x 368 x 42 bez podstawy 716 x 517 x 194 mm z podstawką

716 x 425 x 42 mm bez podstawki Standard VESA: tak, 100x100 W zestawie

dodatkowo: pilot z bateriami;

przewód HDMI 2.0;

kabel zasilający Komunikacja: Wi-Fi (A/B/N/AC);

Wi-Fi Direct;

DLNA;

Bluetooth 4.2 Funkcje: Samsung Bixby;

wybrane aplikacje VOD;

tryb gry;

czujnik światła otoczenia;

polecenia głosowe;

redukcja szumów;

uchwyt blokady Kensington Lock;

PC to TV (zdalny dostęp do PC) Kolor: czarny biały czarny Pobór energii: 0,5-26 W;

klasa 2021: F 0,5-36 W;

klasa 2021: G 0,5-40 W;

klasa 2021: G Gwarancja: 2 lata Cena w dniu testu: 829 zł 1259 zł 1799 zł

Konstrukcyjnie Smart Monitor to nadal monitor

Wszystkie trzy monitory wymagają po zakupie nietypowo złożonego procesu montażu podstawy do panelu – tam, gdzie większość producentów decyduje się na montaż bez użycia narzędzi, Samsung stawia na dodatkową frajdę, jaką może dać samodzielne wkręcenie 6 śrubek – dodatkowe punkty za brak śrubokręta w zestawie!



Wszystkie podstawy, niezależnie od przekątnej ekranu, są identycznych rozmiarów.

Pod względem wyglądu wypadają bardzo dobrze, zwłaszcza jak na swoją relatywnie przecież niską cenę. Mamy tu modne i estetyczne obramowanie typu „trzystronnie bezramkowego”, a podstawa jest metalowa. Reszta konstrukcji jest zamaskowana plastikową obudową, jednak jest to plastik wysokiej jakości. Biały model wygląda zaskakująco dobrze – aż dziwne, że tak rzadko się spotyka białe monitory.



Cechą wspólną wszystkich Smart Monitorów Samsung na ten moment jest stylistyka - jest nowoczesna i minimalistyczna.

W kwestii dostępnych złączy, dwa tańsze modele (Samsung S27AM500NRX oraz Samsung S32AM501NUX) oferują dokładnie tyle samo – dwa wejścia HDMI 2.0 (w tym jedno z ARC) oraz dwa porty USB 2.0 typu A. W obu przypadkach porty USB dostępne są tylko w systemie Samsung Tizen, na którym bazują wszystkie Smart Monitory Samsung.



Nieco szkoda, że nie pomyślano o podłączeniu USB rownież do PC.

Droższy model Samsung S32AM700URX oferuje w tej kwestii już znacznie więcej – ponad to, co powyżej, otrzymujemy wejście obrazu USB typu C z obsługą PowerDelivery 65 W i dodatkowy port USB 2.0. W tym przypadku wszystkie porty USB są przekazywane do PC po podpięciu go kablem USB-C.



W tym przypadku porty są już przekazywane do PC za pomocą USB-C.

To, czego nie posiada żaden inny monitor – wbudowany system Samsung Tizen

Dopiero po włączeniu omawianego Smart Monitora okazuje się, jak bardzo od zwykłych monitorów się różni. Wita nas ekran konfiguracji typowy dla telewizorów. Monitory posiadają nawet moduł Wi-Fi (z obsługą Wi-Fi 5!), co w sumie oczywiste, skoro można na nich używać platform VOD oraz dowolnych innych aplikacji ze sklepu Samsung.



Sklep z aplikacjami w systemie Samsung Tizen jest jedną z lepiej zaopatrzonych platform tego typu.

System ten również odpowiada za regulację obrazu - pod tym względem nie ma żadnej różnicy w konfiguracji, względem podłączenia komputera pod dowolny inny monitor Samsunga. Komputer automatycznie jest wykrywany i do wyboru mamy 2 tryby obrazu plus tryb gry. Droższy z testowanych monitorów pozwala również używać ultrapanoramicznych rozdzielczości.



Ilość dostępnych ustawień przewyższa większość telewizorów i monitorów z tego segmentu cenowego.

System działa responsywnie na wszystkich trzech urządzeniach. Nie ma problemów z odtwarzaniem treści multimedialnych w natywnej dla danego modelu rozdzielczości. Na pochwałę zasługują również wbudowane głośniki. Co prawda nijak nie wyróżniają się na tle innych TV, ale zostawiają daleko wszystkie głośniki wbudowane w monitory PC w tej, a nawet w wyższej cenie.

Testy matrycy – pomiary wszystkich profili

Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Standard

100% Model: S27AM500NRX S32AM501NUX S32AM700URX Jasność maksymalna: 269 cd/m2 251 cd/m2 248 cd/m2 Luminacja czerni: 0,053 cd/m2 0,064 cd/m2 0,087 cd/m2 Kontrast: 5074:1 3911:1 2863:1 Gamma: 2.15 2.21 2.10 Punkt bieli: 5946 K 6560 K 7044 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.49 / 7.96 2.52 / 8.29 2.83 / 10.0 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.89 / 7.69 2.96 / 8.69 Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Naturalny

100% Model: S27AM500NRX S32AM501NUX S32AM700URX Jasność maksymalna: 145 cd/m2 204 cd/m2 122 cd/m2 Luminacja czerni: 0,029 cd/m2 0,054 cd/m2 0,043 cd/m2 Kontrast: 4950:1 3767:1 2880:1 Gamma: 1.95 1.85 1.96 Punkt bieli: 5937 K 6562 K 6784 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 4.05 / 10.57 3.94 / 11.0 4.55 / 11.7 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 4.12 / 12.8 4.43 / 15.6 4.47 / 13.8 Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Dynamiczny

100% Model: S27AM500NRX S32AM501NUX S32AM700URX Jasność maksymalna: 269 cd/m2 251 cd/m2 249 cd/m2 Luminacja czerni: 0,053 cd/m2 0,065 cd/m2 0,087 cd/m2 Kontrast: 5074:1 3882:1 2857:1 Gamma: 2.18 2.23 2.13 Punkt bieli: 5950 K 6567 K 7035 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.49 / 7.89 2.69 / 8.23 2.83 / 9.76 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.94 / 7.77 3.11 / 8.83 3.19 / 8.42 Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Film

100% Model: S27AM500NRX S32AM501NUX S32AM700URX Jasność maksymalna: 248 cd/m2 219 cd/m2 241 cd/m2 Luminacja czerni: 0,052 cd/m2 0,060 cd/m2 0,088 cd/m2 Kontrast: 4785:1 3668:1 2748:1 Gamma: 2.24 2.31 2.22 Punkt bieli: 5950 K 6568 K 7099 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.56 / 5.16 1.43 / 3.23 1.11 / 3.13 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 2.37 / 6.24 2.33 / 5.82 2.16 / 6.54 Pomiar\Profil

(jasność w czasie pomiaru) Filmmaker

100% Model: S32AM700URX Jasność maksymalna: 223 cd/m2 Luminacja czerni: 0,087 cd/m2 Kontrast: 2575:1 Gamma: 2.23 Punkt bieli: 7108 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 2.86 / 9.24 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 9.95 / 15.7

Kolejne profile są odpowiednio zróżnicowane, ale, co najciekawsze, profil filmowy jest ponadprzeciętnie, nawet jak na monitor PC, fabrycznie skalibrowany. Zaskakuje też znacznie wyższy kontrast w najmniejszym modelu – 5000:1 to już bardzo dobry wynik dla panelu VA. Pod względem pokrycia szerokich gamutów barw lepiej wypada najdroższy z testowanych modeli – Samsung Smart Monitor S32AM700URX. Oba tańsze modele wypadają w tej kwestii niemalże identycznie.



Wyniki pomiaru pokrycia gamutów - po lewej Samsung Smart Monitor S27AM500NRX, pośrodku Samsung Smart Monitor S32AM501NUX, a po prawej Samsung Smart Monitor S32AM700URX.



Wizualizacja pokrycia gamutów Samsung Smart Monitor S27AM500NRX i S32AM501NUX - od lewej sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.



Wizualizacja pokrycia gamutów Samsung Smart Monitor S32AM700URX - od lewej sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Dodatkowa kalibracja okazała się zbędna, gdyż wszystkie trzy monitory bardzo dobrze odwzorowywały gamut sRGB w profilu filmowym. Niemniej jeżeli posiadamy kolorymetr, to bez problemu poniższe wyniki można jeszcze poprawić - możliwości regulacji jest bardzo dużo, jak na Samsunga przystało.



Weryfikacja odwzorowania sRGB w profilu "Film" - po lewej Samsung Smart Monitor S27AM500NRX, pośrodku Samsung Smart Monitor S32AM501NUX, a po prawej Samsung Smart Monitor S32AM700URX.

Pomiary podświetlenia w Smart Monitorach Samsung

Nieco słabiej, niż byśmy tego oczekiwali, wypadły pomiary podświetlenia. Maksymalna jasność na poziomie 250 nit dla paneli 32” oraz niespełna 270 nit dla Smart Monitora 27” to ledwie akceptowalne wyniki. Monitory te akceptują sygnał HDR, ale ciężko ten efekt odczuć, mają do dyspozycji tak skromny zakres regulacji jasności. Z dobrych wieści natomiast całkiem dobrze wypada równomierność tego podświetlenia.







Raport ze sprawdzenia równomierności podświetlenia (delta C) - po lewej Samsung Smart Monitor S27AM500NRX, pośrodku Samsung Smart Monitor S32AM501NUX, a po prawej Samsung Smart Monitor S32AM700URX.

Testy szybkości matryc w Smart Monitorach Samsung

Tu nie ma co ukrywać – to nie są matryce do grania kompetytywnego. Czas reakcji pikseli w naszych pomiarach to średnio 14,8 ms, zatem umiarkowanie też poradzą sobie w transmisjach sportowych (na tle znacznie droższych TV z matrycami 120 Hz). Nie oznacza to, że źle radzą sobie w grach nastawionych bardziej na dobrą zabawę niż rywalizację. Dosyć niski input lag (33 ms w trybie gry) pozwala na przyjemną grę na konsoli, zwłaszcza w tytuły przygodowe z kamerą zza pleców.



Gry przygodowe wyglądają bardzo okazale na 32"!

Czy warto kupić nowe Smart Monitory od Samsung?

Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym filmie, ale możemy ją tutaj powtórzyć – monitory te okazują się być świetną propozycją w bardzo specyficznych zastosowaniach, w których uniwersalność będzie najważniejsza. Wszechstronność takich monitorów to zupełnie coś nowego w nieco zastałej branży. Mamy nadzieję zobaczyć takie Smart Monitory 32”, ale z połączeniem QLED z podświetleniem miniLED i na matrycy szybszej niż 60 Hz!

Opinia o Samsung Smart Monitor M5 S27AM500NRX Plusy moduł Smart TV na systemie Samsung Tizen,

bardzo wysoki kontrast,

bardzo dobra fabryczna kalibracja,

90% pokrycia sRGB i 65% DCI-P3. Minusy skromny zakres regulacji,

bardzo niska jasność maksymalna,

wysoki czas reakcji pikseli,

wysoki input lag,

Nasza ocena Samsung Smart Monitor S27AM500NRX 80% 4/5





Opinia o Samsung Smart Monitor S32AM501NUXEN Plusy moduł Smart TV na systemie Samsung Tizen,

bardzo dobra fabryczna kalibracja,

90% pokrycia sRGB i 65% DCI-P3. Minusy niska gęstość piksel,

skromny zakres regulacji,

bardzo niska jasność maksymalna,

wysoki czas reakcji pikseli,

wysoki input lag,

Nasza ocena Samsung Smart Monitor S32AM501NUX 70% 3.5/5

Opinia o Samsung Smart Monitor M7 S32AM700URX Plusy moduł Smart TV na systemie Samsung Tizen,

duża przestrzeń robocza,

złącze USB-C z Power Delivery 65 W,

HUB 3x USB 2.0,

bardzo dobra fabryczna kalibracja,

100% pokrycia sRGB i 75% DCI-P3. Minusy skromny zakres regulacji,

bardzo niska jasność maksymalna,

wysoki czas reakcji pikseli,

wysoki input lag,

brak złącza Display Port.

Nasza ocena Samsung Smart Monitor S32AM700URX 84% 4.2/5