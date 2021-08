Samsung zaprezentował pięć nowości mobilnych - dwa smartfony, dwa smartwatche oraz słuchawki. Oto mój pierwszy kontakt z tym sprzętem. Wideo!

5 nowości Samsung na wideo - zobacz moje pierwsze wrażenia

Polskie ceny i więcej informacji o premierowych produktach Samsung znajdziesz już na benchmark.pl. Wśród nich znalazły się wyczekiwane smartwatche z nowym systemem Google Wear OS i Google Pay, a także składane smartfony i nowe słuchawki. Możesz je wszystkie zobaczyć na filmie poniżej.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G oraz Galaxy Z Flip3 5G to smartfony składane, ale kierowane do zupełnie innych odbiorców. Fold3 zaprojektowany został pod kątem wielozadaniowości. Jest większy, rozkładany w poziomie oraz można go obsługiwać piórkiem S Pen, co jest dużą zaletą w stosunku do poprzednika. Dla tego modelu stworzono nową wersję piórka, która nie uszkodzi giętkiego wyświetlacza.

Złożonego Folda 3 da się obsługiwać jedną ręką, ale po rozłożeniu ma przekątną wyświetlacza aż 7,6 cala, czyli rozmiarem przypomina tablet. Musi być obsługiwany obiema rękami, tym bardziej, że waży aż 271 gramów.





Oba wyświetlacze (zewnętrzny i wewnętrzny) mają 120 Hz i wykonane są w technologii Dynamic AMOLED 2X. Ciekawostką jest to, że jeden aparat ukryto pod powierzchnią wyświetlacza - jest niemal niewidoczny, gdy z niego nie korzystamy.

Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne - obraz jest bardzo jasny, kontrastowy i czytelny nawet w jasnym oświetleniu. Telefon działa też błyskawicznie dzięki zastosowaniu znakomitego procesora Snapdragon 888 i dwunastu gigabajtów pamięci RAM.





Bardzo ważną nowością jest wodoszczelność IP68. Ten telefon przetrwa ulewę, a nawet zanurzenie w wodzie. Z resztą to samo dotyczy drugiego modelu, czyli Galaxy Z Flip3.

To smartfon w sam raz dla osób związanych z modą, instagramerów i generalnie wszystkich ludzi dla których ogromne znaczenie ma styl. Flip 3 wygląda pięknie. Moim zdaniem to najładniejszy smartfon Samsung, jaki dotychczas powstał.





Po złożeniu jest o wiele mniejszy od Folda - mieści się bez problemu w kieszeni. Ma wydłużony wyświetlacz główny oraz drugi panel AMOLED na zewnątrz. Służy on nie tylko do wyświetlania godziny i powiadomień, ale też podglądu aparatu. Pozwala szybko i wygodnie zrobić selfie aparatem tylnym, który ma lepszą jakość od przedniego.

Flip3 ma Snapdragona 888, działa błyskawicznie i jest świetnym smartfonem do mediów społecznościowych. Wyposażono go też w dwa głośniki stereo.

Nowe smartwatche Galaxy Watch4 oraz Watch4 Classic mają nowy system Google Wear OS, zmodyfikowany przez firmę Samsung. Jeśli narzekaliście na brak płatności zbliżeniowych za pomocą zegarków Samsung, to teraz już nie musicie. Oba mają popularną funkcję Google Pay.





Standardowy Watch4 to następca modelu Watch Active. Ma wersje 40 i 44 mm, więc jest odrobinę mniejszy od Watch4 Classic, który ma 42 i 46 mm. Drugi z nich wyposażony jest w znany, obrotowy pierścień. Co ciekawe Watch4 nie ma pierścienia mechanicznego, ale ma dotykowy, który nie jest tak wygodny w obsłudze.

Oba zegarki mogą wykonać badanie EKG, zmierzyć ciśnienie krwi, a nawet przeprowadzić analizę składu ciała.





Na koniec warto szybko wspomnieć o nowych słuchawkach Samsung galaxy Buds2. Są mniejsze i wygodniejsze od poprzedników, a do tego wyposażone w ulepszoną aktywną redukcję hałasu, bardzo dobre mikrofony i baterię na około 5 godzin słuchania, plus etui ładujące.