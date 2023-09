Wiedzieliście, że do skolonizowania Marsa potrzeba przynajmniej 22 osób? To równie ciekawy news, jak ten o wkręcie ze sprężyną, który pozwoli na wyciszenie mieszkania! Tyle się działo w tej technologii ostatnimi czasy, że czas najwyższy na 15. odcinek SięKlika!

Ciekawe były to ostatnie tygodnie sierpnia! W Lildu na promocji wylądowała suszarka do (grzybów) żywności, Norbert i Wojtek (i nie tylko) pojechali do Berlina na IFA 2023, a YouTube Music dostało nowe funkcje… Nic to, nie ma co się rozpisywać, pora sprawdzić co tam ciekawego się wydarzyło!

Suszarka do grzybów w Lidlu

Chodzicie do lasu? Pewnie tak!

No, to skoro chodzicie, to pewnie zbieracie grzyby i ucieszy was fakt, że w Lidlu pojawiła się na promce suszarka do grzybów. To znaczy, do żywności. Rzecz wyceniono na 149 zł, ale aktywując kupon w aplikacji, cenę można było jeszcze obniżyć…

Koniec Zenfone`ów od ASUSa?

Mateusz doniósł, że ktoś doniósł, że ASUS zamierza położyć kres smartfonom z serii Zenfone. Smutny to news, bo to dobre smartfony -małe, wydajne, z prawie czystym Androidem.

Całe szczęście, ASUS zdementował te plotki i uspokoił wszystkich miłośników małych smartfonów, ze Zenfony mają się dobrze i dalej będą produkowane.

Nowe funkcje YouTube Music

YouTube Music, a konkretnie to aplikacja na Androida i iOS dostaje nowe funkcje! Jakie?

Sample ma nam pokazywać teledyski jak rolki na Instagramie, zajawiać nowości i takie tam.

Live Text wyświetli nam tekst słuchanego utworu, a…

Trzecia funkcja, która chyba nie ma nazwy, działa jak Shazam, ale lepiej i potrafi rozpoznać utwór, nawet kiedy go jedynie zanucimy.

Windows 11 gorszy niż WinRAR?

Wpadlibyście na to, że Windows 11 radzi sobie z rozpakowywaniem archiwów niż WinRAR? Znaczy, radzi sobie albo będzie sobie radził, bo w jakiejś tam aktualizacji ma wpaść nowe narzędzie do rozpakowywania plików zintegrowanie z eksploratorem plików. Szkoda tylko, że ta nowa nowość ma być jakieś 57 razy wolniejsza od WinRAR-a.

Wniosek? A proszę bardzo - nawet 3 wnioski! Śmiało można wybrać sobie najlepszy:

Dedykowane rozwiązania są lepsze.

Stare aplikacje są lepsze.

Windows jest do bani.

Najbardziej awaryjne karty graficzne

Szwajcarski sklep Digitec Galaxus opublikował informacje o awaryjności kart graficznych. Raporcik dotyczy tylko producentów, którzy sprzedali przynajmniej 300 kart w ciągu ostatnich 2 lat oraz HP i Lenovo, których to rozwiązania znajdowały się w gotowych zestawach komputerowych.

Wyniki uśredniono i jeśli np. na 1000 sprzedanych kart danego producenta 150 wróciło na naprawę gwarancyjną, to tenże producent ma wskaźnik awaryjności na poziomie 15%.

No dobra, to co kupować, a od czego trzymać się z daleka? Zerknijcie w tekst Pawła, bo choć różnice w awaryjności nie są jakieś wybitne, to Paweł przedstawił je czytelnie a wyczerpująco.

Sposób na hałaśliwych sąsiadów

Jak radzić sobie z hałaśliwymi sąsiadami? Szwedzi spieszą z pomocą! Jak poinformowała nas Dagmara, naukowcy z kraju, w którym żyje się lepiej, wymyślili wkręt ze sprężyną.

Brzmi dziwnie, a jak działa? Otóż wkręty te umożliwiają montowanie płyt gipsowo-kartonowych do drewnianych elementów umieszczonych na ścianie. Sprężyny zintegrowane z wkrętami mają sprawiać, że fale dźwiękowe przenoszone przez ściany i legary będą rozpraszane przez te właśnie innowacyjne wkręty.

No brzmi to nierealnie, ale Szwecja to kraj, w którego restauracji kupujemy meble, więc, no, w tej metodzie może być szaleństwo. Albo odwrotnie.

Ile osób potrzeba, by skolonizować Marsa?

Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu George Masona przeprowadzili sobie kilka symulacji marsjańskiej populacji, a konkretnie jej rozwoju. Symulacje pokazały, że potrzeba przynajmniej 22 osób na samym początku marsjańskiej kolonii, by myśleć o skutecznej kolonizacji.

Dlaczego? Według symulacji przy 22 osobach podział obowiązków i rozkład kompetencji, mimo różnic charakterologicznych, będzie sprzyjał rozwojowi kolonii. Rozwojowi i spełnieniu warunku utrzymania populacji wyższej niż 10 osób po zakończeniu 28-letniego cyklu, który obejmowały przeprowadzane symulacje.

Po konkrety odsyłam do tekstu Karola - pełno tam szczegółów i nawiązań do popkultury. Karol to niewątpliwie erudyta, a do tego człowiek wzięty technologicznie, więc do dobrej kawki, do pączusia smacznego - jego tekst będzie jak znalazł!

I to już koniec #15

I co? I było trochę tych technologicznych newsów, mimo tego, że ani słowa o IFA 2023 nie było w filmie i nie ma w tekście.

No, to na koniec jeszcze szybka wrzutka kilku newsików i się żegnam!