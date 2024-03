Na co idzie kasa z emisji CO2? Czy będziemy zapisywać dane w DNA? Jak mocne będą nowe układy graficzne Blackwell od Nvidii? Czy zobaczymy nową Nokię 3210 i jak nie dać się oszukać na Allegro Lokalnie? Czas na 28. odcinek SięKlika!

Logitech MX Mechanical Mini

Zrobiłem dla was teścik mechanicznej klawiatury Logitech MX Mechanical Mini. Genialna jest to klawiatura. Do pisania - cudna i wspaniała. Ale nie dla mnie i najpewniej nie dla wszystkich. Zainteresowanych, tych co mają parę stówek i fantazję, by wywalić je na klawiaturę do pracy, zapraszam do lektury testu.

Najlepsze smartfony do gier

Nigdy nie rozumiałem tak do końca, czym smartfony do gier różnią się od smartfonów nie do gier, ale nie na wszystkim człowiek się musi znać. Ci, którzy różnice dostrzegają pewnie znajdą coś dla siebie w zestawieniu telefonów gamingowych, które przygotował Mateusz.

Na co Polska je wydaje hajs ze sprzedaży CO2?

Według serwisu wysokienapiecie.pl, dochody z aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2023 r. wyniosły 24,4 mld zł i aż 75 proc. tej kwoty trafiło do budżetu państwa. No i tu wraca pytanie, na co ta kasa została wydana?

Nie mamy oczywiście konkretnych danych za ubiegły rok, ale w 2022 roku ciut ponad 4 miliardy poszły na wytwarzania energii z OZE. Drugie 4 duże bańki poszły na energetykę jądrową. 833 mln zł poszły zaś na kolei, jako wsparcie, czy coś takiego. Hajs leci też w programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Czyste Powietrze, Mój Prąd i Mój Elektryk.

Dziwne więc, ale wydaje się, że udało nam się rozsądnie zagospodarować spory kapitał.

Dyski z pamięcią DNA coraz bliżej

Zapisywanie danych w DNA będzie game changerem i stanie się faktem może nawet w dającej się wyobrazić przyszłości. Oto bowiem stowarzyszenie DNA Data Storage Alliance opublikowało pierwszy ujednolicony standard dotyczący zapisu danych.

By być dokładnym, opracowano metodę przechowywania informacji o dostawcy i kodowaniu danych w DNA i pewien standard zapisu informacji cyfrowej do sekwencji DNA oraz odczytu sekwencji DNA do informacji cyfrowej. Brzmi kosmicznie, prawda?

Dlaczego to takie przełomowe jest? Ano dlatego, że koncepcja zapisu danych w DNA nie ma ustalonej struktury fizycznej, kontrolera, czy sposobu adresowania różnych obszarów danego nośnika. Taki zapis nie ma nic wspólnego z zapisem danych na dyskach HDD czy SSD.

Na koniec jeszcze słówko o tym, że w 1 gramie materiału DNA można pomieścić 704 TB danych. To jest bardzo, bardzo dużo danych…

Pawła prawie oszukali na Allegro!

Paweł prawie dał się oszukać na Allegro Lokalnie. Komputer se chciał zmodernizować i uznał, że pozbędzie się paru gratów, jakichś pamięci RAM czy coś. No i wystawił ogłoszenie na Allegro Lokalnie, na które odpowiedział typ, informując, że nie może zapłacić za produkt lokalnie i prosi o podanie adresu email, bo tak to da radę zapłacić online.

Paweł poszedł w tę bajerę, podał adres, a potem dostał wiadomość - niby od Allegro Lokalnie - że produkt został sprzedany i w ogóle. I teraz cała prawda, całą dobę. To nie była wiadomość od Allegro Lokalnie, tylko sfabrykowany email.

Działać to miało tak, że po otrzymaniu takiego maila, człowiek klika w link, który przenosi go do finalizacji transakcji. Potem się człowiek loguje do swojego banku, a potem, pewnie następnego dnia ma wyczyszczone konto do cna, bo ktoś podiwania mu dane logowania. Cwane, co nie?

Pewnie, że cwane, ale Paweł jest cwańszy! Paweł to jest huncwot jakich mało, więc szybko ogarnął, że chcą go przyciąć na hajs i nie dał się zrobić w bambuko.

Warto wyciągnąć z tej historii pewne wnioski. Po pierwsze, nie przesyłamy obcym adresu email, bo i po co? Po drugie, uczymy się obsługi serwisów, z których korzystamy i po trzecie - czytamy ze zrozumieniem wszystkie wiadomości, bo naprawdę łatwo jest dać oszukać.

Układy graficzne Blackwell od Nvidii

Nvidia pokazała wyczekiwane układy graficzne z generacji Blackwell, które przynoszą ogromny wzrost wydajności i efektywności energetycznej. Nowe układy zastąpią rozwiązania z rodziny Hopper, a projektowano je myśląc o akceleratorach wspomagających sztuczną inteligencję. Szef Nvidii twierdzi, że nowe układy przyczynią się do nowej rewolucji przemysłowej. No pewnie, że się przyczynią!

Nowa architektura została nazwana na cześć Davida H. Blackwella, matematyka i statystyka, który rozkminiał zagadnienia z dziedziny prawdopodobieństwa, teorii gier, statystyki oraz programowania dynamicznego. Fajne nawiązanie, podoba się dla mnie.

Podczas konferencji Nvidia zaprezentowała dwa układy graficzne: B100 i B200, które składają się z 208 mld tranzystorów i wykonano je w procesie litograficznym TSMC 4NP, który wydaje się udoskonaloną wersją…

Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jak wchodzimy w procesy litograficzne i tranzystory to mi się mózg wyłącza, więc… Odsyłam do tekstu Pawła. Paweł się zna i wyjaśnia, co trzeba wyjaśnić!

Nowa Nokia 3210

Z HMD Global to są niezłe jaja. Raz ogłaszamy, że ogłosili, że nie ma już Nokii, a potem informujemy, że oni poinformowali, że za chwilę światło dzienne ujrzy remaster Nokii 3210 sprzed lat.

Oficjalnie nikt jeszcze nie potwierdził, że nowa Nokia 3210 będzie miała logo Nokii, ale w sumie…

Ten akurat przykład jazdy na nostalgii, osobiście mnie męczy i jakoś nieszczególnie mnie ta nowa Nokia albo nie Nokia 3210 interesuje…

Bony rozdajo! Energetyczne!

Pewnie wszyscy wiemy… Albo nie, to w sumie nie ważne, że od 1 lipca wracają normalne, czyli niezamrożone ceny prądu. Będzie więc drożej.

Miłościwie nam panujący wpadli jednak na pomysł wprowadzenia w życie bonu energetycznego, który sprawi, że dla niektórych będzie taniej. Wciąż drożej, ale taniej niż dla reszty. Kto może liczyć na bon? Rodziny dotknięte ubóstwem energetycznym. Rzekomo nawet 4 miliony gospodarstw domowych w Polsce.

