Potężna promocja Huawei. Wielkanoc pod znakiem okazji

W związku z nadchodzącym okresem świąt Wielkiej Nocy, serwis internetowy huawei.pl zaprasza na promocje. Klienci będą mieli możliwość zakupu po obniżonych cenach takich produktów jak: komputery przenośne, zegarki smartwatch, tablet dla artystów i wiele więcej.

Huawei zaprasza na promocję. Nie dość, że obniżono ceny produktów, to dodatkowo, przy zakupie określonych artykułów, do zamówienia zostaną dodane cenne upominki, a także możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów w niższych cenach. Okres obowiązywania promocji to od 18 marca do 1 kwietnia 2024 roku, albo do momentu wyczerpania zapasów.

W ramach promocj można dokonać zakupu nowoczesnego laptopa HUAWEI MateBook D 16 2024 (Intel Core i5 / 16 GB / 1 TB). Jest to przenośne urządzenie z dużym ekranem i potężnym procesorem, dostępne w cenie promocyjnej 3399 zł, co oznacza oszczędność 700 zł w porównaniu z najniższą ceną z ostatnich 30 dni, wynoszącą 4099 zł. Kupujący jako bonus otrzymają przedłużenie gwarancji o rok oraz możliwość zakupu myszy Bluetooth HUAWEI CD23 za 49 zł oraz plecaka HUAWEI CD66 za 150 zł.

Ci, którzy szukają wydajnego, a zarazem ultralekkiego laptopa w eleganckiej i solidnej obudowie, mogą nabyć HUAWEI MateBook X Pro 2022 (Intel Core i7 / 16 GB / 512 GB) w najniższej cenie w historii – za 5799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 5999 zł). Do tego sprzętu można dobrać mysz Bluetooth HUAWEI CD23 za 49 zł i plecak HUAWEI CD66 za 150 zł.

Osoby pasjonujące się twórczością mogą zainteresować się tabletem HUAWEI MatePad Pro 13.2” (12 GB / 256 GB), oferowanym za 4199 zł. Kupując ten produkt, w ramach promocji otrzymamy za darmo rysik HUAWEI M-Pencil (3. generacji), klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard, etui i roczną ochronę ekranu, co łącznie ma wartość przekraczającą 1700 zł.

Słuchawki HUAWEI FreeClip, wyjątkowo komfortowe i stabilne, dostępne są w cenie 799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni), z dodatkową opcją ubezpieczenia na wypadek zgubienia lub uszkodzenia, pozwalającą na zakup kolejnej pary za połowę ceny. Kupując dwa zestawy słuchawek, oszczędzasz 80 zł (łącznie 1518 zł za obie pary). Do zestawu można dodać opaskę sportową HUAWEI Band 8 za 199 zł, tworząc idealną kompozycję dla miłośników ruchu i muzyki.

Z kolei HUAWEI P60 Pro nabyć można w cenie 4349 zł. Do tego modelu można także dokupić słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za zredukowaną cenę 139 zł.

Cena smartwatcha HUAWEI WATCH GT 4 na Wielkanoc została obniżona. Model dla kobiet, Elegant (tarcza 41 mm), jest dostępny za 1299 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1399 zł), a wersja dla mężczyzn, Active (tarcza 46 mm), za 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1099 zł). Kupując wersję Color Edition, otrzymamy dodatkowo bezpłatny pasek HUAWEI Easy Fit 2, w różowym lub zielonym kolorze, w zależności od wybranej opcji.

Dodatkowo, ekskluzywny model HUAWEI WATCH Ultimate Expedition w kolorze czarnym, przeznaczony dla entuzjastów przygód i nurkowania, można nabyć o 500 zł taniej, za 2799 zł zamiast standardowych 3299 zł. W zestawie znajdziemy pasek HUAWEI Easy Fit 2 w kolorze granatowym i możemy wybrać słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i za 299 zł. Pasek dołączony jest również do zakupu HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition, oferowanego za 2199 zł.

Budżetowe rozwiązania dla osób aktywnych. Przygotowano oferty na smartwatche HUAWEI Watch Fit 2 Classic za 599 zł i HUAWEI WATCH FIT SE w kolorach czarnym, różowym oraz morskim za 299 zł. Jako idealny prezent dla najmłodszych świetnie sprawdzi się inteligentna opaska HUAWEI Band 8, dostępna w kolorach czarnym, różowym i zielonym, teraz w cenie 199 zł (RCD 249 zł). Wraz z każdym z powyższych urządzeń do koszyka możemy dorzucić słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 139 zł

Promocja obowiązuje od 18 marca do 1 kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów i może ulec zmianie. Wszystkie podane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi.

Źródło: informacja prasowa