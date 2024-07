Zamach na Trumpa komentują szefowie Big Techów, polski rząd chce rozdać laptopy dla czwartoklasistów w ramach konkursu, SkyShowtime uderza z promocją na lato, a Google kończy wsparcie dla Androida 5 Lollipop. Czas na 36. odcinek SięKlika!

Zamach na Trumpa komentują prezesi technologicznych gigantów

Zamach na Trumpa, który miał miejsce przed kilkoma dniami to coś, czego komentował nie będę. Zajmijmy się jednak na szybko technologicznym aspektem tego zdarzenia, czyli opiniami, a raczej jednoznacznym stanowiskiem prezesów największych Big Techów. Od Zuckerberga po Tima Cooka - całe to grono jednoznacznie potępiło zamach.

To, czy na przykład polaryzacja sceny politycznej, która często jest jedną z przyczyn podobnych czynów, a jednocześnie motorem napędowym wymiany myśli i przekonań w social media nie powinna podlegać nieco jednak większej kontroli, pozostaje kwestią otwartą. I kwestią sporną.

Zamach na Donalda Trumpa. Rynek kryptowalut reaguje

Po zamachu na Donalda Trumpa bitcoin urósł o jakieś 3%, a memecoin, czyli kryptowaluta, która nawiązuje do zabawnych memów, śmiesznych nagrań z sieci, czy popularnych virali urosła jeszcze bardziej - bazujący na Solanie Memecoin Tremp o ponad 60%, zaś MAGA bazująca na Ethereum o ponad 30%.

Rząd zapowiada konkurs. 15 tysięcy laptopów do rozdania

Poprzedni rząd źle policzył uczniów i zostało mu 15 tys. nieszczególnie wybitnych laptopów w magazynach. Obecny rząd chce ogarnąć konkurs, by rozdać te laptopy i pozbyć się problemów. Niezłe jaja.

Laptopy mają niby trafić do szkół, które będą ich potrzebowały w ramach konkursu, o którym więcej informacji ma znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. Co to będzie za konkurs, tego dziś nie wiadomo.

Dlaczego rzecz jest zabawna? Bo granica nieudolności zdaje się nie mieć trwałych punktów na mapie i przesuwana jest tam, gdzie wygodnie, a z takich cyrków to lepiej śmiać się niż płakać.

Ile ludzi będzie na świecie za 50 lat? ONZ wie, co nas czeka

Najnowszy raport ONZ traktujący o populacji naszej planety mówi wprost, że ta ma osiągnąć 10,3 miliarda w połowie lat 80. XXI wieku, a potem się ustabilizować na poziomie 10,2 miliarda pod koniec wieku.

Czy raport jest wiarygodny? Czy został przygotowany z należytą starannością? No pewnie tak. Czy można się go trzymać albo, czy jego twórców można trzymać za słowo, wierzyć im, że tak właśnie będzie, jak napisali? Noo, skomentuję to tak - jeździć, obserwować.

Jeszcze więcej AI. Samsung Galaxy Z Flip 6 i Z Fold 6 - pierwsze wrażenia

Miron miał okazję kilka chwil z nowymi składanymi smartfonami Samsunga: Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. Co wiemy o tych telefonach? Czym się z nami Miron podzielił? Są drogie i składane. To po pierwsze. Do 23 lipa są też w promocji, w której można sprzedać swój stary telefon i, no taki to wiecie, chwyt marketingowy, a nie realna promocja, jak dla mnie.

Co jeszcze? No AI jest w tych nowych telefonach i ma to AI nowe funkcje. Można sobie na przykład narysować coś odręcznie, a sztuczna inteligencja zamieni to w rysunek. Taki ładny, kolorowy. Można też narysować sobie coś na zdjęciu, a AI wstawi to coś na fotografię. Wazon można na przykład narysować. Albo kasztany. Kto tam, co woli.

Zmian w stosunku do poprzednich topowych flagowców Samsunga jest więcej i niektóre z nich są nieco ważniejsze z ogólnie użytkowej perspektywy niż możliwość szkicowania z AI, więc - zachęcam do zerknięcia na tekst Mirona.

Masz tę wersję Androida? Pomyśl o zmianie telefonu. Google kończy wsparcie

Google zakończyło wsparcie dla systemu… Android 5 Lollipop. Strasznie smutna sprawa, że Google powiedziało wprost, że 10-letni system przejdzie w końcu na emeryturę…

Nadchodzi konkurencja dla Apple Vision Pro. Samsung, Google i Qualcomm połączyli siły

Kojarzycie na pewno Apple Vision Pro, prawda? No, to Samsung chce zrobić lepsze i tańsze okulary. Zresztą, nie okulary, tylko zestaw do mieszanej rzeczywistości. Co ciekawe, Samsung tych oksów nie przygotowuje sam, a we współpracy z Google’em i Qualcommem.

Miron dotarł do informacji, według których Qualcomm odpowiada za opracowanie czipu, Google szykuje oprogramowanie znane jako Android XR, a Samsung wyprodukuje gotowe urządzenie. Podczas Samsung Unpacked padło, że jeszcze w tym roku firma pokaże swoje rozwiązanie do tej mieszanej rzeczywistości.

SkyShowtime z najlepszą promocją od premiery w Polsce. Taniej nawet od Prime Video

SkyShowtimie od 18 lipca do 4 sierpnia wjeżdża z turbo rabatem. Wybierając sobie w tym okresie ofertę z reklamami z płatnością miesięczną, zapłacimy za nią jakieś 9 zł. No grosze. Haczyk jest tu taki, że ta bajeczna cena zostanie z nowymi użytkownikami tylko przez 2 miesiące, po których trzeba będzie wrócić do płacenia pełnej stawki za dostęp z reklamami, która wynosi 2 dyszki.

Fiat Grande Panda. Czy “elektryk” powtórzy sukces trzech poprzednich generacji?

Nowy Fiat Grande Panda będzie elektrykiem i hybrydą, i SUV-em, bo dzisiaj wszystko jest SUV-em. Co wiemy o Grande Pandzie? Jest grande, czyli jest duża, jak na auto miejskie. Jest pięknie pudełkowata, jak z klocków LEGO, ma taką para-jeepową stylistykę, która mi mega siedzi. Z tego, co napisał Jakub, nowa Panda będzie miała światła LED i 5-drzwiowe nadwozie, a na silniku elektrycznym przejedzie nawet 320 kilometrów. Ja wiem, nie są to super istotne informacje...

Najważniejsze jest jednak to, żen nie wiadomo na dziś, czy auto będzie dostępne w Polsce. Taki detal, że prawie o tym zapomniałem.

Zakaz korzystania z telefonów w szkole. Włochy są za, a co z Polską?

Od najbliższego roku szkolnego, we włoskich szkołach podstawowych i gimnazjach, obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w klasie i to nawet do celów dydaktycznych.

Szczerze? Mega dobra decyzja, stanął ten ich minister oświaty na wysokości zadania. W kraju porannego Cappuccino można na lekcji korzystać z laptopów, czy tabletów - właśnie w celach edukacyjnych - tylko bowiem telefony dostały czerwoną kartkę.

