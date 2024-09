Samsung wykupi dział Nokii? Huawei pokaże najbardziej zaawansowany składany smartfon na świecie? AI od Google wygeneruje gry i posłucha, czy jesteśmy zdrowi, a Majster Symulator przeniesie nas do branży wykończeniowej lat 90. Czas na 38. odcinek SięKlika!

Ziom, obadaj SięKlika, tej!

Przełomowy smartfon Huaweia z datą premiery. Czegoś takiego jeszcze nie było

Jak to ładnie napisał Miron:

jeden z najbardziej futurystycznych smartfonów powoli staje się faktem.

Chodzi tu o podwójnie składany smartfon od Huawei. Rzecz ma mieć niby 10-calowy ekran po rozłożeniu. To plotki, wiadomo, ale w plotkach jakieś tam ziarnko prawdy może se być. Smartfon zapowiada się co najmniej ciekawie, więc myślę sobie, że warto czekać - do 10 września, kiedy to telefon ma ujrzeć światło dzienne.

Nokia w tarapatach. Samsung zaciera ręce na myśl o przejęciu

Nokia w tarapatach moi drodzy! Konkretnie - dział Nokia Networks, który odpowiada za dostarczanie operatorom komórkowym stacji bazowych, technologii radiowej, serwerów i innych takich. Dział ten radzi sobie nieszczególnie dobrze, jest podgryzany przez Huaweia i Ericssona i jak donosi Bloomberg, jakąś składową planu na wyciągnięcie działo z kryzysu może być sprzedaż: części lub całości.

Podobno rzekomo Samsung wyraża zainteresowanie zakupem, co jest w sumie zrozumiałe - Nokia ogarnia temat infrastruktury telekomunikacyjnej świetnie i jako jedyna firma, robi to bez udziału Chin.

Wiedźmin 3 w 8K. Lepiej już się nie da tego zrobić

Next-genowy Wiedźmin 3 w rozdzielczości 8K z ponad setką modów? Brzmi jak żart? Nie! Filmik udostępniony przez Digital Dreams pokazuje ten kultowy tytuł odpalony na absolutnych wypasach.

Ja wiem, to ciekawostka, a sprzęt, na którym odpalono Wiesława to jakaś rakieta kosmiczna, ale rzecz robi wrażenie i jak kto jest wiedźminofilem, to se może zerknąć.

20 lat temu kupiłbym go mojej dziewczynie. Dziś Barbie Phone od HMD to zabawka

HMD Barbie Phone. Tak. Ekipa, która coś kombinuje ze smartfonami i której to tak średnio chyba wychodzi, wypuściła na rynek telefon uszyty specjalnie dla fanów kultowych lalek i… No nawet nie mam siły tego komentować.

Google pokazuje moc AI. Sztuczna inteligencja tworzy grę

AI zrobiło grę. Pewnie niektórzy już o tym wiedzą, ale to nic, i tak swoje 3 grosze tu wrzucę, bo sam fakt, że, jak to pokazało Google, silnik oparty na modelu neuronowym potrafi wygenerować grywalną wersję kultowej strzelanki, czyli DOOM-a, robi jednak jakieś wrażenie.

Cały ambaras polega tu na tym, że za pomocą GameNGen, czyli pierwszego silnika gry w całości opartego na modelu neuronowym, udało się zasymulować rozgrywkę w DOOM-a. Rzecz stała się możliwa, dzięki współpracy dwóch modeli AI, z których jeden grał w grę, a drugi ją niejako wykreował na nowo.

Polska gra ociera się o hiperrealizm. Oto Majster Symulator

Majster Symulator zabiera gracza w wycieczkę do lat 90., a jego głównym zadaniem jest remontowanie, a może nawet i wyremontowanie, jak piwerka starczy, osiedlowych mieszkań. Piwerko wspominam nieprzypadkowo - jest stałym, nader istotnym elementem tej gry. Zresztą, w Majster Symulator chodzi o to, by zrobić robotę tak, by wyszło jak najszybciej i jak najtaniej. Co klient na to? A co kogo to obchodzi?

Kiedy premiera? Tego jeszcze niewiadomo, ale myślę sobie, że jest na co czekać.

Wielka szansa dla Blika. Polski Standard Płatności może zyskać ważnego sprzymierzeńca

Blik zaczyna się rozpychać w świecie! I to na grubasie, bo we wrześniu wleciał na Słowację, co okazać się może dopiero początkiem globalnej ekspansji. Jak donosi Rzeczpospolita, Polski Standard Płatności rozmawia sobie z Revolutem na temat integracji Blika z tą powszechnie znaną i turbo popularną platformą. Mariaż miałby pozwolić użytkownikom Revoluta na płacenie tu i ówdzie za pomocą znanych nam doskonale sześciocyfrowych kodów.

Na początku usługa ma śmigać tylko w Polsce, ale w planach jest podobno rzekomo temat zagranicznej ekspansji, jak wszystko dobrze zatrybi w naszym kraju.

Nowa funkcja w Passacie. Gracze będą zadowoleni

Volkswagen nawiązał partnerstwo z AirConsole, czyli platformą do grania w gry. Dokładnie w ponad 130 gier znanych z PlayStation, Xboxa, Nintendo Switch czy Steama. Nawiązana współpraca sprawi, że od połowy września AirConsole stanie się dostępne w takich samochodach marki, jak ID.7, ID.5, ID.4 i ID.3, a do końca 2024 roku wbije także do najnowszych Passatów, Tiguanów i Golfów.

Ponad miliard na modernizację szkół. Chodzi o ekologię

Rząd szykuje hajs na modernizację szkół, a konkretnie - na modernizację źródeł ciepła i wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Z Krajowego Planu Odbudowy zarezerwowano na ten cel 1,3 miliarda złotych i, no rzecz cieszy. Musi cieszyć!

Budynki instytucji publicznych w ujęciu ogólnym, to pewne dobro wspólne i implementacja rozwiązań romansujących mniej lub bardziej z zieloną energią to nie tylko dobra decyzja, a wręcz pewna dziejowa konieczność.

Google HeAR usłyszy chorobę. Technologia trafi do telefonów

Google chce dbać o zdrowie swoich użytkowników i w tym dbaniu idzie na grubo i zamierza wykorzystywać mikrofony naszych smartfonów, które i tak podsłuchują nas bez litości i umiaru, oraz - no to zrozumiałe - sztuczną inteligencję. Rzecz ma się zwać Google HeAR, co stanowi skrót od - uwaga trudne słowa przed nami - Health Acoustic Representations.

Jest to model generatywnego AI, wytrenowany na podstawie 300 milionów próbek zawierających dźwięki wydawane przez układ oddechowy osób cierpiących na gruźlicę. Dlaczego na gruźlicę? No WHO szacuje, że każdego dnia na świecie dochodzi do 30 tysięcy zarażeń gruźlicą i około 4500 zgonów. Może dlatego.

Oto Bielik: polski konkurent dla ChatGPT. Co potrafi?

W końcu możemy mówić, że Polacy nie gęsi, swojego ChataGPT mają! Serio, ekipa entuzjastów AI stworzyła Bielika, który dzisiaj występuje już pod nazwą Bielik V2 i jest polskim modelem generatywnej sztucznej inteligencji, który od strzała, na raz może zapamiętać 32 tysiące tokenów. Jakie są jego plusy? No, jest polski.

Jak radzi sobie Bielik V2 i czy jest konkurencją dla topowych wypustów ChataGPT? Radzi sobie jak każdy średnio rozgarnięty model językowy i nie, nie jest konkurencją dla ChataGPT - to nie ta liga i nie te zasoby finansowe. Podkreślę jednak, że Bielik V2 jest darmowy, co jest całkiem spoko.

I to już koniec #39

Po newsach, czas na duże publikacje. Co tam ciekawego wleciało ostatnio na benchmark?