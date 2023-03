Studio Pininfarina będzie odpowiedzialne za “narysowanie” polskiego samochodu elektrycznego. Włosi zaprojektują nie tylko wnętrze, ale też nadwozie Izery.

Znamy już dostawcę platformy, na której będzie zbudowany narodowy samochód elektryczny z Polski. Geely informuje, że chińskie płyty podłogowe funkcjonujące na rynku od 2020 r. czeka całkowite przeprojektowanie. Z jednej strony to szansa dla polskiej marki, która będzie oparta o nową technologię, z drugiej natomiast oznacza, że pierwsze Izery zaczną się pojawiać najwcześniej w 2024 r.

Teraz dowiadujemy się, że spółka ElectroMobility Poland znalazła wsparcie we włoskim studio Pininfarina. Projektanci zajmą się wizualnym aspektem Izery zarówno w kwestii wnętrza samochodów, ale też nadwozia i tzw. HMI (Human Machine Interface).

Pininfarina we współpracy z polską Izerą

“Jako nowa marka musimy szukać swoich przewag na bardzo konkurencyjnym rynku, a ponadczasowy, atrakcyjny design ma być jedną z cech, które wyróżnią Izerę” – wyjaśnia EMP w oficjalnym komunikacie prasowym. Studio Pininfarina (założone w 1930 r.) w przeszłości odpowiadało za projekt m.in. Ferrari Testarossa, Peugeota 406 Coupe, Alfy Romeo GTV, czy też Ferrari 288 GTO – i wielu innych modeli, które w motoryzacji przeszły do historii.

Spółka ElectroMobility Poland zaznacza, że współpraca z projektantami ze studia Pininfarina dotyczy każdego modelu Izery, który trafi do sprzedaży – a więc hatchbacka, kombi i SUV-a. Wciąż jednak brakuje fabryki, w której będą powstawać polskie elektryki. Na ten moment wiadomo, że powstanie ona w Jaworznie. Brak natomiast konkretnych dat, które pozwoliłyby oszacować, kiedy realnie pierwsze Izery będą zjeżdżać z linii produkcyjnych. Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy też, że do rozpoczęcia produkcji potrzebna jest kwota rzędu 6 mld zł. To pieniądze, które w pełni zabezpieczą wszelkie zapotrzebowania spółki.